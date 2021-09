Uppgifter: Missnöjd Donnarumma aktuell för Juve

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

ITALIEN

Corriere della Sera uppger att Gianluigi Donnarumma redan är missnöjd i PSG. Målvakten hade räknat med konkurrens av Keylor Navas, men det har blivit mer bänk än förväntat. Därför är Juventus på sikt aktuellt igen. Donnarummas agent Mino Raiola smider redan på planer att ta honom till Juve nästa sommar, då Wojciech Szczesnys kontrakt går ut. Juve var intresserad av Donnarumma innan flytten till PSG.

La Gazzetta dello Sport tar också upp Donnarummas bistra situation på förstasidan, att spänningarna ökar i PSG:s omklädningsrum. Mest utrymme riktas annars söderut. ”Herregud vilket Napoli” (4-0 mot Sampdoria). I fokus på förstasidan står Victor Osimhen. Eller ”Supermhen”, som tidningen kallar anfallaren i en annan rubrik. På torsdagen blev det två mål till. Albin Ekdal gjorde ett förtjänstfullt inhopp för Samp och får 6 av 10 i betyg. ”Supermhen” får 8. Roma vann igen (1-0 mot Udinese) men lagkaptenen Lorenzo Pellegrini fick rött kort och missar därmed derbyt mot Lazio på söndag. ”Om vi kan överklaga måste vi göra det”, säger Romatränaren José Mourinho, men konsensus i italienska medier är att Mourinho kan glömma Pellegrini i derbyt.

Corriere dello Sport konstaterar att ”Napoli krossar”. Tidningen gör också ett nedslag hos ligatrean Milan, som har Olivier Giroud i kollektiv träning igen, och troligen finns på bänken mot Spezia i morgon. Han är sedan tänkt att leda anfallet mot Atlético de Madrid i Champions League på tisdag. Zlatan Ibrahimovic då? Han tränar fortfarande individuellt, är inte aktuell för matchen mot Spezia, men kan fixa en bänkplats till mötet med Atlético. Även Tuttosport uppger att Ibrahimovic har Atlético som mål.



ENGLAND

Daily Mirror ger krisklubben Derby County sin fulla uppmärksamhet. ”Respektlös, oärlig”. Det är etiketter som lagets tränare Wayne Rooney klistrar på ägaren Mel Morris. Championshipklubben har ansökt om rekonstruktion och har straffats med tolv poängs avdrag. Rooney är besviken på Morris för bristande kommunikation (klipp här).

Daily Mail lockar med en ”Vaccinationsbomb”. Två av tre PL-spelare har inte coronavaccinerat sig. I två klubbar är det bara sex spelare som vaccinerat sig. På annat håll uppmärksammar tidningen Manchester Citys spelschema den närmaste veckan: Chelsea borta, PSG borta, Liverpool borta. Det går knappt att sätta ihop en svårare vecka, och Mail lägger till att det samtidigt som ”tränaren bråkar med fansen, stjärnorna såg bleka ut mot Southampton och skadelistan växer”.

The Sun återger ord från William Gallas, med ett förflutet ibland annat Arsenal. Han är häpen över sin gamla klubbs köp av Ben White. ”Det är svårt för mig att förstå hur Arsenal kan spendera 50 miljoner pund på en spelare som ännu inte bevisat vad han kan på allra högsta nivå, samtidigt som Manchester United kan köpa Varane för 40 miljoner pund, som vunnit VM och fyra Champions League-titlar”, säger Gallas.

The Times uppger att förbudet mot att dricka alkohol på läktaren är på väg bort. Det är rekommendationen i en granskning av supportersituationen som presenteras i parlamentet i oktober. Förbudet har funnits i 36 år.

Liverpool Echo uppger att Liverpool är fortsatt intresserad av Jarrod Bowen i West Ham. 24-åringen anses som klippt och skuren för Jürgen Klopps spelstil.

SPANIEN

Sport uttrycker ”Frustration” över att Barcelonas kräftgång fortsätter (0-0 mot Cádiz). Det är det fler som gör. ”Jag bär inte Barcelonas tröja för att bli tvåa eller trea”, säger lagkaptenen Gerard Piqué efter ännu ett poängtapp. ”I det här landet blir man utvisad för ingenting, för ingenting”, uppepar tränaren Ronald Koeman efter att ha fått syna det röda kortet. Sport uppger att gårdagens resultat inte kommer att kosta Koeman jobbet. Barças styrelse har beslutat att han får fortsätta. Men som Sport lägger till, ”ingen vet för hur länge för, som klubbpresidenten (Laporta, min anm) själv sa, resultaten visar vägen”. Barcelona ligger på sjunde plats.

