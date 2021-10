Fansen rasande - Mourinho skyller på truppen

Rubrikämne i rött.

ITALIEN

Il Romanista ger utlopp för sina känslor: ”Förrådda”. Det är nog så de 400 Romafansen som rest till Norge känner sig efter den häpnadsväckande förlusten (1-6 mot Bodö Glimt). La Repubblica beskriver det som ”en slakt, ett blodbad som får en att avundas slutet som väntar laxarna i närliggande Saltströmmen”. Inte undra på att spelarna tvingades förklara sig för de tillresta fansen som öste galla över laget. ”Det finns inte mycket jag kan säga mer än att be om ursäkt och lova att komma tillbaka starkare”, säger lagkaptenen Lorenzo Pellegrini. Tränare José Mourinho mönstrade ett lag med många bänkspelare. ”Jag valde att spela med den här startelvan så ansvaret är mitt. Vi förlorade mot ett lag som hade större kvalitet”, säger han. Den sista meningen reser ögonbryn. Att Romas bänkspelare skulle ha sämre kvalitet än Bodö/Glimt. Den kan ses som en markering från Mourinho till klubbledningen att truppen inte duger.

Calciomercato räcker upp handen. Roma är intresserad av Victor Nilsson Lindelöf, skriver sajten med hänvisning till spanska uppgifter. Manchester United påstås värdera svensken till 25 miljoner euro.

Sky Sport Italia påminner om att tufft motstånd väntar i nästa match för Roma: seriesuveränen Napoli. Tv-kanalen frågar tränaren Luciano Spalletti vilken Mourinho som är farligast att möta, den leende Mourinho som när de pratas vid över en tv-länk nyligen eller den revanchsugna Mourinho efter gårdagens smäll. ”Mourinho är alltid farlig, han vet hur man gör. Kanske var inte ens de två ansikten han visade upp det riktiga, för han kan göra så också. Och sen handlar det om Roma, ett stort lag”, säger Spalletti, som själv antecknades för en ny seger i går (3-0 mot Legia Warzawa). ”Att göra det bättre än i kväll (läs: i går) är svårt”, säger Spalletti, vilket gör kontrasten till Mourinho ännu större.

La Gazzetta dello Sport drar på en intervju med Edin Dzeko. ”Jag är här för att vinna scudetton”. Han ersatte Romelu Lukaku i Inter men gillar inte när tidningen gör jämförelser. GdS: ”Finns det något ni har gemensamt?”. Dzeko: ”Ja, tröjnumret”. Han avslöjar också att det var Kolarov som ringde och frågade om han ville komma till Inter. Tidningen ger sedan Zlatan Ibrahimovic nästan ett helt uppslag under rubriken ”Cinema Ibra”. Den färgstarka karaktären är tillbaka på planen, och GdS vidhåller att han troligen startar mot Bologna. Men den färgstarka karaktären finns också på bioduken, därav rubriken. Filmen ”Jag är Zlatan” hade världspremiär vid Roms filmfestival i går, ”till stående ovationer”, enligt Sveriges Radio.

Tuttomercatoweb uppger att Bologna och Mattias Svanberg är i samtal om ett nytt kontrakt. Det handlar om ett kontrakt till 2025 eller 2024 med ett optionsår. Om ett par veckor kan avtalet vara klappat och klart, menar TMW.

ENGLAND

The Sun levererar två skadebesked med lysande röd exklusivstämpel. Chelseaanfallaren Romelu Lukaku väntas bli borta tre-fyra veckor efter fotskadan han ådrog sig mot Malmö FF. Daily Telegraph skriver ”minst två-tre veckor”. The Sun uppger även att Manchester United riskerar att få klara sig utan Bruno Fernandes på söndag. Han haltade under gårdagen efter smällar i matchen mot Atalanta.

Daily Express och Daily Star har närmast identiska sportettor. ”Spelarna respekterar inte Solskjaer”. Orden sätts i Paul Scholes mun. Den tidigare Man United-stjärnan, numera tv-expert, säger, ”Jag tror att Manchester Citys och Liverpools spelare respekterar sin tränare lite mer än vad Uniteds gör”. Så sent som för en vecka sedan gav Scholes sitt stöd till Solskjaer.

