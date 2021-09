Uppgivenhet efter Barças förlust – krismöte i natt

Rubrikämne i rött.

SPANIEN

Sport bär för dagen svart och skriver i stora bokstäver om ”Den dystra vekligheten”. Det speglar sinnesstämningen efter Barças storförlust på Camp Nou (0-3 mot Bayern München). ”Barça spelade som ett litet lag för att undvika ännu en pinsam förlust”, skriver krönikören Lluís Mascaró uppgivet, och har också 2-8 från fjolåret i tankarna. Sport, som brukar friska i med Barças spelarbetyg, placerar alla mellan 3 och 6 av 10.

Mundo Deportivo är lika uppgiven. ”Så här är det”, lyder rubriken. Men det är faktiskt en citatrubrik hämtad från både lagkapten Gerard Piqué och tränare Ronaldo Koeman. Piqué: ”Så här är det. Vi är det vi är”. Koeman: ”Det är svårt att acceptera, men det är så här det är”. Barcelona är helt enkelt inte bättre för närvarande. ”Det är en skillnad i kvalitet”, lägger Koeman till.

El Chiringito TV rapporterade i natt att Koeman ska ha sammanstrålat med klubbpresident Joan Laporta och ”någon till från klubbledningen” efter matchen på Camp Nou. Mötet uppges ha varit ”mycket spänt”. Mundo Deportivo skriver på morgonen att Laporta hade ett möte med vicepresidenten Rafael Yuste och sportchefen Mateu Alemany. Yuste och Alemany lämnade Camp Nou strax efter kl 02.00, och Laporta ännu senare. MD noterar också att Gerard Piqué dröjde sig kvar ovanligt länge. Den rådande situationen och insatsen ska ha diskuterats, men inga omedelbara beslut väntas, enligt MD.

Marca-krönikören Luis F Rojo skriver att ”Det var inte en förödmjukelse. Det var en krönika om ett förebådat dödsfall. I Barcelona visste alla något sådant här skulle hända. Dagens Barça är ljusår ifrån Bayern, från alla stora lag i Europa, från att vinna Champions League”. Från Sevillas rapporteras om ”En galen halvtimme” (1-1 mot RB Salzburg). Det var under den perioden i första halvlek som fyra straffsparkar utdömdes. Ludwig Augustinsson såg matchen från bänken.

Diario AS toppar med ”Ännu en kalldusch” för Barça. Tidningen lyssnar sedan till David Alaba, som väckte arga reaktioner i Bayern när han i somras kysste Real Madrids klubbmärke vid presentationen. ”Jag ville visa hur glad jag var att möta en ny utmaning. Jag ville inte provocera någon med att kyssa Real Madrids märke, allra minst Bayern München och fansen. Jag hade 13 underbara år där”, förklarar Alaba.



ENGLAND

Daily Mirror tycker att det finns Young Boys och det finns ”Stupid Boys”. De sistnämnda var Aaron Wan-Bissaka och Jesse Lingard. Ett rött kort av den förste och en misslyckad bakåtpassning av den andre fick Man United att framstå som en schweizerost (1-2 mot Young Boys). Daily Express ger klubben ett nytt namn: ”Kamikaze United”.

The Times hör tränare Ole Gunnar Solskjaer viftade bort kritiken mot förändringarna i laget under matchen. ”De flesta av deras chanser kom sent i första halvlek, när vi spelade med en fyrbackslinje och inte kunde stoppa inläggen”, säger Solskajer, ”Formationen kändes betydligt bättre utan boll när vi gick över till tre- eller fembackslinje”.

Manchester Evening News ger Victor Nilsson Lindelöf 5 av 10 i betyg. ”Skyldig till ett svagt ingripande i första halvlek, och var stadigare med Maguire och Varane vid sin sida i andra halvlek”, skriver MEN. Högst betyg: Cristiano Ronaldo, 7. Lägst betyg: Wan-Bissaka, 2.

The Guardian gör sig lustiga över en ”Uniteds Swiss roll” (rulltårta) men får också med kvällens andra engelska lag. Rubrik: ”Lukaku är skillnaden när Chelsea kämpade till sig segern” (1-0 mot Zenit). Tränare Thomas Tuchel håller med. ”Vi skapade inte många chanser åt honom, men han är typen som inte tappar självförtroende. Det är därför han är en världsklassanfallare. Det ger laget självförtroende att en chans, eller halvchans, kan räcka. Han tillför mer än talang. Han tillför tro”, säger Tuchel.

Sheffield Star konstaterar att Robin Olsen hade en debut att glömma för Sheffield United (2-2 mot Preston). Han får 5 av 10 i betyg, ”Gav bort ett mål efter att ha blivit helt överspelad på en långboll. Såg inte heller bekväm ut med bollen vid fötterna. Gjorde en bra räddning sent i matchen som kompenserade en aning för tidigare misstag”. Tränare Slavisa Jokanovic förklarar: ”Han är ny i laget, vi har bara hunnit med två träningar. Han behöver anpassa sig och vi behöver anpassa oss till honom. Vi förväntar oss att han kommer att vara bekvämare framöver än han var i kväll”.

Sky Sports pratar med Leicesters stjärna Youri Tielemans som säger att han är ”öppen för allt” – såväl kontraktsförlängning som flytt. Barcelona, Liverpool, Manchester United och Real Madrid har alla ryktats intresserad av 24-åringen.



