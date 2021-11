Uppgifter: Lindelöf i krissamtal med Solskjaer

Rubrikämne i rött.

ENGLAND

Daily Mail smackar dit en ”exklusivt” i rött, och berättar under stor rubrik att Ole Gunnar Solskjaer under torsdagen hade krismöte med sex ledande spelare i klubben: Harry Maguire, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Luke Shaw, Nemanja Matic och så Victor Nilsson Lindelöf. De ska ha diskuterat hur säsongen ska hamna på rätt köl igen och samt taktik, efter att ha ändrat till trebackslinje i de senaste matcherna. Solskjaer är under stor press att leverera resultat.

Daily Telegraph varnar Solskjaer från att kolla tidningens ranking av Premier League-tränare, baserad på fotbollen, inspirationen, formen, karriären, intervjuerna samt hur lockande det är att ta en pint med tränaren (de två sistnämnda, mindre viktiga kategorierna, är på femgradig skala – övriga på tiogradig). Sist av alla PL-tränare, med 24 av 50, kommer Solskjaer. I topp är Liverpools tränare Jürgen Klopp med 47. Norrmannen kan trösta sig med att Brendan Rodgers (sexa på listan) ilsknat till på ”respektlöst” snack om att han ska lämna Leicester och ta över efter Solskjaer.

The Guardian fångar upp en annan tränare som får bister min när det påtalas att en annan klubb hägrar. Steven Gerrard avvisar bestämt att han ser Aston Villa som en språngbräda till Liverpool. Han bekräftar också att han förbjudit ketchup. Det ger faktiskt rubriker i England, och det kommer kort efter att Antonio Conte gjort detsamma i Tottenham. Det föranleder The Sun att göra en artikel i ämnet ketchup. En idrottsdietist kommenterar, ”Det är allvarligt talat ett av de minst problematiska sakerna i en professionell fotbollsspelares kost. Att tillåta bra smaktillsättning kan förhöja smakupplevelsen i utslätad mat och uppmuntra till hälsosammare matvanor”. Zecira Musovic höll nollan igen för Chelsea när hon fick chansen (1-0 mot Servette). Det var hennes sjätte raka nolla från start. Även Magdalena Eriksson och Jonna Andersson fanns med i startelvan. Dagens stora nedslag i Guardian är annars ytterligare ett reportage om dåliga arbetsförhållanden i Qatar, den här gången på Fifa-listade hotell.

The Times liksom Daily Telegraph uppger att kontraktsförhandlingarna mellan Jesse Lingard och Man United kollapsat. 28-åringen kan lämna gratis till sommaren. Milan, Barcelona och Atlético är några klubbar som sägs intresserade. Sky Sports lägger till att det inte kan uteslutas att Lingard säljs eller lånas ut redan i januarifönstret.



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport blickar mot helgen och undrar, ”Hur slutar matcherna mellan ex-en?”. Det är Luciano Spalletti som med Napoli möter sin gamla klubb Inter. Det är Maurizio Sarri som med Lazio möter sin gamla klubb Juventus. I Juve väntas Paolo Dybala sitta på bänken som en försiktighetsåtgärd, även om vadkänningen var mild. Bredvid Álvaro Morata i anfallet lär Federico Chiesa starta – inte Dejan Kulusevski. ”Allegri bör flytta fram honom (Chiesa) då han är ett säkrare och mer balanserat alternativ än Kulusevski”, skriver tidningen. GdS förväntar sig sedan ett kontraktskalas i Milan. Efter torsdagens splash om Zlatan Ibrahimovic, fyller tidningen på med mer. Tränare Stefano Piloi har snart skrivit på, kanske redan i slutet av nästa vecka. Alessio Romagnoli är närmast därefter. Sedan följer Ibra, och så trion Theo Hernandez, Rafael Leão och Ismael Bennacer. Ibrahimovics agent Mino Raiola får frågan om Ibrahimovics förlängning men är svävande. ”Om han stannar i Milan? Allt är möjligt. Ibra är densamme, och angelägen om att spela VM”, säger Raiola. Mot Fiorentina väntas Olivier Giroud starta och inte Ibrahimovic. Han lär i stället starta mot Atlético på onsdag. Därmed fortsätter ”stafetten”, som italienska medier kallar det, dem emellan.

Corriere dello Sport drar på en intervju med Paolo Di Canio, som har ett förflutet både Lazio och Juventus. ”Juve haltar, Lazio är bättre”, är citatrubriken inför mötet. Ett par blågula namn ploppar upp långt in i tidningen. Mattias Svanberg tränade individuellt i går efter smällen i onsdags, men väntas kunna spela i helgen. Lina Hurtig var enda svenska som spelade från start när Juve tog ”En stor seger”, som CdS kallar det,i CL (2-0 mot Wolfsburg). Hon får fina 7 av 10 i betyg. Från mercaton skriver CdS att Diogo Dalot gett grönt ljus till en flytt till Roma. Förhandlingar pågår med Manchester United, och tidningen tror på ett lån med köpoption på 15 miljoner euro.



