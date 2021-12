Uppgifter: Newcastle bjuder en miljard för Vlahovic

Rubrikämne i rött.

ITALIEN

Calciomercato.it pratar med Filippo Grassia, journalist på RAI. Han hävdar att ”Newcastle erbjudit ett tresiffrigt belopp till Fiorentina för Vlahovic”. Och då menas ett tresiffrigt belopp i miljoner euro. Så 100 miljoner euro, eller cirka en miljard kronor. Ett sådant jättelikt bud skulle vara svårt för Fiorentina att motstå. Om en av Europa hetaste anfallaren skulle vara intresserad av en flytt till en nästjumbo i nordöstra hörnet av England – det är en helt annan sak. Vlahovic har kopplats samman med klubbar som Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham och Juventus.

La Gazzetta dello Sport varnar Inter, ”Se upp för Gasp!”. Tidningens panel av experter ser Gasperinis Atalanta som en utmanare om scudetton. Tidningen stort fokus på matchen Milan-Napoli på söndag, på kampen Zlatan Ibrahimovic-Dries Mertens. ”Zlatans sabel, Dries florett – två olika sätt att vara dödlig med högerfoten”, skriver tidningen. Kraft mot finess. Det är bara en av punkterna i en jämförelse över ett helt uppslag. Mer Milan: Jo, Zlatan startar, även om Olivier Giroud nu är tillbaka. Mer Napoli: Kostas Manolas har nu skrivit på för Olympiakos. I går tog GdS upp Juventus intresse för Man Uniteds anfallare Anthony Martial. I dag skriver tidningen att Martial vill göra flytten och att ett lån är den mest sannolika lösningen. Trots att Paolo Dybala ännu inte återhämtat sig och Federico Chiesa är skadad, så tror varken Gazzetta dello Sport eller Corriere dello Sport att Dejan Kulusevski startar mot Bologna på lördag. Mattias Svanberg är given i Bolognas elva. Aimar Sher debuterade i Spezias startelva. Det blev ingen succé. Laget fick cupstryk mot Serie B-motstånd (0-2 mot Lecce). Sher får 5,5 av 10 i betyg. John Björkengren, som spelade från start för gästerna, får 6. Gazzetta dello Sport uppger också att Inter i dag officiellt kommer att meddela att klubben kommit överens med Christian Eriksen om att bryta kontraktet.

Tuttosport ger förstasidan åt ett Juventus i praktslag. Det är förstås inte herrarnas lag utan damernas. ”I historieböckerna!”, är dagens största rubrik sedan Juve för första gången nått en CL-kvartsfinal (4-0 mot Servette). Förste målskytt var Lina Hurtig. ”Det är verkligen en fantastisk kväll, att ha nått detta otroliga resultat och att ha fått göra mål. Nästa mål? Nästa match”, säger Hurtig. Amanda Nildén hoppade in med en kvart kvar.



ENGLAND

Daily Mirror och Daily Mail hälsar god morgon med fler domedagsrubiker i covids spår. ”Kaos”, skriker Mirror ut, med tillägget, ”Premier Leagues spelschema i ruiner”. Mail är än mer dramatisk. ”Covidmassaker i Premier League”, i stora, svarta bokstäver. Tillägget: ”Hälften av helgens matcher utraderade • Klubbarna fruktar temporär stängning”. Av helgens matcher har covid redan satt klorna i Man United-Brighton, Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace, West Ham-Norwich och Everton-Leicester. De skjuts upp. Liverpool, Burnley och Chelsea har åtskilliga covidfall och kan också påverkas.

The Times har rubriken ”Ovaccinerade spelare anklagas för att bidra till störningen av Premier League”. 68 procent av spelarna är dubbelvaccinerade. Times pekar på kontrasten med La Liga där 92,8 procent är dubbelvaccinerade. Noterbart är också att i EFL, de tre divisionerna under PL, säger 25 procent av spelarna att de inte har några planer på att vaccinera sig.

The Guardian sätter toner på sina rubriker. Queen-influerade ”The show must go on”, syftar på att Premier League för närvarande inte planerar att stoppa ligaspelet helt. Till takten av ”The Mersey Beat” skildras framgångar för både Liverpool (3-1 mot Newcastle) och Everton (1-1 mot Chelsea). Inte nog med att Thomas Tuchels Chelsea var en besvikelse igen. Emma Hayes Chelsea åkte överraskande ur Champions League (0-4 mot Wolfsburg). Covid är en förklaring, enligt Hayes. ”Jag har spelare som är sjuka, som är utmattade, och kanske påverkar den mentala ångesten”, säger Hayes, ”Jag kände inte igen mina spelare i kväll”. Dessutom fick lagkaptenen Magdalena Eriksson utgå skadad efter att ha landat illa. Zecira Musovic stod i mål.

The Athletic skriver att Liverpool vill ha 15 miljoner pund för att sälja Nat Phillips i januari. West Ham och Newcastle tillhör klubbar som är intresserade av den 24-årige mittbacken.

Manchester Evening News nickar instämmande till Daily Telegraphs rapport i går: Anthony Elanga är på väg att skriva ett nytt långtidskontrakt med Manchester United, ”efter ett imponerande kalenderår”. MEN påpekar att det bara är nio månader sedan Elanga skrev på det senaste kontraktet.

