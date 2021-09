Ilska efter uppmaningen mot Griezmann

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.



SPANIEN

Marca firar att ”Grabben är redo”. Det är Eduardo Camavinga, som Marca menade ”vann över Madridpubliken på 34 minuter” i sin debut. Tidningen lyfter sedan situationen med Antoine Griezmann. ”Utbuad av sina egna fans för andra gången på 15 dagar!”, är rubriken. Fransmannen har det inte lätt. I Barcelonas tröja blev han utbuad av Barça-fans för sin insats mot Getafe den 29 augusti. I Atléticos tröja blev han häromdagen utbuad i sin hemmacomeback av Atlético-fans efter att han återvänt efter en osnygg skilsmässa första gången. I går blev det även ett smärre efterspel. Ett Atléticofan såg João Félix i sin bil och skrek, ”Skada Griezmann, João”. Portugisen svarade ilsket tillbaka, ”Du borde ha mer respekt för Griezmann”.

Diario AS har också Camavinga på förstasidan men breddar bilden. Under ”En ny era”, förkunnar tidningen att fransmannen tillsammans med Militao, Rodrygo, Vinícius och Valverde är ”pelarna i Real Madrids framtid”. AS uppmärksammar vidare att 2 500 fans var på plats när Rayo Vallecano presenterade Falcao. Den nu 35-årige anfallaren vill inte sätta några siffror på antal mål han hoppas på. ”Jag vill inte begränsa mig själv. Varför satsa på 15 mål om jag kan drömma om mer?”, säger han. Andra siffror är han mer bestämd om. Som att det blev det udda anfallsnumret 3 på tröjan. ”Det är för att hedra min pappa som spelade med det”, säger han. Alexander Isak gjorde sitt första mål för säsongen när Real Sociedad spelade oavgjort (2-2 mot PSV Eindhoven). ”Jag vill alltid göra mål. Förra året gjorde jag inget i Europa League, så det här var en bra början”, säger Isak.

Sport lockar med braskande rubriken ”Förstärkningar snart klara”. Men det är inte nya spelare, utan Ansu Fati och Ousmane Dembélé som gör comeback efter skada. Ansu Fati har redan fått klartecken och är aktuell för matchen mot Granada på måndag, Demebélé om tre-fyra veckor, i mitten av oktober. Även Sergio Agüero väntas tillbaka i oktober. Samtidigt är Dembélés agent i samtal om en kontraktsförlängning.

Mundo Deportivo fyller i med att det är ”Bara Barça för Ansu”. Han har tidigare nobbat intresse från Manchester City, är fast inställd på att lyckas på Camp Nou och beredd att sänka sin lön.



ENGLAND

Daily Mirror toppar med ”Fans take pop at Pep”, som ligger bra i munnen. Men så är det, Man City-supportar har reagerat på tränarens utspel. Guardiola vädjade om mer fans på läktarna sedan tusentals stolar – som så ofta förr – gapade tomma mot RB Leipzig. Det uppskattas inte. ”Jag förstår inte riktigt vad det har att göra med honom. Han förstår inte svårigheterna fans kan ha att komma till matcher klockan nio en onsdag kväll. Han är den bästa tränaren i världen och på snällaste möjliga sätt tycker jag att han ska hålla sig till det”, säger Kevin Parker, generalsekreterare för Citys officiella supporterklubb. På Mirrors nyhetsetta finns ett annat fotbollsrelaterat ämne. Inbrottet hos Chelseas Reece James, som bland annat blev av med sin Champions League-medalj.

Daily Telegraph har en annan Guardiola-artikel. Phil Foden ska spelas in på mittfältet, uppger tidningen. Tidigare har stjärnan mest spelat i forwardroll på kanten. Dagens största rubrik är annars ”Outfoxed” (överlistade). Det visade sig var Napoli och inte hemmalaget som hade en räv bakom örat – Victor Osimhen. Nigerianen fixade oavgjort (2-2 mot Leicester).

The Sun bryr sig mindre om resultatet och mer om bråket i Leicester. Fans till de båda klubbarna drabbade samman på läktaren i slutet av matchen. På italienskt manér användes bland annat bälten som vapen. Tidningen ringar sedan in Man United, Man City och Liverpool som tre av klubbarna som jagar Jude Bellingham i Dortmund.

Daily Mail hittar en annan ”Fight Club”. Det är Newcastle United. Assisterande tränaren Game Jones och anfallaren Dwight Gayle ska ha drabbat samman på träningen. Det är blott ett av problemen. Laget är nästjumbo, tränare Steve Bruce kritiseras av alla, många spelare är missnöjda med träningsupplägget, U23-spelare fajtades på stan och ägare Mike Ashley lyckas inte få sålt klubben.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport undrar i dagens största rubrik, ”Ibra, hur tusan står det till?”. Zlatan Ibrahimovic väntas inte kunna spela mot Juventus på grund av den besvärande hälsenan. ”Den här gången kommer jag att lyssna på min kropp utan att tro att jag är Superman”, sa svensken i går. GdS spinner vidare på temat: ”För Clark Kent räckte det med att hålla sig långt borta från kryptonit för att inte vara i fara, men för Milans egen superhjälte är det mycket mer komplicerat”. Tidningen påpekar att Ibrahimovic och Milan ständigt kommer att behöva balansera situationen. Försiktighet är nödvändig. Så GdS ger sig ut i filmens värld igen för att hitta referenser, ”Dr Zlatan förordar försiktighet, Mr Ibra vill spela allt; den här gången segrar förnuftet”. Några sidor in i tidningen är Mattias Svanberg intervjuad. I den motsäger han uppgifterna om stundande samtal kring en förlängning med Bologna. ”Det finns inget behov och det är inget vi tar initiativ till – jag har fortfarande två år kvar på det nuvarande. Jag trivs här”, säger han.

