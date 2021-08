Smäll för Chelsea – Ziyech kan bli borta länge

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.



ENGLAND

The Sun bakar in två Chelseateman i ”Your Luk’s in”. Dels att Romelu Lukaku anlänt till London för att skriva på kontraktet. Dels att Chelsea vann Supercupen på straffar (1-1, 6-5 e str mot Villarreal). Fast tur låg inte riktigt bakom straffsegern, till vilken Kepa Arrizabalaga kastades in i slutminuterna. ”Det var inget spontant. Vi pratade om det med målvakterna inför min första cupmatch mot Barnsley”, berättar tränare Thomas Tuchel, som pekar på statistiken som visar att Arrizabalaga är bättre än Edouard Mendy på straffar. Enligt The Sun var Trevor Chalobah och N’Golo Kanté bäst i Chelsea för dagen.

ANNONS

Daily Telegraph har i sin tidiga upplaga ”Smäll för Chelsea” som största rubrik (i den senare är det ”Super Saver” för Kepa). Smällen står för skadan på Hakim Ziyech. ”Om man plockar av en spelare i första halvlek så är det allvarligt”, kommenterar Tuchel händelsen efter matchen. Det är en axelskada för marockanen, som glänst under försäsongen. Enligt Daily Mail rör det sig troligen om axel ur led. Det skulle innebära många veckor frånvaro. Telegraph skriver på annat håll att domarförklaringar till beslut kan introduceras i Premier League redan säsongen 2022/2023. Det innebär att domarna kommunicerar viktiga beslut per mikrofon, som i amerikansk fotboll.

Sky Sport uppger att både Real Madrid och PSG är intresserade av Antonio Rüdiger. Chelseas mittback bekräftade på tisdagen att samtal med Chelsea inletts om ett nytt kontrakt. Hans nuvarande går ut nästa sommar. Real Madrid och PSG uppges redo att slå till om de kan börja förhandla om en fri transfer i januari.

ANNONS

Football London skriver att Arsenal är i långt gångna förhandlingar om att värva målvakten Aaron Ramsdale, 23, från Sheffield United. Arsenal väntas betala 24 miljoner pund plus bonusar på upp till sex milj pund.



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport lockar med en intervju med gamla mästartränaren Marcello Lippi. ”Max vet hur man gör”, syftar på att Lippi gillar Allegi och tror på Juventus. Zlatan Ibrahimovic dyker också opåkallat upp i intervjun. GdS: ”Vad behöver Milan göra för att cementera sin plats i toppskiktet?”. Lippi: ”Det behövs bara att Ibrahimovic spelar. Det är viktigt att han kommer tillbaka snabbt från skadan och inte blir skadan igen. Han är viktig vid sidan av planen och ännu viktigare på. Hans betydelse är så stark”. GdS följer upp Romas försök att köpa Tammy Abraham. Ett avgörande möte mellan Romas sportchef Thiago Pinto och spelaren väntar i dag. Roma är beredd att öka budet till Chelsea. Från 40 miljoner euro till 45 milj euro. Det skulle innebära ett klubbrekord för transfers (Roma betalade 42,5 milj euro för Patrick Schick). Chelsea har fått med en återköpsklausul i avtalet. Arsenal är också intresserad av Abraham.

ANNONS

Corriere dello Sport har också Romas nyckelmöte med Abraham på förstasidan. Men störst rubrik går till ”Insigne-chock – Inter gör ett försök”. Inter uppges beredd att betala 15 miljoner euro till Napoli och en lön på sex milj euro netto om året till den 163 cm långe anfallaren. Enligt Sky Sport Italia skulle Napoli vara beredd att sälja Insigne för 25-30 milj euro. Han har ett år kvar på kontraktet. Om försöket inte lyckas nu, så uppges Inter beredd att försöka i januari igen för att säkra Insigne på en fri transfer. Leonardo Spinazzola ska sätta ord på pränt efter sin dramatiska sommar. EM gav både guld och en avdragen hälsena. ”Det kommer att bli en bok bara om EM, inte om mitt liv. Om det som jag var med om. Jag vill försöka visa vad både jag och laget var med om under dessa otroliga dagar. Vad vi var och vad vi är, och jag ska få med allt detta i en bok som kommer ut i september-oktober”, berättar han för Sky Sport Italia. I tidningen omnämns även Oscar Linnér, som landar i Brescia i Serie B på lån.

