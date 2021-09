Mbapé-affären: Real Madrid kokar – PSG erbjuder megakontrakt

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

SPANIEN

Marca konstaterar att PSG ”vann sommarens match” om Kylian Mabppé och knyter nu förhoppningarna till nästa. ”Real Madrid väntar med öppna armar, nu hänger allt på spelarens mentala styrka. Den 1 januari är längre bort än vad det kan verka, det vet man på Santiago Bernabéu, men man litar på spelarens önskan”, skriver Marca, och syftar på att förhandskontrakt kan skrivas vid årsskiftet. Tidningen hoppas på ”två till priset av en” nästa sommar. För Erling Haaland är också tilltänkt. På tal om Mbappé så hade Marca häromdagen kaxigt en artikel om vilket tröjnummer Mbappé kommer att få i Real Madrid. 19, 5 eller kanske 23. Barça lagkapten Gerard Piqué trollade Marca i går och skrev på Twitter ”nummer 7”. Det nummer som Mbappé har i PSG.

Goal hävdar att det kokat i Real Madrid. PSG gav falska förhoppningar om att kunna värva Kylian Mbappé. Den franska klubben ansågs ha signalerat att så länge den fick igen pengarna den betalat till Monaco, så var en försäljning aktuell. I stället möttes Real Madrids bud av tystnad från PSG. Real Madrid och PSG har tidigare ofta i spansk press uppgetts ha goda relationer. Välkända journalisten Guillem Balague ser på Mbappé-affären med helt andra ögon. Han tvivlar på att Real Madrid ens skulle ha kunnat hosta upp 200 miljoner euro. Snarare var det ett bluffspel, ett poserande av klubben.

Diario AS konstaterar att ”Camavinga är här, Mbappé…fortsättning följer”. Men den stora rubriken går till att ”Bomben blev Griezmann”. En övergång tillbaka till Atlético i sista stund och som också förlöste Barças värvning av Luuk de Jong och Atléticos utlåning av Saúl Ñíguez.

Sport säger ”Adiós!” till Griezmann och ”Fiasko Mbappé”. Kanske magstarkt att håna Real Madrid när Barça just lånat ut Griezmann med en obligatorisk köpoption på blott 40 miljoner euro för en spelare som klubben köpte för 120 miljoner euro för bara två år sedan.



FRANKRIKE

Le Parisien noterar att PSG passande nog stängde transferfönstret med en vass värvning, Sportings stortalang, den 19-årige vänsterbacken Nuno Mendes. ”PSG har blivit en av de mäktigaste i världen”, slår Le Parisien fast, och menar att de finansiella musklerna gjort att PSG tillsammans med Man United, Man City och Chelsea ”är de nya världshärskarna”. Tidningen skriver vidare att ”PSG har blivit den mest eftertraktade klubben, utan tvekan med tanke på lönepolicyn”. Spelare som Cristiano Ronaldo och Zlatan Ibrahimovic har velat komma men motats i dörren. Nästa stora namn på en fri transfer och hisnande lön väntas bli Paul Pogba nästa sommar. Samtidigt understryker Le Parisien, liksom L’Equipe i går, att PSG kommer att försöka förlänga med Kylian Mbappé. 22-åringen ska ha tackat nej till två kontraktserbjudande. Det första ska ha varit till 2026 med en lön på 25 milj euro netto. Det sensaste ska, enligt tidningen, bara ha varit till till 2024 och med en hisnande lön på 45 miljoner euro netto om året. ”Om han sa nej så är det för att pengar inte längre styr i detta fall. Men det är ändå med detta argument som PSG kommer att återvända med en galaktisk lön och en astronomisk sign-on-bonus, utan motstycke i fotbollshistorien”, avslutar Le Parisien.

L’Equipe kallar den uteblivna Mbappé-affären för ”Århundradets icke-övergång”. I slutända var Qatars emir inte intresserad av att sälja Mbappé. Dessutom kom Real Madrids agerande sent. ”Att ge sig i kast med en affär av denna storlek en vecka innan transferfönstret stänger, är det på allvar?”, säger en källa inom PSG till L’Equipe. På förstasidan konstaterar tidningen att det är ”Slutförpackat” efter ”en galen dag”. Bland de många notiserna finns Gabriel Gudmundsson och flytten till Lille. Tidningen berättar vidare att det nu är tre Messi i PSG. Lionel har skrivit in sina båda söner i klubbens ungdomslag.



ENGLAND

Daily Mirror strösslar sena och dyra övergångar över förstasidan, men allra störst plats tar sommarens mest överraskade PL-övergång: Cristiano Ronaldo till Manchester United. I går presenterades den färdiga övergången. ”Jag är tillbaka där jag hör hemma”, säger huvudpersonen själv.

