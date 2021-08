Vändningen: Barça gör nytt försök med Messi

Rubrikämne i rött.

SPANIEN

Betevé, katalansk lokal-tv-kanal, uppgav under natten till tisdag via programmet La Porteria att Barcelona gör ett sista försök med Lionel Messi. Ett nytt erbjudande ska diskuteras under morgontimmarna, trots att parterna redan tagit farväl av varandra. ”Alternativet Barça är inte helt stängt”, uppger programmet, och skriver att Barças vd Ferran Reverter kommer att vara den som sköter samtalen.

Sport ser i alla fall att ”Paris är Messis destination”. På annat håll skriver tidningen att argentinarens klubbyte kan kosta Barcelona 137 miljoner euro, motsvarande 1,4 miljarder kronor. Så mycket väntas värdet på Barças varumärke minska, framför allt beroende på tapp i kommersiella intäkter, enligt ett konsultföretag. Det representerar 11 procent av Barças nuvarande värde på nästan 1,3 miljarder euro. För övrigt blir det ingen ”Pjanic on the streets of London”. Om nu inte Juventus får möta Chelsea i Champions League. För enligt Sport lär 31-åringen återvända till Turinklubben. Han har gått med på att sänka sin lön med 20 procent. Tidningen har också betygsatt Barça-spelarnas försäsong. I topp Memphis Depay (tre mål på fyra matcher) med 9 av 10 i betyg. Närmast efter är Yusuf Demir med 8. I botten är Clément Lenglet med 5.

Mundo Deportivo skriver om ”Messimani i Paris”. MD noterar även att Barça fått tillåtelse att ta in 29 803 åskådare på Camp Nou i ligapremiären mot Real Sociedad på söndag. MD:s skadeprognos för Sergio Agüero var alltför optimistisk. Tidningen skrev i går om två-tre veckor. Det visade sig vara tio veckor. Barça överväger nu ytterligare en anfallsvärvning, hävdar MD.

L’Esportiu, den katalanskspråkiga sporttidningen, ansluter sig till de culés som pekar ett anklagande finger mot PSG och Financial Fair Play. På förstasidan finns ett kollage av klubbens stjärnor med Messi i centrum. Rubrik: ”Och hur har de råd?”.

Marca njuter av ”Alaba, Real Madrids Kaiser”. En flört med Franz Beckenbauers smeknamn, en annan defensiv gigant med bakgrund i Bayern München. Nyförvärvet Alaba har imponerat under försäsongen. Vidare skriver Marca att Real Madrid hoppas ha Eden Hazard spelklar till ligapremiären mot Alavés den 14 augusti.

Diario AS försöker väcka liv i gamla Real Madrid-drömmar. ”Mbappé är möjlig”. Anledningen är förstås PSG:s förväntade värvning av Lionel Messi. ”Anfallaren har varit nyckelspelare de två senaste säsongerna men klubben går nu i en annan riktning”, menar AS. Andra förståsigpåare har hävdat motsatsen, att Mbappé inte tänker missa chansen att få spela med Messi.

ENGLAND

Daily Mirror pryder i dag som de flesta engelska tidningar sportettan med Jack Grealish. I går presenterades han i Manchester City inför uppskattningsvis 1 000 fans. Att vara förste spelare för 100 miljoner pund skrämmer honom inte. ”Jag gillar det faktiskt”, säger han. Nästa lika dyr blir Romelu Lukaku. Som Mirror påpekar är han på gång till Chelsea rent fysiskt också. Interanfallaren flög på måndagen till Monaco på sin väg till London, rapporterade i natt transferspecialisten Fabrizio Romano.

Daily Star har också både Grealish och Lukaku på sportettan, men det är uppgifter om en ännu större spelare – om än inte i centimeter – som väcker uppmärksamhet. Daily Star påstår nämligen att Manchester United kan vara på väg att göra ett försök med Lionel Messi. Uppgifterna är hämtade från Duncan Castles, frilansskribent åt bland annat The Times, i Transfer Window Podcast.