The Times låter Peter Schmeichel sätta Solskjaers tid på Old Trafford i annat ljus. Den tidigare United-målvakten påpekar att ”Vad han än i slutändan åstadkommer som tränare så har han gett klubben hjärta och själ tillbaka”. Han påpekar att snabba lösningar, en Antonio Conte, inte är sättet United arbetar på och att Solskjaer fortfarande dras med spelare som bara är där för pengarna. ”Det är ett av Oles problem. Han städar fortfarande upp. Det finns spelare där på långa kontrakt och med höga löner som inte borde vara där”, säger Schmeichel.

Daily Telegraph ser ett ”Happy Hammers”. West Ham lekte i går kväll (3-0 mot Genk). Det gjorde inte Tottenham (0-1 mot Vitesse). Tidningen uppger också att Newcastle närmar sig Paulo Fonseca. Klubben är beredd att erbjuda portugisen sex miljoner pund i årslön för att bli Steve Bruces ersättare.

Daily Mail följer indirekt upp situationen med Bruce. ”Stoppa kränkningarna”, syftar på Arsenaltränaren Mikel Artetas reaktion på förolämpningarna och hatet Bruce berättat att han fått utstå under sin tid i Newcastle. ”Det kommer att bli värre om vi inte gör något åt det”, säger Arteta, och pekar även på att blivande tränare tvekar om yrkesvalet just på grund av hatet.

ESPN uppger att Erling Haaland vill ha 30 miljoner pund i årslön om han lämnar Dortmund till sommaren. Manchester United, Manchester City, Chelsea och Real Madrid ses som möjliga adresser.

BBC Sport uppmärksammar med ett inslag en värvning av Arsenal. Blott fyra år gammal anslöt Zayn Ali Salman till Londonklubben efter att ha spelat mot motståndare upp till dubbelt så gamla.

SPANIEN

Mundo Deportivo låter Alexander Isak skymta på San Sebastian-upplagans förstasidan. Men det är motståndarmålvakten och bollen som är i fokus efter det dråpliga segermålet från Real Sociedad-svensken (1-0 mot Sturm Graz). ”Han (Isak) måste skicka en julklapp till målvakten som kompensation”, skriver MD i sitt omdöme, och lägger till att Isak under matchen ”blixtrade till med sin genialitet”. Tidningen konstaterar också att 21-åringen så här långt trivs bäst utomlands. Förutom landslagsmålen har det blivit två för Real Sociedad – båda på bortaplan i Europa League. ”Han har fått sitt Erasmus-stipendium i mål säkrat”, skriver MD.

Marca har rubriken ”Isak håller drömmen vid liv”. Tidningen ger honom två stjärnor av tre i betyg. Tre andra medspelare får det betyget, ingen får högre. Real Sociedads match når inte förstasidan annat än som resultat. Där finns knappt plats för fotboll alls. Att amerikanska ”NBA landar i Europa” är dagens Marca-scoop. Ett NBA Europa ska skapas. Bortanför det finns en El Clásico-rubrik, ”Alaba är Barças nemesis”. Tre gånger har han mött Barça. Tre gånger har han stått på vinnande sidan.

Diario AS bjuder inte heller på mycket mer fotboll. Men tidningen andas ut för Real Madrids skull: ”Benzema åker inte i fängelse” (se RMC Sport). Sedan hävdar tidningen att Barcelona vill kapa Kylian Mbappés förmodade övergång till Real Madrid till sommaren.

Sport täcker förstasidan med Ansu Fati, som på torsdagen under pompa och ståt presenterades med det nya kontraktet. Kompletterande uppgifter har Cadena Cope. Enligt radiokanalen erbjöd Manchester United, Liverpool och PSG dubbelt så hög lön men 18-åringen ville stanna i Barça.

