Efter inhopp och två mål: ”Haaland rasande på sig själv”

TYSKLAND

Kicker rapporter in seger för Dortmund (5-0 mot Besiktas). Erling Haaland hoppade in efter en timme, gjorde två mål men var han nöjd för det? Inte alls. Han missade en stor chans till hattrick. ”Jag såg honom just i omklädningsrummet. Han var rasande på sig själv”, berättar Marco Reus för Amazon Pime. Ett gott tecken? ”Ja, ett mycket gott tecken”, svarar Reus.

Leipziger Volkszeitung firar en prestigeseger för RB Leipzig (2-1 mot Man City). Emil Forsberg får finfina 2 av 6 i betyg (1 är bäst), men det får nästan hela laget. ”Kan också spela ihop med Szoboszlai. Bra match, ögongodis med boll, fin assist till Silvas 2-0”, lyder omdömet om Forsberg.

Bild framför en hälsning från Bayern München inför kvällens match mot Barcelona. ”Var inte oroliga, vi kommer att spela med bästa lag. En hälsning till Lissabon, var inte oroliga!”, säger tränare Julian Nagelsmann, med riktning Benfica. Den portugisiska klubben är beroende av resultat i München. Benfica, som möter jumbon Dynamo Kiev, är två poäng efter Barça. Tidningen noterar också att Schalke har temporärt bytt klubbmotto. Från ”Wir leben Dich”, ”Vi lever genom dig”, till ”Impf Dich”, ”Vaccinera dig”.

ENGLAND

Metro lockar med ”More Mo Magic as Origi seals six of the best”. Den går knappt att översätta men summerar att världsliraren Mohamed Salah slog till igen, att kultliraren Divock Origi slog till igen och att Liverpool vann igen (2-1 mot Milan) – den sjätte CL-gruppspelssegern av sex möjliga. Och då ställde Klopp ändå upp med i stort sett en reservelva på San Siro. ”En enastående insats”, säger Klopp stolt.

Daily Mirror har också med Origi och ”six of the best” i rubriken, men har även andra lovande uppgifter för Liverpoolfans. Med röd stämpel för ”exklusivt” förkunnar Mirror att Liverpool leder jakten på Jude Bellingham. 18-åringen väntas för en saftig peng återvända till Premier League till sommaren. Dagens största rubrik är annars ”Ny covidkris”. Den berättar gårdagens nyheter om att Tottenham drabbats av sex fall och Chelsea av minst ett (Matteo Kovacic). Enligt The Times handlar det nu om sju fall bland spelare i Tottenham. The Sun har på ett liknande tema ”Jingle Hell” – klubbarna fruktar att covidvågen ska stänga läktarna till jul.

Daily Mail förmedlar skadebakslag i Leeds. Patrick Bamford var tillbaka senast, gjorde mål på tilläggstid…och skadade sig igen i firandet. En hamstring kan stoppa honom från spel mot Chelsea i helgen. Även Kalvin Philips skadade sig och väntas enligt Mail bli borta två månader. Robert Lewandowski säger att hans ord om Lionel Messi feltolkats. En intervju i polsk tv gav intryck av att han tvivlade på Messis uppriktighet om att han borde få Ballon d’Or för 2020. Nu understryker Lewandowski att han tvärtom var rörd av argentinarens ord.

Daily Telegraph är nog enda tidningen utanför Manchester som gör Manchester Citys förlustmatch (1-2 mot RB Leipzig) till största fotbollsrubrik. ”Walkers hjärnsläpp – Pep rasande sedan ytterbacken visats ut för en våldsam spark”.

The Independent har uppgifter på att Antonio Rüdiger närmar sig en flytt från Chelsea med destination Real Madrid. Den tyske backens kontrakt går ut i sommar och enligt tidningen har hans agent redan träffat en informell överenskommelse med Real Madrid. Goal adderar att sajtens källor uppger att den spanska klubben mycket riktigt är optimistisk om att värva Rüdiger.

The Sun uppger att West Ham överväger ett lånebud på Nathan Aké i januari. Kurt Zouma bli borta till mars och klubben behöver backförstärkning. Aké har bara startat tre matcher för Manchester City.

ITALIEN

Corriere dello Sport gör som Gazzetta dello Sport i går – låter sig inspireras av Milanos mest förnäma scen. Den slog upp portarna igen i går med operan Macbeth. ”På La Scalas premiärkväll blev både Pioli och Inzaghi besegrade i Europa”. Det följs av huvudrubriken ”Milano slår an fel ton”. För Milan svek hemma (1-2 mot Liverpool) och Inter orkade inte stå emot borta (0-2 mot Real Madrid).

