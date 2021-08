Lokaltidningen: Lindelöf kan bli viktig

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.



ENGLAND

Manchester Evening News synar situationen för Victor Nilsson Lindelöf. Det finns ljuspunkter, trots att Raphaël Varane kommer att sno hans startplats. Efter att ha hört allt jubel för Varane gick han ut och gjorde en stormatch mot Leeds. ”Om matchen var ett test så klarade han det med glans”, menar MEN, ”Lindelöfs insats visade en spelare som kommer att slåss med näbbar och klor för en plats i laget”. Tidningen menar att Solskjaer nu har tre toppbackar att lita på. Det ger också utrymme för taktisk flexibilitet. ”Exempelvis kan han använda en trebackslinje mot toppmotstånd som Chelsea”, skriver MEN, och lägger till att Lindelöf också kan användas som defensiv mittfältare, exempelvis i en 4-3-3-diamant, med Bruno Fernandes och Paul Pogba.

ANNONS

Daily Mail och Daily Telegraph bär på närmast identiska uppgifter om Harry Kane. Anfallaren är förbannad på Tottenhams ordförande Daniel Levy. Varför han är det punktas upp i båda tidningarna. Kane anser sedan tidigare att Levy brutit mot ett muntligt avtal att släppa honom. Kane anser att dålig kommunikation från klubben om hans förlängda semester lett till arga reaktioner från fansen. Kane är oroad över att Levy vägrar att sälja honom och har slutat ta emot samtal från Manchester City. Det senaste budet från de engelska mästarna var på 125 miljoner pund. City väntas göra ett sista försök. Enligt Daily Mail lär Kane inte följa med på resan till Portugal för match mot Paços de Ferreira på torsdag, trots att han finns med i truppen.

The Sun plockar fram sin ”exklusivt”-märkning för uppgiften att Harry Kane förväntar sig ett genombrott i förhandlingarna denna vecka, samt att Tottenhams klubbledning böjar ge upp tron på att behålla honom. Fast inte stridslystne ordföranden Daniel Levy, som hårdnackat kräver 160 miljoner pund för anfallaren.

ANNONS

Daily Mirror lägger under ”Right and Ron” till att Harry Kane fortsatt är nummer ett för City, trots att superagenten Jorge Mendes försökt pracka på klubben Cristiano Ronaldo.

The Guardian, med transfergurun Fabrizio Romano i spetsen, står på The Athletics sida om att Martin Ødegaard återvänder till Arsenal. Enligt The Guardian landar övergångssumman till Real Madrid på ungefär 34 miljoner pund, och den norske mittfältaren skriver på för fem år. Arsenal har också skakat liv i förhandlingarna med Sheffield United om målvakten Aaron Ramsdale. Tidningen håller förresten inte med Daily Mail om Kanes Portugalresa. Enligt The Guardian väntas han spela. På tal om Paços de Ferreira. De har kul på Tottenhams bekostnad inför matchen – se nedan.

Sky Sports skriver att Tottenham är intresserad av Kurt Zouma. Chelseabacken är ett av flera alternativ som klubben funderar på. Tidigare har West Ham uppgetts intresserad. Chelsea har sagts vilja ha ungefär 25 miljoner pund för Zouma.

ANNONS

𝗪𝗲 𝗮𝗿𝗲 𝗿𝗲𝗮𝗱𝘆! Que é como quem diz: o Castor resolve sempre. 😉 📆 19 de agosto | 🕢 19h30

⚽ FC Paços de Ferreira x Tottenham

ℹ️ Info sobre bilhetes brevemente#DefendeOAmarelo #UECL #FCPFTOT pic.twitter.com/MUuf7sFxfk — FC Paços de Ferreira (@fcpf) August 13, 2021



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport presenterar Juventus värvning av Manuel Locatellti med ”damen får till slut sin landslagsprins”. Avtalet med Sasuolo är aningen udda. Gratis lån i två år, först därefter övergångssumman på 35 milj euro. Mittfältaren väntas debutera redan till helgen. Dessutom har anfallaren Kaio Jorge anslutit. Därmed hårdnar konkurrensen ytterligare för Dejan Kulusevski. På tal om konkurrens. Zlatan Ibrahimovic riskerar förstås inte att konkurreras ut ur Milans startelva. Men rollen kan bli modifierad. Nyförvärvet Olivier Giroud ses inte längre bara som en ”vice-Ibra”, en ersättare, som spets i ett 4-2-3-1. Tränare Stefano Pioli testar redan 4-4-2 som ett möjligt alternativ. Där skulle Ibra och Olivier Giroud kunna spela på topp tillsammans. GdS menar att Ibrahimovic också kan spela bakom Giroud.

