Uppgifter: Isak får nordisk rival i anfallet

SPANIEN

Mundo Deportivo toppar San Sebastian-upplagan med ”En tank till Real Sociedad”. Det är Alexander Sørloth som lämnar RB Leipzig för den baskiska klubben. Därmed blir han en fyra centimeter längre och drygt tio kilo tyngre konkurrent till Alexander Isak i anfallet. Enligt Diario Vasco kommer norrmannen på lån med obligatorisk köpoption på 8,5 miljoner euro. Samtidigt är Willian José på väg att lämna Real Sociedad för Real Betis.

Marca går bananas efter RMC Sports uppgifter på måndag kväll om att PSG kan tänka sig att sälja Kylian Mbappé sedan han tackat nej till en förlängning. Det är precis vad Madridpressen hoppats på. ”Mbappé är mer möjlig än någonsin”, jublar tidningen, och ser också en dominoeffekt framför sig: Cristiano Ronaldo kan flytta till PSG.

Diario AS är inne på just detta scenario under rubriken ”Nyckeln till Mbappé”. Tidningen tar sig friheten att klä Mbappé i Real Madrids vita tröja och Cristiano Ronaldo i PSG:s blå tröja på förstasidan. AS uppmärksammar även att RMC Sport nämner att inget bud lagts på Mbappé och att bara en engelsk klubb hört sig för. Den klubben antar AS vara Manchester United, med hänvisning till en artikel av ESPN nyligen.

Cadena SER agerar kärring mot strömmen: ingenting har förändrats, PSG har fortsatt inga planer på att sälja Mbappé, hävdar radiokanalen. Fransmannen kommer att spela även den här säsongen i Ligue 1 innan han (troligen) flyttar till Real Madrid.

Sport konstaterar att ”Jordi Alba sänker lönen”. Han följer i fotspåren på Gerard Piqué och blir nästa klara spelare att minska lönen. Det rör sig om cirka 25 procent.

ENGLAND

The Guardian sprider ut fotbollen på sportettan. Här finns dagens mest givna rubrik: ”Hammered”. Det är så West Hams storseger beskrivs (4-1 mot Leicester). West Ham är nu serieledare för blott andra gången under PL-eran. Här finns också ”Liverpool vägrar släppa Salah på landslagsuppdrag med Egypten”. Det gäller nästa veckas matcher och bottnar i karantänstiden som skulle behöva vid återkomsten.

Daily Telegraph uppger att Manchester City gör som Liverpool och stoppar Ederson och Gabriel Jesus från spel med Brasilien med anledning av karantänen. Fler klubbar kan följa efter med liknande besked. Tidningen är också lite fyndigare med West Hams seger. ”Dubbel glädje” inkluderar en bild på målskytten Michael Antonio som firar mål med en pappfigur av sig själv i naturlig storlek. Lika kul är det inte i norra London. ”Tiden rinner ut för Arteta att rädda sitt jobb”, är dagens största rubrik. Enligt tidningen har Arsenaltränaren fem matcher på sig, till landslagsuppehållet i oktober, att vända trenden. Antonio Conte är annars en möjlig ersättare. Mer från Telegraph: Tottenham kommer inte att sänka priset på Harry Kane under sista veckan. Ordförande Daniel Levy är även beredd att nobba ett bud på 150 miljoner pund. Chelsea är intresserad av att låna mittfältaren Saúl Ñíguez från Atlético de Madrid. Klubben har även erbjudit backarna Andreas Christensen och Antonio Rüdiger nya kontrakt.

Daily Mail skriver att Willian är på väg att lämna England för hemlandet Brasilien. Arsenal är i långt gångna samtal med Corinthians om en fri övergång för 33-åringen.

Daily Star använder ett uttryck i ny tappning, ”Shut Jur Gob”. Det står för att Burnleys tränare Sean Dyche tycker Jürgen Klopp ska hålla tyst. Liverpooltränaren beklagade sig över att motståndarna höll på med ”brottning”. Det gillar inte Dyche. ”Min besvikelse är att han hänger ut spelare, det finns absolut ingen anledning att göra så”, säger Dyche. Det är inte första gången de båda tränaren är i luven på varandra med anledning av det tuffa spelet mot Liverpoolspelare.

The Times följer upp ämnet. Förutom Klopp har även Man Uniteds tränare Ole Gunnar Solskjaer beklagat sig över den ”rugby” motståndare fått lov att använda mot hans lags spelare. Men missnöjet är till ingen nytta, enligt Times. PL-domarna kommer även framöver att tillåta aningen mer fysiskt spel än förra året för att få mer flyt i spelet. Responsen har nämligen överlag varit positiv.

Manchester Evening News lyssnar till Sky Sports Gary Neville som inte tror hans gamla klubb Manchester United räcker till i titelkampen mot Manchester City, Chelsea och Liverpool. Trots storvärvningarna Jadon Sancho och Raphaël Varane. ”Min känsla är att de (Sancho och Varane) inte kommer att ha samma inverkan som Van Dijk och Alisson och ta United upp på 90-95 poäng och vinna ligan. Jag tror fortfarande inte de räcker till. Chelsea har förstärkt med Lukaku, Man City med Grealish och får de Kane är det ett jätteproblem för United”, säger Neville, och tycker det borde vara United som jagade Kane. ”Jag förstår inte varför Man United inte anstränger sig lite mer i detta transferfönster. De har, historiskt, alltid jagat de bästa engelska talangerna i engelska ligan. Med tanke på att Martial, James och Lingard eventuellt försvinner – varför jagar de inte Harry Kane? Med Harry Kane kunde de nå upp till 90-95 poäng”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport var inte tillgänglig på morgonen.

