Koeman efter bakslaget: ”Vi kan inte spela ’tiki-taki’”

SPANIEN

Sport kallar honom ”Hjälten Araujo”. Mundo Deportivo väljer ”Räddaren Araujo”. Men ingen kan bortse från att uruguayanen bara räddade Barcelona ”från en pinsam förlust”, som även Sport uttrycker det (1-1 mot Granada).

Marca ställer frågan, ”Vad är det här för Barcelona?”. Tränare Ronald Koeman har ett svar. ”Titta på vår trupp. Vad finns att göra? Spela tiki-taka? Vi måste spela vårt eget spel”, säger nederländaren, ”Det här är inte Barcelona som det var för åtta år sedan, det är bara så det är”. Det fnissas mycket åt att Koeman egentligen inte sa tiki-taka utan ”tiki-taki”. Och upprepade det. Sekvensen har blivit viral. Marca kallar för övrigt Barças insats ”usel”. Däremot hyllas Carlo Ancelottis insats i Real Madrid över ett uppslag. Det skrivs om hur väl han agerar och motiverar sina beslut utåt.

Diario AS fortsätter på Real Madrid-temat. ”Hela Europas avund” – det menar tidningen att Karim Benzema och Vinícius Jr väcker. Duon pekas ut som den ledande i mål och assist i de stora ligorna. Tillsammans har de också gjort fler mål än något annat lag i La Liga.

Catalunya Radio får knyta ihop säcken med uppgifter om Koemans kontrakt i Barcelona. Om det inte förnyas för en tredje säsong, alltså till 2023, så kommer Koeman att kompenseras med sex miljoner euro. Det motsvarar den summa som Koeman betalade det nederländska fotbollsförbundet för att kunna lämna 2020. Enligt radiokanalen skulle det också kosta Barça sammanlagt 13-14 miljoner euro i kompensation att sparka Koeman innan säsongen är slut.

Viva Sevilla uppmärksammar att Ludwig Augustinsson är enda nyförvärv att inte ha fått några spelminuter. ”Det huvudsakliga skälet är att Julen Lopetegui inte litar på honom”, skriver tidningen. I stället har tränaren föredragit andra alternativ när förstavalet på vänsterbacken Marcos Acuña inte spelat. Augustinsson anses behöva mer tid att anpassa sig.

ENGLAND

Daily Star skriver om ”Emptyhad”. Daily Express om att ”Cityfans trotsar Peps krav”. För nog kommer det att gapa tomt på läktarna igen. Guardiola vädjade i förra veckan fansen om att fylla läktarna. Supportrar reagerade med irritation på uttalandet. Enligt de båda tidningarna är tusentals biljetter osålda till kvällens ligacupmatch mot Wycombe, trots reducerade priser. Det kan bli under 25 000 åskådare – en av de lägsta under Guardiolas år i klubben. Arenan tar in 55 000 åskådare. Efter Guardiolas utspel i samband med att det bara kom 38 000 åskådare mot B Leipzig, såg 52 000 matchen mot Southampton i helgen.

The Guardian ger lite utrymme på sportettan åt Marcos Alonso. Chelseaprofilen har slutat knäböja. Han tycker gesten spelat ut sin roll. I stället står han upp och pekar på ”No to racism”-märket på tröjan. ”Jag föredrar bara att göra så här. Det är mitt sätt. Jag tycker det finns alternativa vägar. Jag tycker väl att det andra sättet tappat lite kraft. Så jag har valt det här sättet att visa att jag är helt och fullt emot rasism”, säger spanjoren. Guardian uppmärksamma även att James Rodríguez rest till Qatar. Al Rayyan är destinationen. Enligt tidningens frilansskribent Fabrizio Romano pågår samtal om lönen. Ett låneavtal är aktuellt. Colombianen har ännu inte spelat under Rafael Benítez i Everton.

Daily Mail uppger att Juventus och Atlético de Madrid är intresserade av Arsenals Bukayo Saka. Källa: Calciomercato. Daily Express uppger att Liverpool är intresserad av Chelseas Callum Hudson-Odoi. Källa: Calciomercato.

The Sun hänger upp ”exklusivt”-skylten bredvid uppgifter att Andreas Christensen är redo att skriva nytt kontrakt med Chelsea. Dansken väntas få 120 000 pund i veckan. 25-åringen har etablerat sig som ett förstaval i backlinjen det senaste året. Ett löneerbjudande innan dess påstås ha varit under hans nuvarande kontrakt på 78 000 pund/vecka.

Manchester Evening News rasar fortfarande över utebliven straff för Cristiano Ronaldo. Tidningens profilerade skribent Samuel Luckhurst kräver en förklaring av domare Martin Atkinson. The Times ger United och Luckhurst rätt. Ett domarmöte i går ska ha gett feedback till matchdomarna om att portugisen borde haft straff i situationen med Coufal – men också att West Ham skulle haft straff när Aaron Wan-Bissaka fällde Tomas Soucek.

ITALIEN

Corriere dello Sport konstaterar att ”Napoli har kommandot”. Det syditalienska laget leder Serie A i ensamt majestät efter gårdagens seger (4-0 mot Udinese). Det har inte hänt sedan 2018. ”Vad det gäller scudetton är inte vår referenspunkt andra lag utan vad Napoli åstadkommit tidigare i sin historia. Sedan är de andra lagen starka, och utöver de sju som alltid är med vill jag lägga till Fiorentina – det kommer att bli ett vackert och mycket svårt mästerskap”, säger Napolis tränare Luciano Spalletti. Matchens lirare i går var Koulibaly, 8 av 10 i betyg i både CdS och Gazzetta dello Sport.