Corriere dello Sport firar ”FantasticOsimhen”, som fixade Napoli upphämtning i nordöstra England (2-2 mot Newcastle). CdS firar också Lorenzo Pellegrini. Han signerade Romas seger (5-1 mot CSKA Sofia) och signerar snart ett nytt kontrakt. ”Han har sagt till mig att han skriver under inom de närmaste dagarna”, säger Romatränaren José Mourinho.

Tuttosport har den småelaka rubriken ”Gigio vem?”. En pik åt Gianluigi Donnarumma. Han kunde blivit kvar i Milan. Han kunde hamnat i Juve. I stället blev det bänken i PSG, medan Maignan glänser för Milan och Szczesny hittade rätt mot Malmö. På söndag är det Juve-Milan.

The Italian Fotball Podcast har Sven-Göran Eriksson som gäst. Han får svara på situationen för Dejan Kulusevski, som se ut att hamna på bänken i Allegris Juventus. ”Jag tycker inte att han (Kulusevski) ska lämna Juve nu, men om han sitter på bänken resten av säsongen, då tycker jag att han ska lämna. I han ålder måste han spela regelbundet, och det gäller landslaget också. Annars kommer han inte bli den spelare vi alla hoppas han ska bli”, säger ”Svennis”. Han säger också att ”Allegri tycker inte att Kulusevski kan läsa spelet tillräckligt bra”.

FRANKRIKE

L’Equipe får ändå medge, ”Allt väl hos Lyon”. Efter en turbulent säsongsinledning tycks klubben ha slagit in på rätt spår. I går kom tredje raka segern (2-0 mot Rangers). ”Det blir bättre och bättre”, myser tränare Peter Bosz. Nästa match för Lyon är PSG. Det anses troligt att Kylian Mbappé missar matchen. L’Equipe precisera att det var en tåskada som tvingade PSG-stjärnan av planen mot Club Brügge. Dock handlar det inte om någon fraktur.

Le Parisien stannar inte vid Mbappé. Hela MNM-debaclet analyseras. ”Ingen balanserad observatör förväntade sig mirakel, men inte heller en sådan öken av intentioner och prestationer heller”, skriver tidningen. Samspelet mellan Messi, Neymar och Mbappé var närmast obefintligt, men en annan aspekt var ”hålen de lämnade efter sig för medspelarna att försöka fylla”. Här, menar Le Parisien, har Maurizio Pochettino arbete att göra för att laget ska börja fungera som en enhet. Klockan tickar. Den 28 september väntar Manchester City, som körde över RB Leipzig. ”På Etihad Stadium hade City allt som PSG saknade; intensitet, rörelse och teknisk precision”, konstaterar Le Parisien oroligt.

TYSKLAND

Bild kan notera en blandad kompott från den tyska Europakvällen. Seger för Leverkusen (2-1 mot Ferencvaros), oavgjort för Frankfurt (1-1 mot Fenerbaçe) och förlust för Union Berlin (1-3 mot Slavia Prag). Sedan analyserar tidningen RB Leipzigs svaga säsongsinledning. Skälen är flera, menar tidningen; försvaret, André Silvas problem, tränare Marschs beslut, avsaknad av sportchef – och så ledarskap. Här dyker namnet Emil Forsberg upp. Det finns ett tomrum efter Marcel Sabitzer och ”erfarna spelare som Emil Forsberg, Konrad Laimer och Yussuf Poulsen har så här långt pendlat mellan bänk och startelva, och inte själva hittat säkerhet och kunnat leda laget genom turbulensen”, menar Bild.

Sky Sport målar upp en skönare bild. Inte nog med att Pep Guardiola öste lovord över RB Leipzig. Tv-kanalens expert Dietmar Hamann tror laget har en bra chans i CL-gruppen trots 3-6 mot Man City. På PSG:s bekostnad. ”Det skulle inte förvåna mig om Leipzig kommer före PSG i slutändan. PSG är en samling stjärnor där alla har sitt ego. Balansen i ett lag är ännu viktigare än kvaliteten”, menar Hamann. Han gillar inte sommarens mest spektakulära värvning. ”Lionel Messi må vara den bästa spelaren vi upplevt, men vi får inte heller glömma att måna spelare misslyckats i hans skugga. Det gäller såväl Griezmann, Dembélé som Ibrahimovic. Det funkade bara med Neymar i Barcelona eftersom Messi var superstjärnan och Neymar ett ungt stjärnskott. Nu är Neymar boss i PSG och Messi har anslutit. Jag tror att situationen är mycket explosiv och tror inte det kommer att funka”, spår Hamann.

Spox lyssnar till Wolfsburgs kultspelare Grafite. Det är inte så att brasilianaren har glömt sitt magiska mål mot Bayern München 2009 (se målet här). ”Jag tittar på det varje dag”, berättar han, ”Efter den matchen låg vi etta, gjorde det också när säsongen var över och jag var bäste målskytt. Det var den perfekta dagen, och jag gjorde min karriärs viktigaste och bästa mål”.