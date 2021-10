Carragher: "United behöver en bättre tränare"

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.



ENGLAND

Daily Mirror visar att knivarna är ute för en norrman. ”Ole GONER Solskjaer” döps Manchester Uniteds tränare om till efter katastrofmatchen på Old Trafford (0-5 mot Liverpool). Tidningen påpekar att oddsen dramatiskt sjunkit för att han ska få sparken. The Sun ändrar också hans namn men elakare, ”Wally Gunnar Solskjaer”. ”Wally” betyder ungefär ”korkad”.

Daily Telegraph ger Solskjaer en nyans Johnny Cash med hjälp av tränarens egna ord i stora bokstäver, ”Min svartaste ögonblick i United”. Till Sky Sport säger Solskjaer efter matchen, ”Det är inte lätt säga något, förutom att det är min svartaste dag jag haft som ledare för dessa spelare”. Han fortsätter: ”Vi vet att vi är på botten, vi kan inte må sämre. Låt oss se vart det tar oss”. Solskjaer tar på sig ansvaret men ha inga planer på att tacka för sig. ”Vi har kommit så långt som grupp, och vi är för nära för att ge upp”, säger han hoppfullt.

ANNONS

Manchester Evening News låter känslorna tala. Spelbetygen varierar som vanligt kraftfullt i takt med resultaten. Victor Nilsson Lindelöf får 2 av 10 i betyg. Det är ändå bäst i backlinjen. Även Daily Mail har svensken som minst dålig i en usel backlinje och delar ut 3 till honom.

The Times skriver om en ”Fullständig förödmjukelse”, Daily Mail nöjer sig med ”Förödmjukelse”, men mot stot, illröd bakgrund. Mail uppmärksammar också Sky Sports-experten Jamie Carraghers omdöme om Solskjaer. ”Jag tycker Ole gjort ett bra jobb men för att ta sig an Klopp, Tuchel och Guardiola behöver Manchester United en bättre tränare”, säger Carragher. En åsikt MEN-krönikören Samuel Luckhurst håller med om, men tycker att ytterligare huvuden i klubben behöver rulla. Carragher får mothugg av Gary Neville om Solskjaer (se klipp här). Strålkastarljus sätts också på en annan ifrågasatt tränare, Nuno Espírito Santo. I går blev det ny förlust för Tottenham (0-1 mot West Ham), men portugisen tycker att hans gäng var ”det bättre laget”.

ANNONS

BBC Sport-profilen Garth Cooks har fem Liverpoolspelare med när har presenterar sitt Omgångens lag för Premier League (se laget här). BBC Radio Five Live hade under söndagen Bastian Schweinsteiger på tråden. Han bjöd på en liten anekdot. ”När jag kom till Manchester United sa David De Gea, ’Är jag bättre än Manuel Neuer?’. Jag svarade, ”Nej, det är du inte. Det är nivåskillnad”. Han blev först arg, men jag förklarade varför. Sedan frågade han mig samma sak efter varje bra match han gjort och jag svarade varje gång att han fortfarande inte var på samma nivå”, berättade Schweinsteiger.

The Athletic ger exempel på en kovändning. Först uppmanade Newcastle sina fans att inte bära arabiska kläder. Nu är det annat ljud i skällan. ”De som vill stödja klubben genom att bära kulturellt inspirerade kläder är välkomna att göra så”, skriver den saudiskägda klubben och lägger utan tecken på ironi till, ”Vi är inkluderande”.

ANNONS



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport drar till med ”All’Inter non var”. En något ansträngd översättning skulle kunna vara ”Det funkVAR inte för Inter”. Domaren viftade bort en straffsituation i slutminuterna, VAR tillrättavisade honom, Intertränaren Inzaghi kastade kavajen i vredesmod, blev utvisad och de svartblå tappade poäng i Derby d’Italia (1-1 mot Juventus). ”Jag gjorde fel men jag tyckte inte att det var en VAR-incident”, suckade Inzaghi, ”Det kändes som att det (straff) var enda sättet som vi kunde förlora matchen”. Dejan Kulusevski (5,5/10) fick en oväntad startplats men överglänstes av Paolo Dybala som hoppade in och satte straffen (7/10). ”Jag har lidit av många skador, men nu känner jag att min tid är kommen. Under senare år har jag lärt från många ledare, och nu vill jag leda de unga”, säger Dybala. Kan han dra med sig Kulusevksi eller petar han honom bara ur startelvan? Zlatan Ibrahimovic petas förstås inte så länge han är frisk. Men GdS anser fortsatt att han får dela rampljuset i anfallet med Olivier Giroud. Tidningen tror att ”Ibroud” snarare blir med svensken som släpande forward och fransmannen längst fram, än en ren anfallsduo. På så vis behåller Milan 4-2-3-1. I morgon väntar Torino.