ANNONS

Sky Sport Italia har mer om anfall men om Inters. Enligt tv-kanalen är Inter intresserad av Marcus Thuram i Mönchengladbach. Gazzetta dello Sport instämmer, men menar att Joaquín Correa fortfarande är förstaalternativ. Och så mer Milan. Sky uppger att klubben till slut kan vara på väg att värva både Tiémoué Bakayoko (Chelsea) och Alessandro Florenzi (Roma).

Corriere dello Sport domineras av Locatellis flytt men stor plats ges också åt Tammy Abrahams ankomst till Roma. ”Ett kap, som man säger i Italien”, säger en belåten José Mourinho. Liksom i övriga italienska medier kommenteras Cristiano Ronaldos utspel i sociala medier, där han slår tillbaka mot flyttrykten till Real Madrid och snacket om honom. ”Ett stenhårt budskap”, skriver CdS. Sedan påpekar tidningen att både Manchester City och Real Madrid stängt dörren för honom, och att PSG bara är ett alternativ om Kylian Mbappé skulle flytta.

ANNONS

Tuttosport, Turintidningen, jublar över Locatelli-värvingen men inte över Cristiano Ronaldo hårda ord. ”När ska han säga ’Jag stannar i Juventus’?”, anmärker tidningen redan på förstasidan, och lägger till, ”Sedan slutet av förra säsongen har han inte en enda gång tydligt nämnt Juve. Varför?”. La Stampa är inne på samma linje under ”Ilskan och tvivlet”. Tidningen påpekar, ”Han nämner aldrig Juve”.



SPANIEN

El Confidencial menar att Real Madrid inte nöjer sig med Kylian Mbappé till anfallet. Planen är att värva fransmannen i sommar – ett bud på 120-150 miljoner euro är att vänta – och Erling Haaland nästa sommar.

Cadena SER grusar de planerna direkt. Enligt radiokanalen har Mbappé sagt till sina närmaste vänner i omklädningsrummet i PSG att han stannar. Även sportchefen Leonardo ska ha sagt till spelare att Mbappé blir kvar. Men det gäller den här säsongen. Mbappé är fortsatt inställd på en flytt till Real Madrid, påpekar SER.

ANNONS

Marca tycker sig se att ”Leendet är tillbaka” på Gareth Bales läppar. Walesaren gillar Ancelotti och Ancelotti gillar Bale. Vad Ancelotti däremot inte gillar är gårdagens uppgifter i El Chiringito TV om att han vill värva Cristiano Ronaldo. Det dementerade italienaren i sociala medier. Marca har också en citatrubrik från Ludwig Augustinsson: ”Jag vill visa att svenska spelare har kvalitet”. Det är från tisdagens intervju på Sevillas hemsida.

Diario AS lockar med bild på Karim Benzema och rubriken ”Skyttekung och förlängning”. Fransmannen är muntligen överens om att stanna till 2023 och vill tack klubben med att vinna skytteligan i La Liga, låter AS hälsa.

Sport har trötta och utnötta idén om ett byte Coutinho-Aubameyang på förstasidan. Men Sport skriver även att Sergi Roberto är beredd att acceptera en lönesänkning och även förlänga två år. Vidare uppger tidningen att Barcelona har rätten på sin sida att bryta kontraktet med Samuel Umtiti, som inte vill röra på sig.

ANNONS

Rac1 lägger dock till Barça inte planerar att riva Umtitis kontrakt. Dels därför att klubben då skulle behöva betala resterande lön. Dels därför att fransmannen till slut visat tecken på att acceptera en flytt.



