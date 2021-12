Varnar: Barça fast mellan dekadens och nystart

Rubrikämne i rött.

SPANIEN

Marca ser Real Madrid ta på sig uniformen och förbereda en ”Slutoffensiv för Rüdiger”. Den spanska storklubben har siktet inställt på Chelseabacken och hoppas redan i januari ha erövrat hans kontraktssignatur för en sommarövergång. Londonklubben har ännu inte rest vit flagg, men Real Madrid är övertygade om att vinna slutstriden.

Diario AS fokuserar på strider som utkämpas på planen. Om Villarreal seger och avancemang (3-2 mot Atalanta). På måndag är det CL-lottning. ”PSG och Chelsea möjliga nitlotter för Real Madrid – Atlético vill ha Lille”, summerar tidningen. Men dagens största rubrik handlar om Barcelona och en ”Total kollaps”. Där punktas upp: ”Xavi tillkännager en revolution som är omöjlig på grund av brist på tid och i kassan”, ”Barça vill redan göra sig av med Dest”, ”Ter Stegen och De Jong till försäljning”, ”Budet till Dembélé kommer inte att uppgraderas” och ”Memphis skadad en månad”. El Mundo ser det också som att Xavis tal om nystart ”kolliderar med oförmågan att byta ledarskap i omklädningsrummet”, med bild på Gerard Piqué. Tidningen påpekar vidare att klubben är fast med en trupp med många problem. Rubriken är ”Barcelona lider mellan den nya eran och den gamla dekadensen”.

Sport kontrar med rubriken ”Barça gör rent hus och förblir etta”. Ack vad tidningen hade hoppats kunna skriva sådana ord om herrlaget. I stället är det de suveräna damerna som lagt ytterligare ett offer under sig (4-0 mot Arsenal). Formstarka Fridolina Rolfö svarade för mål nummer tre. Sport uppger vidare att Xavi hade ett krismöte med klubbledningen under torsdagen för att se över situationen efter Europadebaclet. Fokus låg på en sportslig uppryckning men klubbpresident Laporta lovade också att göra vad han kan i januari för att skaffa förstärkningar. Xavi vill ha Ferran Torres. Det är också dit dagens stora rubrik leder. Barcelona har ökat sitt bud till 45 miljoner euro plus 15 milj i bonusar, samtidigt som Manchester City sänkt sitt krav till 60 milj euro. En lösning är med andra ord nära. 21-åringen har redan tackat ja till ett femårskontrakt med Barça.

Mundo Deportivo jublar i sin San Sebastian-upplaga över Real Sociedads triumf (3-0 mot PSV Eindhoven). ”Överflöd!”. En seger krävdes, det blev till och med en storseger. Trots det hamnade inte Alexander Isak i målprotokollet. ”Han saknade finess en mot en men var den förste att jobba hemåt när det krävdes”, skriver MD i sitt omdöme.



ENGLAND

iSport anstränger sig mest för att skildra Leicesters fall i Europa League (2-3 mot Napoli). ”Neapolitan: I scream” är en omskrivning ”Neapolitan ice cream”. Den som inte omedelbart hade koll på den ordvitsen känner sig som Leicestertränaren Brendan Rodgers inför Europa Conference League. ”Ärligt talat vet jag ingenting om den”, säger han om turneringen som Leicester nu ska lära känna.

Daily Telegraph välkomnar ännu en dag av covidrubriker. Enligt tidningen har klubbar i Premier League och English Football League (de tre professionella divisionerna under) bland annat blivit stark rekommenderade att inte hålla julfester. I EFL:s riktlinjer rekommenderas även att spelare på bussen placeras efter vaccinationsstatus, samt att målvakter inte ska träna ihop. Tottenhams match mot Brighton i helgen ställdes in i går på grund av covidutbrottet hos Londonlaget. Även Leicesters trupp är tungt drabbad av covid.

Daily Mail följer upp uppgifterna om att Antonio Rüdiger är på väg att lämna Chelsea för Real Madrid. Enligt tidningen erbjuds tysken närmare 400 000 pund i veckan i lön av Real Madrid – en fyrdubbling av vad han i dag. Det har tidigare uppgetts att Chelsea erbjudit 140 000 pund i veckan. Rüdigers kontrakt går ut efter säsongen. Daily Mail berättar också att den planstormaren under Chelsea-Juventus i damernas Champions League blivit portad från Chelseas matcher. Händelsen blev viral sedan Sam Kerr axeltacklat omkull mannen.

Liverpool Echo skriver att Liverpool är intresserad av Jarrod Bowen i West Ham och Raphina i Leeds. Båda spelarna scoutas men ingen av dem uppges aktuell redan i januarifönstret.

The Sun uppger att Raphael Varane nu är tillbaka i full träning för Manchester United. Han kan även vara aktuell för en plats på bänken mot Norwich på lördag men troligare mot Brentford på tisdag. Därmed skärps konkurrensen för Victor Nilsson Lindelöf igen.

