Kaos på Bayerns årsmöte - "Värsta jag varit med om"

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.



TYSKLAND

Kicker sammanfattar Bayerns Münchens årsmöte på torsdagen med rubriken ”Visslingar, burop, nobbad motion – och rop om ”Ut med Hainer”. Så kaotiskt var det. ”Det här var den värsta tillställning jag någonsin upplevt i FC Bayern”, säger hedersordförande Uli Hoeness. I fokus stod en motion från en medlem om att avsluta samarbetet med Qatar Airways när avtalet går ut 2023 (se supportern i klipp här). Men motionen ströks. På det följde ilska från många av de 780 närvarande medlemmarna. De sjöng ”Vi är Bayern, det är inte ni” mot klubbledningen och taktfasta rop skallade om att klubbpresident Herbert Hainer ska avgå. Bayernsupportrar har blivit alltmer högljudda i sin kritik av Bayerns band till Qatar.

ANNONS

Bild suger vidare på RB Leipzigs segerkaramell från i onsdags. Tidningen ställer upp fem slutsatser i punktform efter 5-0-triumfen i Brügge. En av dem är Emil Forsberg, som fick toppbetyget 1 av 6 i Bild. ”Svensken måste alltid spela. Han är hjärnan och ledaren på mittfältet – och samtidigt en fajter. Om han är trött efter en timme, då kan han gå ut”, skriver tidningen.

Wolfsburger Allgemeine Zeitung har en uppdatering om Rebecka Blomqvist. Hon blir borta resten av året, meddelar Wolfsburg. Hon skadade fotleden under träning med landslaget. I går kväll meddelade landslagsledningen att hon inte var aktuell för tisdagens VM-kvalmatch mot Slovakien och skickats hem.



ENGLAND

Daily Mirror har ”You Rang?” men The Sun är snäppet vassare med ”U Rang?”. Rubriken fångar med ”U” in Manchester United och ”Rang” är Ralf Rangnick – Manchester Uniteds nya tränare och framtida spindel i nätet. The Athletic var först ut med uppgifterna i går. I natt skrev transferspecialisten Fabrizio Romano att United ska ha ny kontakt med Lokomotiv Moskva i dag och är ”optimistisk”. Ryska Championat skriver att Rangnick redan är i England och att Lokomotiv i dag väntas bekräfta att tysken lämnar klubben. Mirror och Sun gör också rubrik, om än i mindre skala, om att Arsenaltränaren Mikel Arteta vill knyta till sig Arsène Wenger. ”Förhoppningsvis kan vi få honom närmare, för jag tror han skulle gilla att se den miljö han skulle kunna skapa här”, säger Arteta.

ANNONS

The Guardian har ”Ralf till undsättning” som största rubrik. Tidningen påminner om att Rangnick så sent som i januari tackade nej till Chelsea. Då sa han: ”Jag är inte en interimtränare. För spelarna och medierna skulle jag vara ’fyra-månaderstränaren’, en haltande anka från dag ett. Det skulle behöva vara något speciellt” – vilket United och en tung konsultroll de två nästkommande åren tycks vara.

Metro kallar redan Rangnick för ”Red Ralf”. Fast dagens största rubrik får Tottenhams krasch. ”What a nightMURA” (1-2 mot Mura). ”Några av spelarna borde aldrig bära en Spurs-tröja igen”, sa experten och ex-Spursaren Jamie O’Hara missbelåtet i Sky Sports. Tottenhamtränaren Antonio Conte tittar i sina händer och ser inget trollspö. ”Om någon tror att en ny tränare anländer och Conte vunnit förut och därför är en trollkarl…den enda magi jag kan skapa är att arbeta”, säger han.

ANNONS

Daily Telegraph uppger att Manchester City intensifierar sina försök att knyta Raheem Sterling till ett nytt kontrakt. Det har skrivits om en utlandsflytt för 26-åringen. Bland annat Barcelona har uppgetts intresserad.

Daily Mail hävdar att Manchester United ger sig in i jakten på Dusan Vlahovic. Det har tidigare talats om bland annat Tottenham, Newcastle och framför allt Juventus. Enligt italienska uppgifter vill Fiorentina ha 70-80 miljoner euro för sin anfallsjuvel. Daily Mail uppger vidare att Newcastle är intresserad av Oleksandr Zintjenko. Klubben vill låna ukrainaren från Manchester City i januari.



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport solar sig i Inters och Milans milanesiska glans. ”Ett gyllene ögonblick för de två klubbarna”, som slåss om både ligatitel och är kvar i Champions League-kampen. Dessutom är Milantränaren Stefano Piolis kontraktsförlängning klar. Ett plus ett år. Ett tillkännagivande kan komma redan i dag. Det skrev även transferspecialisten Fabrizio Romano under natten. Även i Inter är förlängningar på gång. Marcelo Brozovic väntas inom en vecka skriva på ett kontrakt till 2025. Ivan Perisic, som tidigare uppgetts lämna i sommar, kan också var aktuell för en förlängning. En bit in i tidningen finns ”Varning för Ibra och CR7”. GdS påtalar på nytt att Italien hoppas slippa Sverige och Portugal i VM-playoff. I dag är lottningen. Tidningen skriver att Sverige inte är lika bra som Portugal ”de är överkomliga, men vi trodde detsamma 2017. Det minnet och Ibras återkomst gör att vi föredrar Ryssland, Skottland eller Wales” i en final. La Repubblica håller med. ”Portugal är mest skrämmande, men kanske vore det än värre att återuppleva mardrömmen Sverige”. Semifinalerna spelas 24-25 mars och finalerna avgörs 28-29 mars.

