Rooneys kritik: ”Spelarna sviker Solskjaer”

ENGLAND

Daily Express staplar stora bokstäver på varandra, ”Slöa stjärnor har svikit Ole”. Så summeras omdömet från Derbytränaren Wayne Rooney om skuldbördan för situationen i hans gamla klubb Manchester United. Den tar plats på de flesta sportettor. ”Jag ser alltför många spelare som inte är beredda att springa tillbaka, inte villiga att försvara och inte gör allt för klubben, och det är inte acceptabelt”, säger Rooney, ”Menar du att det är tränaren eller spelarnas fel? Jag vet inte, spelarna måste ses sig i spegeln. Tränare får alltför lätt skulden, när spelarna får massor betalt för att göra sitt jobb och jag tycker inte de gör det tillräckligt bra”.

Daily Star hävdar att Man Uniteds intresse för Antonio Conte svalnat. Enligt tidningen tycker United att italienaren är ett för dyrt alternativ. Conte uppges vilja ha ett kontrakt till 2025 värt 18 miljoner pund om året.

The Sun använder Rooneys kritik till rubriken ”Skolkare”. Det är sportettans största rubrik. Men även nyhetsettan tas helt över av United genom Cristiano Ronaldo. Han har fått tvillingar, och därför gör The Sun i rubriken om The Crystals gamla hit till ”Two Ron Ron”. Unitedanfallaren är nu pappa till sex barn. Tillbaka till sporten, till transfermarknaden. Arsenal är intresserad av Denis Zakaria. Mittfältaren tvekar om att förlänga kontraktet med Mönchengladbach som går ut till sommaren.

Daily Mail tar upp tråden med en stor rubrik om att Newcastle är ute efter Watfords ytter Ismail Sarr. Watford sägs ovillig att sälja 23-åringen redan i januari.

The Times uppmärksammar att den tjeckiske miljardären Daniel Kretinsky köper 27 procent av West Ham, med möjlighet att ta över klubben helt framöver. Apropå ägande så skriver Times att Premier League-klubbarna väntas driva igenom en regeländring som tvingar sponsring kopplad till ägare att spegla marknadsvärdet.



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ser det som att ”Inter skriver på för comeback”. Anfallsstjärnan Lautaro Martínez har förlängt kontraktet. Näst på tur är Nicolò Barella. Italienaren väntas skriva på nästa vecka. Dessutom hoppas kubben ha klart med Marcelo Brozevic innan jul. Inter är redo att svinga sig upp till toppen igen. Det är också showtime för Zlatan Ibrahimovic. GdS tror att han startar för Milan både mot Roma på söndag och i derbyt mot Inter nästa söndag. Olivier Giroud väntas spela CL-matchen mot Porto på onsdagen, mellan de båda Serie A-matcherna. Corriere dello Sport tror på samma växelschema. GdS påminner sedan om att Ibrahimovics nästa mål i Serie A blir hans 150:e och totalt 400:e om man räknar med andra ligor han spelat i. Ibrahimovic är aktuell för den svenska VM-kvaltruppen som presenteras på tisdag. GdS har också en uppdatering på Dusan Vlahovic. Juventus är synnerligen intresserad, Man City och Atlético finns med i bilden. Vlahovic, som inte vill förlänga med Fiorentina, är ute efter sex miljoner euro netto om året i lön. Fiorentina vill ha 60 miljoner euro för 21-åringen, och kan tänka sig att sälja i januari innan priset faller på anfallaren. Genoas tränare Davide Ballardini gör bäst i att lösa minst fyra poäng mot Venezia och Empoli – annars väntar sparken, skriver GdS. Andrea Pirlo är nummer ett på listan över ersättare, därefter finns Gennaro Gattuso och Roberto Donadoni.

Corriere dello Sport skriver med stora röda bokstäver att ”Insigne flyger”. Det gör hela Napoli. Ny seger i går (3-0 mot Bologna), i serieledning igen och fortfarande obesegrade. Till och med motståndarnas tränare håller på Napoli i titelfajten. ”Jag vill inte Ibra något illa men jag hoppas Napoli vinner scudetton för det är fantastiska människor där”, säger Mihajlovic., som är polare med svensken. Mihajlovic är däremot missnöjd med en annan svensk. Mattias Svanberg bäddade för 0-1 med en rejäl felpassning. ”Det var ett misstag, till och med ett grovt misstag”, påpekar Mihajlovic. Corriere dello Sport ger Svanberg 5 av 10 i betyg. Det gör också Gazzetta dello Sport, men hänger också ut svensken som ”Den sämste” i laget.

