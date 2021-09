Hazard slår tillbaka: ”Ingen har spelat så mycket som jag under tio år”

Rubrikämne i rött.

BLANDAT

Het Laatste Nieuws (Belgien) pratar med Eden Hazard. Frågor om hans skadefyllda tid i Real Madrid är ofrånkomliga. ”Folk tror att jag är skadad jämnt. Men om man tittar på min karriär finns inte en spelare som under period av tio år har spelat så många matcher som jag”, säger Hazard. Om tiden i Real Madrid säger han vidare, ”Jag skrev på för fem år. De första två åren ha inte varit bra. Skadorna har inte hjälpt. Men jag har fortfarande tre år till att visa mitt värde. Real Madrid har spenderat mycket pengar på mig och jag vill ge något tillbaka”.

Record (Portugal) använder ”Otrolig” som beskrivning på Cristiano Ronaldo. I går vända han matchen för Portugal med två mål (2-1 mot Irland) och blev samtidigt historisk med 111 landslagsmål. Det har ingen lyckats med förut i något landslag. Cristiano Ronaldo är på de flesta ettor i Portugal i dag.

Sport-Express (Ryssland) viker plats för en värvning av Lokomotiv Moskva. Chelseas stortalang Tino Anjorin, 19, är klar på lån med köpoption.



ENGLAND

Daily Express har ”Hungary for more”. Daily Star kör ”Hungary for glory”. Det är tabloidrubriker och det är match mot Ungern i kväll. Förbundskapten Gareth Southgate får frågan om vad som krävs för att det ska sluta snackas om den smärtsamma EM-finalförlusten på Wembley. ”Vi behöver nog vinna en VM-final, för inget annat kan riktigt jämföras med nivån på den matchen och de unika omständigheter som deltagande i en final ger”, säger Southgate. Harry Maguire medger att EM-finalförlusten fortfarande känns. ”Den gör ont och kommer alltid att göra ont”, säger han. Och hur kommer man över den? ”Antagligen bara genom att vinna en av de stora turneringarna”.

The Times lyssnar också till förbundskaptenen men fäster vikt vid andra ord: ”Våra fans riskerar att portas från Wembley, säger Southgate”. Han avfärdade en fråga om ungerska fans uppträdande under EM med att påpeka, ”Vi vet fortfarande inte vad Uefas utredning av vår final kommer att ge för resultat, kanske blir det tomma läktare (som i Ungerns fall). Jag förstår frågan men jag känner som alltid att vi inte ska peka ett anklagande finger mot andra när vi har våra egna problem”, säger Southgate.

BBC Newsbeat slår ännu en gång hål på myten att stjärnvärvningar ger enorma intäkter i tröjförsäljning. Den här gången synas Cristiano Ronaldo. Även om exakta siffror inte finns tillgängliga säger Dan Plumley, som undervisar i sport finance vid Sheffield Hallam University, att det handlar om max fem pund per tröja som United lär tjäna. En tröja kostar uppemot 100 pund.

Manchester Evening News väcker tanken att Anthony Elanga får spela i Cristiano Ronaldos förmodade debut mot Newcastle om en dryg vecka. Jadon Sancho har en skadekänning, och sedan tidigare är Amad Diallo också skadad och, framför allt, Daniel James såld. ”Det kan ge någon som Anthony Elanga chansen, men han är fortfarande oerfaren och kanske är det för mycket begärt”, funderar MEN.

Daily Mail analyserar och betygsätter PL-klubbarnas transferfönster. Skalan är 1-5 men ingen får varken 1 eller 5. Bäst fönster: Aston Villa, Brighton, Chelsea, Leeds, Leicester, Man United, Norwich – alla fyra. Sämst fönster: Arsenal, Everton, Liverpool, Man City, Newcastle, Southampton, Wolves – alla 2.



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport känner det italienska blodet pumpa. ”Ge plats för mästarna” är den kaxiga parollen inför VM-kvalet. ”Hjältarna från Wembley är tillbaka”. Match mot Bulgarien stundar. I Serie A är Zlatan Ibrahimovic tillbaka i träning efter sin knäskada. Han firade med två mål och en assist i en internmatch på Milanello. Siktet är helt inställt på comeback mot Lazio den 12 september. Sedan måste Ibrahimovic handskas varsamt i det späckade spelschemat, menar GdS, som också har en morot åt honom. Han har gjort 84 mål i Milans tröja, 18 mål till och han hamnar bland klubbens topp tio genom tiderna. Tidningen fokuserar också på Juventus, där Paolo Dybala nu ”ska ta över det tunga arvet efter Cristiano Ronaldo”. Nya möten om kontraktsförlängning väntar. Juve vill skriva kontrakt på fyra år med 7+2 miljoner euro i lön – Dybala vill ha ett år till och lite mer stålar. Lina Hurtig hamnar i en annan Juventusrubrik efter målet i går. Napoli har drabbats av ett avbräck. Målvakten Alex Meret bli borta en månad på grund av en ryggskada. David Ospina får stå i stormötet med Juventus den 11 september.

