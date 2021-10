Zlatans spark rör upp känslor – i Spanien

Rubrikämne i rött.

SPANIEN

Marca upphöjer Real Madrids match till ”Ett konstverk” (5-0 mot Sjachtar). Här finns också ”Atlético hamnar i trubbel”. Det blev förlust (2-3 mot Liverpool) och Antoine Griezmann fick rött kort. Zlatan Ibrahimovic dras in i efterspelet. Rubrik: ”Jämförelsen som får Atléticofansen att gå i taket: varför blev inte Ibrahimovic utvisad?”. Svensken fick gult kort för en liknande förseelse, en spark mot huvudet, i Porto-Milan. Jämförelsen görs även på annat håll. Till och med katalanska Mundo Deprtivo reagerar, och ryska Sport-Express minst lika mycket. ”De skrev olika regler för Ibra och Griezmann – svensken tillåts sparka en motståndare i huvudet men inte fransmannen”. Sport-Express noterar att det i de båda matcherna var tyska domare ”med helt olika inställning till fult spel”.

Diario AS firar Real Madrid som ”Ostoppbara”. Det syftar främst på tvåmålsskytten Vinícius, men även veteranerna Modric och Benzema får toppbetyget tre stjärnor av tre. En smakstart på veckan med El Clásico som huvudrätt på söndag. ”Det här var en match som ger oss självförtroende, Barcelona är en annan match, en annan historia”, säger tränaren Carlo Ancleotti.

Mundo Deportivo vänder gärna blicken från Madrid. ”Ansu OK” är dagens största rubrik. Enligt samstämmiga uppgifter är Ansu Fati och Barcelona överens om ett kontrakt till 2027, bara detaljer återstår. Utköpsklausulen sägs vara densamma som för Pedri, en miljard euro. ”Jag vet att de är nära att komma överens om ett nytt kontrakt och det är goda nyheter för Barça, för vi talar om någon som kan påverka klubbens framtid”, bekräftade tränaren Ronald Koeman på presskonferensen i går.

Cadena SER uppger att Fifa presenterat ett förslag till förbunden om VM vartannat år från och med 2026. Den komprimerade landslagskalendern kommer att minska antalet dagar spelare är i väg från sina klubbar, från nuvarande cirka 50 dagar om året till 30 dagar.



ENGLAND

Daily Mirror hittar Mohamed Salah på ”Cloud 9”. Inte bara för att han knäckte motståndarna (3-2 mot Atlético) utan för att han är den förste Liverpoolspelaren någonsin att göra mål nio matcher i följd. Rubriköversättningen ”I sjunde himlen” funkar inte så bra då. Liverpool fick slita för segern. ”De smutsiga segrarna är de som verkligen betyder något”, myser Liverpooltränaren Jürgen Klopp.

The Times har också en glädjestrålande Salah på förstasidan men ger även utrymme för en ”handshakegate”. Atlético-tränaren Diego Simeone sprang in i spelartunneln på slutsignalen (se klipp). Klopp: ”Jag ville skaka hand, han ville inte. Vi är båda emotionella, nästa gång skakar vi hand”. Simeone kommenterar: ”Jag skakar aldrig hand efter matchen, för jag gillar det inte. Det är inte nyttigt för vare sig den som vinner eller förlorar. Så ser jag på det. Men när jag ser honom (Klopp) härnäst skakar jag hand, inga problem”. Peace in our time.

The Guardian njöt av ett ”Femstjärnigt City” (5-1 mot Club Brügge). Bakom anrättningen stod som vanligt Pep Guardiola. Hans senaste delikatess är 19-årige målskytten Cole Palmer, som ska tas fram med försiktighet, som med Phil Foden. ”Folk här i världen vill ha saker och ting direkt, men allting tar tid”, säger kocken Pep, ”Man kan inte skapa en god måltid utan att tillbringa tid i köket”. Mindre målande och mer direkt är lokalrivalen Man Uniteds tränare Ole Gunnar Solskjaer i sina analyser. ”Man kan se framstegen”, lyser starkt på Guardians sportetta. Norrmannen gick på offensiven när hans position ifrågasätts. ”Vi har gått framåt genom åren, sedan jag först var här för en halv säsong. Sexa, trea, tvåa. Man kan se framstegen, utvecklingen och förbättringarna”, menar Solskjaer. Fast fansen vill se glansen från pokaler.

The Sun går också på offensiven, men mot Solskjaer. Tidningen hävdar att stjärnspelare i laget tror att Unitedtränaren har två matcher på sig att rädda jobbet. Tidningen hänvisar till en källa inom United. I kväll väntar ett skadeskjutet Atalanta och sedan ett högtflygande Liverpool. Samtidigt hävdar The Sun att Solskjaer planerar att göra sig av med upp till fem spelare i januarifönstret. Donny van de Beek, Anthony Martial, Jesse Lingard och Phil Jones nämns. Och så Victor Nilsson Lindelöf. ”Svensken har ofta kritiserats och Solskjaer kan tycka att det är dags att skära ner kostnaderna”, spekulerar tidningen. The Sun tar också upp Romelu Lukakus språkkunskaper. Ett Uefa-utskick påpekar att Chelseaanfallaren talar åtta språk – engelska, spanska, franska, tyska, portugisiska, italienska, belgisk nederländska och flamländska. Fast han talar också lingala. Och vid den här tiden i morgon gissningsvis även svenska.

Daily Telegraph har en uppföljning på Newcastle. Premier League-klubbarna har röstat för att stoppa sponsring från verksamheter som är direkt knutna till klubbägare (se Headlines i går). Det ska enligt Telegraph ha fått Newcastle att till slut ge upp saudiska kronprinsen Bin Salmans projekt ”Vision 2030” som huvudsponsor. I stället ligger ett flygbolag bäst till. Saudiskt, förstås.