SPANIEN

Sport kan knappast ha större bokstäver. ”XAVI” tar över förstasidan och tar snart över tränarstolen i Barcelona. Temporära tränaren Sergi Barjuan håller stolen varm så länge. Och vad händer då med Henrik Larsson? Får han lämna klubben med Ronald Koeman? Ansu Fati kanske avslöjade det på Instagram med sin hälsning till Koeman, ”Tack till dig, tränaren. Och till hela din stab”. Det finns fler tecken på att Larsson lämnar. Barjuans nya assisterande tränare nämns men inte Larssons namn. Xavis kommande stab presenteras och den är redan omfattande. Skotska Daily Record vill inte ge upp. Tidningen hade en artikel om Larsson och påpekar hans goda relation med Xavi. De båda spelade tillsammans i Barças. Så, for old times’ sake?

Mundo Deportivo toppar med ”Xavi ok – men inte till Kiev”. Al Sadd har match på onsdag nästa vecka och släpper inte Xavi innan dess. Barça möter Dynamo Kiev i Champions League på tisdag. Alexander Isak pryder förstasidan iMD:s San Sebastian-upplaga. Han var inte matchens stjärna, det var målvakten Matthew Ryan, men han gjorde mål igen när Real Sociedad vann (2-0 mot Celta Vigo). MD beskriver honom som ”Förgöraren”, och lägger till, ”Mål tre matcher i rad. Han reser runt med klubba i handen”.

Marca döper om Real Sociedad till ”Ryan Sociedad” efter målvaktens insats. Han är den enda spelaren som får tre av tre stjärnor, men Isak är en av de som får två. På förstasidan är dock fokus helt och hållet på en annan match. Marca rasar över att ”VAR skapar kaos”. Det låg bakom att Atlético tappade poäng (2-2 mot Levante). ”En ofarlig och ofrivillig hands av Lodi orsakar straff i 90:e minuten”, menar tidningen.

FRANKRIKE

L’Equipe går i svart och vitt. Som en hyllning till OS i Paris 1924 och de stundande spelen i Paris 2024. Kylian Mbappé tar sikte på det. ”Jag vill uppleva OS i Paris. Det är en stark känsla inom mig, som om det vore mitt öde att vara med om denna fest i min egen stad”, säger Mbappé, som ville vara med redan i OS 2020. L’Equipe tror att Gabriel Gudmundsson börjar på bänken i kväll när Lille tar sig an PSG . ”Det är en match om vänsterbacksplatsen mellan Gudmundsson och Reinaldo, men den sistnämnda ses som mer solid defensivt”, skriver tidningen. PSG får klara sig utan Kylian Mbappé, som är sjuk. Le Parisien tror Lionel Messi (muskelkänning) inleder på bänken, men L’Equipe har honom i startelvan.

Le Parisien undrar vad som hänt med PSG:s brasilianska fixstjärna. ”Neymar – från sambaspelare till medelmåttig spelare?”, lyder rubriken. Tidningen påpekar att han den här säsongen är ”en skugga av sitt forna jag”. Le Parisien uppmärksammar också att Neymar förändrats fysiskt, från den smala lirare som anlände 2017 till en mer muskulös version. Kanske för att kompensera för skadorna men på bekostnad av hans smidighet och explosivitet. Hans förväntas inte förändra sitt färgstarka liv vid sidan av planen och riskerar därmed också att förkorta karriären. ”Det är upp till honom att, inom det område han låst in sig i, förnya sig själv för att åter bli en spelare som sticker ut”, skriver tidningen. Gama PSG-spelaren Jérôme Rothen, numera välkänd expert, har en hård dom: ”Neymar är ett ok för kollektivet, ett problem för tränaren”.

TYSKLAND

Bild gungar med i svallvågorna efter Bayern Münchens historiska cupkrasch mot Mönchengladbach i onsdags. ”Vi blev pockade isär från A till Ö”, beskriver Thomas Müller 0-5-förlusten. Enligt Bild kommer tränare Julian Nagelsmann inte att finnas på plats mot Union Berlin heller. Nagelsmann har suttit coronaisolerad de två senaste matcherna och haft kontakt med assisterande tränare Dino Toppmöller via FaceTime.

Sport1 följer ryktesfloran runt Karim Adeyemi. Agenten till RB Salzburg heta anfallare besökte under torsdagen Inter. Tidigare har han träffat Dortmund. Ett möte med Bayern München, troligen med Julian Nagelsman, väntar inom kort. För Sport1 berättar också Dortmunds vd Hans-Joachim Watzke om värvningen av Erling Haaland. ”Vårt erbjudande var inte det bästa. Manchester Uniteds erbjudande var bättre. Men Mino Raiola insåg att Erling skulle ha det bättre hos oss”, säger Watzke. Haaland är för övrigt hemma i Norge och återhämtar sig efter höftskadan, skriver Bild. På måndag inleds hans rehabträning i Tyskland. Det är oklart om han hinner bli spelklar innan årets slut.