Daily Telegraph riktar i stället strålkastarna på ligans jumbo. ”Arsenal lägger 142 miljoner pund på att stoppa förfallet”. Aldrig tidigare har klubben spenderat mer i ett transferfönster. Ingen annan PL-klubb brände mer pengar i sommar. Spelarna som värvades: Ben White, Martin Odegaard, Aaron Ramsdale, Albert Sambi Lokonga och Nuno Tavares och sist in Takehiro Tomiyasu.

The Guardian har ett Arsenal som i alla fall vet hur man vinner. Damerna. I går blev det CL-seger (3-0 mot Slavia Prag) men utan nya svenske tränaren Jonas Eidevall på plats. Han var i Sverige och ordnade med visum för familjen. På förstasidan finns Real Madrids misslyckade försök att värva Kylian Mbappé och Harry Kanes svar på misslyckade försök att ta sig till Manchester City. Rubriken till sistnämnda är ”Mitt samvete är rent”. Kane svarade på frågan om hans rykte blivit tilltufsat efter den turbulenta sommaren. ”Det tror jag inte. Alla inom fotbollsindustrin vet hur den fungerar, och jag tog lugnt på situationen. Det var mellan mig och klubben. När man vet sanningen och vet var som försiggår då är samvetet rent”, säger Kane.

Manchester Evening News har haft blandade besked för Anthony Elanga. I går påstods att han riskerade att lånas ut i och med Cristiano Ronaldos ankomst. Nu menar MEN att Daniel James flytt till Leeds United kan gynna Elangas möjligheter till spelminuter. Dessutom är Amad Diallo borta ett par månader på grund av skada.

Daily Mail rapporterade att Emil Krafth var ovillig att flytta ner en division, på lån till Fulham. Indirekt bromsade det också Newcastles värvning av Hamza Choudhury, då det enligt Daily Telegraph var svenskens plats som icke-klubbfostrad spelare han skulle ta. Choudhury blev kvar i Leicester.



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport toppar med att Milan värvat in en hel elva under sommarfönstret. Tidigare Milanprofilen Roberto Donadoni är övertygad: ”Nu kan vi slåss om ligatiteln”. Han är mindre entusiastisk när planer på att spela Zlatan Ibrahimovic tillsammans med Olivier Giroud kommer på tal. ”Att spela dem tillsammans är inte lätt, kanske i vissa matchsituationer”, anser Donadoni. Sin vana trogen sätter GdS betyg på Serie A-klubbarnas transferfönster. Milan och Inter får högst, 7,5 av 10. I botten är Venezia och Salernitana med 5,5. Som kuriosa kan nämnas att just Venezia, enligt Calciomercato, ska ha gjort ett försök att värva Robin Olsen, som ändå föredrog Sheffield United. I Serie B får Monza 9 i betyg för sin mercato.

Sky Sport Italia påminner om att det inte är helt slutvärvat ännu. Det finns spelare utan kontrakt. Till dem hör Franck Ribéry, tidigare Fiorentina. Det kan bli Serie A igen. 38-åringen ska ha gett Hellas Verona grönt ljus. Enligt Gazzetta dello Sport är även Sampdoria intresserad.

Tuttosport har inga överraskande värvningar för Juventus att räkna in. Det, tillsammans med Cristiano Ronaldos avfärd, gör att tidningen slår fast att ”Juve satsar allt på Dybala”. Nu ska ett nytt kontrakt bli verklighet.



TYSKLAND

SportBild ser det som att bara tre klubbar i dagsläget har råd att värva Erling Haaland nästa sommar. Norrmannen lär med övergångssumma, agentarvode och lön över fem år totalt kosta ungefär 300 miljoner euro. Det fixar endast Manchester City, Manchester United eller Paris SG. Real Madrid har fokus på Mbappé, Juventus och Liverpool ses det som lite för svårt för, Bayern München och Barcelona är ekonomiskt helt borträknade, Chelsea verkar räknas bort på grund av Lukaku. I dagsläget se det ut att bli en kamp mellan Manchesterlagen, menar SportBild.

Express följer upp lånet som sprack för Sebastian Andersson. Enligt uppgift var det svenskens skadebenägenhet som efter läkarundersökning fick Antalyaspor att dra sig ur. För Kölns tränare Steffen Baumgart är det goda nyheter. ”Seb är skadefri och redo att spela!”. Express påpekar dock att knäet kan orsaka återkommande problem, det troliga skälet till Antalyaspors beslut. Köln har nu kvar en tung lönepost – drygt 200 000 euro i månaden – men ett extra anfallsalternativ.

Sky Sport räknade, ett par timmar innan transferfönstret stängde, på hur mycket de fem stora ligorna spenderat i sommar. När köp och försäljningar slagits ihop hade Premier League -667 milj euro, Serie A -80 milj euro, La Liga -65 milj euro, Ligue 1 -9 milj euro och Bundesliga +38milj euro.