Svanberg efter succén: ”Tror inte Ekdal vill snacka…”

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport tycker att det svängde om Derby della Madonnina. Milans tränare Stefano Pioli var nöjd med delade poäng (1-1 mot Inter). ”Glaset är halvfullt”, sa han efter matchen. Det innebär inte att han var nöjd med alla delar av insatsen, som exempelvis leveransen till Zlatan Ibrahimovic. ”Vi kunde ha sökt Ibrahimovic lite mer, det lyckades inte alltid”, menar Pioli. Svensken får nöja sig med medelbetyget 6 av 10. Milankurvans koreografi får däremot högsta betyg av många, en hyllning till sjukvårdspersonal och andra vid frontlinjen mot corona. På annat håll delar GdS ut applåder till en svensk, Mattias Svanberg. Han får 7,5 i betyg och markeras som ”Bäst” i Bolognas seger (2-1 mot Sampdoria). ”Han håller på att bli ’XL’”, menar GdS. ”XL” som i en stor spelare. ”Jag gjorde ett mål och en assist, men att hjälpa laget är alltid viktigast”, säger Svanberg, och påminner, ”Jag gjorde ett mål och en assist hemma mot Sampdoria förra året”. I motståndarlaget fanns Albin Ekdal (6 i betyg). ”Jag snackar med honom i landslaget i morgon (läs: i dag). Jag tror inte han vill snacka med mig i dag (läs: i går)”, säger Svanberg.

ANNONS

Corriere dello Sport toppar inte bara med Milanoderbyt utan i samma rubrik Napolis match (1-1 mot Hellas Verona). ”Den stora inbromsningen”, syftar på att ligasuveränerna Napoli och Milan både tappade poäng. Tappa poäng är något som Roma gjort till en vana på senare tid. I går blev det förlust (2-3 mot Venezia). Tränare José Mourinho var som så många gånger förr mindre nöjd med domarinsatsen. Han ville inte kommentera den specifikt – ”…för att skydda mig själv” – men kom med generella antydningar; ”En dag kommer jag kanske att förstå varför vissa saker händer. En del saker förblir dolda i åratal och en dag kommer jag att förstå dem…”. La Repubblica häpnar mer över Mourinhos anmärkningar på spelartruppen. ”Vi har tappat i både antal och erfarenhet”, kommenterar han sommarfönstret, trots investeringarna som Roma gjort.

ANNONS

Calciomercato vidhåller att Dejan Kulusevski finns i Juventus skyltfönster redan i januari. Atalanta sägs fortsatt intresserad. Andra källor har sagt att Juve avvaktar den här säsongens slut innan några beslut fattas om Kulusevski. Vidare uppger Calciomercato att Juan Cuadrado, som fixade Juventus trepoängare i lördags, är på väg att förlänga. 33-åringen, vars kontrakt går ut till sommaren, väntas inom de närmaste veckorna kunna vifta med ett nytt kontrakt på minst två år.



ENGLAND

Daily Mail hävdar att Manchester United ”på allvar överväger att sparka Ole Gunnar Solskjaer”. Orsaken påstås vara att missnöjet pyr bland spelarna. Bruno Fernandes är inte nöjd med tränarstabens instruktioner. Spelarna sympatiserar med Donny van de Beek som sitter i Solskjaers frysbox. Cristiano Ronaldo är häpen över kvalitetstappet sedan hans första sejour i United.

ANNONS

Daily Express går händelserna i förväg. Tidningen plockar upp Caught Offsides uppgifter om att United är nära ett muntligt avtal med Brendan Rodgers, och slänger in att Leicestertränaren gärna skulle ta med sig Youri Tielemans till United.

The Guardian drar rejält i handbromsen. Ole Gunnar Solskjaer ska ingenstans. Enligt tidningens källor hade United ännu i går inte ändrat ståndpunkt, trots ännu en förkrossande hemmaförlust. Solskjaer förväntas sitta i tränarstolen när United möter Watford den 20 november. Stora rubriken ”One in, one out”, syftar på att Solskjaer stannar men att det är kört för Dean Smith, som fått foten av Aston Villa.

Daily Telegraph följer upp med ”Villa siktar in sig på Gerrard och Hasenhüttl”, tränarna i Rangers respektive Southampton. Det toppar listan på ersättare. Intresse finns också för danska förbundskaptenen Kasper Hjulmand och Brentfords tränare Thomas Frank. Paulo Fonseca och Lucien Favre, båda utan klubb, nämns också.

ANNONS

Football Insider kliver också på tränarkarusellen. Norwich har, enligt sajtens källor, inlett samtal med Frank Lampard. Den tidigare Chelseatränaren är tänkt att ersätta Daniel Farke.

Daily Mirror tycker det är dags att dra på sig MC Hammers brallor ännu en gång. ”Det är Hammer Time” igen. West Ham dansade sig upp på tredje plats i ligan efter gårdagens imponerande seger (3-2 mot Liverpool). Men gästernas tränare Jürgen Klopp var inte lika imponerad. I alla fall inte av domare Pawson. Klopp var förbannad över att första målet godkändes och att Cresswell undgick en utvisning. ”Folk kommer att säga att jag letar efter ursäkter. Det gör jag inte. Jag accepterar att vi inte är för bra för att förlora en fotbollsmatch. I dag förlorade vi, det är inte trevligt, men jag accepterar det. Men när vi talar situationer i en match så behöver man i alla fall normala beslut från domaren. Han tog inte sådana”, menar Klopp.