Daily Mail påpekar att Romelu Lukaku är ”300 miljonerpundsmannen”. Ingen annan spelare har kostat mer i sammanlagda övergångssummor

The Athletic uppger att John Stones, 27, skrivit under ett femårskontrakt med Manchester City. Kontraktet är värt 250 000 pund i veckan. Ett officiellt besked väntas inom kort.

The Times hävdar att Manchester United blåst av jakten på Kieran Trippier. Ole Gunnar Solskjaer är nöjd med truppen. I stället får Diogo Dalot, som Milan ville ha, utmana Aaron Wan-Bissaka om platsen som högerback.

The Guardian rapporterar om anfallsförstärkningar i Southampton, som sålt Danny Ings. Blackburn har accepterat ett bud värt upp till 15 miljoner pund för Adam Armstrong. Dessutom lånas Armando Broja in från Chelsea.

Liverpool Echo har efter skadebeskedet på Andy Robertson lite mer upplyftande nyheter att rapportera: en avslutande försäsongsseger (3-1 mot Osasuna). Takumi Minamino, ett mål och en assist, var enligt tidningen matchens lirare med 9 av 10 i betyg.



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport drar på en intervju med en taggad Leonardo Bonucci. ”Vi vill ta tillbaka scudetton. Det finns ingen anledning att gömma sig. När man spelar för Juventus måste det vara målet, precis som att göra bra ifrån sig i Champions League och slåss på alla fronter”, säger han. Juve väntar också på förstärkningar. På fredag är det nytt möte med Sassuolo om Manuel Locatelli. Även Miralem Pjanic är aktuell. På förstasidan hamnar även Milans intresse för Alessandro Florenzi. Milan vill låna, Roma vill ha stålar – ett lån med köpoption är troligt, menar GdS. Från Milan rapporterade tidningen i går att rehaben för Zlatan Ibrahimovic går långsammare än planerat. Han missar ligapremiären mot Sampdoria den 23 augusti. I den svartblå delen av Milano är det fortsatt upprört bland fansen. Ilskan riktar sig också mot Romelu Lukaku, som flög från staden i går. Väggmålningen på Interanfallaren nära San Siro har vandaliserats. Curva Nord har i sociala medier tagit ställning inte bara mot klubbledningen utan också mot tidigare idolen ”Big Rom”. Vidare skriver Gazzetta dello Sport att Alexander Isak nu är ute ur bilden för Roma. Enligt tidningen är Roma inte bara överens med Chelsea om Tammy Abraham. Anfallaren vill också till Roma för att spela under José Mourinho. Enligt GdS handlar det om ett tvåårigt lån med obligatorisk köpoption på 35 miljoner euro.

Corriere dello Sport bygger hela förstasidan på ”Abraham för Mou”, med underrubriken ”Engelsmannen går före Isak”. I Roma ska Abraham ersätta Edin Dzeko, som lämnar för Inter.

Il Secolo XIX har många klubbnamn efter Hammarbys Aimar Sher. Tidningen nämner förutom Spezia, även Bologna, Sassuolo, Newcastle och West Ham, enligt Spezia1906.com. Den rapporten kom innan gårdagens uppgifter om Spezias förhandlingar med Hammarby, enligt Sky Sport Italia. Expressen uppgav därefter att Serie A-klubben också lagt ett första bud värt åtta miljoner kronor, plus bonusar på upp till fyra milj kr.



