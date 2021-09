Grekiska svaret på Anderssons ilska: ”Kanske hade sagt detsamma”

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.

BLANDAT

SporTime (Grekland) jublar. ”Till slut” kom segern (2-1 mot Sverige). Efter tre oavgjorda resultat var det blågult som blev första offret. Tidningen ser en ”aura av Otto” över en stoisk laginsats. Otto Rehagel, som förde Grekland till EM-titeln 2004, fanns på läktaren. Den nuvarande och kritiserade förbundskaptenen John van ‘t Schip fick i alla fall lite upprättelse när hans försvar stod emot de svenska anfallarna. ”Vi hade lite problem i början men överlag försvarade vi oss bra. Vi gav inte mycket utrymme för de svenska anfallarna”, menar han. Van ‘t Schips kollega Janne Andersson var upprörd över att domarna inte bestraffade grekernas maskningar med fler tilläggsminuter. Van ‘t Schip svarar, ”Ni får fråga domarna om tiden. Kanske hade jag sagt detsamma om jag förlorade. Vi ville vinna och gav allt. Jag föredrar att fokusera på mitt lag. Vi krigade och förtjänade vår seger”.

ANNONS

Het Laatste Nieuws (Belgien) tror att Isaac Kiese Thelin lämnar Anderlecht, trots den spruckna affären med Konyaspor. ”Det finns intresse från oljestater”, skriver tidningen, och menar att Anderlecht vill underlätta en övergång då det inte finns någon plats för svensken i klubben.

ENGLAND

Daily Star har Polens huvudstad som symbol för Englands smärta efter en kvittering på tilläggstid, ”War Sore” (1-1 mot Polen). Vågar man sig på översättningen ”WarSÅRva”? Sorry. Det var hur som helst Englands första förlorade poäng efter sex matcher i VM-kvalet.

Daily Telegraph tycker, som många andra tidningar och supportrar, att förbundskapten Gareth Southgate får ta på sig skulden för förlusten. Han agerade inte, han gjorde inga byten. Southgate försvarar sig mot kritiken. ”Vi hade full kontroll och alla spelade bra, och det går då inte att ta in spelare som suttit stilla på läktaren. Det är inte så lätt att komma in sent. Då hade vi gjort byten bara för sakens skull”, menar Southgate. Alla engelska spelare får betyg mellan 6 och 7 av 10.

ANNONS

Daily Mail drar till med en annan klassisk tabloidrubrik, ”Pole-axed” (en svensk motsvarighet skulle kanske kunna vara ”Pålade”). Från Premier League ger Mail stor uppmärksamhet åt att Manchester Citys tredjemålvakt Scott Carson, 36, väntas stå mot Leicester.Ederson stoppas från spel i Fifa-bråket och reservmålvakten Zack Steffen har covid. Det är 3 765 dagar sedan Carsons senaste PL-match av vikt (han fick stå en match när ligan var avgjord förra säsongen).

The Guardian uppger dock att Ederson och alla de andra spelarna som ska stoppas, ändå är aktuella för spel. Det är vad Premier League-klubbarna är hoppfulla om. I annat fall är de, enligt Daily Mail, beredda att ta ärendet till idrottens skiljedomstol, CAS.

Manchester Evening News går vidare med uppgifter från ESPN i går om att Manchester United fortsatt är ute efter Declan Rice. Det stämmer, och West Ham-mittfältaren ses nu som huvudspåret till nästa sommar. Ramverket för ett avtal har redan diskuteras i Uniteds klubbledning, skriver MEN. Och skulle klubben behöva söka sig utomlands för förstärkningar har United (och City) ett nytt besked att locka med: Manchester har utsetts till den tredje bästa staden i världen, efter Amsterdam och San Fransisco, enligt Time Out:s stora undersökning. Det stoltserar MEN över, och det har en viss fotbollskoppling då utländska spelare förr i tiden ofta beklagade sig över staden och dess mat och väder.

ANNONS



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ser att ”Italien ler” efter att ha slagit in på vinnarvägen igen. Då: Oavgjorda matcher och målsnålt. Nu: Seger och målrikt (5-0 mot Litauen). Och samtidigt fortsätter rekordsviten av förlustfria matcher att drygas ut. Den är nu uppe i 37 matcher. Kean gjorde två mål och Raspadori gjorde ett och var matchens lirare, 8 av 10 i betyg. Det får GdS att sätta rubriken ”Två stjärnor är födda” över ett uppslag. GdS har goda nyheter för Milanfans. Både Franck Kessié och Zlatan Ibrahimoivc tränade för fullt i går. Båda är redo att starta mot Lazio på söndag. Viss försiktighet rådet kring svensken, men GdS tro fortsatt mer på att Ibrahimovic startar och blir utbytt än att han börjar på bänken.

Corriere dello Sport skriver om en ”Baby Boom” med Raspadoris och Keans genomslag. ”Det var en perfekt kväll”, säger Raspadori, som inte bara har fotboll i huvudet. ”Jag fortsätter plugga. I oktober har jag tenta i anatomi”. Nästan lika stort som landslaget uppmärksammas ”Napoli-Juve – himmel öppna dig!”. Matchen ses som säsongens första ”big match”. Och Dejan Kulusevski kan få chansen från start för första gången i ligan den här säsongen. Även Gazzetta delo Sport tror på det. Kulusevski började på bänken mot Empoli och Udinese. Men nu väntas lagets sydamerikaner – Dybala, Cuadrado, Alex Sandro, Danilo och Bentancur – ansluta först fredag kväll och är därför troligen inte aktuella. Dessutom finns frågetecken för Federico Chiesa, som har en muskelkänning.