FRANKRIKE

L’Equipe toppar med bild på Lucas Paquetá och ordet ”Förlåten”. Orsaken är att den formstarke argentinaren kom en och en halv minut försent till samlingen, straffades med en bänkplats av tränare Peter Bosz men hoppade in och gjorde mål när Lyon vann (4-3 mot Sparta Prag). ”Han gav det rätta svaret”, säger Bosz efter matchen, och påpekade om bestraffningen att ”reglerna är desamma för alla”. Det var en fin fransk afton i Europa. Monaco vann (2-1 mot PSV Eindhoven), Rennes vann (2-1 mot Mura) och Marseille fick poäng mot starkt motstånd (0-0 mot Lazio). Alla resultat dessutom på bortaplan. Marseille är dock vredgat. I ett officiellt uttalande uppger klubben att spelare utsatts för rasism på Stadio Olimpico. L’Equipe upplyser också om att franska ligan försöker flytta matchen Monaco-Lyon i februari till Shanghai i Kina. Klubbarna har gett grönt ljus. Nu inväntas svar från Fifa. Supportrar till Saint-Etienne hängde under torsdagen upp en stor banderoll med ett ultimatum till tränare Claude Puel utanför träningsanläggningen: ”Puel: Vi ger dig 24 timmar att avgå…”. Puel har inga sådana planer. ”Jag har varit här i två år och har ett uppdrag. Jag håller fokus på nästa match”, säger han. Saint-Etienne är utan seger efter tio matcher och är jumbo i Ligue 1.

RMC Sport har åtskilliga rapporter från gårdagens rättegång i fallet med sexvideoutpressningen mot Mathieu Valbuena. Åklagaren yrkar på tio månaders villkorligt fängelse och 75 000 euro i böter för Karim Benzemas inblandning i fallet. Enligt RMC Sport kan dom mot de fem personerna på de anklagades bänk meddelas redan i dag.

TYSKLAND

Bild rimmar glatt ”Borré, Touré – so schee” (så trevligt). Det sker efter Frankfurts seger i Europa League (3-1 mot Olympiakos). Den tredje målskytten, Kamada, får liksom inte plats. Bild upplyser vidare om att Bayern Münchens tränare Julian Nagelsmann riskerar att få stanna i karantän i två veckor efter att ha testat positivt för covid. Då skulle han missa fyra matcher. Han insjuknade i Portugal, styrde lagets match mot Benfica från sjuksängen via assisterande tränaren Dino Toppmöller och landade med ambulansflyg och i skyddsmundering i Tyskland i går kväll. FC Bayern hoppas få honom ur isolering tidigare om han testar negativt.

Sport1 understryker att Dortmund leder rejset efter Karim Adeyemi. Konkreta samtal har redan förts. Klubben ser snarare RB Salzburg-anfallaren som en ersättare till Jadon Sancho än till Erling Haaland. Bayern München ser enligt Sport1 Adeyemi både som en anfallare och som en möjlig ersättare om Kingsley Coman säljs. Sportchefen Hasan Salihamdzic har intensifierat kontakterna de senaste veckorna.

ÖVRIGT

Independent (Irland) har en rubrik om ”Frustrerande förlust för otursförföljt Irland mot världens näst bästa lag”. Det är Sverige, som vann med 1-0. ”Sverige fick anpassa sig efter oss, vilket är en komplimang”, säger Irlands förbundskapten Vera Pauw, som var stolt över insatsen, ”Det här kommer att ta oss till VM”. Irish Sun ger högsta spelarbetyg till irländska målvakten Courtney Brosnan samt Magdalena Eriksson och Stina Blackstenius. Trion får 8 av 10.

VG (Norge) firar Bodö/Glimts storseger (6-1 mot Roma) med en passning. ”The Special Ones” har förstås motståndartränaren i åtanke.

De Telegraaf (Nederländerna) skriver om oron för fotbollshuliganism. Den har ökat markant denna säsong. Efter att ha konsulterat klubbar utesluter förbundet inte att förbjuda bortafans framöver om utvecklingen fortsätter. Tills vidare kvarstår linjen att straffa enskilda individer. Samtidigt har Feyenoord bett Union Berlin om ursäkt sedan huliganer attackerat en officiell delegation från den tyska klubben. Attacken skedde när de 25 personerna befann sig på en restaurang i Rotterdam i onsdags kväll. En person, en kvinna, fördes till sjukhus med lindriga skador. I ett uttalande skriver Feyenoord om ”en feg handling” och lovar att de som var involverade kommer att portas från De Kuip på livstid. I samband med matchen i går kväll skadades flera Unionsupportrar efter en ”extremt hård polisinsats”, enligt den tyska klubben. Feyenoord vann matchen med 3-1.