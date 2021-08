Guidetti: ”Kan sitta på läktaren när jag är 55 år”

Rubrikämne i rött.

SPANIEN

Marca välkomnar La Liga-premiären och bereder även lite plats åt John Guidetti. Den svenske anfallaren i Alavés vädrar morgonluft. ”Den här försäsongen har varit väldigt viktig för mig, att få spela nästan alla matcher och känna mig bättre fysiskt. Du kan träna var dag men fotboll spelas på planen. Jag har en bra känsla nu”, säger Guidetti, som är aktuell för spel i ligapremiären mot Real Madrid i morgon, ”Den här tränaren (Javier Calleja) litar mer på mig, pratar mer med mig”. 29-åringen understryker att han är spelsugen. ”Jag älskar att spela, inte att sitta på läktaren. När jag är 55 år ska jag sitta på läktaren och kolla på matcher, men nu vill jag spela”. Efter att dragits med flyttrykten de flesta transferfönster har det varit lugnt i sommar. Guidetti väntas bli kvar till kontraktet går ut nästa sommar. ”Jag trivs här och jag vill stanna. Jag vill ändra på uppfattningen Alavés har om mig. Jag vill visa vilken spelare jag är. Jag vet att jag har nivån att klara mig mycket bra i Primera División”, säger han. I marginalen kan noteras att Marca oförskyllt hamnat i centrum för en löpeld i sociala medier. PSG påstås – med hänvisning till just Marca – ha sålt 832 000 Messi-tröjor på ett dygn. Men någon sådan information har inte tidningen.

Cadena SER lyste starkast under nattens timmar. Radiokanalen kom då med påståendet att Real Madrid kommer att göra ”ett rejält försök” att värva Kylian Mbappé innan transferfönstret stänger. Klubben planerar ett bud på 120 miljoner euro. Om PSG säger nej planerar Real Madrid för en värvning på fri transfer nästa sommar. SER har också samma uppgifter som Gazzetta dello Sport var först med i går: att Mbappé ska meddela ett beslut om framtiden under måndagen.

Sport riktar in sig på ”Nya Barcelona”. Eller ”Barça post-Messi”, som det också kallas. Elvan som Sport tror på är Ter Stegen – Dest, Piqué, Araujo, Alba – De Jong, Busquets, Pedri – Griezmann, Depay, Ansu Fati. Men i elvan till lördagens premiär mot Real Sociedad saknas Ter Stegen och Ansu Fati. Neto tar platsen i mål. I anfallet flyttas Depay till vänster och Martin Braithwaite kliver in centralt. Här finns också den fortsatt häpnadsväckande reservationen: ”om Barça lyckas sänka lönerna kommer Depay att spela”. Om nederländaren inte kan registreras i tid blir det Yusuf Demir med Braithwaite och Griezmann.

Estadio Deportivo, sporttidningen i Sevilla, rullar ut röda mattan för Ludwig Augustinsson. I en webbomröstning är hela 93 procent av läsarna positiva till värvningen av svensken.



ENGLAND

Daily Star staplar tabloidrubriker på varandra efter torsdagens stora värvning, Romelu Lukaku till Chelsea. ”Luk who’s back” följs av ”Bluekaku”. Daily Mirror är inne på samma tema, ”Luk who’s back”, och båda tidningar har på sportettan även torsdagens stora transferrykte: Manchester City förbereder nytt bud på Harry Kane. Enligt vissa uppgifter på 120 miljoner pund, enligt andra på 150 milj pund.

Daily Mail följer upp uppgifterna om Kane med att City och Tottenham ska ha haft samtal om anfallaren denna vecka. City uppges optimistiska om att hitta en lösning efter lagen möts i ligapremiären i helgen.

The Sun skriver också, med ”exklusivt” stämplat, att Man City-tränaren Pep Guardiola är ytterst angelägen att få klart med Kane nästa vecka. Vidare uppger tidningen att ett lån av Houssem Aouar är aktuellt för Arsenal – om Londonklubben inte lyckas köpa Martin Ødegaard eller James Maddison.

Manchester Evening News uppger att Manchester United planerar för att låna ut Atalantaförvärvet Amad Diallo. United har redan lånat ut Facundo Pellistri till Alavés. Det bör öka chanserna för Anthony Elanga, som kan spela i flera offensiva positioner, att blir kvar. Dessutom uppger MEN att United är villig att sälja Jesse Lingard och Andreas Pereira (samt Phil Jones) innan transferfönstret stänger.

The Times hade en av de mest internationellt spridda fotbollsnyheterna i går: lönetak kan ersätta Financial Fair Play.

Daily Telegraph gör sin vana trogen en grundlig och välformulerad ranking av Premier League-lagens tröjor – hemma och borta. I topp bland är Crystal Palace (hemma), med ränder på snedden, före Tottenham (borta) och Arsenal (borta). I botten är Chelsea (hemma), med sin psykedeliska hemmatröja.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport tycker att ”Inter signalerar” sina intentioner, reagerar på spelarförlusterna. Efter Achraf Hakimi kommer nu Denzel Dumfries. Efter Romelu Lukaku kommer Edin Dzeko. Och ytterligare en anfallare ska in. Joaquin Correa (Lazio) eller Lorenzo Inzigne (Napoli). GdS ser det som 60 procent troligt att Correa hamnar i Inter och 30 procent troligt att Insigne gör det. Tidningen är sedan plötsligt mer skeptisk till Romas möjligheter att värva Tammy Abraham. Sportchefen Tiago Pinto lyckades inte övertyga Chelseaanfallaren i går. Abraham har höjt lönekravet till fem milj euro om året, och är mer intresserad av att stanna i England. Där är inte bara Arsenal utan nu också Tottenham intresserade, enligt tidningen. Ett nytt möte mellan Pinto och Abraham väntar i dag. På annat håll uppger Gazzetta dello Sport att Kylian Mbappé under måndagen kommer att lämna besked om sin framtid till PSG:s klubbledning. Fransmannen har ett år kvar på kontraktet och har hittills varit ointresserade av att förlänga. Real Madrid lurar i vassen (sse Cadena SER under Spanien).