FRANKRIKE

L’Equipe skildrar otåliga PSG-fans. I går fanns de på nytt på flygplatsen men också utanför arenan. Alla väntar de på Lionel Messi. Nya diskussioner om detaljerna i kontraktet – enligt uppgift bland annat bildrättigheter – väntar i dag. ”På måndagskvällen räknade man i PSG fortfarande med en ankomst inom de närmaste 48 timmarna”, skriver L’Equipe. Förhoppningen är redan i dag. Det ligger i linje med färska uppgifter i argentinska Olé. Tidningen täcker förstasidan med ”Exklusivt: MesSI”, nationalidolen har sagt ja till PSG och reser till Paris i dag. Från den övriga transfermarknaden rapporterade L’Equipe i går kväll att Lyon lagt ett bud på Xherdan Shaqiri i Liverpool. Enligt tidningens uppgifter värderas schweizaren, med ett år kvar på kontraktet, till fem-sju miljoner euro. Dessutom är Lyon ute efter iranske anfallaren Sardar Azmoun i Zenit. Vidare uppger L’Equipe att Milan lagt ett bud på tio miljoner euro för Yacine Adli, 21-årig mittfältare i Bordeaux.

RMC Sport och Le Parisien har en sak gemensamt. Båda omfamnar Messihysterin med en minut-för-minut-rapportering de senaste dagarna. RMC Sport underströk på måndagskvällen att inga komplikationer uppstått i förhandlingarna trots förseningarna. ”Det finns ingen återvändo”, menar radiokanalen. Messi vill bara inte resa till Paris innan allt är 100 procent klart.

Foot Mercato menar att PSG trots Messi och anda storvärvningar inte är färdig för sommaren. PSG väntas göra en offensiv för att värva även Eduardo Camavinga från Rennes. Mittfältaren vill till PSG, medan hans agenter föredrar Premier League. Rennes vill ha 50 miljoner för 18-åringen, men väntas acceptera mindre. Camavinga har bara ett år kvar på kontraktet.

BeIN Sport berättar att PSG kommer spela inför fulla läktare i hemmapremiären mot Strasbourg på lördag. Klubben har fått grönt ljus att släppa in 47 900 åskådare. Le Parisien uttryckte i går förväntan om att en av åskådarna kommer att vara Lionel Messi.

TYSKLAND

Bild uppmärksammar en övergång av annat slag. Bibiana Steinhaus-Webb, som 2017 blev första kvinna att döma herrar i Bundesliga, byter land. Steinhaus-Webb har arbetat för det tyska fotbollsförbundet, DFB, och det spekulerades också i henne som kandidat som förbundspresident nästa år. I stället kommer Steinhaus-Webb att jobba i England, där hennes man Howard Webb tidigare arbetat som domare. Hon kommer att leda arbetet med domare i Women’s Super League and Women’s Championship som anställd hos Professional Game Match Officials Limited, PGMOL.

Kicker följer inte bara upp Mönchengladbachs knappa cupseger (1-0 mot Kaiserslautern), utan också ett par heta spelare på transfermarknaden. Mattias Ginter berättar efter matchen att han räknar med att bli kvar i Mönchengladbach. Däremot är Denis Zakaria aktuell för en flytt, med främst Napoli och Roma på hugget. Enligt Bild är prislappen cirka 20 miljoner euro.

Sky Sport ser Bayern Münchens möjligheter att värva Erling Haaland nästa sommar som ”extremt låga”. Prislappen må vara ”bara” 75 miljoner euro, men dels betalar utländska storklubbar högre lön och dels vill hans agent Mino Raiola ha en rejäl hacka. FC Bayern har passat sig för Raiola förut. Även Kicker marginaliserade FC Bayerns möjligheter till Haaland i går, trots att sportchefen Hasan Salihamidzic uttryckt intresse.



ÖVRIGT

Daily Record (Skottland) har Jon Dahl Tomasson på nyhetsettan. ”Malmö-tränaren: Rangers behöver Champions League-pengarna”. Det ses som en pik till de skotska mästarna inför kvällens returmatch. Tomassons rubrik är nästan lika stor som ”Sista chansen att stoppa en klimatkatastrof”.

Het Laatste Niuews (Belgien) noterar att Genk lånar ut tidigare Hammarby-spelaren Neto Borges till Tondela i Portugal hela säsongen. 24-åringen har haft svårt att etablera sig sedan flytten 2019 och var förra säsongen utlånad till Vasco da Gama i Brasilien.