The Guardian fortsätter med sin listning av världens 100 bästa damspelare. De tio bästa återstår, men alla svenskorna är nu rankade: Magdalena Eriksson (11), Stina Blackstenius (17), Kosovare Asllani (24), Hanna Glas (33), Fridolina Rolfö (45), Sofia Jakobsson (62), Hedvig Lindahl (65), Caroline Seger (77) och Lina Hurtig (88). Förra året var Eriksson högst rankad svensk som nummer 25.



ITALIEN

Corriere dello Sport hyllar Napoli som fixade avancemanget i Europa League (3-2 mot Leicester). Zielinski får matchens högsta betyg, 8 av 10. Medan det var ”Ciao, Gasp” för Atalanta i Champions League (2-3 mot Villarreal) kunde Roma jubla över förstaplats och avancemang Europa Conference League (3-2 mot CSKA Sofia). Inte riktigt. José Mourinho var frustrerad över hur ”naivt” laget spelade i andra halvlek, att det var ”oacceptabelt” att tappa 3-0 till 3-2. Och så beklagade han sig över att truppen är för tunn för tre turneringen. CdS berättar också att Palermo kommer att stå som värd för Italiens VM-playoffsemifinal mot Nordmakedonien.

La Gazzetta dello Sport använder störst bokstäver ”ItaliInter föds”. För Inter satsar ungt och italienskt – i fokus är nu anfallaren Gianluca Scamacca och mittfältaren Davide Frattesi, båda 22 år. Två Sassuolospelare som Inter vill värva. En tredje som intresserar är anfallaren Giacomo Raspadori, 21. Dessutom har klubben ögon för backen Mattia Viti, 19, i Empoli. Då Zlatan Ibrahimovic på lördag kan ansluta till 300-målklubben gör GdS en jämförelse med Lionel Messi och Cristiano Ronaldo som hängt i den där klubben länge. Fotbollskanalen gjorde en liknande jämförelse i går. GdS förväntar att Ibrahimovic startar mot Udinese, trots att han även startade mot Liverpool i veckan. ”Vi är besvikna över att ha blivit utslagna i Champions League men nu ska vi kämpa om scudetton”, sa svensken i går. På tal om Milan, Mattia Caldara är aktuell att kallas tillbaka från lånet i Venezia. Han ses som en ersättare till långtidsskadade Simon Kjaer. När GdS ser över Juventus trupp omnämns Dejan Kulusevski i en lång uppräkning av spelare med frågetecken, och svensken nämns med orden ”…Kulusevski kanske inte är så mentalt stark…”. I kväll är det krisderby mellan Genoa och Sampdoria. Allt talar för att Albin Ekdal finns med från start.

Calciomercato-journalisten Stefano Agresti är den senaste att ifrågasätta Zlatan Ibrahimovic efter Milans Europauttåg. ”Känslan är att Milan är Ibrahimovics fångar. Han har gett dem mycket under sina andra vända men påverkar nu tunga beslut”, skriver han.



FRANKRIKE

L’Equipe har – vid sidan av den tjusigt Miami Vice-inspirerad F1-förstasidan – en fotbollspuff. ”OM ska prova C4”. Det betyder att Marseille i alla fall klarade en plats till Conference League genom att bli grupptrea (1-0 mot Lokomotiv). C1 är Champions League, C3 Europa League. Och C2? Det var Cupvinnarcupen. Hur som helst, L’Equipe har sammanställt poängsnittet nationsvis från gruppspelet i Champions League och Europa League. Etta är Nederländerna (13 poäng), tvåa England (12,5) och trea Frankrike (11,4).

Le Parisien skriver att PSG är på väg att förlänga kontrakten med Ángel Di María och Marquinhos. En muntlig överenskommelse finns redan med Di María, vars kontrakt går ut i sommar. Med Marquinhos, som har kontrakt till 2024, finns en ömsesidig kärlek och ett kontraktsskrivande lär gå undan. Le Parisien tror 27-åringen kan bli kvar i PSG resten av karriären.

TYSKLAND

Bild uppger att vätska i lungorna upptäckts hos Joshua Kimmich efter att han lämnat covidkarantän. Han väntas nu missa de tre avslutande matcherna i år. En annan av Bayern Münchens ovaccinerade spelare har också haft det tungt efter att ha testat positivt. Eric Maxim Choupo-Moting blev, enligt Bild, ordentligt sjuk och liggande en vecka. Han kämpar fortfarande med eftereffekter. En comeback väntas först om minst en vecka. Bild var i går också den senaste i raden av tyska medier att uppge att Karim Adeyemi är nära Dortmund. RB Salzburg-spelaren är överens med Dortmund men klubbarna behöver också komma överens. Adeyemi själv har för Sky Sport uteslutit ett klubbyte redan i januari.

Kicker snappar upp Sport1-intervjun med superagenten Mino Raiola. Där pratar han om en transfer för Erling Haaland. ”Stora affärer planeras noga. Vi har tänkt på vad som ska göras i två år. Vi har så klart tydliga idéer om var Erling ska se sig om, vad marknaden har att erbjuda”, säger Raiola.