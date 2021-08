Ancelotti vill ha Cristiano Ronaldo - som erbjuds till City

Rubrikämne i rött.

ITALIEN

Corriere dello Sport lockar med transferfyrvekeri. Det första är att Dusan Vlahovic är på väg till Atlético de Madrid. Klubben är enligt tidningen överens med Fiorentina om en övergångssumma på 70 miljoner euro, inklusive bonusar. Det andra transferfyrverkeriet kommer det att spraka desto mer om ifall det skulle bli av. Superagenten Jorge Mendes har erbjudit Cristiano Ronaldo till Manchester City. Ett budgetalternativ till Harry Kane. Cristiano Ronaldo vill lämna Juventus. Transferspecialisten Fabrizio Romano kommenterade på morgonen uppgifterna med att Manchester City i alla fall inte gjort någon framstöt.

La Repubblica å sin sida skriver att Real Madrids president Florentino Pérez och superagenten Jorge Mendes smider planer. ”Tanken är: Mbappé till Real Madrid, Cristiano Ronaldo till PSG. De båda spelarna ser fram emot det. Real Madrid och Juve likaså. Men PSG, som hamnat mitt i spelet, gillar det inte alls – varken att förlora fransmannen eller att värva portugisen”. Härnäst väntas Mbappés drag och dess följder. La Repubblica nämner också ryktet om City och Cristiano Ronaldo i förbigående. Mer står om ryktet om en återkomst i Real Madrid (se El Chiringito TV under Spanien). CR7 ingår definitivt inte Florentino Pérezs planer, skriver La Repubblica bestämt.

La Gazzetta dello Sport sätter F1-kläder på Max Allegri och menar att ”Juventus är i pole position” att vinna racet om scudetton. Det är också stjärnkrönikören och förre Milantränaren Arrigo Sacchis mening, ”Bred trupp, stor erfarenhet och Max återkomst – Juventus är favorit”. Från de allra minsta av transfernotiser kan nämnas att tidigare AIK:aren Sauli Väisänen lämnar Chievo och har skrivit på för Cosenza i Serie B.

ENGLAND

Daily Mail tycks bara ha ögonen för cricket. Men Harry Kane undgår ingen. I dag påpekar tidningen att det är nu eller aldrig som gäller för Manchester City. Får klubben inte till någon affär med Tottenham i sommarfönstret så är det bye, bye till anfallaren.

ESPN hänvisar till sina källor om att City är beredd att betala 120 miljoner pund plus bonusar för Kane. Men Tottenham står fast vid 150 milj pund.

Daily Telegraph uppmärksammar att Kane är tillbaka i Tottenhams trupp, till den glamorösa kvalmatchen i Europa Conference League mot Paços de Ferreira. Men Kane, understryker tidningen på nytt, vill fortfarande flytta till City. Enligt Telegraph vill Tottenham ha närmare 160 milj pund för 28-åringen.

The Sun sätter ord i Ole Gunnar Solskjaers mun, ”Ge mig fem”. Det står för att Man United-tränaren vill att klubbledningen skriver nya kontrakt med fem av hans spelare: Bruno Fernandes, Paul Pogba, Harry Maguire, Marcus Rashford och Luke Shaw. The Sun uppger vidare att West Ham ger upp försöken att värva Kurt Zouma. Chelseabacken vill dubbla sin lön vid en flytt.

Sky Sports uppgav på måndagen att Barcelona är intresserad av att värva Pierre-Emerick Aubameyang från Arsenal. Men transfergurun Fabrizio Romano river sönder uppgifterna. ”Barcelona förhandlar inte om Aubameyang. Han är för närvarande inte ett mål. Prioritet ligger på att sälja spelare”, skriver Romano.

Goal uppmärksammar första intervjun som Chelseas nyförvärv Romelu Lukaku ger till klubbens hemsida. Det är tio år sedan han senast spelade i Chelseas tröja. Skillnaden? ”Jag känner mig mer komplett. Jag har försökt behärska alla aspekter som en anfallsspelare behöver”, säger Lukaku. Han återvänder också med en helt annan pondus. ”Jag är en ledare men också mer av en person som håller samman, som ser till så att andra känner sig bekväma och trygga. Det är så jag leder”, säger Lukaku.



SPANIEN

El Chiringito TV presenterar – med sedvanlig dramatik – ett ”avslöjande”. Carlo Ancelotti vill ha Cristiano Ronaldo till Real Madrid. Italienaren har varit i kontakt med portugisens rådgivare. Möjligheten till en comeback finns, slår El Chiringito TV:s Edu Aguirre fast.