ANNONS



SPANIEN

Marca jublar lika mycket över Spaniens seger (2-0 mot Kosovo) som över Sveriges förlust. ”Det är i våra händer”, slår tidningen belåtet fast. Busquets, Torres och Fernals får högst betyg efter matchen, två stjärnor av tre. Förbundskapten Luis Enrique gör en annorlunda liknelse, ”Det var som en förlossning med komplikationer”. Och, jo, Spanien har det i sina händer, men Luis Enrique varnar, ”Vi måste till Grekland, som säkert blir svårt med tanke på att de har chans att bli tvåa, och så ska vi möta Sverige som vi inte slagit på senare tid”.

Diario AS kallar det för ”En dubbelseger” och Mundo Deportivo är kanske fyndigast med ordvitsen ”Muchas grecias!”, som tack till Sveriges banemän.

Sport noterar att Liverpool kanske snart kan räkna in ytterligare 20 miljoner euro från Barcelona för Philippe Coutinho. Det är en klausul som aktiveras när brasilianaren nått 100 matcher i Barça. Coutinho har 90 matcher och är nu tillgänglig för Ronald Koeman igen efter skada.

ANNONS

Cadena SER ser det som att Antoine Griezmann blidkat Atléticos fans. Alla var inte nöjda med hans återkomst, många tyckte dessutom att han borde överge stilen och frisyren från Barça-åren. Sagt och gjort. Vid gårdagens presentation i Atlético hade Griezmann klippt sig rejält, vilket klubben också slog mynt av i sociala medier.

FRANKRIKE

L’Equipe drar stort på gårdagens dom efter kaosmatchen Nice-Marseille. ”Omspel”. Den här gången utan publik. Tidningen konstaterar även att ”Nice faller tungt”, som trodde att klubben skulle få segern och tre poäng men i stället fråntas två poäng (en poäng är villkorlig) och får spela om matchen. Men även Marseille är missnöjd. Klubben vill helst haft segern men upprörs främst över Álvaro Gonzáles avstängning (två matcher). Spelaren själv reagerade indignerat i social medier. ”Här har ni den skyldige”, skrev han ironiskt till en bild där en hotfull mob av Nicefans står framför honom. Inte heller L’Equipes krönikör Vincent Duluc är nöjd med bestraffningarna. Han tycker alla straffades sådär lite lagom. ”Med dessa halvmesyrer – som ger intryck av svaghet – har disciplinkommittén tagit stora risker inför framtiden”, menar Duluc.

ANNONS

Le Parisien följer upp ett annat hett ämne, La Liga-basen Javier Tebas senaste attack mot PSG:s spenderande. Nu går både den franska ligan, LFP, och PSG till motattack. PSG:s generalsekreterare Victoriano Melero tycker Tebas i stället borde fokusera på skuldproblemen och misskötseln inom spansk fotboll. ”I denna kontext föreslår vi att du koncentrerar dig på dina egna problem, som du är ansvarig för, och slutar upp med de upprepade avledningsförsöken”, skriver Melero. LFP menar att ”den spanska ligapresidentens ord är inte värdig den institution han representerar och som LFP alltid respekterat”, samt lägger till att Tebas bör ”lägga band på sina häpnadsväckande uttalanden”.

Le 10 Sport följer upp Joan Laportas uppgift om att Barcelona försökt värva Neymar i sommar. Intresset var mycket konkret. PSG ska, enligt Le 10 Sport, ha erhållit ett bud på 80 miljoner euro i början av sommaren. Budet avfärdades snabbt.

ANNONS



TYSKLAND

Kicker räknar in tre segrar av tre för nya förbundskaptenen Hansi Flick (4-0 mot Island). ”Vi har tagit ett steg framåt. Vi är inte 100 procent ännu men laget är på rätt spår”, säger Flick. Bäst för dagen var Rüdiger, Kimmich, Goretzka, Sané och Gnabry – alla 2 av 6 (1 är högsta betyg). Bild har samma kvintett men lägger också till Neuer. Sedan får rebelliska spelare i Eintracht Frankfurt utrymme. Amin Younes har gjort sitt i klubben. Frankfurt meddelar att han inte kommer att spela eller träna mer efter en rad disciplinärenden. Klubben försöker nu hitta en lösning för att bryta lånekontraktet med Napoli som gäller säsongen ut. Samtidigt har Filip Kostic välkomnats in i värmen efter uppgifterna om att han försökt träningsvägra sig till en flytt till Lazio. Kostics påstående att en del borde be honom om ursäkt får dock Kicker att reagera. ”Det gränsar till verklighetsförnekelse”, skriver tidningen. På förstasidan får ”Återvändarna” störst fokus. Julian Nagelsmann, Dayot Upamecano och Marcel Sabitzer återvänder på lördag till RB Leipzig men nu i Bayern Münchens kläder.

ANNONS

Bild följer upp ämnet. ”Jag är lite orolig att Leipzigs fans inte kommer att ta emot mig så väl”, säger Nagelsmann. Trots framgångarna med klubben finns en bitter eftersmak. Jan Wieland, ledare för supportergruppen Holy Bulls: ”Det kommer att bli ett obekvämt mottagande för Nagelsmann. Även om Leipzig fått bra betalt så är fans besvikna för att han tog med sig spelare och ledare till FC Bayern trots att han sagt att han inte skulle göra det. Han får definitivt räkna med visslingar, fans är besvikna”.