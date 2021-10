Uppgifter: Fyra tränarnamn aktuella för United

Rubrikämne i rött.

ENGLAND

The Sun gör som de flesta engelska sportettor – sopar undan all annan sport i periferin för att ge plats åt Manchester Uniteds bekymmer. The Sun går längre än andra tidningar om tränarposten. Under ”Efterträdare” ringar tidningen in de fyra namn som uppges aktuella att ta över när – snarare än ”om” – Solskjaer får sparken. Det fyra är Zinedine Zidane (ledig), Antonio Conte (ledig), Brendan Rodgers (Leicester) och Erik ten Hag (Ajax). The Times anser att de tre förstnämnda är aktuella om en förändring sker.

The Guardian försäkrar att ”Conte är angelägen om United jobbet”. En del uppgifter gör gällande att viss kontakt med italienaren redan är tagen, fast enligt The Guardian har ännu inga formella diskussioner inletts.

Daily Telegraph har i sammanhanget närmast försiktiga ”Krissamtal gör att Solskjaer hänger löst”. Men någonstans där är poängen. När så många av varandra oberoende källor rapporterar ett dramatiskt skeende kan det sällan avfärdas. Både vad gäller samtal om Solskjaers framtid och oro i omklädningsrummet. Telegraph understryker att Solskjaer är omtyckt bland spelarna men att de anser att förändring behövs. Matchen mot Liverpool underströk Solskjaers tillkortakommanden.

Daily Star och Daily Express toppar i stället med att ”Det är spelarna som tappat det, inte Ole”. Det är en tolkning av Cristiano Ronaldos ord på Instagram. ”Det här är vårt fel, bara vårt”, skriver portugisen.

Manchester Evening News gick i går ut med att ”Ole Gunnar Soskjaer kan ha lett Man United för sista gången”. Det skulle i så fall glädja läsarna. 75 procent av de som deltagit i en webbomröstning är för ett tränarskifte. 18 procent tycker norrmannen ska få mer tid medan resten är osäkra.

Football Insider hävdar att Mohamed Salah vi ha 500 000 pund i veckan för att skriva nytt kontrakt med Liverpool. För bara några dagar sedan uppgav Daily Telegraph att det handlade om 400 000 pund i veckan. Någon vecka innan trodde Daily Express att ett avtal skulle landa på 300 000 pund i veckan.

Goal har mer om kontrakt. Andreas Christensen har tidigare uppgetts nära att skriva nytt kontrakt efter ett succéår. Det sätter Goal frågetecken för. Dansken vill stanna men inga samtal har förts mellan parterna de senaste två månaderna. Christensens nuvarande kontrakt går ut till sommaren.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ser det glimma om Milan och deras ”Scudettoaffärer”. Klubben är på rätt håll ekonomiskt och det kommer att finnas stålar att satsa. Till nya kontrakt med Theo Hernández och Rafael Leão, och till värvningen av Romain Faivre. Men innan dess ska Milan spela matcher. Redan i kväll, mot Torino. Enligt både Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport inleder Zlatan Ibrahimovic på bänken. Större matcher väntar Roma på söndag och Porto nästa vecka. Här finns också ett uppslag med rubriken ”Fede och Paulo – Juve är ert”. Chiesa och Dybala väntas spela från start i anfallet mot Sassuolo i morgon. Dejan Kulusevski är på bänken igen.

Goal-journalisten och Juventusexperten Romeo Agresti tror inte Dejan Kulusevski gör något klubbyte i januari. ”Jag tror att Kulusevski stannar i Juventus och att klubben utvärderar spelaren i juni”, säger Agresti i Here We Go-podden med Fabrizio Romano.

Corriere dello Sport kan bara inte sluta. Ännu en dag där den mest illröda rubriken handlar om VAR. Ilskan kommer från Napoli och Inter efter söndagens matcher. Bortanför det kan noteras att tränarkvartetten Mourinho (Roma), Gasperini (Atalanta), Spalletti (Napoli) och Simeone (Inter) alla stängts av en match efter utvisningar helgen.

Tuttosport understryker dagens tema om firma Chiesa-Dybala. ”Aldrig mer utan dem!”, ropar tidningen ut. Sorry, Kulusevski.



SPANIEN

Marca myser åt ett ”Sällskap utan begränsningar”. Så ser tidningen på samarbetet mellan Karim Benzema, Vinícius Jr och Rodrygo. Anfallstrion hittar varandra utmärkt.