FRANKRIKE

L’Equipe toppar med ”Ett psykodrama i Lyon”, och inne i tidningen är rubriken ”Ett skratt för mycket”. Det handlar om schismen med lagets backveteran Marcelo. På tisdagen meddelade klubben att 34-åringen framöver tränar med ungdomarna. Kontraktet, som förlängdes så sent som i början av året, ska rivas. Orsak? Marcelos uppträdande på och utanför planen i förlustmatchen mot Angers i helgen. Efter matchen log han bland annat hånfullt under hela peptalket från lagkaptenen Léo Dubois, vilket förargade nye tränaren Peter Bosz. Marcelo själv går till motattack på Instagram. ”Dessvärre ser jag på internet att klubben berättar för världen att jag lämnar för ett speciellt skäl. Det stämmer inte! Snart ska jag berätta för er vad det handlar om”, skriver han. Lyon rapporteras för övrigt närma sig värvningar av Emerson från Chelsea och Xhedan Shaqiri från Liverpool. Monaco åkte på en smäll i CL-kvalet (0-1 mot Sjachtar) och får en tuff retur. ”Vi får inte ge upp våra drömmar”, säger Monacotränaren Niko Kovac. Tidningen ger också plats för de fake news som spreds förra veckan, även av etablerade medier utan att faktakoll. För självfallet såldes inga 832 000 Messitröjor på bara ett dygn. Nyheten påstods i sociala medier ha stått i Marca. Det gjorde den aldrig. L’Equipe nämner däremot att siffran är vad en Barçasupporter skrev på Twitter…2014. Men hur många tröjor har då sålts? ”Det är galet att skriva sådana siffror. Jo, försäljningstrenden är fenomenal men vi är mycket långt ifrån att ha sålt en miljon tröjor”, säger Fabien Allègre, som basar för diversifieringen av PSG:s varumärke, en vecka efter värvningen av Messi.

ANNONS

Le Parisien ägnar ett uppslag åt PSG:s sponsorer. Där smäller champagnekorkarna efter Lionel Messis-köpet. Det breddar målgruppen långt bortanför sportsidorna. Noterbart är att flera PSG-sponsorer, liksom förstås klubbägarna, är från Qatar; Ooredoo, QNB, Qatar Airways, Qatars turistbyrå, Aspetar. Även tröjsponsorn Accor är delägt av Qatar. Här finns också politiska poänger att vinna. ”Qatarierna ville förbättra sin image inför VM 2022, det gjorde de med PSG och gör det ytterligare med Messis ankomst”, påpekar Jean-Hervé Lorenzi, ordförande i tankesmedjan Cercle des économistes.



TYSKLAND

Sky Sport lyssnar till en hungrig Julian Nagelsmann, sedan han tagit första segern och första titeln (nåja) med Bayern München – tyska Supercupen. ”Jag vill ha mer än en titel. Som ni kan se har jag också små hamstertänder. Det skulle vara fantastiskt om jag kan hamstra titlar”, säger Nagelsmann till tv-kanalen, och prisar sedan spelarna efter segern (3-1 mot Dortmund).

ANNONS

Bild delar ut matchens högsta betyg, 1 av 6, till en spelare: tvåmålsskytten Robert Lewandowski. Tre spelare får bara 5, alla tre i Dortmund: Manuel Akanji, Felix Passlack och Youssoufa Moukoko. Krönikören Matthias Brügelmann konstaterar att det var sjätte raka förlusten för Dortmund mot FC Bayern. ”Om denna mörka serie fortsätter så kommer Marco Rose – precis som Tuchel, Bosz och Favre förgäves försökt sedan Kung Klopp – inte att lyckas störta FC Bayern”, skriver Brügelmann.

RB Live är förvånad. ”RB Leipzig är bara den femte mest hatade klubben i Tyskland”. Det visar en supporterundersökning. Enligt undersökningen är Bayern München mest hatade klubb med 24 procent av rösterna. Därefter följer Dortmund 9,5 procent, Schalke 7,2, Dynamo Dresden 5,3 och RB Leipzig med 3,8. Bayern München är en klubb om polariserar. Den är också den mest omtycka med 25 procent. Även här är Dortmund tvåa, med 13 procent.

ANNONS



ÖVRIGT

Dnevnik (Bulgarien) lyssnar till Ludogorets vd Angel Petrichev inför kvällens möte med Malmö FF. ”Jag hoppas det blir en galen match, låt de galna kvällarna fortsätta”, säger han, med elimineringen av Olympiakos i färskt minne. Lagkaptenen Anton Nedyalkov ger sin bild av MFF. ”Vad jag förstått spelar de som Lask Linz som vi mött (vänskapsmatch i juni och Europa League förra året, min anm), men med mycket större kvalitet”, säger Nedyalkov.

Het Laatste Nieuws (Belgien) konstaterar, liksom italienska medier, att Anderlechts lån av Fiorentinas anfallare Christian Kouamé är så gott som klart. En läkarundersökning väntar på torsdag. HLN påpekar att värvningen med all sannolikhet betyder att Isaac Kiese Thelin får hitta en ny klubb igen.