Gazzetta dello Sport firar också Napoli, men ställer sedan Juventus tränare Max Allegri ”inför rätta”. Tidningen radar upp problemen. Ett av dem är ”De unga”. Här kan man läsa att ”tre stora pjäser startade på bänken i söndags: Federico Chiesa, Matthijs de Ligt och Dejan Kulusevski: tillsammans värvade för 170 miljoner euro”. GdS påpekar att det är tre spelare som är tänkta att bygga framtiden på, och skriver sedan att ”den som är längst bak är Kulusevski, bänkspelaren det snackas mycket om (särskilt bland fansen)”. Även La Repubblica har i dag en större artikel om den petade trion under rubriken ”Det är inte ett Juve för unga – Allegri tittar bakåt”. Kulusevski har bara startat en match under Allegri och väntar även mot Spezia i morgon, enligt GdS. Det lär inte heller bli spel för Zlatan Ibrahimovic (hälsena) för Milan mot Genoa, även om Sky Sport Italia inte gett upp hoppet helt. Mattias Svanberg väntas däremot starta igen när Bologna i kväll möter Genoa.

FRANKRIKE

L’Equipe låter Mauricio Pochettinos beslut att byta ut Lionel Messi mot Lyon i söndags överskugga allt annat. ”Soft Power”, skriver tidningen i stora bokstäver, och nämner att ”PSG-tränaren blandar flexibilitet och auktoritet i sin ledarstil i ett försök att anpassa sig till var och en av sina spelare”. L’Equipe konstaterar sedan att Messi inte blivit utbytt på tio år på liknande vis – då en match stått och vägt – inte sedan den 31 mars 2010. Då bytte Barças dåvarande tränare Pep Guardiola ut honom med några minuter kvar och ställningen 2-2 mot Arsenal. Sedan dess har han blivit utbytt 24 gånger – 13 gånger på grund av skada, och 11 gånger så har segern redan varit klar. L’Equipe hävdar dock att han haft en känning i knäet, efter landslagsuppehållet. Han tog sig också för knäet under matchen mot Lyon. Men Messis besvikelse över bytet bestrids inte. L’Equipe ägnar sedan ett uppslag åt det hårda straffet mot Lens, efter publikoroligheterna i derbyt mot Lille i helgen. De nästkommande två hemmamatcherna kommer att spelas helt utan publik. Kollektiv bestraffning ligger ofta nära till hands i Frankrike. Ytterligare bestraffning kan bli aktuell för Lens när ärendet tas upp i sin helhet den 6 oktober. Lille bestraffas med att inte få ha med sig bortasupportrar mot Strasbourg i helgen.

RMC Sport-profilen Jérôme Rothen, en gång spelare i PSG, gillar inte alls Pochettinos beslut att byta ut Messi. ”Pochettino gjorde ett allvarligt misstag. Han har aldrig haft den tränarstilen mot Neymar eller Mbappé. En sådan här händelse ger en hemsk reflektion”, menar Rothen (se klipp här). Radiokanalen uppmärksammar vidare att Ada Hegerberg, 26, är tillbaka i träning med Lyon. Norskan har inte spelat på 21 månader, sedan januari 2020, då hon skadade knäet. Hegerberg var första kvinna att ta emot Ballon d’Or 2018.



TYSKLAND

Sport1 synar Leverkusens stekheta anfallare Florian Wirtz. 18-åringen har ingen utköpsklausul men en muntlig överenskommelse med Bayer Leverkusen om att lyssna till erbjudanden som attraherar båda parter. Bayern München ringas förstås in som en framtida klubbadress, en adress familjen (Florians pappa är agent) ger tummen upp till. Men Leverkusens plan är att sälja Witz först sommaren 2023. Han har kontrakt till 2026 och klubben värderar honom till 100 miljoner euro, skriver Sport1.

Bild påpekar att Bayern München drabbades av två skador på måndagens träning. Enligt Bild blir Sven Ulreich borta sex-åtta veckor sedan Michaël Cuisance halkat till och träffat andremålvaktens knä med dobbarna. Cuisance – utlånad till Marseille förra säsongen – skadade förra veckan nyförvärvet Marcel Sabitzer. Efter träningen hade tränare Julian Nagelsmann ”ett långt samtal med Cuisance (även om taktiska frågor), med assisterande tränare Dino Toppmöller som tolk”, skriver Bild. Marco Roca råkade sedan skada fotleden på Jamal Musiala, som väntas missa några dagars träning.

Sky Sport uppmärksammar att Stefan Kuntz nu också officiellt är presenterad som Turkiets nya förbundskapten. ”Jag vill bli den mest tyska turken eller den mest turkiska tysken”, säger Kuntz, tidigare tysk U21-tränare.



ÖVRIGT

Sport-Express (Ryssland) noterar ännu en tung förlust för Jordan Larsson och hans Spartak Moskva, denna gång i ett derby (0-1 mot CSKA). Tidningen uppger att det inte är en fråga om tränare Rui Vitória får sparken, utan när. Spartak uppges redan leta efter en ny tränare i utlandet. Larsson spelade 70 minuter i gårdagens derby. Rui Vitória har ännu inte varit fyra månader i Spartak.

Voetbal Primeur (Belgien) uppmärksammar att en svensk talang bytt namn. Rami Hajal heter numera Rami Al Hajj, familjens ursprungliga namn i Libanon, meddelar Heerenveen. Al Hajj kom till Heerenveen från Falkenberg 2018.