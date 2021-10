Uppgifter: Lampard hetast för Newcastle

Rubrikämne i rött.

ENGLAND

The Sun klistrar frikostigt ”exklusivt” på en rad uppgifter. Störst utrymme får att Raheem Sterling vill ha garantier att han förblir en nyckelspelare för Guardiola, innan han går in nya kontraktssamtal med Man City. Sedan uppger tidningen Manchester United är beredd att släppa Jesse Lingard för 15 miljoner pund i januarifönstret om anfallaren inte skriver på ett nytt kontrakt. Slutligen hävdar The Sun att Frank Lampard är den ledande kandidaten att ersätta Steve Bruce som tränare i Newcastle United.

Daily Telegraph håller fram två kandidater till den snart vakanta posten i Newcastle. Det är Lampard och det är Lucien Favre. Båda är för närvarande utan jobb. Enligt Telegraph väntas Bruce få lämna inom 48 timmar.

Daily Mirror utser förbundskapten Gareth Southgate till en ”Crime boss”. Det är inte för hans västar. I stället tar tidningen honom på orden. ”Jag har en huvudvärk och begår ett brott varje gång jag tar ut ett lag”, säger Southgate om dilemmat att ta ut en startelva bland många bra spelare.

The Guardian gör rubrik på andra ord från förbundskaptenen. ”Omgivningen i landslaget är till gagn för Kanes form, säger Southgate”. Anfallaren har haft det tungt i Tottenham efter en turbulent sommar med flyttrykten. ”Vad som händer i klubben är inte min sak”, säger Southgate, ”Här vet han vad som förväntas av honom, hur vi spelar. Hans lagkamrater känner honom, han känner dem, han vet spelmönstren. Det finns också matcher mot lite lägre kvalitet på motståndare som gör det aningen enklare att göra mål”.

Manchester Evening News skriver att Raphaël Varane i dag kommer att undersökas i Man United efter sin skada Nations League-finalen. Enligt L’Equipes uppgifter lär han missa lördagens match mot Leicester. Harry Maguire är också fortsatt ett frågetecken, varför MEN ser det som troligt att Victor Nilsson Lindelöf startar igen.



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport lägger mest krut på Lorenzo Insignes ovissa framtid. Kontraktssamtalen går inte framåt. Ett bonuskrav på sju miljoner euro har fått Napoli att dra öronen åt sig. I vassen lurar Inter och Manchester United. Det blir ingen match mot Hellas Verona för Zlatan Ibrahimovic i helgen, skriver GdS. Målet är nu Champions League-mötet med Porto om precis en vecka. Ibrahimovic har bara spelat en match den här säsongen, och det var för en månad sedan.

Corriere dello Sport blickar också mot transfermarkanden men med en Intersstjärna i fokus. ”Barella vill ha mer”, är dagens största rubrik. Mittfältaren vill ha sex miljoner euro, Inter vill inte sträcka sig längre än till fyra. Liksom i Insignes fall lurar två klubbar i vassen, men här är det PSG och Atlético de Madrid. Dejan Kulusevski dyker också upp på förstasidan. Juventus är beredd att offra svensken i januari. Pengar behövs också till ett köpa av Dusan Vlahovic.

Tuttosport var först ut i går med uppgifter om att Kulusevski kan säljas i januari. För närvarande ser Allegri honom som en vice-Dybala men är osäker på svensken. Kulusevski spelar den närmaste tiden för sin framtid, menar Tuttosport. Tidningen utesluter inte en försäljning i januari, om ett riktigt högt bud skulle komma. Intresse finns från Premier League (inte minst Tottenham) och Bundesliga. Förstasidan fäster blicken mot en ny shoppingkung. Eller prins. Newcastles nya ägare är beredd att ”Handla allt”. I Italien, skriver Tuttosport, är Newcastle, förutom Antonio Conte, även intresserad av Chiesa, De Ligt, De Vrij, Kessié och Brozovic.



SPANIEN

Marca är på hugget. En ny stjärna föds. Och, vips, så placeras den i en Real Madrid-tröja. Den här gången påstås Real Madrid kasta lystna blickar på Aurelien Tchouameni, som briljerat i Monaco och nu också franska landslaget. 21-åringen fick chansen i Kantés frånvaro och tog vara på den. Enligt Marca är även Chelsea och Juventus intresserade av Tchouameni. Tidningen har även en intervju med Robert Lewandowski. Han får en fråga om Ballon d’Or. ”Möjligheten att vinna Ballon d’Or betyder mycket för mig”, säger polacken, ”Mina prestationer talar för sig själv. De två senaste åren har varit stora prestationer inte bara för mig utan för vilken spelare som helst i historien”.