Corriere dello Sport lockar med ”Cristiano Ronaldos sju dagar”. Det är så lång tid hans agent Jorge Mendes har på sig att hitta en ny klubb, annars återstår för CR7 ”att försöka vinna tillbaka Allegri”. CdS ser få möjligheter att hitta en ny klubb men skriver att ”Cristiano Ronaldo fortfarande hoppas på PSG”. Tidningen har också en längre artikel om Malmö FF:s Anel Ahmedhodzic. Atalanta, Napoli och Lazio uppges fortsatt intresserade. Men både Napoli och Lazio behöver först sälja innan ett köp kan vara aktuellt. CdS nämner en anmärkningsvärt låg övergångssumma: fyra miljoner euro. Det är bara hälften av vad det talats om tidigare i sommar. Milan firade premiärseger tack vare Brahim Diaz (1-0 mot Sampdoria). Tränare Stefano Pioli passade på att förtydliga sig. Häromdagen sa han att Milan är starkare än förra året. Nu vill han ändra. ”Kanske skulle jag sagt att vi är mer redo än förra året”, säger Pioli.

Tuttosport menar att Juventus tränare ”Allegri är rasande!”. Orsaken är lagets insats i Serie A-premiären i helgen. ”Max är jättearg på truppen för ouppmärksamheten och felen som begicks i Udine”, skriver tidningen. Dessutom: ”Allegri vill ha en mittfältare – ett byte med Sissoko/McKennie med Tottenham är möjligt”.



FRANKRIKE

L’Equipe konstaterar att ”En annan match börjar” mellan Nice och Olympique de Marseille. Den vid skrivbordet. De båda klubbarna är kallad till ligans disciplinkommitté på onsdag för att utreda skuld och bestraffningar efter kaosmatchen mellan lagen i söndags. Lokala myndigheter i Nice har redan stängt klubbens ultrasläktare Populaire Sud i fyra matcher. Det är också fortsatt oklart vad som händer med matchresultatet. Nice räknar med att tilldömas segern. Marseille ser gärna ett omspel på neutral plan. Samtidigt fortsätter OM att understryka att det var omöjligt för klubben att spela vidare i den hotfulla stämning som rådde. ”Vår säkerhet kunde inte garanteras. Om vi hade kvitterat, hur skulle vi komma ut från arenan?”, frågar sig OM-presidenten Pablo Longoria. En 28-årig man gripits för att ha delat ut ett slag mot en OM-spelare. Spelarfacket, UNFP, hotar samtidigt med rättsliga åtgärder för att förbättra miljön för spelarna. På annat håll uppmärksammar L’Equipe att Mauro Icardi blir borta flera veckor på grund av skada och missar första omgången för PSG i CL, klubbens heliga graal. ”Messimania” råder i Frankrike och i fokus är nu Reims, där argentinaren väntas göra sin PSG-debut på söndag. Det blir förstås utsålt. ”Vi har fått biljettförfrågningar från lite varstans i världen; Chile, Sydkorea, Thailand, Egypten, Indien – det är första gången”, säger Reims biljettansvarige Alexandre Jeannin.

RMC Sport uppger inte bara att PSG överväger en försäljning av Kylian Mbappé. Radiokanalen uppger även att klubben har en plan B: Richarlison i Everton. Kontakter är redan tagna med brasilianarens rådgivare. Richarlison är polare till Neymar.

Le Parisien följer upp måndagens uppgifter om att Eduardo Camavinga tycks ha tagit farväl av Rennesfansen. PSG är den hetaste adressen, 18-åringen vill dit, men enligt Le Parisien har inget bud lagts. Även Manchester United har ryktats intresserad av mittfältaren, som väntas kosta cirka 30 miljoner euro.



TYSKLAND

Bild uppger – liksom spanska medier – att Alexander Isak får norsk konkurrens på topp. Real Sociedad är på väg att värva Alexander Sørloth från RB Leipzig. Sørloth har bara varit ett – mindre lyckat – år i RB Leipzig. Bild har fler övergångar från Bundesliga till La Liga. Liksom Sky Sport skriver Bild att Matheus Cunha byter Hertha Berlin mot Atlético de Madrid. Prislappen för anfallaren blir minst 30 miljoner euro, en rekordaffär för Berlinklubben.

Sky Sport tar upp tråden med visslingarna mot Leroy Sané från Bayern Müchens egna fans. ”Något sådant lämnar ingen oberörd”, skriver tv-kanalens expert och gamla storspelare Lothar Matthäus, ”I mina ögon hänger det ihop med hans kroppsspråk. Det är ofta så med artister att de kan låta axlarna hänga och ge intryck av att de inte bryr sig när det går dåligt eller när de inte får bollen. Leroy påminner mig ibland om Arjen Robben. Om det sedan är missar och en stor transfersumma involverad så klarar fans ibland inte av att lägga band på sin frustration och besvikelse”.



ÖVRIGT

SDNA (Grekland) uppger att Ramon Pascal Lundqvist kan bli klar för Panathinaikos redan i dag. Atenklubben är överens med Groningen om de sista detaljerna i ett lånekontrakt, som enligt SDNA innehåller en köpoption på 850 000 euro. Den svenske mittfältarens årslön är cirka 300 000 euro. Tidigare har Voetbal International i Nederländerna uppgett att ett avtal var nära.