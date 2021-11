Isak: ”Vi har gjort vårt jobb i skymundan”

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.



SPANIEN

Marca låter Alexander Isak fronta dagens tidning. Dubbelt upp också. Som ”Ligaledare” i Real Sociedads tröja. Och som ”Fara för Spanien” i landslagets tröja. ”Spanien är ett av världens bästa lag, så de var och är så klart favorit. Det är bra, för vi har gjort vårt jobb i skymundan och vi är nära den där förstaplatsen, det är bara den sista ansträngningen kvar”, säger Isak till Marca. Några andra svar: Formen? ”Det är väldigt olika att spela i det ena och det andra laget, men jag har gjort mål med Real Sociedad och jag gjorde det i de två senaste landskamperna, mot Kosovo och Grekland, så jag känner mig i bra form. Att lyckas i Real tror jag också hjälpt mig att ta plats i landslaget, att få vara betydelsefull”. Favoritspelare i spanska landslaget? ”Busquets är väldigt hög kvalitet, på väldigt hög nivå. Jag har sett honom sedan jag var liten och alltid gillat honom”. Om Isaks ökade betydelse för Real Sociedad: ”Jag vill ge energi även utanför planen, inte bara på. Jag vill bidra till La Real på alla plan”, säger han. El Nacional, som får The Sun att framstå som ett uppslagsverk, påstod för övrigt under måndagen att Liverpool sällat sig till Isaks beundrare.

Diario AS berättar att de spanska spelarna i går fick se EM-dokumentären ”La Fuerza del Grupo”. Inför Sverigematchen i somras hörs förbundskapten Luis Enrique uppmana spelarna i omklädningsrummet, ”Ni måste kräkas, era huvuden explodera”. Det räckte ändå bara till 0-0 den gången. AS:s förstasida är som de flesta andra prydd med Xavis nuna. ”Det måste bli ordning och reda” blir citatrubrik efter måndagens presentation. Och den nya Barcelonatränaren har redan skridit till verket. Enligt både AS och Rac1 har Xavi kickat och ersatt två fystränare i klubben. AS förmedlar också ett tungt besked från högtflygande Rayo Vallecano. Anfallsveteranen Radamel Falcao har en muskelskada i låret och blir borta tre-fyra veckor, enligt klubben.

Sport är överväldigad. ”Historiskt!”, utropar tidningen efter Xavis presentation, och påpekar att 10 000 åskådare var på plats när han presenterades. Ett flitigt använt citat är ”Vi är värdens bästa klubb”. Sport uppger vidare att Manchester Citys damer är intresserade av Barças tidigare tränare Lluís Cortés. City har haft en knackig start på säsongen och Gareth Taylor kan sitta löst.

L’Esportiu klär förstasidan med ett annat Xavi-citat. ”För Barça är det inte acceptabelt att spela oavgjort eller förlora”. Mundo Deportivo nöjer sig med att förmedla bilden av en frälsare. ”Xavi – superstar”, presenteras till publiken i bakgrunden.



ENGLAND

Daily Mail synar två tränare. Papperstidningen toppar med att Aston Villa denna vecka formellt kommer att be Rangers om att få tala med Steven Gerrard om att ta över efter Dean Smith. Men på nätet är Ole Gunnar Solskjaer dragplåster. Knivarna är på nytt ute. På måndagen påstods missnöjet gror bland Manchester Uniteds spelare. I dag uppges under braskande rubriker att spelare, som inte är på landslagsuppdrag, och personal är förvånad över att ha fått ledigt en vecka. ”Beslutet uppges vara oväntat med tanke på krisen på Old Trafford”, påpekar Mail. Solskjaer själv har flugit hem till Norge. Mail ger också utrymmer för Rio Ferdinands utspel om att det är dags för Solskjaer att ”lämna över stafettpinnen”.

Manchester Evening News, liksom The Guardian i går, slår hur som helst fast att United inte är närmare att sparka Solskjaer trots derbyförlusten. Andra kandidater övervägs men det finns ingen beredskapsplan på plats.

The Sun vädrar blod. Bytet den här gången är spelarna. ”The Sun kan avslöja att Manchester Uniteds bortskämda stjärnor har ett team av tekniker till sitt förfogande som ställer in tv-apparater och fixar datorer. Den flerspråkiga personalen sätter också upp hyllor och tavlor åt fotbollsmiljonärerna”, skriver tidningen.

Daily Telegraph vill också festa på kadavret på Old Trafford. ”Ingen tro, inga ambitioner, ingen plan – det här är Manchester United under Ole Gunnar Solskjaer”, lyder krönikerubriken från James Ducker, Telegraphs man på plats i norra England. Telegraph uppger vidare att Newcastle vill ha Chelseas forna sportchef Michael Emenalo i en liknande roll på St James’ Park .

The Guardian skriver att Norwich under måndagen hade samtal med Frank Lampard om klubbens lediga tränarpost. Det bekräftar tidigare uppgifter från Football Insider. Telegraph skriver att även Dean Smith är en kandidat.

Metro putsar på sina tabloidrubriker med två av gårdagens snackisar. ”Howe exciting” står för att Eddie Howe presenterats som Newcastles nya tränare. ”Who you Gunner call?” står för att Arsenals Emile Smith Rowe kallats in i landslaget.