ANNONS

The Sun och The Times fångar upp Gary Nevilles ilska mot sin gamla klubb. Den profilerade Sky Sports-experten reagerade på ett klipp med Man Uniteds mediechef Phil Lynch. Han förklarar där hur han och hans medieteam känner av stämningarna bland fansen i sociala medier, skickar vidare informationen till spelarnas representanter, som sedan kan twittra å spelarnas vägnar. ”Skapar robotar på och utanför planen! Håll er för fan borta från dem”, skriver Neville på Twitter.



SPANIEN

Estadio Deportivo har fullt fokus på Sevillas seger i derbyt (2-0 mot Real Betis). Matchen tycks befästa hierarkin på vänsterbacksplatsen. Marcos Acuña, som också gjorde mål, fick högst betyg av alla spelare (9 av 10) och backupen Ludwig Augustinsson fick några minuter på slutet. Innan matchen beskrev svensken i C More konkurrens som ”stenhård”.

ANNONS

Marca har även med Acuña i Omgångens lag (se elvan här). Men på förstasidan är tankarna på annat håll, på en annan match. ”Tungt, tungt”, beskriver känslan över att Atlético tappade en tvåmålsledning på tilläggstid (3-3 mot Valencia). En annan som har det tungt är Eden Hazard, därav rubriken ”Mindre och mindre av Hazard”. Trots att belgaren är helt frisk har det bara blivit sammanlagt tolv minuters spel de tre senaste matcherna. Både Rodrygo och Marco Asensio tycks nu gå före på högerkanten och till vänster finns ingen chans att rubba på Vinícius JR, noterar Marca. Samtidigt pratar Het Laatste Nieuws med Belgiens förbundskapten Roberto Martínez om Hazards situation. ”Om jag är oroad? Det är ingen idealisk situation men vi är inte oroliga förrän Eden slutar tycka det är kul med fotbollen. Men det tycker han fortfarande, och jag tror han kan avsluta säsongen starkt”, säger Martínez.

ANNONS

Diario AS sätter strålkastarljuset på ”Un lider muy Real”, en ordlek med att La Real – alltså Real Sociead – är en ligaledare att ta på allvar (2-0 mot Osasuna). Alexander Isak var mållös och får nöja sig med 1 av 3 i betyg. Mundo Deportivo beskriver svensken som ”ignorerad”, noterar att han bara rörde bollen 19 gånger på 70 minuter och ”knappt syntes till”.

Sport har bara ögonen för en händelse. ”Xavis era inleds”. I dag presenteras den nye Barcelonatränaren officiellt. I morgon håller han i sin första träning. Enigt Sport vill Barça visa Luuk de Jong dörren i januari. Det var en spelare som Ronald Koeman ville ha men inte Xavi. Nederländaren tillhör Sevilla. En ny utlåning kan bli aktuell.



FRANKRIKE

L’Equipe hittar en ”Nöjespark”. Det var Roazhon Park, Rennes hemmaarena, i går kväll (4-1 mot Lyon). Rennesspelarna ser också glada ut på bilden – och maskoten Erminig tittar fram (en hermelin som mer liknar en isbjörn). Lyon uppskattade inte nöjesparken lika mycket. ”En förödmjukelse? Inte långt därifrån. Vi skäms lite. Vi blev överkörda”, säger Lyons sportchef Juninho. Lyon ligger nu bara sjua i tabellen. Rennes, femma i tabelllen, har med fyra spelare i Omgångens lag (se elvan här).

ANNONS

Le Parisien känner av oron och frustrationen i PSG som tvingas släppa iväg Lionel Messi och Leandro Paredes på landslagsuppdrag. Två spelare som ännu inte är hundra efter skada. Särskilt fallet med Paredes, som inte spelat på fem veckor, irriterar PSG:s sportchef Leonardo. ”Vi är inte okej med att släppa en spelare till landslaget som i våra ögon inte är i fysiskt skick för det eller befinner sig i en rehabiliteringsfas. Det är inte logiskt, och det är något Fifa bör styra upp”, menar Leonardo.

TYSKLAND

Kicker har inte plats för några svenskar i Omgångens lag (se elvan här). Men en frustrerad svensk får utrymme på annan plats. Branimir Hrgota och hans Greuther Fürth förlorade igen (1-2 mot Eintracht Frankfurt). ”Det är svårt att förklara. Vi spelar mycket bra. Vi är mycket starkare än Frankfurt. Vi är på hemmaplan igen och blir utan poäng igen”, säger Hrgota. Greuther Fürth har bara en poäng efter elva matcher. Den sämsta starten någonsin för ett Bundesligalag.

ANNONS

Bild fångar upp söndagens snackis i Bundesliga: Kölns anfallare Anthony Modeste firade sin kvittering med att sno sin tränare Steffen Baumgarts keps och göra en liten dans (2-2 mot Union Berlin). Baumgart såg måttligt road ut. Men det var inte därför han var arg efter matchen. Baumgart sade sig vara ”okej” med Modestes tilltag men missbelåten med hemmapubliken. ”Jag är fortfarande förbannad”, sa han efter matchen till DAZN, ”När jag ser stämningen som kan vara på den här arenan så undrar jag, varför kan det inte vara så här när vi ligger under med 1-2? Varför ska killarna behöva vara oroliga för att göra ett misstag? Det bekymrar mig lite”, säger Baumgart. Sebastian Andersson hoppade in sista kvarten.