ANNONS



SPANIEN

Sport har en citatrubrik. ”Jag är mycket lycklig”. Det är orden från Lionel Messi efter att han installerat sig i Paris. Men för Barcelonafans är det smärtsamma ord efter det chockartade avskedet. Sport skriver vidare att Barça är övertygade om att lyckas registrera Memphis Depay innan ligapremiären mot Real Sociedad.

Diario AS har samma uttrycka av lycka från Messi i fokus på sin förstasida. AS lägger till att PSG inte är färdig med stjärnvärvningar. Tidningen menar att Cristiano Ronaldo väntas ansluta till PSG nästa sommar – som ersättare till Kylian Mbappé. Fransmannen kan också komma till Real Madrid redan i sommar, om PSG beslutar sig för att sälja, påpekar chefredaktören Tomás Roncero. L’Equipe TV:s Thibaud Vezirian nickar instämmande om Mbappé. I går kväll påstod även han att Mbappé redan bett om att få lämna och sagt att Messis ankomst inte skulle förändra någonting.

ANNONS

Cadena SER tar upp tråden om Mbappé och Messiww. Medan flera andra av PSG:s stjärnor uttryckt sin glädje över Messis ankomst har det varit helt tyst från Kylian Mbappé. Inga kommentarer. El Chiringito TV exemplifierar på sitt galna vis. PSG har lagt ut 20 Messi-inlägg på Instagram sedan värvningen blev klar. Spelare som Neymar och Sergio Ramos har lajkat 14 av dem. Mbappé? Noll.

Marca avviker med att faktiskt ge Supercupen lite utrymme. ”Med högt huvud” är en applåd till Villarreal efter den knappa förlusten (1-1, 5-6 e str mot Chelsea). PSG och Messi då? Det finns en rubrik: ”Disneyland Paris”.

El País uppdagar en del detaljer från Lionel Messis övergång. PSG:s sportchef Leonardo ska bland annat ha lockat argentinaren med att livet är lugnare i Paris. ”Det är en stad för ost, mat, konst och kultur. I sport är det rugby som gäller. Fotbollen är sist. Om man förlorar tre matcher här så är det ingen som stoppar en på gatan och förolämpar dig”, påstås Leonardo ha sagt. Sergio Ramos och Lionel Messi må ha varit fiender under sin tid i Real Madrid respektive Barcelona. Men enligt El País ska Sergio Ramos ha kontaktat Messi innan han anlände och erbjudit argentinaren och hans familj att bo hemma hos honom medan de installerade sig i Paris. I slutändan tog Messi PSG:s erbjudande om hotell. ”Sergio verkligen beundrar och respekterar Leo. Innan var situationen som den var, nu kommer han att försvara honom som en av sina egna”, säger en källa nära Sergio Ramos.

ANNONS



FRANKRIKE

L’Equipe skriver ”Messi lyfter Paris”, till bilden av det mäktiga supportermottagandet vid onsdagens presentation. Tidningen skildrar sedan argentinarens galna dag som avslutades med tio individuella intervjuer med CNN, PSG TV, BBC, beIN Sports, NHK (Japan), Tencent (Kina), ESPN Sur America, El País, TF1 och France 2. I dag inleder han sitt fotbollsliv i PSG på träningsanläggningen. L’Equipe fick prata med PSG:s president Nasser Al-Khelaïfi. Efter värvningen av Messi påpekar han, ”Vi har nu tre av världens fem bästa spelare i PSG, de kommer alla att hjälpa varandra”. Han understryker också tron på att Kylian Mbappé stannar. ”Jag tror att Kylian har allt för att stanna. Jag är mycket optimistisk. Ingen skulle förstå om han lämnade i dag”, säger Al-Khelaïfi. På annat håll skriver L’Equipe att Fifa och Uefa beslutat att förbjuda bortafölje på VM-kvalmatcherna i september. Orsaken är ökningen av covidfall. För Sverige gäller det bortamatchen mot Grekland den 8 september. Det betyder även att inga spanska fans kommer till matchen på Friends Arena den 2 september.