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport hyllar Stefano Piolis Milan. Inget Milanlag har någonsin inlett en Serie A-säsong så bra – tio segrar och två oavgjorda. Rubriken på första uppslaget är ”Djävulens år”. Och Milan är attraktivt. Fråga bara Romain Faivre. ”När Maldini, en legendar, ringer, då känner man sig uppskattad och man vill göra allt för att komma till Milan”, säger den 23-årige Brestmittfältaren, som kan vara aktuell för en januariövergång. Milanfansen har en beef med Inters Hakan Calhanoglu. Den tidigare Milanspelaren, som lämnade på en fri transfer i somras, hyschade den rödsvarta klacken efter sitt straffmål i Milanoderbyt. För det kritiseras han av bland andra tidigare Juvespelaren Alessio Tacchinardi. Milanfansen går längre. De hängde upp en stor banderoller som smädar turken (se och läs om budskapet här) vid en bro. ”35 000 euro per minut” är ingen smickrande rubrik och är inte tänkt att vara det. Det är vad Aaron Ramsey kostat Juve den här säsongen. Han har bara spelat 112 minuter och har en bruttolön på hela tolv miljoner euro om året. Juve vill bli av med honom i januari, det bedyrar också transferspecialisten Fabrizio Romano. Det finns intresserade engelska klubbar men även de höjer på ögonbrynen åt lönen. En lösning kan vara att riva kontraktet, som går ut 2023, skriver GdS.

Corriere dello Sport ger störst uppmärksamhet åt scudetto-fajten mellan Napoli och Milan. Napoli har varit det bättre laget mot topp-nio (i snitt 2,5 poäng) medan Milan varit bättre mot sämre motstånd (i snitt maximala tre poäng). Tidningen har mer Napoli, men då med fokus på transfermarknaden. Lorenzo Insigne kan lämna klubben gratis i juni och Inter är heta på gröten. Om Insigne väljer att inte förlänga är Napoli intresserad av Jeremie Boga i Sassuolo som ersättare, skriver CdS.

Sky Sport Italia sätter strålkastarljus på krisande Roma. Framför allt på att det går sämre för José Mourinho än för tränaren han ersatte, Paulo Fonseca. Mourinho har tagit 19 poäng på de 12 första Serie A-matcherna. Fonseca tog 24. Mourinhos Roma har gjort 19 mål. Fonsecas gjorde 24. Mourinhos Roma ligger sexa. Fonsecas låg fyra.

Calciomercatos Milanjournalist Cristiano Ruiu är inte glad över att Zlatan Ibrahimovic klär sig i blågult igen. Hans slutsats är att utan svensken kan Milan inte utmana om scudetton, och med landslagsspel följer risker. ”Förra årets krisperiod sammanföll med Ibras frånvaro. Och hans förlängda frånvaro, när han just återvänt från muskelskada, samtidigt med att han beslutat sig för att återvända till landslaget och två landskamper, pressades in i en redan späckad spelkalender för någon som var nästan 40 år. Sveriges matcher mot Georgien och Spanien är givetvis inget vi välkomnar. Håll tummarna”, skriver Ruiu.



FRANKRIKE

L’Equipe gör ett nedslag hos Lyon som beskrivs som ”Desorienterad”. Storförlusten mot Rennes i helgen reser frågetecken för projektet och sätter press på tränare Peter Bosz. Tidningen ger även utrymme för Paul Pogba, som tvingats lämna landslaget på grund av en lårskada (se situationen här). Tidningen påpekar också att skadan kommer olyckligt med tanke på hans situation i Man United. Jordan Veretout ersätter i landslaget.

Le Parisien uppmärksammar PSG:s damer, med Amanda Ilestedt, som i kväll tar sig an Real Madrid, med Kosovare Asllani, i Champions League. L’Equipe har Ilestedt i startevan, Le Parisien är mer tveksam. Asllani är skadad och fanns inte med i truppen till Paris. 16 500 biljetter är sålda i förväg till matchen på Parc des Princes. PSG:s dampublikrekord ligger på 19 152. Le Parisien noterar vidare att drygt 30 000 åskådare är väntade till toppmatchen Lyon-PSG på söndag.

TYSKLAND

Bild varnar att ”Kahn har fastnat i Qatarfällan”. Bayern Münchens vd måste välja mellan ”fansens gunst” eller ”pengar till stjärnorna”. Det stora sponsorkontraktet med Qatar Airways drar årligen in cirka 17 miljoner euro. Men en del supportrar protesterar kraftfullt, senast med en stor banderoll om blodspengar där Oliver Kahn och president Herbert Hainer hängdes ut. Kahn vill ta ett socialt ansvar och verka mot rasism och för mänskliga rättigheter, men också göra klubben till en av världens topp-tre-klubbar, påpekar Bild. Emil Forsberg undrar hur franska förbundskaptenen Didier Deschamps kan ha missat RB Leipzig-lagkamraten Christopher Nkunku. ”Helt klart borde han vara med i franska truppen. Jag är väldigt förvånad över att han inte blivit uttagen”, säger Forsberg. Om någon undrar varför Niklas Hult saknas på Hannovers träningar i går och i dag, så sover han, låter Bild hälsa. Svensken befinner sig på ett sömnlaboratorium för mätningar. ”Vi försöker få spelarna i bästa möjliga skick”, säger tränare Jan Zimmermann.

Sky Sport uppger att både Bayer Leverkusen och Borussia Mönchengladbach är ute efter Eddie Nketiah i Arsenal. Den 22-årige anfallarens kontrakt går ut i sommar. Leverkusen försökte värva Nketiah redan i somras. Tv-kanalen klargör vidare situationen för två Bayern-spelaren. Nej, Tanguy Nianzou har inga planer på att lämna klubben. Jo, allt talar för att Corentin Tolisso däremot gör det på en fri transfer till sommaren. Några kontraktsförhandlingar pågår inte.