ANNONS

Corriere dello Sport tycker att ”Inter får betala för VAR”. Här finns också söndagens andra stora Serie A-match under ”Första bakslaget för Napoli” (0-0 mot Roma). Det fanns fler likheter med Inter-Juve förutom det oavgjorda resultatet: utvisade tränare. Luciano Spalletti och José Mourinho såg båda rött. Lazios tränare Maurizio Sarri skickar iväg sina spelare på ”ritiro” (isolering) efter söndagens förlust (1-4 mot Hellas Verona). ”Vi har ett mentalt problem. Alla behöver se sig i spegeln för det är inte möjligt att förlora mot Bologna och Verona efter att ha gjort bra ifrån sig mot Roma och Inter”, säger Sarri.

Città della Spezia beklagar sig över skadorna som förföljer stadens Serie A-lag. Senast drabbad är en svensk. Aimar Sher har fått en fraktur på handleden under träning. Han blir enligt tidningen borta minst tre veckor. 18-åringen hade den senaste tiden fått speltid med a-laget.

ANNONS

Ansa skriver att Sampdoria hoppas ha Albin Ekdal tillbaka till matchen mot Atalanta på onsdag. Svensken har missat de två senaste matcherna på grund av en skada.

SPANIEN

Marca jublar över ett ”Livsfarligt Real Madrid” (2-1 mot Barcelona). I fredags kallade Marca David Alaba för ”Barças nemesis” eftersom han spelat tre matcher och vunnit tre. Nu har han fyra segrar. Och adderade även ett mål. Alaba tar även plats i Marcas Omgångens lag (se laget här) och utses till Omgångens lirare.

Sport skriver om ett Barça som ”Kraftlösa”. Mundo Deportivo om ett Barça ”Utan klipp”. De katalanska tidningarna uppmärksammar också stort hur Barcelonafans aggressivt ansatte Ronald Koeman när han skulle lämna Camp Nou i bil (se klipp här). Glöm sedan ”Fanny och Alexander”. Nu finns ”Alexander och Alexander”. Det är rubriken på en artikel om Alexander Isak och Alexander Sörloth. De gjorde var sitt mål för Real Sociedad i går kväll (2-2 mot Atlético de Madrid). ”Real Sociedads farliga vikingar har presenterat sig och hotar med fler ärofyllda kvällar med skandinavisk krydda”, skriver tidningen. Sörloth ringas in som bäst i Real Sociedad men även Isak får fint omdöme under ”Livsfarlig”. MD: ”Han passade fram till första, satte själv det andra på frispark och var en huvudvärk för motståndarna, i en roll mellan linjerna, varifrån han släppte lös Sörloth”. Marca är än mer imponerad av Isaks insats. Han är enda spelare på planen som får toppbetyget tre stjärnor av tre. ”Publiken andades ut när Imanol tog honom av planen. Svensken plågade Atléticos försvar i 65 minuter”, skriver Marca.

ANNONS

El País pratade med Gerard Piqué innan El Clásico. Han försäkrar att han tänker avslutar karriären i Barcelona – men inte som bänkspelare. ”Jag kommer att avsluta i Barça. Så mycket är säkert. Men det jag inte kan tänka mig är att avsluta som avbytare. Om det är tre sista månaderna på en säsong och det är min tur att vila så får vi se. Men en säsong på bänken? Nej, det känner jag inte för”, säger Piqué.

Estadio Deportivo applåderar Ludwig Augustinsson efter första poängen (assist) i Sevillas målfest (5-3 mot Levante). ”Måste spela mer. Mycket mer avslappnad än i sin gedigna men försiktiga debut”, skriver lokaltidningen, och ger svensken 7 av 10 i betyg.

