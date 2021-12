Juventus siktar på Martial - ”mysteriet” Kulusevski kan offras

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport toppar med att ”Allegri gör om Juve”. Det behövs förstärkningar i varje lagdel. Till anfallet ses ett köp av Dusan Vlahovic som för ”komplicerat”, men Anthony Martial pekas ut som januarivärvning och Gianluca Scamacca till sommaren. Till mittfältet är Denis Zakaria aktuell men först till sommaren, liksom backen Federico Gatti i Frosinone. För att värva måste spelare också bort. Morata, Arthur, Ramsey och Rugani ringas in. Inte Dejan Kulusevski. Fast svensken nämns i stället i en krönika intill. ”Om en spelare måste offras så kan det vara så att han pratar svenska”, skriver Valerio Clari, och pekar på att Juve behöver pengar och redan har Dybala, Chiesa och Cuadrado i positioner Kulusevski spelar. Tidningen länkar också till en artikel av Stefano Agresti, med rubriken ”Kulusevski, det stora mysteriet”. Efter en start som lovade så mycket i klubben har han bleknat. En flytt till en klubb där han får större förtroende skulle göra Kulusevski gott, argumenterar Agresti. Kulusevski var för övrigt tillbaka i träning igen i går efter att förra veckan ha opererat sig för en akut bihåleinflammation. På lördag väntar möte med Mattias Svanberg och Bologna.

ANNONS

Corriere dello Sport varnar i dagens största rubrik, ”Säg aldrig Afrika”. För Afrikanska mästerskapen i januari anses hotat. Arrangörerna har bestämt avvisat rykten om att turneringen i Kamerun kan ställas in på grund av covid. Men Europas fotbollsklubbsorganisation, ECA, hotar nu med att stoppa spelare. ECA anser inte turneringen har något regelverk för att motverka smittspridning. På annan plats skriver Corriere dello Sport att Lazio kan förlänga med Maurizio Sarri till 2025 innan jul. Tränaren väntar också få två nyförvärv i vinter och fem i sommar.



ENGLAND

Daily Mail placerar ”Arsenal upp på fjärde plats” (2-0 mot West Ham) mitt på förstasidan. Men som ett symbolikst mörkt moln ovanför tornar en större rubrik upp. ”Vi spelar bara för att göra tv-bolagen nöjda”. Covid tar ett allt fastare grepp om Premier League och Leicesters tränare Brendan Rodgers är missnöjd med att laget tvingas spela mot Tottenham i kväll trots covidutbrott i lagen.

ANNONS

Daily Mirror placerar under feta rubriken ”Omichronic” dit fler tränarcitat. Antonio Conte i Tottenham: ”Ingen vet riktigt hur mycket spelarna påverkas av covid på lång sikt. Det är ett stort problem”. Jürgen Klopp i Liverpool: ”Varför döljer en del klubbar hur många som är smittade? Det borde definitivt vara mer öppet”.

Daily Telegraph uppger att Manchester United nu har 19 fall av covid i trupp och stab. Matchen mot Brentford i tisdags ställdes in och matchen mot Brighton på lördag är ett stort frågetecken. United är i samtal med Premier League. I går sköts Burnley-Watford upp på grund av covidspridning.

Manchester Evening News räknade in 17 spelare som anlände till Uniteds träning i går. Bland dem Victor Nilsson Lindelöf men inte Anthony Elanga. MEN reserverar sig för att spelare kan ha anlänt tidigare.

ANNONS

Football London reagerar på West Ham-tränaren David Moyes märkliga ordval kring vaccinering. ”Det pratas så mycket om mångfald. Om vi vill ha mångfald så borde folk få välja fritt om de vill ta en injektion eller inte. Vi måste respektera alla”, säger Moyes. Hur detta är en mångfaldsfråga vet bara Moyes.



SPANIEN

Marca njuter av ”Den eviga trion” i Real Madrid – Modric, Casemiro, Kroos. Tajmingen kan tyckas sådär, med tanke på att Modric just testat positivt för covid. Men Casemiro har nyligen förlängt till 2025, Modric uppges skriva på till 2023 och Marca lägger också till att Kroos väntas förlänga till 2024. Så den formstarka veterantrion kan köra på ett tag till.

Diario AS lägger all kraft på ”Kamp mellan PSG och Real Madrid om Rüdiger”. Det var AS som i går berättade att även PSG jagar tysken. Bild var på det redan i tisdags och RMC Sport instämmer också i att PSG träffat representanter för Rüdiger. Men enligt RMC Sport är Rüdigers prioritet att stanna i Chelsea. Han väntar på ett bud. Och skulle han lämna Londonklubben efter säsongen påpekar radiokanalen att ”PSG är inte spelarens favoritdestination”.

