Fåren skrämde bort Cristiano Ronaldo

ENGLAND

The Sun byter namn på ”Man U” till ”Man Ewe” – ”ewe”, som i fårtacka. Varför? Jo, Cristiano Ronaldo har tvingats byta herrgård för att han stördes av bräkande får om morgnarna. Och Cristiano Ronaldo är ingen fårskalle. Han lägger stor vikt vid vila och återhämtning. Bostadsskifet sker efter mindre än en vecka, och den exklusiva nyheten täcker hela The Suns nyhetsetta. Tidningen är färdig med Man Ewe men inte Man U. Under en annan ”exklusiv”-vinjett uppger The Sun att Bruno Fernandes är nära ett nytt femårskontrakt värt drygt 250 000 pund i veckan.

The Guardian gör om filmtiteln ”Field of Dreams” (eller är det Theatre of Dreams?) till ”Anfield of Dreams”. Liverpool vann en smått berusande CL-tillställning (3-2 mot Milan). ”Det var nästan 100 procent vad jag hade hoppats på. Det var en fantastisk match, väldigt spännande och väldigt underhållande, och där vi var lite ute och reste en kvart”, summerar Liverpools tränare Jürgen Klopp. Divock Origi fick oväntat chansen, och betalade tillbaka med en assist. ”Om tio års tid kommer vi att se tillbaka på honom som en Liverpoollegendar”, hävdar Klopp. En annan rubrik är ”Jumping Jack”, som är Jack Grealish. Han glittrade i Man Citys målfest (6-3 mot RB Leipzig).

Coventry Telegraph ger också rubrik till en spelare som glittrade men på en betydligt mindre scen. Viktor Gyökeres fixade Coventrys seger (1-0 mot Cardiff) och får 9 av 10 i betyg. ”Målet vi gjorde och sättet som Viktor gjorde det på var fantastiskt”, myser tränaren Mark Robins. Coventry ligger på fjärde plats i Championship.

Daily Telegraph meddelar att Ilkay Gündogan röstats fram som ny vicekapten av medspelarna och tränarstaben i Manchester City. Däremot har Kevin De Bruyne halkat ner till fjärdeval. Fernandinho är Citys lagkapten. Vidare uppger Telegraph att Antonio Rüdiger tvekar om att skriva nytt kontrakt med Chelsea värt 140 000 pund i veckan. Hans nuvarande är värt 100 000 pund i veckan, men enligt Telegraph kan han dubbla den lönen hos andra storklubbar. PSG, Real Madrid, Bayern München och Juventus är alla intresserade. Rüdigers kontrakt går ut nästa sommar.

Daily Mail pressar in två exklusiva uppgifter på sportettan, bredvid Liverpools segerjubel. Ligaorganisationen EFL och Derby har enligt tidningen kommit överens om ett avdrag på tolv poäng – nio denna säsong, tre nästa – efter brott mot finansiella regler. Det skulle förpassa Derby till klar jumbo i Championship. Den andra uppgiften är att en första match utan nickar ska genomföras. I första halvlek ska nickar tillåtas inom straffområdet, i andra inte alls. Det är ett led i att minska riskerna för demens hos fotbollsspelare. Ex-spelare som Gary Lineker, Alan Shearer och Kevin Keegan, som stöttat den arrangerande organisationen Head for Change, är inbjudna att delta eller titta på.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport känner smärta. ”Det här gör ont”. Förlust för både Milan (2-3 mot Liverpool) och Inter (0-1 mot Real Madrid). Tränarna ser det från den ljusa sidan. Stefano Pioli (Milan): ”Det var en förlust som kommer att få oss att växa igen”. Simone Inzaghi (Inter): ”Om vi spelar så här kan vi gå vidare”. Toppspelare i respektive lag för kvällen var Maignan (7,5 av 10) och Skriniar (7,5). Sedan har GdS dåliga nyheter för Dejan Kulusevski. Sverigeresan placerar svensken utanför startelvan. Tidningen menar att Allegris nya Juventus börjar tar form efter segern mot Malmö FF. Det är 4-4-2 i främsta rum. Cuadrado till höger och Rabiot till vänster i väntan på Federico Chiesa, som kan spela till höger eller i anfallet. ”Kulusevski och Kean delar inte bara första bokstav i efternamnet, de delar också öde: nu är de alternativ och inte startspelare”, menar GdS.

Corriere dello Sport beklagar sig också över de italienska CL-resultaten, ”Vilket skämt gånger två”. Tidningen ser det som ”bittra” förluster efter ”bra” insatser. CdS noterar också det officiella beskedet från Sampdoria om att Albin Ekdal i går var tillbaka i den kollektiva träningen efter ryggproblemet som fick honom att bryta upp från landslaget tidigare i månaden. Ekdal väntas nu vara aktuell för matchen mot Empoli på söndag.

Il Resto di Carlino uppger att Bologna i slutet av månaden kommer att träffa Mattias Svanberg och hans agent för samtal om ett nytt kontrakt. Det talas om en löneökning från 600 000 euro till en miljon euro. Svanbergs nuvarande kontrakt går ut 2023. Corriere dello Sport skrev i somras också om en förlängning – för att kunna sälja dyrare. Calciomercato tog i går upp just Svanberg. Även om Milans intresse svalnat nämns fortsatt ”flera engelska klubbar”, bland dem Leicester. Dessutom håller Inter ögonen på Svanberg, som alternativ om Brozovic inte förlänger.

