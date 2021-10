Oro inför VM-kvalet: Kristoffer Olsson skadad

Rubrikämne i rött.

Het Nieuwsblad (Belgien) rapporterar om en storseger för Anderlecht i cupen (7-1 mot La Louvière) men också om en svensk skada. Landslagets mittfältare Kristoffer Olsson tvingades bryta med en kvart kvar. Även Het Laatste Nieuws skriver om skadan och att Olsson grinade illa. Enligt Het Nieuwsblad handlar det om en muskelskada, enligt supportersajter i ljumsken. Anderlecht hade på morgonen inga uppgifter på sin hemsida eller i sociala medier.



ENGLAND

Daily Mail ger störst utrymme åt att ”Man Citys bubbla sprack” i ligacupen. Det gjorde den mot östra Londons såpbubbleblåsande gäng (0-0 mot West Ham, 3-5 e str). Manchester City har vunnit de fyra senaste upplagorna av turneringen. På annat håll behandlas Citys granne United oömt. Höstbetyg sätts på Old Trafford-spelarna efter den svaga säsongsinledningen som gjort att Ole Gunnar Solskjaer är nära att visas dörren. David De Gea och Mason Greenwood får högst, 7 av 10. Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka och Donny Van De Beek får lägst, 3. Victor Nilsson Lindelöf får 4. ”Tog sig in i laget igen när Varane blev skadad och har påmint alla om varför United behövde värva fransmannen i somras. Lindelöf fortsätter att ha svårt med farten och den fysiska sidan av Premier League, och är sårbar på fasta situationer”, skriver Mail om svensken.

Manchester Evening News sätter inte betyg men är nog beredd att ge Cristiano Ronaldo en liten guldstjärna. Enligt tidningens källor håller portugisen ihop spelargruppen och har uppmuntrat spelarna att samlas kring Solskjaer, trots att flera sägs ha tappat förtroendet för tränaren.

The Sun har goda och dåliga nyheter för Man United. Den goda (men dåliga för Lindelöf): Raphaël Varane är tillbaka från skada tidigare än förväntat. Fransmannen kan vara aktuell för spel redan i helgen men troligare är att han finns i startelvan i derbyt mot City nästa vecka. Den dåliga: Solskjaer kommer att ha rätt till 7,5 miljoner pund om United sparkar honom nu.

Daily Mirror levererar två transferuppgifter med exklusivstämpel. Båda finns dock även på annat håll. Tidningen uppger att Manchester United förbereder sig på att låta Paul Pogba lämna klubben på en fri transfer till sommaren. United har insett att han inte kommer att förlänga, och ingen av de klubbar som uppgetts intresserade av Pogba (PSG, Real Madrid, Juventus) planerar något bud i januari. Samma story har ESPN med hänvisning till sina källor. Mirror uppger vidare att Liverpool tagit upp kampen med Manchester United om Leeds mittfältare Kalvin Phillips. Prislappen väntas vara cirka 60 miljoner pund. Samma story har Daily Star.

The Times meddelar att fem byten per match, som infördes under pandemin, väntas bli permanent. Det rekommenderar fotbollens regelstyrande organ, Ifab.



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport låter rubriker spela mot varandra. ”Leenden i Inter” (2-0 mot Empoli) och ”Mörker i Juve” (1-2 mot Sassuolo). Juventus är nu 13 poäng efter serieledaren Milan. Dejan Kulusevski fick göra ett kort inhopp. Sassuolo avgjorde på tilläggstid. ”Vi måste förstå att i vissa matcher, när man inte vinner dem, så får man inte heller förlora dem. Mot slutet blev vi neurotiska. Vi var som kycklingar”, säger Allegri. Noterbart med svenskögon är att Albin Ekdal är tillbaka efter skada. Han hoppade in sista fem minuterna för Sampdoria (1-3 mot Atalanta). Mattias Svanberg väntas i kväll spela från start för Bologna mot Napoli, som kan ta tillbaka ligaledningen vid seger.

Corriere dello Sport ser Juventus som ”Ute ur spelet”, med det stora poänggapet. Krönikören Ivan Zazzaroni menar att från och med nu måste Juve ha siktet inställt på att ta en Champions League-plats. Det finns fler resultat att redovisa. Romlagen var vinnare. ”Vår bästa match för säsongen”, säger Maurizio Sarri efter Lazios seger (1-0 mot Fiorentina). José Mourinho kommenterade Romas seger (2-1 mot Cagliari) via Instagram. Han var avstängd efter utvisningen i förra matchen och la upp en bild på sig själv när han äter mat på en trappa. ”Slut. Tre poäng. Bra mat (jag får inte gå till omklädningsrummet) och en yngling till lanserad, Felix Afena-Gyan”, skriver han nöjt.

Tuttosport toppar med smått hånfulla, ”Var är ni, Juve?”. Svaret är 13 poäng efter. Tidningen uppmärksammar på förstasidan även att Simon Kjaer förlängt kontraktet med Milan.

SPANIEN

Cadena Cope har tränarposten i Barcelona för ögonen. Ronald Koeman har fått sparken. Xavi Hernández är nära att ta över. Det bekräftar en källa nära Barça-legendaren för radiokanalen. Även katalanska tidningen ARA uppger att det är nära, medan Rac1 på morgonen uppger att Barça och Xavi redan är överens. Cope påpekar att Xavi är angelägen om jobbet. Kvar återstår för Barça att komma överens med hans nuvarande klubb Al-Sadd i Qatar om ersättning. Utvecklingen kan gå snabbt men ryktena om att Xavi anländer till Barcelona redan i dag avvisas. En interimtränare väntas hålla i Barça fram till landslagsuppehållet. Därefter är scenen Xavis.