Corriere dello Sport har citatrubriken ”Jag kan lämna”. Det är vad Lorenzo Inzigne ska ha sagt till vänner. Napoli vill enligt CdS ha 30 miljoner för anfallaren. Om det är en flytt till Inter som står på agendan kan Matías Vecino bli aktuell i utbyte, hävdar tidningen. Två andra mecatorubriker är ”Atlético efter Vlahovic” och ”Barça erbjuder Coutinho till Lazio”. Vad det gäller Vlahovic sägs Atlético erbjuda 50 miljoner euro. Fiorentina vill ha 70 milj euro. Sky Sport Italia uppger att Atlético är beredd att betala 60 milj euro och 21-årige backen Nehuén Pérez. Corriere dello Sport nämner också, precis som Sky Sport Italia i går, att Zlatan Ibrahimovic väntas vara tillbaka först den 12 september, mot Lazio.



FRANKRIKE

L’Equipe pryder förstasidan med ”De nya galaktikerna” – Messi, Neymar och Mbappé. Jodå, PSG jämförs med Real Madrids galacticos i början på 2000-talet. Av lagets spektakulära nyförvärv (Sergio Ramos, Gianluigi Donnraumma, Achraf Hakilmi, Georginio Wijnaldum och Lionel Messi) väntas bara Hakimi finna med i startelvan mot Strasbourg på lördag. Över ett uppslag berättar sedan tidningen om Messis första dag på träningsanläggningen. Omfamningar med de nya lagkamrater (mest uppmärksammad: den med Kylian Mbappé) och lätt träning. Det hela avlutades med en asado. Den sydamerikanska traditionen är ett regelbundet återkommande inslag efter PSG-träningar, den senaste var för tre veckor sedan. Det tog inte heller många timmar innan Messi, tillsammans med de andra nyförvärven, frontade Qatar. Hur går det med PSG:s försäljningar då? Sådär. L’Equipe uppger att Lyon är ute efter Laywin Kurzawa och Bayer Leverkusen har lagt ett bud på Thilo Kehrer. I övrigt är det ganska tyst.

RMC Sport översätter ord från en euforisk Ángel Di María. ”Jag är mer än lycklig. Alla mina drömmar har slagit in på en månad. Att vinna Copa América och spela i samma klubb som Leo (Messi) är vad jag alltid önskat. Jag kan fortfarande inte fatta det”, säger Di María till SportsCenter på ESPN. Han fick också en fråga om Kylian Mbappés framtid. ”Jag tror att han stannar. Det är klart att han är en spelare som alla stora klubbar vill ha men med tanke på det lag PSG har tror jag inte han lämnar. Jag tror inte han hittar ett bättre lag någonstans än det här”, säger Di María.

Journal Rennes Sport hävdar att Jens Cajuste är ”närmare än någonsin” att byta till Rennes, och kan bli klar i början av nästa vecka. De senaste veckorna har det varit tyst om Rennes, och mest talats om PL-klubbarna Newcastle, Leeds och Brentford för den svenske landslagsmittfältaren.

Foot Mecato uppger, med ”exklusivt” stämplat, att Besiktas för närvarande förhandlar med Chelsea om frysvaran Michy Batshuayi. Förhandlingarna är ”på rätt spår”, enligt källor nära den turkiska klubbledningen.



TYSKLAND

Bild menar att Sebastian Andersson har en ny roll i Köln. Som en viktig joker. Efter sina knäproblem kommer han initialt att vara ett vapen från bänken. Tidningen var i går först med uppgifterna om att Sevilla är överens med Werder Bremen om en övergångssumma för Ludwig Augustinsson. På annat håll skriver Bild om Julian Nagelsmann. Enligt tidningen är han försiktig med att sätta press på klubben men internt jobbar han hårt för transfers. Nagelsmann tycker truppen är tunn. Dortmunds nyckelspelare Mats Hummels missar ligapremiären mot Eintracht Frankfurt i helgen och supercupen mot ex-klubben Bayern München på tisdag. Mittbacken har en smärre känning i knäet och sparas därför.

Kicker hör Eintracht Frankfurts nyförvärv Jens Petter Hauge prisa sin gamla lagkamrat Zlatan Ibrahimovic. ”Han lärde mig mycket. Det är otroligt som han tränar. Han lägger ribban väldigt högt och ger alltid 100 procent. Med honom tillåter du inte dig själv att göra enkla misstag”, säger den tidigare Milanspelaren.

Sky Sport låter sina experter tippa ligatabellen. Lothar Matthäus och Erik Meijer tror på Bayern München som mästare men Dietmar Hamann har Dortmund som mästare. Samtliga tre har Emil Forsberg & Co i RB Leipzig som trea.



ÖVRIGT

A Bola (Portugal), liksom tv-kanalen Sic, uppger att Sevilla är överens med Porto om ett köp av Jesús Corona för 12 miljoner euro.

Daily Record (Skottland) jublar över Celtics Europa League-avancemang (3-0 mot Jablonec), men är ganska ljum över insatsen från Carl Starfelt. Han är en av en handfull spelare som får nöja sig med 6 av 10 i betyg. ”Svensken behövde inte göra så mycket men kom strax efter halvtid undan med vad som såg ut att vara en tydlig ojusthet och därmed straff. Han övertygar fortfarande inte helt men var okej”, skriver tidningen.