FRANKRIKE

La Provence, regionaltidningen Marseille, toppar tidningen med rubriken ”Med huvudet högt”. Det kan Olympique de Marseille ha efter att ha fredat målet från Messi, Mbappé & Co (0-0 mot PSG). ”En pulserande match där ett kämpande OM mer än matchade parisarna på ett vulkaniskt Stade Vélodrome”, skriver tidningen. Och utbrotten nådde utanför läktarna. En polisman fick föras till sjukhus efter att ha träffats av en projektil i ansiktet i sammandrabbningar före matchen. Flaskor kastade mot Neymar och en planstormare stoppades från att nå Lionel Messi. Marseillestjärnan Dimitri Payet var besviken efter attackerna mot spelarna. ”En del går för långt, vi riskerar att förlora poäng. Man kan inte säga att dessa människor älskar OM. Jag är besviken, jag förstår det inte, vi har ögonen på oss. Det krävs kraftfulla bestraffningar, vi kan inte bara vänta på att någon bli skadad”, säger Payet. Ligue 1 har den här säsongen kantats av stökigheter mellan läktarfolk och spelare. Payet var själv inblandad i en incident i Nice i slutet av augusti. Under söndagen skadades också tre supportrar efter ett bråk innan matchen Lorient-Bordeaux.

ANNONS

L’Equipe har på första fotbollsuppslaget rubriken ”Det fattades bara ett mål”. Le Classique var underhållande. Men det var inte PSG:s artister. Messi får 4 av 10 i betyg. Neymar får 3 – matchens allra lägsta betyg. ”Hittar vi en dag igen den riktige Neymar?”, undrar tidningen. Tino Kadewere, ex-Djurgården, säger ”håll min beaujolais”. Han lyckas med konststycket att få 1 av 10 i betyg när Lyon föll (2-3 mot Nice). Kadewere beskrivs som ”helt frånvarande” men ändå tillräckligt närvarande för att dra på sig ett rött kort. En spelare från Le Classique lyckas hur som helst ta sig in L’Equipes Omgångens lag, OM-backen Duje Caleta-Car (se laget här).



TYSKLAND

Bild förmörkar skadeprognosen ytterligare för Erling Haaland. Norges landslagsläkare Ola Sand uppskattade häromdagen frånvaron på grund av en muskelskada i höften till ”minst fyra veckor”. Enligt Bild handlar det snarare om tidigast sex veckor innan han ens är tillbaka i full träning. Haaland kan därmed enligt tidningen ha spelat klart för året. Wolfsburg blev första Bundesligaklubb för säsongen att sparka sin tränare, Mark Van Bommel får lämna mittenlaget. ”Jag är överraskad och besviken”, säger Van Bommel, vars lag hade åtta raka tävlingsmatcher utan seger. Enligt Bild är Florian Kohfeldt (senast Werder Bremen), Edin Terzic (klubbledningen Dortmund) och Domenico Tedesco (senast Spartak Moskva) kandidater att ta över.

ANNONS

Kicker pratar i veckans första nummer med Bayern Münchens assisterande tränare Dino Toppmöller som klivit ut i rampljuset. För andra matchen i rad ledde han laget till seger i helgen, i coronaisolerade Julian Nagelsmanns frånvaro. Han ligger lågt med sina planer om att så småningom bli en huvudtränare. ”Självklart är det min ambition någon gång, men för närvarande trivs jag perfekt i min roll i Bayern, och därför finns ingen anledning att förändra något just nu”, säger Toppmöller. Inga svenskar är med Omgångens lag i Kicker (se laget här).

Sky Sports stora diskussionsämne i programmet Sky90 var Joshua Kimmich. Bayern München-stjärnan sa i helgen att han inte är coronavaccinerad på grund av ”avsaknaden av studier på lång sikt” kring vaccinering. Sky-profilen Lothar Matthäus: ”Jag vet inte hur Kimmich tänker, vad som rör sig i huvudet, vad han är rädd för. Det är viktigt att ha en öppen och ärlig diskussion med honom. Kanske funkar det och han vaccinerar sig”. Var fjärde Bundesligaspelare har inte vaccinerat sig.

ANNONS

Wettfreunde talar med Sky Sport Italias välkände transferspecialist Gianluca Di Marzio om bland annat Chelseas och Tysklands back Antonio Rüdiger. ”Rüdiger är i samtal med Juventus, Man City, Tottenham och även PSG, som fortfarande behöver en back. Det ser svårt ut med en kontraktsförlängning. Han lär skriva på för en av de fyra nämnda klubbarna”, säger Di Marzio.



ÖVRIGT

Daily Record (Skottland) fångar upp en opinionssvängning kring Carl Starfeldt. Många Celticfans var kritisk efter hans första uppträdanden i grönvitt. Men på sistone har hans insatser övertygat, senat i lördags, vilket fått den skotska tidningen att samla belåtna supporterröster i en egen artikel.