Mundo Deportivo uppger också att det är bestämt att Xavi tar över. ”Det handlar om timmar” innan ett avtal är klart, uppger källor för MD. Skulle något mot förmodan gå fel är Marcelo Gallardo (River Plate) alternativ. Sergi Barjuan, Barças b-lagstränare, väntas ta över tills vidare. Transferspecialisten Fabrizio Romano håller i stora drag med om vad som skrivs om Xavi. MD anger flera skäl till att Xavi inte kan installeras över en natt, ett av dem är ”Xavis tränarstabs ankomst, som kan innebära ett litet jordskalv. Koemans avsked kommer med en kostnad, det gör även Xavis ankomst”, påpekar tidningen. Men något konkret besked om Koemans hjälptränare, bland dem Henrik Larsson, finns ännu inte. De Telegraaf skrev i natt att det var oklart vad som händer med Larsson & Co.

Diario AS har ett enda ord som går igen på så många spanska sporttidningar. ”Destituido”, ”sparkad”, och så en bild på en nedslagen Koeman. Tidningen påminner i en artikel om att El País uppgett att det kostar Barça 12 miljoner euro att sparka Koeman. Det är nästan som att gårdagens match som låg bakom det slutliga beskedet redan glömts bort (0-1 mot Rayo Vallecano). Tidningen påminner också om att Real Madrid blev ”Bromsade igen” (0-0 mot Osasuna).

Estadio Deportivo har två matcher att presentera för sina läsare i Sevilla. Storseger för Real Betis (4-1 mot Valencia) och oavgjort för Sevilla (1-1 mot Mallorca). Ludwig Augustinsson drar på nytt till sig lovord, trots att det bara blev ett inhopp den här gången. ”Han förbättrade defensiven och fanns på plats i offensiven. En värvning som bidrar”, summerar ED, och ger svensken 6/10 i betyg. Augustinsson är en av bara fem spelare i Sevilla som når upp till två stjärnor av tre i Marca, ingen når högre.

FRANKRIKE

L’Equipe ser ”Slutpoäng” i Nice-Marseille. Det blev varsin (1-1). Två månader efter att matchen påbörjades spelades den klart inför tomma läktare i Troyes. Bakgrunden är oroligheterna som stoppade matchen i augusti. På tal om oroligheter. Fem stewards har fått sparken av sitt säkerhetsbolag efter att en planstormare tagit sig in på Marseille-PSG i helgen och närmat sig Lionel Messi. L’Equipe skriver också att flera fängelsestraff utdömts till fans som bråkade i samband med matchen. Tre har dömts till fängelse – två till villkorliga domar och en till två års fängelse. Av de andra 21 som greps har en supporter dömts till ett halvår med fotboja. Samtliga av de dömda har stängts av ett år från Stade Vélodrome. Lyons anfallare Tino Kadewere, med ett förflutet i Djurgården, har stängts av tre matcher efter rött kort i helgen mot Nice för en farlig tackling.

RMC Sport skriver att Ander Herrera polisanmält det uppmärksammade rånet i tisdags kväll. Enligt uppgift trängde sig en prostituerad in i PSG-spelarens bil när han stannat vid ett rödljus, hotade Herrera och tog hans plånbok och mobiltelefon.

Le Parisien fokuserar på andra spelarbekymmer för PSG. ”Kommer Sergio Ramos verkligen att bli en toppspelare igen?”. Skador har stoppat 35-åringen från att ens debutera för sin nya klubb. I spanska radiokanalen Cadena SER viskas det om oro för att Sergio Ramos överhuvudtaget kommer tillbaka. Le Parisien undrar hur mycket spel hans kropp verkligen kommer att tillåta framöver. Men PSG står på sig att allt är ok, att han troligen är med i lagträning nästa vecka.

TYSKLAND

Bild har bilden klar för sig. ”Tyskland skrattar åt Bayern” sitter mitt på förstasidan. Till det lyser cupresultatet med blå siffror (0-5 mot Mönchengladbach). ”Vad 1-7 mot Tyskland är för Brasilien, är 0-5 mot Mönchengladbach nu för det stolta Bayern: ett historiskt debacle”, skriver Bild. Det var Bayerns största förlust någonsin i cupen. Coronaisolerade Julian Nagelsmann fick bevittna den hemifrån, men styrde och ställde via FaceTime. ”En kollektiv blackout, faktiskt helt oförklarlig”, summerar Bayerns sportchef Hasan Salihamdzic lagets insats. Thomas Müller instämmer. ”Jag har inte varit med om något liknande. Jag har inte upplevt ett sådant kollektivt misslyckande i en viktig match förut”, säger han. Det är muntrare i Mönchengladbach. ”Man drömmer ibland om att något sådant här ska hända, men man tror inte det ska bli verklighet. Den här dagen får en plats i Mönchengladbachs historieböcker”, säger klubbens sportchef Max Eberl. Silly season: Newcastle är intresserad av Leverkusens anfallare Florian Wirz.

Sky Sport noterar entusiastiskt en lista som cirkulerar i sociala medier. Enligt den har Robert Lewandowski vunnit Ballon d’Or. Omröstningen avslutades häromdagen och enligt den helt obekräftade listan ska Lewandowski ha fått 627 röster och vunnit före Lionel Messi och Karim Benzema. Ballon d’Or delas ut den 29 november.

Kicker noterar på tal om Lewandowski att hans stand-in i Bayern, Eric Maxim Choupo-Moting, är skadad. Han blir borta cirka två veckor.