SPANIEN

Marca njuter. ”Hur bra är inte ungdomarna?”, slänger tidningen ur sig efter Real Madrids seger på San Siro (1-0 mot Inter). Eller ”San Rodrygo”, som tidningen också kallar arenan. För det var Rodrygo, 20 år, som gjorde segermålet, framspelad av Eduardo Camavinga, 18, och Federico Valverde, 23. Bäst på plan var dock, enligt Macra, målvakten Thibault Courtois. Tidningen noterar även att landsmannen Eden Hazard inte fick en enda minut.

Diario AS ser ”En bänk av guld”, att det var spelare som inte är givna i startelvan som avgjorde för Real Madrid. AS använder sedan rubriken ”Mellan visslingar och polemik” för Atléticos iberiska derby (0-0 mot Porto). Framför allt var det nygamla spelaren Antoine Griezmann som visslades ut när hans namn lästes upp inför matchen.

Sport menar att det råder ett ”Spänt lugn” i Barça. Med det menar tidningen att klubbpresident ”Laporta har fortsatt förtroende för Koeman…i väntan på vad som händer i de tre nästkommande matcherna”. För liksom Deportes Cuatro hävdar Sport att de blir avgörande för om tränaren får stanna. Matcherna är Granada, Cádiz och Levante. Under normala omständigheter hade det varit tre givna trepoängare. Sport rapporterar vidare att en del spelare var förvånade över Koemans taktiska drag mot Bayern München. Samtidigt uppges Koeman själva vara ”lugn, självsäker och optimistisk”.

FRANKRIKE

L’Equipe tvingas sätta rubriken ”Fantomatique” (Spöklika) i stället för förväntade ”Fantastique” (Fantastiska). MNM – Messi, Neymar, Mbappé – levde inte alls upp till hajpen i sin första framträdande för PSG (1-1 mot Club Brügge). Betygen: 5, 4 och 5. Det var varken samba eller tango över samspelet. De var helt i otakt. L’Equipes utsände Damien Degorre bekymrar sig också för att ”känslan var den att Neymar främst försökte spela med Messi och glömde emellanåt bort Mbappé. I förlängningen får man hoppas att det inte irriterar den senare till att söka sig till Real Madrid…”. L’Equipe påpekar att det inte finns anledning att dra några slutsatser av en blek inledning, men avslutar ändå med att påpeka att MSN (Messi, Suárez, Neymar) inledde sin era i Barcelona med att vinna 2-0 mot Ajax. Båda målen av Messi.

Le Parisien är lika besviken. I pappersupplagan jämförs upplevelsen med en pyspunka. Tidningen tar även upp skadan på Mbappé, som tvingade anfallaren att kasta in handduken. PSG-tränaren Mauricio Pochettino säger att det rör sig om en stukad fot. Mbappés medverkan mot Lyon i helgen anser tidningen som tveksam.

RMC Sport har förre storspelaren Nicolas Anelka i studion. Han sågade PSG:s insats helt. ”Det var ett PSG som vi inte vill se. Förutom under första kvarten så funkade ingenting. Ingen intensitet, inga löpningar tillbaka, ingen rörelse…vi såg ingenting offensivt. Om de fortsätter spela så här kommer de få svårt att gå vidare”, säger Anelka.



TYSKLAND

Ruhr Nachrichten firar en ”Seger som upptakt” för Dortmund (2-1 mot Besiktas). Erling Haaland var med ett mål på nytt en av segerorganisatörerna men han hyllar en medspelare. ”Jude Bellingham var fantastisk. Han är 18 år, tre år yngre än jag. Vad kan jag säga – han är makalös”, säger Haaland om engelsmannen, som också gjorde ett mål och stod för en assist.

Sport1 har en Emil Forsberg-rubrik som dyker upp i åtskilliga tyska medier: ”Så illa var det inte”, sa svensken efter gårdagens storförlust för RB Leipzig (3-6 mot Manchester City). Även i Fotbollskanalens intervju hittade han positiva tecken i bedrövelsen. Han fick viss kritik av tränaren Jesse Marsch men Sky Sport har Forsberg som en av de bättre i RB Leipzig (3 av 6 i betyg – 1 är bäst) och Sport1 har honom som en i mängden (4).

Bild-skribenten Christian Falk hävdar att Bern Leno har blivit lovad en återkomst mellan stolparna i Arsenal om två matcher av tränare Mikel Arteta. Det innebär att han kommer att stå i derbyt mot Tottenham. Vidare hävdar Falk att Antonio Rüdiger vill ha dubbelt så hög lön i Chelsea. För närvarande har mittbacken 5,5 milj euro om året före skatt. Rüdigers kontrakt går ut nästa sommar.

ÖVRIGT

The Herald (Skottland) preciserar skada och frånvaro för Filip Helander. En knäoperationen innebär att han blir borta till december, skriver Rangers i ett pressmeddelande. Därmed missar mittbacken även Sveriges VM-kvalmatcher i november.

Sport Fyn (Danmark) uppger att flera av Odenses sponsorer tror på en återkomst för Christian Eriksen i klubben. Det är dock fortfarande oklart hur framtiden ser ut för mittfältaren efter hjärtstoppet under EM i somras. Eriksens karriär tog avstamp i Odense och så sent som förra året var Eriksen inte avvisande till att avsluta karriären.