ANNONS

Corriere dello Sport har samma anslag med ”CR7, Ibra, Lewa”, men lägger med rubriken till att Italien vill undvika en semifinal mot Polen. Dagens bärande rubrik är att ”Juve riskerar allt”. Det går tungt både på planen och på börsen för Turinkubben, upplyser CdS. Juve är elva poäng efter täten i Serie A och måste vinna den svåra matchen mot Atalanta i helgen. CdS tror i första hand inte på Dejan Kulusevski i startelvan, men nämner honom i ingressen som ”en joker”. Gazzetta dello Sport är inne på en liknande linje, och sätter 70-30 i Paolo Dybalas favör i kampen med svensken om en startplats. Både CdS och GdS har Zlatan Ibrahimovic, som grinade lite illa i slutet av Atléticomatchen, i startelvan till matchen mot Sassuolo på lördag.



SPANIEN

Mundo Deportivo konstaterar att det är ”Allt eller inget mot PSV”. Det är vad som gäller för Real Sociedad i sista EL-omgången efter gårdagens förlust (1-2 mot Monaco). Alexander Isak gjorde tröstmålet – svenskens tredje raka mål på bortaplan i Europa League. ”Bara Januzaj, och Isak då och då, var vapen framåt”, skriver German Melero i en krönika efter matchen. I Marca är det bara Isak och Barrenetxea i San Sebastianlaget som når upp till två stjärnor av tre. Svensken fick lämna planen i förtid. MD är bekymrad över fotledsskadan. Enligt Diario Vasco och Diario AS är den inte allvarlig. Isak är ”ett stort frågetecken” inför matchen mot Espanyol på söndag men borde enligt DV vara redo för toppmötet med Real Madrid den 4 december och EL-avgörandet mot PSV fem dagar senare.

ANNONS

Marca hyllar ”Chefen”, Toni Kroos. Tidningen menar att han för närvarande är på sin toppnivå. Marca skriver även att en ”Het januarimånad” väntar för Real Madrid. Klubben har spelare med utgående kontrakt att kontakta. Först och främst Kylian Mbappé, men även Antonio Rüdige och Paul Pogba finns med i diskussionerna i klubbledningen. Marcelo, Isco och Gareth Bale är spelare som i likhet har utgående kontrakt och kan inleda diskussioner men för att lämna Real Madrid.

Sport skriver om kampen på högerkanten i Barça och lägger ribban för klubbens tilltänka anfallsvärvning, ”Arthur Cabral, den nye Lewandowski”. Tidningen konstaterar också att Pedri är skadad igen. En bakslag i rehaben gör att han inte kan spela mer i år. Enligt Marca blir mittfältare borta sex veckor. Pedri har bara kunna spela fyra matcher den här säsongen, två i ligan och två i Champions League. Häromdagen fick 19-åringen Tuttosports prestigefulla utmärkelse Golden Boy.

ANNONS



FRANKRIKE

Le Parisien ser inte sina uppgifter om PSG-förhandlingar med Zinedine Zidane som någon liten sak. ”PSG-Zidane: Det hemliga mötet” är dagens största rubrik. Den förpassar närmast symboliskt ”Macron hos påven” till en undanskymd plats på nyhetsettan. ”Det är inte längre en fantasi, snarare en dröm som håller på att bli verklighet”, inleder tidningen sin långa artikel om Zidane. Vid det där mötet med Zidane ska bland annat sportchefen Leonardo och klubbdirektören Jean-Claude Blanc, som känner Zidane sedan tidigare, ha närvarat. Planen är Zidane efter säsongen, om Mauricio Pochettino inte mot förmodan hoppar av till Man United under säsongen. Men ingenting är klart. Zidane har länge sagt vänta på att förbundskaptensposten ska bli ledig, vilket kan bli först om ett år men också senare beroende på hur det går för Frankrike i VM. Till skillnad från Marca (se torsdagens Headlines) tror Le Parisien också att Zidanes ankomst skulle kunna påverka Kylian Mbappé att stanna.

ANNONS

L’Equipe lägger tränarfrågan helt åt sidan och fokuserar på att ”PSG har tre månader på sig att förändras”. Då börjar åttondelsfinalerna i Champions League, och dagens PSG kan inte slåss om titeln, är L’Equipes poäng. Tidningen uppmärksammar också Marco Verrattis skada. Han ådrog sig en lårskada på uppvärmningen inför matchen mot Manchester City i onsdag. Enligt tidningen väntas italienaren bli borta cirka tre veckor. Förstasidan tillägnas i alla fall franska framgångar i Europa League. Monaco säkrade förstaplatsen i gruppen (2-1 mot Real Sociedad). Motståndarnas Alexander Isak får fullt godkända 6 av 10. Lyon är också säker gruppetta (3-1 mot Bröndby). Motståndarnas Simon Hedlund får fullt godkända 6 av 10. Dessutom gick Rennes vidare (3-3 mot Vitesse) medan Marseille är borta (2-4 mot Galatasaray). ”En enorm besvikelse”, säger OM-mittfältaren Mattéo Guendouzi till RMC Sport.