ANNONS

Le Parisien uppger att Lionel Messis lön är högre än vad som tidigare nämnts. Det har talats om 35 miljoner euro om året. Men enligt Le Parisiens källor får argentinaren 41 miljoner euro netto om året, även om klubben förnekar uppgifterna. Till detta tillkommer bonusar. Dessutom ska han fått en sign-on-bonus på 40 miljoner euro. Om Messi och PSG utnyttjar det tredje optionsåret kommer han att ha tjänat minst 163 milj euro, nästan 1,7 miljarder kronor. Men det är inte dessa uppgifter som pryder förstasidan. Här finns citatrubriken ”Med Messi måste Parc des Princes byggas ut”. Arenan tar för närvarande 48 000 åskådare. ”Alla storklubbar har i dag en arena som tar 80 000. Att bygga ut Parc des Princes är ett måste”, säger PSG:s president Nasser Al-Khelaïfi, som ska ta upp frågan med borgmästare Anne Hidalgo. Det har tidigare förekommit uppgifter om att PSG ville utöka arenan till 60 000 åskådare. Messi kommer, tillsammans med de andra stora sommarvärvningarna (Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum och Achraf Hakimi), att presenteras för publiken på Parc des Princes kl 19.30 på lördag, innan matchen mot Strasbourg kl 21.

ANNONS

Midi Libre uppger att Nîmes nobbat AEK:s senaste bud på två miljoner euro för Niclas Eliasson. SDNA uppgav häromdagen att den grekiska klubben uppgraderat sitt bud och inte ger upp svensken.

Ouest France rapporterar att svenske talangen Zeidane Inoussa i Caen stängts av fyra matcher. Orsaken är den våldsamma tacklingen i Ligue 2-matchen mot Sochaux i helgen som gav 19-åringen rött kort.



TYSKLAND

Weser Kurier följer upp Sevillas intresse för Ludwig Augustinsson. ”Vi har flera erbjudanden för Ludwig Augustinsson och i ett fall är vi i konkreta diskussioner”, medger Werder Bremens sportchef Frank Baumann, utan att bekräfta klubb. Enligt Bild var Sevillas bud på 4,5 milj euro, enligt Expressen, som var först med uppgifterna, fem milj euro. Men Bremen vill ha 7,5 milj euro. Baumann kommenterar siffrorna som ”helt tagna ur luften”. Weser Kurier påpekar att det märks på Augustinsson att han vill bort. Förhandlingarna fortsätter. ”Om våra krav möts kan det gå snabbt, men inte annars”, säger Baumann.

ANNONS

Bild-journalisten Christian Falk uppger att Joshua Kimmich nya kontrakt med Bayern München nu är påskrivet. Det gäller till 2025 och en officiell bekräftelse kommer inom kort. Falk skriver vidare att FC Bayern inte väntas förstärka på högerbacken. Benjamin Pavard blir borta upp till en månad på grund av skada. Bild uppmärksamma också Hamburgs värvning av Marko Johansson från Malmö FF.

SportBild pratar med experten Lothar Matthäus om den stundande säsong. Han anser att Bayern München bara har den femte bästa truppen. ”Bayern München har den bästa startelvan, RB Leipzig den bästa truppen”, menar Matthäus. Även Dortmund, Leverkusen, Wolfsburg och Mönchengladbach anser Matthäus har starkare trupp som helhet än FC Bayern.



ÖVRIGT

TV2 (Norge) ha pratat med Liverpools tränare Jürgen Klopp, som hintar på att Ibrahim Konaté kanske blir klubben enda värvning i sommar. Truppen är stor, kvaliteten är hög. ”Man måste göra förändringar då och då, men det måste finnas utrymme för det. Vi vill inte ha fler spelare. Om något inträffar kan något annat inträffa, men det finns ingen mening med att bara fylla på med fler spelare”, säger Klopp till tv-kanalen.