ANNONS

Sport skriver att ”Målet gråter för Kun”, sedan Sergio Agüero på onsdagen tagit ett tårfyllt farväl till fotbollen. Mycket utrymme ges också ett spektakulärt byte. Alexis Sánchez är på väg att återvända till Barcelona. I utbyte får Inter Luuk de Jong, förutsatt att ägande klubben Sevilla ger grönt ljus. Förhandlingarna om att låna varandras spelare resten av säsongen uppges långt gångna. En webbomröstning har frågan ”Vill du se Alexis Sánchez i Barças tröja igen?”. Nästan två av tre (61 procent) hade på morgonen svarat ”nej”. Fridolina Rolfö får finfina 8 av 10 i betyg för sitt inhopp i Barças senaste CL-seger (5-0 mot HB Køge). Svenskan, som svarade för ett mål och en assist, får på nytt beröm för att ha ”anpassat sig till Barças filosofi på mycket kort tid”. Mundo Deportivo skriver, ”Storartad match av svenskan som center”.

ANNONS

Estadio Deportivo ger Ludwig Augustinsson tummen upp efter Sevillas avvärjt en cupknall på straffar (1-1 mot Andratx, 6-5 e str). ”En av de mest aktiva i Sevilla. Han satte många bollar på Rafa Mir, vilket Idrissi borde gjort. Och han tog alla vänsterhörnor, alltid farliga”, skriver ED och ger svensken 6 av 10 i betyg. Bara Papu Gómez och målskytten Rafa Mir får högre, 7.



FRANKRIKE

Paris-Match lockar med bild på Kylian Mbappé på framsidan och en intervju med PSG-stjärnan. Tidningen, som kommer ut i dag, försöker komma närmare människan Mbappé. ”Mänskliga relationer är mycket mer fascinerande än pengar. Även från mindre goda möten har jag lärt mig nyttiga läxor”, säger Mbappé, ”Det är livserfarenheterna som räknas, mer än att tjäna pengar, även om det är viktigt för vi har familjer att ta hand om. Jag är framför allt hungrig på upptäckter, resor, möten med spelare, andra kulturer”. Tidningen skriver att sommarens uteblivna flytt till Real Madrid ”är enda tabu” i intervjun. Men Marca, som törstar efter indikationer på en flytt, fäster vikt vid ett annat citat. ”Att gå från löfte till proffs, från Monaco till PSG, det var logiskt. När vi talar karriär kan det finns utrymme för det oväntade. Att skämma bort sig själv, skapa överraskningar, det är en del av sportens skönhet. Saker kan hända som förändrar dina planer: det är omöjligt att säga vad jag kommer att göra de nästa 20 åren”, säger Mbappé.

ANNONS

Le Monde har en annan intervju, med Marseilles Dimitri Payet. Redan vid två tillfällen den här säsongen har han träffats av flaskor från publiken. Situationen gör honom frustrerad. ”Måste jag sluta slå hörnor? Måste jag sluta spela fotboll? Förklara för mig”, säger han. Turbulensen har varit stort i samband med avbrutna matcher i Ligue 1 under hösten. ”Det här skulle jag vilja: vid nästa incident, oavsett arena, så skulle jag vilja att de två lagkaptenerna och de två tränarna samlas i mittcirkeln och beslutar att inte fortsätta”, säger Payet.



TYSKLAND

Kicker applåderar Emil Forsberg. Han får betyget 2,5 av 6 (1 är bäst) och utses till matchens lirare. Men det räckte inte till en plats i Omgångens lag och det räckte inte till seger för RB Leipzig (1-1 mot Augsburg). ”En besvikelse för oss”, kommenterade svensken. Laget är fortfarande utan ligaseger på bortaplan den här säsongen. Samtidigt lutar sig Bayern München belåtet tillbaka och njuter av sin fortsatta dominans. ”Om man tittar tillbaka på första halvan av säsongen så måste jag säga att samarbetet med nya tränaren (Julian Nagelsmann, min anm) varit strålande. Vi gjorde ett perfekt CL-gruppspel och leder ligan. Om vi vinner vår sista match (innan vinteruppehållet, min anm) kan vi dricka ett glas rött vin på det”, säger Bayerns sportchef Hasan Salihamidzic.

ANNONS

Spox känner doften av mer vin. Dortmunds tränare Marco Rose är förbannad på tv-experten Dieter Hamann. ”Sedan säsongens början har han klankar ner på oss. Han verkar inte förstå att vi haft halva laget borta i stort sett hela tiden. Kanske att vi borde bjuda in honom till oss och till mig”, säger Rose, varpå Hamann senare svarade, ”Jag tar gärna emot inbjudan och kommer till arenan eller hem till honom när han har ett gott glas vin att bjuda på”. Vin är det nya ölet i Tyskland.

ÖVRIGT

A Bola (Portugal) berättar att Marítimo rivit kontraktet med Faiq Bolkiah. Faiq vem? Han är mer känd som ”världens rikaste spelare”. 23-åringen är brorson till sultanen av Brunei. Familjen anses god för sisådär 150 miljarder kronor. Men pengar garanterar inte framgång. Under ett och ett halvt år i Marítimo blev det aldrig någon debut i a-laget, bara spel i b-laget. På ungdomsnivå har Faiq Bolkiah tidigare spelat för Southampton, Arsenal, Chelsea och Leicester.