Isak fyller 100 i Real Sociedad – ”Blivit ett namn inom världsfotbollen”

SPANIEN

Marca sätter tänderna i ett saftigt citat från Real Madrids tränare Carlo Ancelotti. Under stora rubriken ”Ancelotti pikar Hazard”, dyker det upp: ”Hazards problem är att hans tränare föredrar en annan spelare”. Belgaren rår inte på Vinícius Jr – eller någon annan i offensiven. Marca ser det som en utmaning från Ancelotti till Hazard att lyfta sig. Juanma Rodríguez i Chiringuito TV ser det också som en passning till förre tränaren Zinedine Zidane som inte riktigt litade på de unga spelarna Vinícius Jr och Rodrygo. Alexander Isak tilldelas en artikel. Om han denna vecka spelar mot Celta Vigo och Athletic når han upp till milstolpen 100 matcher i Real Sociedads tröja. ”Han kom för tre somrar sedan som ett nästan okänt namn för många fans men i dag, efter sina insatser i Real Sociedad och med Sverige, är han ett namn inom världsfotbollen”, skriver Marca.

Diario AS viker också störst utrymme åt Ancelottis passning till Hazard. Belgaren kommer att starta på bänken i kväll mot Osasuna, men få spelminuter att försöka motbevisa Ancelotti, skriver AS. Liksom Marca gör AS också rubrik på att Atlético-tränaren Diego Simeone kommer att fortsätta med ett tremannaanfall; Antoine Griezmann, Luis Suárez och João Félix.

Sport uppmuntrar Sergio Agüero med ”Kör hårt, Kun”. För första gången kommer argentinaren att spela från start för Barcelona. Rayo Vallecano väntar i kväll (se förmodade startelvor här). Sport uppgav också på tisdagen att Barça drömmer om Jürgen Klopp i tränarstolen.

Mundo Deportivo beskriver Agüeros troliga plats i startelvan som att ”Koeman Kunfirmerar”. Däremot missar Ansu Fati matchen på grund av skada. MD noterar att Rayo för närvarande ligger före Barça i tabellen, åtta respektive nia.

ENGLAND

Daily Telegraph tar pulsen på Man United. Under tisdagen kom samstämmiga uppgifter om att en viss norrman får stanna. Nu sätter Telegraph tidsfristen. ”Solskjaer har tre matcher på sig att rädda jobbet”. Tottenham, Atalanta och Man City. Sedan är det landslagsuppehåll. Då fattar klubbledningen beslut.

The Guardian, med transferspecialisten Fabrizio Romano i spetsen, vill inte ge Solskjaer så mycket tid. Han sitter bara säkert över Tottenhammatchen. Tidningen menar också att Alex Fergusons stöd påverkade Uniteds beslut att ställa sig bakom Solskjaer igen.

Daily Mirror skriver under ”Save Our Sol” i stället att det var tunga namn i spelartruppen som såg till så att Solskjaer är kvar. Liksom Manchester Evening News skriver Mirror att han är kvar på lånad tid.

Daily Star menar att Mauricio Pochettino är Unitedledningens förstaval som potentiell ersättare till Soskjaer. Tidningen påpekar även att Ferguson är en stor beundrare, men lägger till att det kan bli svårt att locka till sig PSG-tränaren.

The Sun drar stort på att ”Pogba nobbade Solskjaer”. Enligt tidningen bad han om ursäkt till lagkamraterna efter det röda kortet mot Liverpool men struntade i att prata med tränaren. Fabrizio Romano uppgav under tisdagen att Pogba kan förlänga med United men bara om Solskjaer lämnar. The Sun skriver också att Dortmund kan få en Bellingham till. Efter att ha värvat Jude från Birmingham förra sommaren är nu hans 16-åriga lillebror Jobe aktuell för den tyska klubben.

Daily Mail kryddar även innehållet med lite ligacupfotboll. ”Chambers gör mål med sin första bollberöring”, är rubriken på sportettan efter Arsenals avancemang (2-0 mot Leeds). Men Arsenals andra målskytt Eddie Nketiah snackas det mer om. ”Jag är säker på att han kommer att bli en riktig toppspelare och jag hoppas det blir i Arsenal”, säger tränare Mikel Arteta. Nketiah var nära att lämna klubben i somras och har ett utgående kontrakt. Det var bara 22-åringens andra match för säsongen. Chelsea gick vidare på straffar (1-1 mot Southampton, 4-3 e str). Daily Mail uppger vidare att Newcastle är beredd att göra Erik ten Hag till Premier Leagues tredje mest välbetalda tränare. Klubben erbjuder 11 miljoner pund brutto om året. Bara Pep Guardiola och Jürgen Klopp tjänar mer. Men Ten Hag är enligt Mail tveksam. Kanske inte över pengarna men över det sportsliga projektet.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport sneglar på tabellen och konstaterar att ”Milan rycker” (1-0 mot Torino). I alla fall sätter de rödsvarta press på Napoli att vinna på torsdag för att ta tillbaka ligaledningen. Giroud har nu tre må på tre matcher på San Siro. ”Gör jag bara må på hemmaplan? Det betyder bara att nästa må kommer på bortaplan”, säger fransmannen. Roma väntar härnäst. Men då rimligen med Zlatan Ibrahimovic. Krönikören Luigi Garlando skriver om Milan: ”Ibrahimovic gick från 90 minuter mot Bologna till tre minuter i går. Det är också ett tecken på styrka. Djävulen är inte en slav under guden Zlatan. Osäkerheten kring hans tillstånd visade sig efter Bologna. Pioli hade auktoriteten och det goda omdömet att vila honom nu. Han kommer att blomma och vara lika betydesefull som tidigare”, skriver Garlando. Dejan Kulusevski lär börja på bänken i dag. Juventus möter Sassuolo och Paulo Dybala och Ávaro Morata väntas leda offensiven.