SPANIEN

Sport är en av få stora sporttidningar som inte låter WTA-slutspelets vinnare Garbiñe Muguruza ta hela förstasidan i anspråk. Här är det i stället Xavi som har budskapet klart, ”Till attack”. Ett offensivt Barça är att vänta i hans tränardebut mot Espanyol. Backen Eric Garcia säger i en intervju med tidningen, ”Jag ser lite Pep (Guardiola) och Luis Enrique i Xavi”. Även Óscar Mingueza prisar den nye tränaren – ”Xavi kommer bli väldigt bra för oss” – samtidigt som han dissar förre tränaren Ronald Koeman, ”Laget slutade tro på hans idéer”.

Marca menar att ”Bayern hotar ’Operation Rüdiger’”. SportBild uppgav i onsdags att Bayern München erbjuder tysken tolv miljoner euro om året. Det riskerar att sätta käppar i hjulet för Real Madrids försök att värva mittbacken från Chelsea på en fri transfer. Det var så sinom klubben gjorde med David Alaba från just Bayern München. Atlético ser ut att drabbas av ett nytt avbräck inför matchen med Milan. João Felix är skadad, missar matchen mot Osasuna i helgen och det anses ”nästan omöjligt” att han kan möta italienarna. Beskedet kommer tätt inpå att Antoine Griezmann fått sin avstängning förlängd att gälla även över Milanmatchen.

Cadena Cope lyssnar på Enric Masip, rådgivare till Barças president Joan Laporta, som på tal om Dani Alves återkomst drar en något anmärkningsvärd parallell: ”Det här med Alves påminner mig om när Michael Jordan gjorde comeback i Wizards”.

FRANKRIKE

L’Equipe lockar med en intervju med PSG:s tränare Mauricio Pochettino. Han påpekar olikheter i projekt jämfört med Klopp i Liverpool eller han själv i Tottenham. Där fanns tid. ”I PSG är projektet att vinna och vinna omedelbart”, säger han. Därför får finesserna också vänta. ”Utan resultat kan man inte anlända vid den fotboll som vi i alla i slutändan söker; vi vill alla spela vacker fotboll, vinna med 5-0 och så vidare”. Pochettino avvisar bestämt snack om att det kan vara frustrerande och säger att det är en utmaning. Han är på outforskad mark. ”Vilket lag har haft har haft eller har målvakter på den nivå PSG har? Navas, Donnarumma, Rico. Det är något som aldrig hänt förut”, säger han. Pochettino vänder sig mot en fråga om han har en egen stil på sina lag eller anpassar sig. ”Jag säger det med all respekt, men den frågan saknar en viss respekt. Det är som om jag skulle säg att du saknar en egen stil i ditt skrivande”. Mer PSG; Neymar har en lårskada och missar matchen mot Nantes i morgon och är även ett frågetecken till CL-matchen mot Manchester City i veckan. På tal om skador så missar Gabriel Gudmundsson Lille match mot Monaco i kväll på grund av skada. Amanda Ilestedt är inte skadad men fick nöja sig med en bänkplats i går när PSG spelade CL (2-0 mot Real Madrid).

Foot Mercato uppger att PSG leder kampen om Franck Kessiés namnteckning. Mittfältarens kontrakt går ut i sommar och Milan har inte lyckats komma överens om en förlängning. Storklubbar som Barcelona, Man United och Arsenal har också uppgetts intresserade. Foot Mercato skriver vidare att Seko Fofanas framfart i Lens väcker utländska klubbars intresse. Newcastle, Milan och Atalanta är alla intresserade av den 26-årige mittfältaren, liksom Marseille på hemmaplan.



TYSKLAND

Kicker noterar ord från Bayern Münchens tränare Julian Nagelsmann om ovaccinerade Joshua Kimmich som riskerar karantän igen efter att ha varit i kontakt med en misstänkt coronasmittad person. ”Vi bor inte i Alaska, där en älg passerar var 750:e kilometer och en människa var 1 400:e kilometer, utan i en civilisation”, säger Nagelsmann med ironi om kontakter. Kicker frågar om konsekvensen för klubben. ”För de som inte vaccinerat sig finns det en mycket större risk att missa träningar och matcher. Spelarna vet det, det ingår i paketet”, säger Nagelsmann, men vill inte fördöma dem, ”Jag behandlar alla lika, vaccinerade eller ovaccinerade. För mig är de varken bättre eller sämre människor”. Landets ledare diskuterar för närvarande om vaccinationskrav ska gälla även professionella idrottsutövare.

Sport1 rapporterar att Karim Adeyemis agent fortsätter turnera runt bland storklubbarna. I går besökte han PSG. Tidigare ska besök ha avverkats hos Dortmund, Bayern München, Real Madrid, Atlético, Barcelona och Inter. Dortmund ses fortsatt som favorit att värva den 19-årige RB Salzburg-anfallaren.

WAZ uppger att Dortmund överväger att låna ut supertalangen Youssoufa Moukoko. Anfallaren, som fyller 17 år, har inte lyckats få mycket speltid. Lånet skulle gälla i sommar, inte redan i januari, och även om Erling Haaland skulle lämna klubben.