Mundo Deportivo lägger till en röst som bekräftar att Koeman stannar. ”Ja, han har vårt stöd”, säger sportchefen Ramon Planes. Vidare skriver tidningen att Xavi alltmer framstår som ersättare om Koeman får lämna. Han är också läsarnas favorit, knappt före Robert Martínez. Tidningen noterar även värvningen av turken Emre Demir till Barças b-lag. 17-åringens utköpsklausul är…400 miljoner euro. Real Sociedad firar seger (3-2 mot Granada) men skadelistan bara växer. Alexander Sørloth, som skulle ersätta Alexander Isak, gick sönder. Norrmannen missar enligt MD resterande matcher till landslagsuppehållet.

Marca konstaterar att det blev ”Varken Tiki eller Taki” när Barça spelar. Och ”taki” ä ingen felskrivning. Det är en pik åt Koeman som upprepade gånger kallade Barças klassiska spelstil ”tikitaka” för ”tikitaki”. Marca beskriver sedan Barça som ”i fritt fall”.

Diario AS toppar också med Koemans ”Pina”. På morgonen ges annars stort utrymme åt Marco Asensio. I onsdags gjorde han hattrick men så sent som för några dagar sedan planerade han för flytt i januari. Det berättar hans rådgivare Horacio Gaggioli. Real Madrid hade gett grönt ljus. Då klev tränare Carlo Ancelotti in och övertalade Asensio att stanna. ”Klubbar dök upp som lovade att Asensio skulle få spela som nummer 10 för att hitta tillbaka till bästa form. Men Ancelotti sa till honom, ’Jag tror på dig’. Och hur kan man då säga nej? Det var för fyra dagar sedan. Ancelotti var den som stoppade hans flytt”, säger Gaggioli till Cadena SER.

FRANKRIKE

L’Equipe har uppmaningen ”Ut!”. Den riktas åt supportrar som stormat planen under ligastarten. ”Incidenterna har ökat i Ligue 1 och Ligue 2 sedan början av säsongen och förstör bilden av fransk fotboll. Tiden har kommit för myndigheter och klubbar att ta sitt ansvar för att få stopp på dessa oacceptabla händelser”, skriver L’Equipe på sin förstasida. Tidningen beskriver utvecklingen som ett hårt slag mot fransk fotboll, som redan skadats allvarligt av coronakris och fallande intäkter från tv-rättigheter. Samtidigt har de första straffen efter onsdagens supporterbråk under Angers-Marseille kommit. En läktarsektion stängs tills vidare på Angers arena och Marseilles fans portas från bortasektioner. Det är temporära åtgärder medan en större granskning av händelsen genomförs. Nya straff är att vänta.

RMC Sport ha lugnande besked till Lionel Messi-fans. Argentinarens tid på hotell är över. Han har hittat ett nytt hem. Nej, det blev inte något köp av ett lyxslott med boendeyta på 2 000 kvadratmeter, som det först pratades om. I stället nöjer sig familjen med att hyra ett hus med boendeyta på 300 kvadratmeter. Hyran på nästan 20 000 euro i månaden är förstås fickpengar för Messi. Bostaden ligger i Neuilly-sur-Seine, väster om Paris, där flera andra spelare bor. Kontraktet skrevs, enligt radiokanalen, i onsdags.

TYSKLAND

Sky Sport lyssnar till Antonio Rüdiger, vars framtid ännu inte är utstakad. Kontraktet med Chelsea går ut nästa sommar. ”Det här kommer att bli mitt viktigaste beslut under min proffskarriär, så jag har inte bråttom”, säger han, och lägger apropå flyttryktena till, ”Jag har inte pratat med någon annan klubb än Chelsea”. Men både Bild och Sky Sport bedyrar att Bayern München varit i kontakt med hans rådgivare och halvbror Sahr Senesie. FC Bayerns tränare Julian Nagelsmann fick frågan om Rüdiger på torsdagens presskonferens. Han ville inte prata om det menprisade backens utveckling och aggressivitet, och konstaterade att han blivit ”en nyckelspelare för Chelsea”. Med ett leende la han till att han inte pratat med sportchefen Hasan Salihamidzic ”och om jag gjorde det skulle jag inte avslöja det”.

Spox uppmärksammar helgens mest explosiva återkomst. Dortmunds tränare Marco Rose återvänder på lördag till Mönchengladbach. Där är han persona non grata hos många supportrar efter att han lämnat klubben för en rival. Ett hett mottagande väntar. ”Jag försöker att inte låta det snacket störa mig”, säger Rose, ”Jag fokuserar på det viktiga; arbetet, uppgiften. Dessutom ser jag fram emot att träffa folk som är glada att återse mig”. Mönchengladbachs sportchef Max Eberl kommenterar situationen: ”Jag förstår fans som vill vädra sitt missnöje, men Marco Rose spelar inte mot Mönchengladbach. Vi behöver ingen vendetta”. Mönchengladbachs mittfältare Jonas Hofmann säger: ”Jag tycker inte Marco Rose förtjänar att bli utbuad. Det är en toppenkille och han skrev klubbhistoria med att för första gången ta Mönchengladbach till utslagsfasen i Champions League”.