Goal uppger att Chelsea planerar att erbjuda Mason Mount dubblad lön. Han har för närvarande den i sammanhanget modesta veckopengen 75 000 pund. Det nuvarande kontraktet gäller till 2024. Först på agendan för Londonlaget är dock att förlänga kontrakten med backarna Antonio Rüdiger, Andreas Christensen och Trevoh Chalobah.



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport toppar med ”Ett, två, tre – Inter är med”. Det blev tre mål och seger (3-1 mot Sheriff) och Inter är ny sheriff i stan i dubbel bemärkelse. Samtidigt som Inter skapade hopp om CL-avancemang gick luften ur lokalrivalen Milan (0-1 mot Porto). Zlatan Ibrahimovic satte avtryck under sitt inhopp. Fast mest med en spark i huvudet på Chancel Mbemba. Spelabetyget är mer genomsnittligt i Milan för kvällen, 5,5 av 10. ”Av de tre matcher vi spelat i Champions League i år var detta den sämsta. Men vi får växa och lära av dessa matcher”, säger Ibrahimovic till Sky Sport Italia, och till Fotbollskanalen, ”Jag har inte spelat på fyra, fem månader och behöver få så mycket speltid som möjligt för att få upp tempot och få tillbaka den här känslan man får när man spelar”.

Corriere dello Sport konstaterar att ”Inters låga tänds igen”. Två andra rubriker på förstasidan handlar om spelare i trubbel. Här finns ”Mauritos förlorade värld”, om Icardis situation, ”Ingen plats i PSG och skilsmässa på gång”. Här finns också ”Fiorentina med Vlahovic – en splittrad stad”. Anfallsstjärnan vill inte förlänga. ”Hans medspelare försvarar honom, men fansen attackerar: han har förrått oss”. Bensin på lågorna skulle vara om Vlahovic väljer Juventus bland de många intresserade klubbarna. Varken Corriere dello Sport eller Gazzetta dello Spot tror att Dejan Kulusevski finns med i Juventus startelva den här gången heller. Juve möter i kväll Zenit.

SampNews24, som var först med att berätta om skadekänning hos Albin Ekdal, skriver nu att mittfältaren tycks redo redan till fredagens match mot Spezia. Någon fara för de återstående VM-kvalmatcherna lär det därmed inte vara.

FRANKRIKE

L’Equipe menar att PSG ”Räddades av sina artister”. Tvåmålsskytten Lionel Messi och matchens lirare Kylian Mbappé gjorde sitt (3-2 mot RB Leipzig). ”Saker och ting behöver korrigeras: Vi tappade för många bollar i fösta halvlek, mittfältarna föll tillbaka för mycket och vi hade svårt att hitta anfallarna”, summerar PSG-tränaren Mauricio Pochettino, men tycker också att hans lag ”visade karaktär”.

Le Parisien rapporterar om bråk mellan supportergrupper till PSG i samband med matchen. Det ska även ha blivit bråk med stewards efter matchen. Enligt L’Equipe ska fyra personer ha skadats.

Le Monde sätter ljus på en oberoende rapport om VM vartannat år, som Uefa låtit ta fram och ska ha presentera för sina förbund under tisdagen. Enligt studien skulle det kosta upp till tre miljarder euro, motsvarande drygt 30 miljarder kronor, över fyra år att justera spelkalendern för landslag. Den brittiska nyhetsbyrån Press Association bekräftar uppgifterna. De minskade intäkterna gäller framför allt tv-rättigheter, biljetter och sponsring. Fifa trycker på för VM vartannat år från och med 2026 (se Cadena SER). Uefa är motståndare till idén att ändra på VM-frekvensen.

TYSKLAND

Sky Sport hör Julian Brandt kallar krossen för ”en läxa”. Sky kallar det ”chockerande svagt”. Bild kallar det rätt och slätt ”skamligt”. Dortmund åkte på sitt största nederlag någonsin i Champions League (0-4 mot Ajax). ”Efter 0-2 var vårt kroppsspråk som om det redan stod 0-4”, menar tränaren Marco Rose. Insatsen får ”femmor och sexor att regna” över Dortmund. Det innebär de sämsta betygen på den tyska skalan. Betydligt snällare är spelarbetygen för RB Leipzig efter förlust (2-3 mot PSG). Skys expert Lothar Mathäus kallar RB Leipzigs insats för ”den bästa för säsongen”. Emil Forsberg fick bara göra ett kort inhopp. ”Vi ville ha fräschare ben”, säger tränare Jesse Marsch till Fotbollskanalen.

SportBild skär ner de tunga kandidaterna att värva Erling Haaland till tre. Manchester City, Chelsea och Real Madrid. Chelseas tränare Thomas Tuchel medger i en intervju intresse för Haaland. ”Vi talar om honom regelbundet eftersom det är en fantastisk spelare”, säger Tuchel. Real Madrid sägs vara Haalands favoritdestination men en värvning av Kylian Mbappé kan sätta stopp för den flytten, resonerar SportBild.

Wirtschaftswoche ser ett lik som lever: Super League. Enligt ett utkast som affärstidningen kommit över finns planer för ett nytt format. Några av idéerna: inga permanenta medlemmar, klubbar kvalificerar sig på inhemska resultat, 20 lag från alla europeiska ligor har möjlighet att kvalificera sig och det kommer även att finnas en andra division med 20 lag. Real Madrid, Barcelona och Juventus är de tre klubbar som håller fast vid Super League, sedan de övriga nio tilltänkta fasta ligaklubbarna hoppat av i april.