Tuttosport vill gärna hylla sina Turinlag, då blir en förlust till en liten seger, ”Milan rycker, men vilket Torino!”. När stadens andra stora lag, Juve, ska spela i kväll är uppmaningen, ”Misstag är inte tillåtna”. Sedan noterar Tuttosport ”Mourinhos hårda lag”. Romaspelarna som gjorde bort sig i Norge är som raderade, även till kvällens match mot Cagliari. Annars drar Mourinho till sig applåder för sina Instagraminlägg. Den här gången har Mourinho (eller troligare den som sköter hans konto) lagt upp ett klipp på när han försöker ge instruktioner efter att ha blivit utvisad senast. Han klättrar omkring och viftar från det område han förpassats till. Bildtexten som Mourinho (eller troligare den som sköter hans konto) lagt till är, ”När du inte har någon biljett och desperat vill kolla på en bra fotbollsmatch”.

La Repubblica skriver att 62 spelaraffärer med misstänkta reavinster från de två senaste åren, har landat på bordet hos fotbollsförbundets åklagare. Rapporten kommer från den finansiella avdelningen, Covisoc. I åtskilliga fall är Juventus inblandad. Exempel är bytena Cancelo-Danilo med Man City och Pjanic-Arthur med Barça. Av artikeln framgår inte att Kulusevski-köpet skulle finnas på listan. Andra stora affärer som finns med är Victor Osimhens övergång till Napoli, där Lille bland annat fick fyra spelare i utbyte. Tre har återvänt till Italien, två till Serie D och en till Serie C.



FRANKRIKE

L’Equipe beskriver Nice och Oympique de Marseille som ”Allt annat än neutralt”. I dag möts rivalerna utan publik och på neutral plan. Det är omspel av matchen i augusti som bröts på grund av oroligheter. Rent sportsligt kan vinnaren gå upp på andra plats i ligan. PSG har drabbats av ett bakslag. Mittfältskuggen Marco Verratti blir borta en månad på grund av en höftskada. Status för Sergio Ramos? Så klart inte redo för debut ännu. 35-åringen väntas i kollektiv träning nästa vecka. Säger PSG.

Le Parisien uppmärksammar Elyaz Zidane, den fjärde och yngste sonen till Zinedine Zidane. På tisdagen debuterade han för U17-landslaget och gjorde mål. Han är den femte familjemedlemmen att dra på sig landslagströjan. Tidigare har Enzo, Luca och Théo spelat i det franska ungdomslandslaget, antingen U16, U17 eller U18. Théo spelar för närvarande med U20-landslaget. ”Fem spelare från samma familj, en pappa och hans fyra söner, som spelar landslagsfotboll efter varandra. Det är till och med större än legenden Zizou, det existerar inte i världsfotbollen, det är unikt”, säger ungdomslandslagstränaren Lionel Rouxel. Elyaz är inte särskilt lik sin pappa. Han är vänsterback och 195 cm lång.

TYSKLAND

SportBild uppdaterar situationen med några av de osäkra korten i Bayern München. I nuläget ser Niklas Süle ut att lämna. Han inväntar bud, gärna från Premier League. Antonio Rüdiger och Matthias Ginter är möjliga ersättare. Kingsley Coman begär fortfarande för hög lön (20 milj euro om året), och hans agent planerar för att Coman kan lämna gratis till sommaren 2023. Corentin Tolisso lämnar med all sannolikhet på en fri transfer till sommaren. Cuisance, Sarr och Roca är spelare Bayern gärna öppnar dörren för. På tränarfronten har Wolfsburg fått ny tränare, Florian Kohfeldt. Han ersätter Mark Van Bommel som sparkades häromdagen.

T-online pratar med Bayern Münchens ex-vd Karl-Heinz Rummenigge. Han uppskattar inte ogillande kommentarer om Bayerns överlägsenhet. ”Bundesliga blir inte känslosamt för folk om Bayern vinner varje år, jag vet. Men det är inte Bayerns fel”, påpekar Rummenigge. Han avvisar snack om att omdistribuera tv-pengar, för att göra andra lag mer konkurrenskraftiga. ”Ska Bayern straffas för att de gör bra ifrån sig?”, undrar Rummenigge.