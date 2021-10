Uppgifter: Isak är Barças alternativ till Haaland

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.

SPANIEN

Diario AS signalerar ”Gör om och gör rätt” till Real Madrid. Los Blancos har tre raka matcher utan seger. I kväll väntar Sjachtar Donetsk. Ancelotti bekräftar att han kommer att byta från 4-4-2 till 4-3-3. ”Det är systemet som passar laget bäst”, säger Ancelotti. AS gör också artikel på Alexander Isak. Anledningen är att Cadena SER-profilen Sique Rodríguez uppger att svensken är ett reservalternativ för Barça. Klubbens intresse för Isak är inte nytt. Men i SER fick det lite mer konturer. ”Erling Haaland är vad klubben önskar men på nytt förefaller Isak vara Plan B”, summerar AS. Tidningen beskriver också Isak som ”en av kontinentens anfallare med störst potential”.

Marca hoppas att Madridlagen ”Håller måttet”. Atlético mot Liverpool och Real Madrid mot Sjachtar. Real Madrid är på nytt utan Eden Hazard. Han riskerar också att missa El Clásico på söndag. ”Han är trött på problemen. Han är inte skadad, han har en överansträngning. Jag tror han kan vara med mot Barça eller Osasuna”, säger tränare Carlo Ancelotti. Enligt Marca har Manchester City satt en prislapp på 80 miljoner euro för Raheem Sterling. 26-åringen sa sig nyligen villig att flytta, med Spanien och Frankrike som favoritdestination. Marca tar även notis om Josep Bartomeu, som lämnade ett Barcelona i ekonomiskt kris efter sig. Han medger i alla fall ett misstag. ”Att inte se över situationen efter förlusten mot Liverpool (maj 2020) var ett misstag. Vi behövde ett generationsskifte”, säger Bartomeu till Esport 3, ”Jag lyssnade till spelarna och jag gjorde fel. Vi hade det redan ansträngt ekonomiskt och sedan tog pandemin oss alla med överraskning”. Bartomeu tvingades avgå förra året. Men han har inte gett upp Barça. ”Jag kommer att ställa upp i val igen”, säger han. Om Messi: ”I juli 2020 kom jag överens med Messi om att förlänga två år, men sedan kollapsade allt. Vi får fråga Messi om varför”.

Sport toppar med ”Ansu-faktorn”, hur Ansu Fati comeback återupplivat Barcelona, gett hoppet tillbaka. Samtidigt har tidningen en artikel om att 18-åringens agent Jorge Mendes fortfarande är långt ifrån en överenskommelse med Barça i förhandlingarna om ett nytt kontrakt. Barça hade hoppats på presentation av ett nytt avtal innan El Clásico men så kommer det inte att bli, skriver Sport.

Mundo Deportivo har en intervju med Samuel Umtiti, som bekräftar att tårarna vällde fram när han fick höra att Barcelona ville visa honom dörren. ”Jag kan berätta att jag grät när jag träffade presidenten. Jag älskar Barcelona och kan inte se mig själv i någon annan klubb”, säger Umtiti. Backen väntar på att få chansen igen. ”Jag är fysiskt bättre än när jag kom till Barça. Nu väntar jag på möjligheten att få visa det”, säger han.

ENGLAND

Daily Star är mest dramatisk med ”Skyldiga” till bild på engelska fans som skapar kaos. England fick i går beskedet att det blir spel inför tomma läktare som straff efter EM-finalen i somras.

Daily Mirror använder omskrivningen ”Gamed and shamed” efter bestraffningen. Här finns också en annan omskrivning, ”PatSICK Vieira”. Crystal Palace-tränaren var frustrerad efter tappad poäng på tilläggstid (2-2 mot Arsenal). Arsenal-tränaren Mikel Arteta var frustrerad av andra skäl. Bukayo Saka blev skadad av James McArthur. ”Det är ett klart rött kort. Det fanns ingen intention att spela på bollen. Jag förstår inte hur han med VAR:s hjälp inte blev utvisad”, säger Arteta. Mirror har också som exklusiv uppgift att Newcastle är i samtal med Eddie Howe som en möjlig ersättare till Steve Bruce. I går uppgav Times att Steven Gerrard, Unai Emery och Roberto Martínez toppade de nya ägarnas tränarlista.

Daily Telegraph toppar med beskedet om tomma läktare och Arsenals räddade poäng. Men här finns också uppgiften att Mohamed Salah vill ha 400 000 pund i veckan för att skriva på nytt kontrakt med Liverpool. På tal om Liverpool så lovordar Jürgen Klopp kommande motståndaren Atlético men rynkar också en aning på näsan. ”Jag föredrar en annan typ av fotboll”, säger han.

The Guardian skriver att Premier League-klubbarna manifesterade sin fientlighet mot Newcastle i går. Klubbarna röstade vid ett krismöte gemensamt för ett förslag att begränsa sponsring från redan tidigare etablerade affärspartners till ägare. Ett sätt att inskränka de nya saudiska ägarnas möjligheter. Newcastle var enda klubb som röstade emot. Manchester City, med ägare från Förenade Arabemiraten, avstod från att rösta.

Manchester Evening News lyssnar till Kevin De Bruyne som har sitt eget perspektiv på Ballon d’Or-vinnare. ”Om jag skulle välja så ser jag till den senaste tvåårsperioden, för det var ingen (Ballon d’Or) förra året, och då väljer jag Lewandowski för vad han gjort med Bayern München, många mål och flera titlar”, säger De Bruyne. Belgaren pratade också om CL-finalen i maj – den minns han inte mycket av.

