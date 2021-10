Klopp: ”Newcastle blir en supermakt”

Rubrikämne i rött.

TYSKLAND

Sky Sport pratar med Liverpools tränare Jürgen Klopp om ägarskiftet i Newcastle. ”Om man bara pratar fotboll kommer det på lång sikt att bli en supermakt. Det är den tredje klubben i världsfotbollen som jag känner till som tillhör ett land, och då också den rikaste familjen på planeten. Möjligheterna som öppnas upp är förstås oändliga. När Super League lanserades var hela världen av förståeliga skäl upprörd. Nu är det som Super League – med en enda klubb. Och då kommer Newcastle garanterat att ha en dominant roll i världsfotbollen de närmaste 20-30 åren. Man kan göra stora misstag med pengar, men i slutändan finns det för mycket bra folk i fotboll och Newcastle kommer också att hitta dem”, säger Klopp. På nytt är Klopp sedan frustrerad över det hårda spelschemat och beskriver Nations League som ”fullständig galenskap” där ”girigheten kommer på spelarnas bekostnad”.

Spox lyssnar till Bayern Münchens president Herbert Hainer som är oförstående till uppgifterna om att Robert Lewandowski är frustrerad. ”När jag träffade honom i samband med utdelningen av Guldskon för en vecka sedan pratade jag länge med honom och märkte ingenting sådant. Han vet hur mycket vi uppskattar honom, han är världens bästa anfallare”, säger Hainer. Han ville inte gå in närmare på att Lucas Hernández riskerar fängelse för brott mot kontaktförbud, men på frågan om klubben står bakom fransmannen svarar Hainer, ”Självklart!”.



ENGLAND

Daily Mirror har dagens huvudperson i England på förstasidan: Raheem Sterling. ”Jag lämnar City för en startplats”. Vid ett seminarium arrangerat av Financial Times i New York fick Sterling en fråga om brist på speltid i Man City och svarade, ”Om det fanns en möjlighet att gå någon annanstans så skulle jag i detta nu vara öppen för det”. Enligt Financial Times sa Sterling också att en klubbadress i Spanien eller Frankrike lockade mest – vilket begränsar antalet klubbar.

Daily Express struntar ganska mycket i det och nämner även engelska klubbar när tidningen ringar in fyra alternativ för Sterling: Real Madrid, Newcastle, Arsenal och sin gamla klubb Liverpool.

Daily Mail toppar också med Sterling men den röda ”exklusivt”-stämpeln lyser vid en annan rubrik, ”Man United säger till Rashford att bygga upp sig”. Anfallsstjärnan är tillbaka och spelklar till matchen mot Leicester. Men han har tappat muskelmassa på överkroppen efter axelskadan och fått direktiv om att bygga upp också för att minska skaderisken framöver. Mail fångar sedan upp några bekymrade kommentarer från tv-experten Gary Neville om Man United. ”Min oro för Ole (Gunnar Solskjaer) är att säsongsinledningen är sämre än vad den ser ut. Man tittar på tabellen och ser att de bara är två poäng från toppen, men de har inte spelat mot topplagen”, säger Neville. Han tar också upp Cristiano Ronaldo, vars arbetskapacitet är begränsad. ”Man kan inte gilla honom mer än jag gör men United måste hitta ett sätt att kompensera för honom”, menar Neville.

Daily Telegraph levererar ett nytt avsnitt i Newcastles tränarjakt. Enligt tidningen funderar klubben nu på att tillsätta en erfaren interimtränare till ett mer permanent alternativ dyker upp.

The Guardian konstaterar samtidigt att ”Steve Bruce är kvar i Newcastle för första matchen i den nya saudiska eran”. I dag har Bruce presskonferens inför matchen mot Tottenham på söndag. Störst bild får Arsenals damer som fortsätter vinna, den här gången i Champions League (4-0 mot Hoffenheim). ”På det hela taget vår bästa match så här långt den här säsongen”, säger tränaren Jonas Eidevall, som också utsetts till månadens tränare i ligan.

Football Insider uppger att Liverpool vill få slut på dödläget i förhandlingarna med Mohamed Salah, och erbjuder 350 000 pund i veckan. Sammanlagt skulle kontraktsförslaget vara värt 82 miljoner pund.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har som dagens nästa största rubrik, ”Kolla på Ibra – han är tillbaka”. Corriere dello Sport använder rubriken ”Jedins återkomst”, som en flört med en filmklassiker. Zlatan Ibrahimovic var i full träning i går, väntas finnas på bänken mot Hellas Verona på lördag och med målet att spela mot Porto i Champions League på tisdag. En ännu äldre svensk figurerar också i tidningen. Sven-Göran Eriksson är intervjuad inför Lazio-Inter. Med ”Svennis” som tränare och Simone Inzaghi i Lazio blev det en ligatitel. I dag är Inzaghi tränare för Inter som möter just Lazio. Eriksson har en hälsning till sin tidigare adept, ”Njut av matchen, och tänk sedan på att du kan vinna scudetton som tränare efter den vi vann tillsammans 2000”. På frågan om Eriksson själv varit i en liknande situation, att möta klubben i sitt hjärta, svarar han: ”I mitt fall var det kanske ännu svårare. Jag var förbundskapten för England och mötte Sverige två gånger i VM. Jag var uppsluppen, det var lite kontroverser, men jag upplevde det alltid som att mina landsmän vara stolta över mig. Här (i Sverige) är det kanske lättare jämfört med Italien; vi svenskar är kallare, fristående, till och med lite tråkigare”.