Sky Sport Italia berättar att det nu är officiellt att Vincenzo Montella tar över turkiska laget Adana Demirspor. Där får han bland annat försöka styra upp Mario Balotelli.



SPANIEN

Marca tar sig an matchen mot Sverige under rubriken ”Redan en ’final’ för att nå VM”, en tidig nyckelmatch. Carlos Soler väntas ta Pedris plats på mittfältet. Tidningen roar sig också åt presskonferensen med förbundskapten Luis Enrique. Den beskrivs som ”bisarr” då den svenske översättaren hade svårt att hänga med. Även El Chiringito TV gjorde ett nummer av den. Marca har inte glömt Kylian Mbappé. Han intar första uppslaget. Mbappé ”känner sig förrådd”, menar Marca. Han höll sig tyst under hela turbulensen och ”litade på att PSG skulle komma till ett avtal med Real Madrid om hans övergång”.

Diario AS skriver också om en ”’Final’ i Sverige”. I utbudet inför kvällens match har AS presenterat en svensk legendarelva. Thomas Ravelli – Roland Nilsson, Olof Mellberg, Björn Nordqvist, Erik Nilsson – Anders Svensson, Bo Larsson, Jonas Thern – Kurt Hamrin, Henrik Larsson, Zlatan Ibrahimovic. Störst utrymme på förstasidan i dag får ändå Frankrikes kvalmatch i går. Anledningen är bara en. Där finns en bild med Karim Benzema och Kylian Mbappé. Rubrik: ”Vi ses nästa år”. Tidningen understryker att Mbappé vägrat att förlänga med PSG och kommer att skiva på för Real Madrid.

Mundo Deportivo ger extra tyngd till tröjnummer 10 på Ansu Fatis axlar med rubriken ”Ansu – arvtagaren”. MD nöjer sig inte med att det ”är tröjan som Lionel Messi skrivit historia med i Barça”, utan påpekar även att Ronaldinho, Romario och Rivaldos burit tröjan.

Sport har också ”Ansu är nummer 10” i topp. Det är sedan inte bara Ousmane Demélé som Barça vill förlänga med. Även tränaren Ronald Koeman erbjuds nytt kontraktsförlängning, från 2022 till 2023. Men det är villkorat, skriver Sport. Dels måste titlar vinnas. Dels måste Barça spela ”bra fotboll”. Dels måste titlar vinnas. Sedan ska andra strategiska punkter följas, som att ge Riqui Puig utrymme.

Cadena SER har samma uppgifter om kraven för ett nytt Koeman-kontrakt. Radiokanalens profil Manu Carreño kommenterar det hela. ”Det känns som ett skämt. De har aldrig tagit honom (Koeman) på allvar”, säger han, ”Att en förlängning ska hänga på resultat, sättet laget spelar på och att Riqui Puig får spelminuter, det känns som ett skämt”.

FRANKRIKE

L’Equipe har inte mycket att jubla över när landslagsfotbollen gjorde comeback. ”Två månader efter fiaskot i EM tvingas Frankrike nöja sig med oavgjort (1-1 mot Bosnien)”, summerar L’Equipe. ”Det var inte vad vi planerat”, säger förbundskapten Didier Deschamps. Dessutom fick Kylian Mbappé utgå med en känning i vaden. Undersökning väntar i dag. Mbappé var bäste fransman med 6 av 10 i betyg. För övrigt samma betyg som Malmös Anel Ahmedhodzic får. Lägst betyg fä Thomas Lemar, 2. Bland notiserna finns Jérôme Boatengs övergång till Lyon.

RMC Sport berättar hur Olympique de Marseille lyckades låna Amine Harit från Schalke i allra sista stund. OM-spelarna Álvaro Gonzalez, Pol Lirola och Leonardo Balerdi sänkte sina löner för att den franska fotbollens finanspolis, DNCG, skulle godkänna värvningen.

TYSKLAND

Bild skriver om Filip Kostics öde. En sprucken övergång och nu dessutom risk för böter på 100 000 euro från hans egen klubb. Allt händer i efterspelet av ett litet missat ”k”. Det är vad som ska ha saknats i en e-postadress när Lazio skulle lägga ett bud på Kostic med mejl till Eintracht Frankfurt. Budet kom aldrig fram i tid. Kostic som försökte spelstrejka fram en flytt riskerar nu enligt Bild både böter och en matchs avstängning från Eintracht Frankfurt. I Italien spekuleras det i att Eintracht Frankfurt avsiktligt gav en e-postadress med ”franfurt”, vilket dementeras av den tyska klubben.

Kicker synar transfermarkanden under ”Slutet gott, allting gott?”, med tillägget ”Eller är det inte alls gott?”. Annars är blickarna på kvällens VM-kvalmatch mot Liechtenstein. Den förmodade startelvan i Kicker (se här) skiljer sig på flera positioner från Bilds (se här). I en mindre artikel fångas Sebastian Andersson och hans spuckna övergång till Antalyaspor upp. Tränare Steffen Baumgart har inga problem med svenskens försök att byta klubb. ”Vi är i en proffsindustri. Han är inte 100 procent nöjd med sin situation. Om han då ser till andra möjligheter ska man inte moralisera över”, säger Baumgart.