The Independent konstaterar att Chelsea fått en boost inför mötet med Malmö FF på onsdag. Både Antonio Rüdiger och Thiago Silva är spelklara. Även Hakim Ziyech uppges tillbaka.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport dramatiserar med ett ”Nu eller aldrig”-budskap till Milan och Inter i Champions League-spelet. Inter måste slå skrällgänget FC Sheriff. Milan måste slå Porto. Milans tränare Stefano Pioli bekräftade på måndagen att Zlatan Ibrahimovic inte startar. Men GdS framhäver ändå att 40-åringen som given inhoppare är på jakt efter två rekord: att bli äldste målskytt i CL och att göra sitt 50:e mål i turneringen.

SampNews24 uppger att Albin Ekdal har problem med en lårmuskel. Därför startade han inte mot Cagliari, därför är han ett osäkert kort till mötet med Spezia på fredag.

Sky Sport Italia, liksom flera andra medier, uppger att Paulo Dybala kan vara tillbaka i spel redan i stormötet med Inter på söndag. Goda nyheter för Juventus, men ännu en konkurrent till Dejan Kulusevski om en anfallsplats. Svensken har ibland pekats ut som en ”vice Dybala”.

Tuttosport följer upp det med ”Dybala till 2026 – äntligen ’ja’”. Argentinaren uppges vara överens med Juve om ett nytt kontrakt efter lång tid av förhandlingar av och på.



FRANKRIKE

L’Equipe ger plats åt Lionel Messi och Kylian Mbappé på förstasidan. ”Sammansvetsade för att vinna”. RB Leipzig står på menyn för PSG:s anfallare som får sätta tänderna i tyskarna utan skadade Neymar. Julian Draxler väntas ta hans plats. I mål tror L’Equipe på Keylor Navas och Le Parisien på Gianluigi Donnarumma. Mauro Icardi, som är inblandad i en påstådd otrohetsaffär, hade för andra dagen i rad ledigt från träningen av ”familjeskäl” men väntas finnas på bänken i kväll. Hedersgäst på läktaren är Ronaldinho. Spanska Sport gnisslar tänder över det. Ronaldinho är fortfarande är en betald klubbambassadör för Barcelona.

Le Parisien fördjupar sig i Neymars bekymmer. Så pass mycket att det är dagens största rubrik på förstasidan. ”Vad är problemet med Neymar?”. Den senaste skadan följer på flera tidigare under året och sviktande form särskilt under inledningen av den här säsongen. ”Superstjärnan närmar sig sin 30-årsdag och har svårt att återfinna sin forna glans”, menar Le Parisien. ”Han vet att han måste göra bättre ifrån sig och han kommer att göra det. Han jobbar för det, som mot Uruguay senast”, säger en person nära brasilianaren till tidningen. PSG-tränaren Mauricio Pochettino bedyrar också att Neymar är mentalt starkt.

RMC Sport lyfter liksom L’Equipe att rättegången i fallet med sexvideon på Mathieu Valbuena inleds på onsdag. På de anklagades bänk finns bland annat Karim Benzema, även om det är tveksamt om han rent fysiskt kommer att finnas på plats. Uppmärksamheten kommer också olyckligt rent tidsmässigt då Benzema samtidigt diskuteras som en het kandidat till Ballon d’Or. Vidare uppger RMC Sport att Saint-Étienne är på väg att sparka Claude Puel. Klubben har ingen seger på tio matcher och ligger jumbo i Ligue 1.

TYSKLAND

Sky Sport radar upp transferuppgifter kring anfallare. Sedan tidigare har Bayern München, Dortmund och Liverpool uppgetts intresserade av RB Salzburgs anfallare Karim Adeyemi. Nu adderar Sky även Real Madrid, Atlético de Madrid och Inter i kampen om 19-åringen. Dortmund har alternativ i anfallsjakten. Enligt Sky intresserar sig klubben för Paul Onuachu i Genk som en tänkbar ersättare om Erling Haaland lämnar. Tidigare har spanska medier uppgett att Atlético är mycket intresserad av den 27-årige nigerianen. Slutligen skriver Sky att både Dortmund och Bayern München är ute efter Dusan Vlahovic. 21-åringens kontrakt med Fiorentina går ut sommaren 2023 och han har så här långt viftat bort en kontraktsförlängning. Juventus, Tottenham och Liverpool är tre andra klubbar som också sägs ute efter Vlahovic.

Kicker pratar med Matthias Ginter. Pratar man med Matthias Ginter pratar man också framtid. Hans kontrakt med Mönchengladbach går ut till sommaren. Pandemin har försatt klubben i ekonomiska trubbel. ”För ett år sedan hade jag skrivit på med förbundna ögon för att klubben var och är viktig för mig”, säger Ginter och beskriver sedan den nuvarande situationen som ”väldigt klurig, det är svårt att förutse vad som händer, det är mycket som är öppet”.



ÖVRIGT

Sports Illustrated (USA) uppmärksamma att tidigare förbundskaptenen Jill Ellis ska leda en ny Fifa-grupp som bland annat ska granska möjligheterna till VM vartannat år även för damerna. I gruppen, som presenterades under måndagen, ingår även Pia Sundhage och Lotta Schelin.