Diario AS drar stort på uppgifterna och pekar på att tidningen redan i början av augusti påpekade att Cristiano Ronaldo hoppades på att han goda relation till Ancelotti skulle bana vägen för ett kärt återseende i Real Madrid. Men samtidigt understryker AS att Real Madrids position inte förändrats: klubben har för närvarande bara Kylian Mbappé i tankarna. Förhoppningen att köpa fransmannen innan sommarfönstret stänger kvarstår. Men på förstasidan är budskapet ”Ett förstaklassens Real Madrid till lågpris”. Klubben har spelare som Mbappé, Paul Pogba, Leon Goretzka och Antonio Rüdiger på radarn inför nästa sommar, då spelarna kan stå utan kontrakt. Vidare berättar tidningen att Hedvig Lindahl får konkurrens om målvaktsposten i Atlético de Madrid. Lola Gallardo återvänder från Lyon.

Marca vänder som övriga världen blickarna mot Afghanistan. ”Vad ska hände med dem?”, undrar tidningen med bild på en ung flicka som spelar fotboll. Starkt. Från Real Madrids värld noterar tidningen bland annat att Thibaut Courtois förlängt kontraktet.

Sport ge hela förstasidan till Barcelonas president Joan Laporta, som på måndagen redogjorde för den ekonomiska krisen i klubben. Barça har bland annat ett negativt kapital på 451 miljoner euro. Laporta gick också till hård attack mot sin föregångare på presidentposten. Det ger dagens rubrik: ”Bartomeu lämnade Barça i ruiner”.

Mundo Deportivo noterar att Alexander Isak saknades på måndagsträningen. Svensken missade ligapremiären mot Barcelona i söndags. Han har en smärre ligamentsskada. Tränare Imanol Alguacil sa i helgen att han räknar med att ha Isak tillbaka i träning i veckan. Det återstår att se om svensken kan spela mot Rayo Vallecano på söndag.



FRANKRIKE

L’Equipe toppar med att ”OM går på offensiven igen”. Olympique de Marseille är på värvarstråt på nytt. I blickfånget finns bland annat norrmannen Alexander Sørloth i RB Leipzig. Det är mycket transfermarknad i dagens L’Equipe. Tidningen uppger att PSG inte nödvändigtvis är färdig för sommaren. Klubben håller ett öga på Paul Pogba och Eduardo Camavinga. Om ytterligare spänning uppstår mellan United och Pogba står PSG beredd (The Independent skrev på måndagen att PSG erbjuder en veckopeng på 600 000 euro). Om Camavingas prislapp sjunker i Rennes står PSG beredd. Båda spelarna har ett år kvar på kontraktet. L’Equipe, liksom The Guardian i England, uppger att Lyon nu för samtal med Chelsea om Emerson Palmieri. L’Equipe skriver att intresset för Laywin Kurzawa svalnat och att Londonklubbens italienare nu är hetaste spår. Ett lån med köpoption är troligast, skriver tidningen, medan The Guardian talar om ett pris på motsvarande 18 milj euro.

La Voix du Nord skriver att Lilles stjärna Renato Sanches blir borta ungefär sex veckor. Det är beskedet från Lille sedan portugisen genomfört en operation i knäet.



TYSKLAND

Sport1 korrigerar uppgifterna om Erling Haalands utköpsklausul. Genom att inte sälja norrmannen i sommar går Dortmund miste om många miljoner euro. Marknadsvärdet är 130 miljoner euro. Nästa sommar kostar han 75 milj euro. Fast lite mer kan Dortmund få. Utköpsklausulen är rörlig och kan nå 90 milj euro beroende på framgångar, uppger tv-kanalen.

Bild skriver att ”Haaland är Bundesligas svar på Messi eller Mbappé”, och menar att chanserna att han stannar längre än 2022 ökar med framgångar för Dortmund. En första sådan kan komma i kväll. Han leder sitt lag i kampen om tyska Supercupen mot Bayern München i kväll (så här väntas lagen starta). I går kom beskedet att Wolfsburg kastas ut ur tyska cupen. Laget använde sex i stället för fem byten i matchen mot Preussen Münster.

ÖVRIGT

Gazzetta.gr (Grekland) rapporterar att Muamer Tankovic tagit tröja nummer 22 i AEK – samma som han hade i Hammarby. Tankovic hade tröja nummer 17 när han kom till Atenklubben förra året då nummer 22 vid tillfället var upptagen.

Scottish Sun (Skottland) uppger att Rangers troligen tvingas ge upp planer på att värva Gary Cahill. Orsaken är Champions League-pengarna Malmö FF spelade bort från dem. Därmed har Filip Helanders gamla klubb bestulit honom på en kollega/räddat honom från en rival, hur man nu ser på det.

Fotomaç (Turkiet) jublar över Besiktas nya värvning. Chelseas anfallare Michy Batshuayi är nu på plats i Istanbul för läkarundersökning innan lånekontraktet skrivs under. 27-åringen själv uppmärksammade övergången i sociala medier, först med en svart örn (Besiktas smeknamn) sedan med att retweeta budskap om att han landat på Atatürk-flygplatsen, där fansen väntade. Att fotbollen i Turkiet är livfull visade Galatasaray prov på under måndagen, då en spelare pucklade på en lagkamrat.