Diario AS lyfter en annan kandidat. ”Benzema slåss om Ballon d’Or”. Fransmannen tillhör favoriterna och är definitivt läsarnas favorit. Tre av fyra (76 procent) har röstat på Benzema i AS:s webbomröstning.

Sport hävdar att Manchester United pressar på för att värva Ousmane Dembélé gratis till sommaren. I går skrev Mundo Deportivo om intresse från Liverpool. Barça har med sin skrala budget så här långt inte lyckats komma överens med 24-åringen.

Mundo Deportivo toppar med att ”Kessié är på radarn” för Barcelona. Klubben hoppas snappa upp mittfältaren, vars kontrakt med Milan går ut nästa sommar. Denis Zakaria är enligt MD ett alternativ är. 24-åringen har ett utgående kontrakt med Mönchengladbach.

Noticias de Gipuzkoa fnissar åt Real Mallorca. Inför lördagens möte med Real Sociedad har klubben en vädjan till Alexander Isak. ”Alexander, ha ingen brådska tillbaka. Stanna och njut av tiden med familjen”, skriver Mallorca på sitt officiella Twitterkonto. Det åtföljs av ett klipp på Isaks läckra mål för Sverige mot Kosovo.

FRANKRIKE

L’Equipe har fokus på en ”Guldgruva”. Det är kandidaterna till Ballon d’Or. Tidningen ser vinnare som oviss men ringar in Lionel Messi, Karim Benzema och Robert Lewandowski som huvudfavoriter, med Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Jorginho och N’Golo Kanté som utmanare. På annat håll skriver L’Equipe att Raphaël Varane inte lär kunna spela Man Uniteds match mot Leicester på lördag. Mittbackens lårskada lär kräva åtminstone några dagars vila, skriver tidningen. Ligue 1-domarna är positiva till att bära mikrofon under matcherna. Det visar en undersökning av domarnas fackförbund. Frågan kommer att diskuteras under ett ligamöte i dag.

RMC Sport lyfter också fram Karim Benzema som en stark kandidat till Ballon d’Or. Nu har han också en titel, Nations League. Radiokanalens profiler Jérôme Rothen och Eric Di Meco tycker Benzema ska ha utmärkelsen. Men RMC Sport pekar även på stödet för honom i Spanien. Real Madrid har redan offentligt tagit ställning för Benzema, och i en läsarundersökning i tidningen AS har 76 procent av de röstande valt fransmannen. Franska fotbollsförbundet, FFF, ligger lågt med att pusha någon kandidat. Även N’Golo Kanté och Kylian Mbappé finns med på nomineringslistan. Senast en fransman vann Ballon d’Or var Zinedine Zidane 1998.

TYSKLAND

Sky Sport sätter ett kors i taket. Timo Werner var bra. Riktigt bra. Han gjorde två mål när Tyskland säkrade en VM-plats (4-0 mot Nordmakedonien) och är tillsammans med Thomas Müller – två assist – enda spelare att få toppbetyget 1 av 6. Bild ger honom, och ytterligare fem andra spelare, 2 av 6. Den tidigare kritiken rinner av Werner. ”Om jag hade tänkt för mycket på det (kritiken) hade jag inte kunnat spela här. Det är därför jag bara låter det vara. Det rinner av en på något vis. Annars skulle tunnan bli full”, säger han. Segern var den femte raka under nya förbundskaptenen Hansi Flick.

Sport1 skriver att Manuel Neuer planerar för att avsluta karriären i Bayern München. 35-åringen har inga tankar på en utlandsflytt. Det nuvarande kontraktet går ut 2023. Sport1 skriver att det är ”mycket troligt” att han förlänger.

ÖVRIGT

Gazzetta (Grekland) skriver för femtioelfte gången om Sverigematchen som ”en final”. Men det beror också på att grekiska spelare och ledare beskriver den så. Från den grekiska presskonferensen gör Gazzetta rubrik på att ”Svenska journalister frågade Van ‘t Schip tre gånger om startelvan men han ’fintade’ dem”. Gazzetta-krönikören Vassilis Samprakos påpekar att en grekisk seger skulle vara oerhört betydelsefull på flera plan, inte bara för VM-chanserna utan också för landslaget kan återknyta till folket och för Van ‘t Schips chanser att förlänga kontraktet. Grekland väntas spela med 4-3-3 men Sport24 utesluter inte möjligheten att Van ‘t Schip går över till en trebackslinje i 3-5-2 eller 3-4-1-2.