Sky Sport Italia filar på Juventus startelva mot Roma. Trots att Álvaro Morata är borta och Paolo Dybala på bänken, dyker Dejan Kulusevski inte upp i diskussionen i dag heller. Inte heller Gazzetta dello Sport eller Corriere dello Sport har med svensken i startelvan. Däremot väntas både Albin Ekdal (för Sampdoria mot Cagliari) och Mattias Svanberg (för Bologna mot Udinese) starta enligt de båda tidningarna.



SPANIEN

Marca bär på ”Goda nyheter” för Real Madrid inför Champions League och El Clásico nästa helg. För David Alaba är tillgänglig, Militão och Camavinga troligen också. Hazard är nästan där, men är ett frågetecken till Sjachtar på tisdag. Marca bär även på dåliga nyheter för landslaget. Man City-anfallaren Ferran Torres är skadad och väntas missa VM-kvalmatcherna mot Grekland och Sverige. Enligt uppgift blir Torres borta sex veckor.

Diario AS breder ut ett smörgåsbord av Real Madrid-rubriker om Kylian Mbappé. Den största är ”Benzema pratar ut om Mbappé: Så klart vill jag spela med honom”. Det är taget från en intervju med TVE. Sedan skriver tidningsprofilen Tomás Roncero att Real Madrid är tryggt förvissade om att Mbappé kommer att skriva på för. En källa inom Real Madrid säger, ”Mbappé har fattat ett beslut och pengarna spelar liten roll. Han skulle inte skriva på nytt kontrakt med PSG för att guld i världen. Hans beslut är fattat sedan länge och inget kommer att förändra det”.

Mundo Deportivo täcker förstasidan med ”2026” och sedan ”En miljard euro”. Det står för Pedris kontraktslängd respektive utköpsklausul. I går bekräftade Barcelona förlängningen. Enligt Marca försöker för övrigt Barça binda även Ansu Fati till en utköpsklausul på en miljard euro. Sedan finns en liten notis om att ”Barças damer är outtröttliga i Champions League”. De regerande mästarna vann igen (2-0 mot Köge) och Fridolina Rolfö blev målskytt. ”Skönt att få göra mål och kul att få spela i en central forwardroll. Det var ett av mina enklare mål. Ett bra förarbete av Lieke”, skriver Rolfö i ett mess till Fotbollskanalen.

Estadio Deportivo tillägnar Ludwig Augustinsson en artikel inför Sevillas möte med Celta Vigo på söndag. Tidningen menar att det måste bli debut nu efter två månader i klubben. Sevilla har både skador och avstängningar. ”Allt detta gör det till ett idealt och omistligt tillfälle för Augustinsson att spela. Annars är budskapet som Julen Lopetegui ger honom inför framtiden inte det bästa”, skriver ED.

Cadena SER uppmärksammar att Ronaldo, numera president för Real Valladolid, har sitt Ballon d’Or-val klart. ”Utan tvekan är min kandidat till Ballon d’Or Benzema. Han är den bäste anfallaren, på en brutal nivå över tio år, och framför allt en mästare. Håller ni inte med?”, skriver Ronaldo på Instagram.



FRANKRIKE

L’Equipe ger mest fotbollsutrymme åt en intervju med Marseilles Dimitri Payet, som trivs under nya tränaren Jorge Sampaoli. ”Med Sampaoli är det mer dialog, han står närmare spelarna”, svarar Payet på en jämförelse med en annan populär Marseilletränare, Marcelo Bielsa. Payet fortsätter vara en person som väcker känslor. ”Antingen älskar eller hatar man mig”, instämmer Payet. Enligt L’Equipe har den kambodjanske prinsen Norodom Ravichak fått kalla fötter och gett upp planer på ett köp av Saint-Étienne. I stället har klubben vänt sig mot USA i hopp om en rik uppköpare.

Foot Mercato hävdar att PSG har satt upp Erling Haaland som prioritet nummer ett – om Kylian Mbappé lämnar till sommaren. En dialog med agenten Mino Raiola ska redan vara upprättad.

Le Parisien noterar att Gianluigi Donnarumma får chansen för PSG mot Angers i kväll. Keylor Navas skadade sig på landslagsuppdrag med Costa Rica och är också ett frågetecken inför CL-matchen mot RB Leipzig nästa vecka. PSG:s sydamerikanska spelare – bland annat Messi, Di María och Neymar – missar matchen i kväll, varför anfallet väntas bestå av Mbappé, Icardi och Draxler.



ÖVRIGT

ESPN (USA) har roat sig med att titta på hur Premier League-tabellen skulle sett ut utan VAR. Resultatet är att Chelsea skulle drygat ut sin ledning samt Liverpool, Man City och Man United tappa poäng. Everton hade varit tvåa med 15 poäng, tre bakom Chelsea (se tabellen här).