Diario AS nöjer sig med att gå all-in på en i trion, ”Vinícius – superstar”. På morgonen ger tidningen annars utrymme åt Antonio Rüdigers lönekrav. Chelseabacken vill ha 12 miljoner euro om året, enligt Cadena SER. Hans nuvarande kontrakt med Chelsea löper ut till sommaren. Enligt Sky Sport Italias transferexpert Gianluca Di Marzio är det troligt att tysken flyttar. Samtal pågår med Juventus, Man City, Tottenham och PSG (se måndagens Headlines, under Tyskland). Men en spansk klubb ska också ha gjort en förfrågan, enigt SER, det var så löneanspråket dök upp. Tidigare har Real Madrid uppgetts intresserad.

Sport upptäcker att Pedri ”Bromsats”. Han blir borta minst till landslagsuppehållet. AS preciserar frånvaro till tre veckor. Det följer kort på nyheten om Frenkie De Jongs skada. På måndagen kom beskedet att Maradona Cup ska spelas mellan Boca Juniors och Barcelona, som en hyllning till legendaren. Inför nostalgisk publik i Buenos Aires eller Barcelona? Nej, i Riyadh, i Saudiarabien.

Mundo Deportivo gläder sig i stället åt att Ousmane Dembélé är tillbaka i full träning efter fyra månaders skada. MD menar att han har en månad på sig att visa att han är värd en kontraktsförlängning. Tidningen noterar förtjust att Serge Gnabry i en kommande Bayern München-dokumentär säger, ”Dembélé är bättre än Mbappé”.

Cadena Cope har ett litet avbräck för Real Madrid. Federico Valverde har en smärre knäskada och blir borta ungefär tio dagar.

FRANKRIKE

L’Equipe menar att det är troligt att Olympique de Marseille drabbas av poängavdrag efter stökigheterna i söndagens match mot Paris SG. OM levde redan under hot om att fråntas en poäng vid ytterligare oroligheter efter supporterbråk i Angers. Samtidigt summerar L’Equipe resultatet från söndagen: 21 gripna supportrar och nio skadade poliser. Ligan väntas fatta beslut om bestraffning vid ett möte den 3 november. Saint-Étienne har tills vidare beordrats att spela inför tomma läktare och utan fans på bortamatcher. Supportrar, missnöjda med jumbon, sköt in fyrverkeripjäser på planen och stoppade tillfälligt en match i fredags. Ytterligare protester hade befarats vid kommande matcher. Beslut om ytterligare bestraffning kommer den 17 november.

RMC Sport sätter kanske punkt för såpan Mauro Icardi-Wanda Nara, som utspelat sig i sociala medier. Det började med anklagelser om otrohet, sedan kom vädjan om förlåtelse och därefter uppbrott. Men nu har Wanda Nara, fru och agent till PSG-spelaren, på Instagram (förstås) meddelat att paret försonats rots att skilsmässopappren låg på bordet. Icardi fick hoppa över träningar och missade matchen mot RB Leipzig när han jagade Wanda Naras förlåtelse.

Prime Vidéo pratar med Thierry Henry om Lionel Messis bekymmer. ”Han (Messi) är isolerad, han rör bollen mindre. Jag säger inte att han är deppig men isolerad. Jag föredrar honom centralt. Jag har svårt för att han spelar till höger. Centralt kan han diktera rytmen”, menar Henry. Ludovic Giuly, tidigare PSG, är inne på samma tema i en annan intervju, ”Messi skulle göra större nytta centralt”.



TYSKLAND

Bild uppger att Lucien Favre inte bara är en kandidat till tränarposten i Newcastle United utan också favorit till den. Paulo Fonseca är andrahandsval. På annat håll skriver Bild att spansk domstol väntas meddela dom mot Lucas Hernández på torsdag, kanske redan på onsdag. Bayern München-backen riskerar fängelse för att ha brutit mot kontaktförbud. Uli Hoeness, FC Bayerns tidigare starke man, ser rött. ”Det är löjligt. Helt galet. Han är gift med kvinnan, det hände för länge sedan och han riskerar fängelse för det? Det är helt galet”, säger Hoeness. Hernández missade för övrigt måndagens träning och är ett frågetecken inför cupmatchen mot Mönchengladbach på onsdag.

Sky Sport hävdar att PSG är den senaste klubben att kasta sig i jakten på RB Salzburg anfallare Karim Adeyemi. 19-åringens rådgivare har redan fört samtal med Bayern München, och samtal väntas enligt Sky också inom kort med Dortmund. Atlético de Madrid, Real Madrid, Inter och nu även PSG är andra intresserade klubbar.