La Gazzetta dello Sport brister ut i ett ”Jävlar, så frustrerande”, med anspelning på Milans smeknamn (Djävulen). Redan i ingressen konstateras att Zlatan Ibrahimovic hade ”avslagen afton”. Svensken får bara 5 av 10 i betyg i både Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport. ”Zlatan led hemskt i frånvaron av framspelarna Leão och Rebic, men tände själv inte till”. Klopp hyllade ändå svensken efteråt. ”Jag har oerhörd respekt för Zlatan. Du måste vara galen för att spela på den här nivån vid 40 års ålder, men inte om du heter Ibrahimovic. Han försökte spela sitt spel, men försvaret höll ihop bra. Hans karriär säger allt om honom”, säger Klopp. Dejan Kulusevski har opererats för akut bihåleinflammation. Han missar nu kvällens match mot Malmö och helgens möte med Hellas Verona.

SPANIEN

Diario AS jublar, ”Sluta aldrig tro!”, efter Atléticos dramatiska CL-avancemang (3-1 mot Porto). Marca är inne på samma tema men fyller i med slagord som ”Tro, kämpa, lida, stå emot, vinna, gå vidare” och så tillägget i stora bokstäver ”Det är Atléti!”. Marca beskriver det som ”en historisk afton”. Tränare Diego Simeone menar att ”Matchen hade allt”. Det inkluderade bland annat tre röda kort. Simeone lägger till, ”Jag har varit här tio år men det här laget berör mig mer än något annat under den tiden”. Hela fem Atléticospelare får Marcas toppbetyg tre stjärnor, men den största stjärnan av dem alla var för kvällen Antoine Griezmann. Real Madrid ser på från ovan. Rubriken är ”Som ett flygplan” (2-0 mot Inter) och den är placerad ovan Atléticos. Ännu en gång var det Toni Kroos som ledde laget till seger och inkasserar tre stjärnor.

Mundo Deportivo söker sig till Shakespeare. ”Att vara eller inte vara”, det är frågan för Barcelona som behöver kliva upp på scenen i München och besegra FC Bayern för att vara säker på CL-avancemang. Sport kontrar inte med någon ”Midsommarnattsdröm” men väl med ”Låt oss drömma”. Xavi säger inför matchen: ”Vi har aldrig vunnit i München men historia är till för att skrivas”. Sport tror på följande elvor. Vidare uppger tidningen att Barcelona varit i kontakt med Chelsea om Timo Werner och Hakim Ziyech, men att tränare Thomas Tuchel inte vill släppa spelarna. Mundo Deportivo skriver å sin sida att Barcelonas intresse för Edinson Cavani är seriöst. Källor nära Cavani säger till MD att anfallaren skulle vara intresserad av en flytt till Barça i januari.

FRANKRIKE

Le Parisien märker hur känslor tar över efter Kylian Mbappés och Lionel Messis show i går (4-1 mot Club Brügge). Tidningen pratar med experten och forna landslagsprofilen Emmanuel Petit. Han lovordar Mbappés gest att ge straffen till Messi. ”På sikt vet vi att PSG måste göra framsteg, men också på det mänskliga planet. Vi vet alla att Messi lidit känslomässigt sedan han lämnade Barça. Och jag tror sådana gester betyder mycket. Det är inte bara en form av respekt, det är också ett sätt att integrera Messi”, menar Petit. Han kommer in på den känslomässiga sidan även när han ser på PSG som projekt och lag. ”Det tar tid att få spelare du inte valt att fungera ihop. Men Messi tillhör de som har behov av att vara älskad för att göra sitt bästa på planen”, menar Petit. PSG-tränaren Mauricio Pochettino vill visserligen inte bekräfta att Mbappé är ordinarie straffläggare men bi poetisk när han ska beskriva samförståndet mellan fransmannen och Messi. ”Fröet är sått, knopparna kommer fram och med tiden kommer det att finnas växter, träd och vackra blommor”, säger Pochettino till RMC Sport.

L’Equipe ser PSG få en ”Dubbel dos”. För Mbappé och Messi gjorde två mål var. Kanske är laget skyddat mot framtida bakslag. I alla fall ser tidningen ”Löften inför framtiden”, rubriken inne i tidningen. Även om Mbappé var matchens stjärna (8 av 10 i betyg) faller lika mycket ljus på Messi. ”Han levererade sin kanske mest kompletta och övertygande prestation sedan han anlände till Paris”, skriver L’Equipe. I kväll spelar Lille borta mot Wolfsburg. Av allt att döma väntar bänken igen för Gabriel Gudmundsson. Juninho har tidigare antytt att han lämnar posten som sportchef i Lyon till sommaren. Men enligt L’Equipe blir det troligen tidigare än så. Brasilianaren uppges lämna klubben redan i januari.