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport skriver om ”Första glädjen” för Juventus (3-0 mot Malmö FF). En rubrik som också flörtar med Paulo Dybalas smeknamn (La Joya). Argentinaren satte ett mål och är på väg att förlänga kontraktet. ”Både jag och klubben vill det. Jag hoppas avtalet är klart snart. Det kommer att vara ett möte i veckan”, säger Dybala. Matchens högsta betyg får Alex Sandro, Cuadrado och Rabiot, 7 av 10. Lägst får Nielsen och Colak, 4,5 (högst i MFF får Ahmedhodzic, 6,5). GdS tycker inte MFF tog vara på möjligheten att utnyttja Juves tidiga rädsla för att misslyckas igen. ”Som tur var visste inte Malmö vad de skulle göra med friheten som erbjöds. Också för att de var ännu mer rädda och efter Tomassons swagger innan matchen, ’vi går på offensiven direkt’, så skyddade man sig med ett femmannaförsvar”, skriver tidningen. La Repubblica skriver att MFF ”visade prov på uppriktig vilja men var inte tekniskt rustade för situationen, att möta ett storlag, om än i kris”. Nu till större och svårare uppgifter för Juve: Milan till helgen. Om Zlatan Ibrahimovic är med då är oklart efter återbudet till dagens stormöte på Anfield. ”Pioli hoppas på sin stjärna till nästa CL-match (mot Atlético den 28 september), men hoppas givetvis ha honom tillbaka tidigare, kanske redan på söndag mot Juventus?”, skriver GdS. Rebic väntas ta Ibrahimovics plats på topp mot Liverpool.

Corriere dello Sport utropar ”Äntligen” om Juves seger, Tuttosport ”Det här är Juve!”. Vidare följer CdS upp de två tränarstolarna i Serie A som efter gårdagen står tomma – och har redan två namn att presentera: ”Mazzarri i Cagliari och Tudor i Verona”. På tal om tränare så uppmärksammas att Lazios Maurizio Sarri fick två matchers avstängning för sitt uppträdande i förlustmatchen mot Milan.



FRANKRIKE

L’Equipe bullar upp för ”PSG-premiär” – eller snarare MNM-premiär. Superkedjan Messi, Neymar, Mbappé väntas starta för första gången. Den förväntade uppställningen, enligt både L’Equipe och Le Parisien: Navas – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, A. Diallo – Wijnaldum, Paredes, Herrera – Neymar, Messi, Mbappé. Det enda frågetecknet tycks vara om Navas eller Donnarumma får stå. Kvällens motståndare, Club Brügge, kallas för ”Belgiens Bayern” för sin ekonomiska dominans i hemlandet efter fyra raka CL. Sedan skriver L’Equipe att ”Lille är återfunnet”, det lag som vann ligan förra året, trots en mållös match (0-0 mot Wolfsburg). Gabriel Gudmundsson fick följa matchen från bänken.

RMC Sport lyssnar till PSG:s sportchef Leonardo som i Canal+ understryker att PSG ”aldrig hade några tankar” på att släppa Kylian Mbappé i somras. Sedan hytter han på nytt med näven mot Spanien. ”Vi var inte glada med Real Madrids uppträdande. Att börja förhandlingar om en av världens bästa spelare under den sista veckan av transferfönstret skapade en situation vi inte gillade. Vi var tydliga angående erbjudandet. Det var inte tillräckligt, det var lägre än vad vi betalat. Det sista budet de snackade om kom aldrig”, säger Leonardo. Mbappés kontrakt går ut nästa sommar. Men Leonardo tror på en förlängning. ”Jag kan inte se att Kylian lämnar efter säsongen. Ingen tänker på ett framtida PSG utan Kylian”, säger han, ”Kylian representerar lite skillnaden mellan yta och djup. Kylians relation till PSG är djup. Det är anledning till att vi inte tänker på annat vis”.

TYSKLAND

Bild gör som Bayern München och tvålar dit motståndet igen (3-0 mot Barcelona): ”Barça är inget motstånd för Bayern längre”. Det är rubriken och sammanfattningen av klubbarnas styrkeförhållande efter gårdagen och efter 8-2 förra året. ”Det var en milstolpe”, säger Bayerns tidigare styrelseordförande Karl-Heinz Rummenigge om insatsen på Camp Nou i går. Sedan skakar han på huvudet åt Barça: ”När man ser på laget och hur de uppträdde taktiskt, så är det tydligt att man gått miste om sin själ med Messis flytt. De har hårda tider framför sig”. Tvåmålsskytten Lewandowski och nyförvärvet Upamecano får båda högsta betyg av Bild, 1 av 6. I Barça får backarna Araújo och Garcia samt anfallarna Luuk de Jong och Depay bara 5. Tuffare lär det bli för RB Leipzig mot Manchester City i kväll. Bild sätter hoppet till Emil Forsberg, och menar att tränare Jesse Marsch ”förlitar sig på sin super-svensk. Forsberg kan bli vändpunkten”. RB Leipzig har inlett säsongen uselt, en seger på fyra matcher. Mot Bayern München var Forsberg inte med i startelvan. Det lär han vara i kväll. ”Mittfältaren har gång efter annan på senare år visat att han är het i stora matcher. Nu är det tänkt att han ska stabilisera laget mot Man City”, menar Bild.

Kicker följde Bundesligaledaren Wolfsburgs trötta insats (0-0 mot Lille). 2-17 i skott. En man utvisad. ”Det enda vi kan ta med oss är att vi i alla fall visade kämpaglöd”, säger backen John-Anthony Brooks.