Yorkshire Examiner hör Sheffield Uniteds tränare Paul Heckingbottom tillbakavisa uppgifter om att Robin Olsen kan skickas tillbaka till Roma tidigare än planerat. United behöver skära i truppen, har tre målvakter, Olsen har hög lön och har varit rätt sval samtidigt som Wes Foderingham har imponerat i svenskens frånvaro. Ändå hävdar att Heckingbottom att det inte är något om klubben funderar på. ”Nej, inte i våra tankar”, säger Heckingbottom, ”Vi har några bra målvakter här och vårt huvudsakliga fokus är att få Robin spelklar igen och det är också hans huvudsakliga fokus. Det går framåt, sakta, men det går framåt”.

SPANIEN

Marca konstaterar att ”Den sjätte vågen attackerar Real Madrid”. Den senaste covidvågen har sköljt in över Real Madrid. Marco Asensio, Gareth Bale, Andrij Lunin och Rodrygo har testat positivt, och sedan tidigare har Luka Modric och Marcelo gjort detsamma. Men de närmaste matcherna är i nuläget inte i fara, skriver Marca. I cupen lottades Alexander Isak och hans Real Sociedad mot ett division fyra-lag – hela lottningen här.

Diaro AS har samma fokus: ”Covid slår till mot Real Madrid”. Men det gäller herrarna. Damerna rullar på som vanligt. I går med en avlutande seger i CL-gruppspelet (3-0 mot Kharkiv). Men Kosovare Asllani fick gå av redan efter en halvlek. Hon kan vara skadad igen. Asllani kom tillbaka från en knäskada för bara några veckor sedan. Det har blivit tre mål på de två senaste matcherna. Men i går fick hon en känning och fick kliva av. ”Vi får se om Asllani har någonting i morgon (läs: i dag). Låt oss hoppas att det bara är ett utmattningssymptom”, säger tränare Alberto Toril.

Sport påpekar att det är ”Fullständig satsning” på Ferran Torres. Barcelona kommer att göra allt för att värva honom i januari. Men för att lösa lönen måste klubben först få bort antingen Philippe Coutinho eller komma överens med Ousmane Dembélé om ett nytt kontrakt – hans lön kan då amorteras över flera säsonger. ”Om affären (med Ferran Torres, min anm) inte går i lås nu så med all säkerhet i sommar”, skriver Sport. Tidningen uppgav i går att Alexis Sánchez är aktuell för en återkomst, men skriver i dag att tränare Xavi vill ha Ferran Torres i stället.

Mundo Deportivo är inne på liknande tema med ”Fair play är nyckeln”: ett avtal med Dembélé skulle sänka lönekostnaderna och bana vägen för Ferran Torres. MD menar även att Barça och City närmar sig varandra. City ville för tio dagar sedan ha 60 miljoner euro, Barça ville betala 45 milj euro. Gerard Romero säger på Twitch att det nu bara skiljer fyra-fem miljoner euro mellan parterna. El Chringito TV går som ofta längst. Enligt tv-programmet i natt är affären säkrad till ett pris av 50 milj euro plus fem milj euro i bonusar.

FRANKRIKE

L’Equipe ståtar med en intervju med Benjamin Pavard, Bayern Münchens franska landslagsback. Rubrik: ”Få vet vad jag gått igenom”. Orden handlar om när covid kom. ”På ett personligt plan var det svårt, att vara helt ensam i ett land som inte är mitt, långt från min familj och mina vänner. Det märktes också på planen att jag inte mådde bra privat. Det är en period som fick mig att växa som människa”, säger Pavard. Han blir ombedd att förklara ytterligare. ”(tystnad) Det är få som vet vad jag gått igenom. Du är inte lycklig bara för att du tjänar mycket pengar, det handlar om familj och vänner också. Jag beklagar mig inte, det hände enormt många andra i Frankrike och på annat håll, men det var en svår tid för mig”. Som spelare har Pavard emellanåt fått stark kritik. Det tar han inte så hårt på. ”Kritiken den kommer. En karriär med bara toppar vore härligt, men det är inte möjligt (ler), vi är mänskliga”, säger han.

RMC Sport noterar PSG-damerna som avslutade CL-gruppspelet med en storseger (6-0 mot Breidablik). Amanda Ilestedt spelade från start och i en timme. Radiokanalen tar också upp PSG:s sportchef Leonardo, som var inbjuden till Sorbonne-universitetet. Rubriken är ”Leonardo har inte förlorat hoppet om att förlänga med Mbappé”. Leonardo fick frågan om hur situationen är med den franska fixstjärnan. ”Kylian är fantastisk. Han är speciell, unik. Ni vet vad vi vill…det är givet. Vi får se”, svarade Leonardo. Han försäkrade också att Marquinhos blir kvar. ”Marqunhios kommer att stanna resten av karriären. Han vill inte lämna”, sa Leonardo.



TYSKLAND

Sky Sport lyssna på radio. På ”Radio Müller”. Det är Bayern München-stjärnan Thomas Müllers smeknamn. Det myntades av tidigare assisterande tränaren Hermann Gerland för att Müller snackar mycket på planen och har fastnat. ”Termen ’Radio Müller’ låter lite självbelåten, den matchar inte riktigt vad som menas med kommunikation på planen ur ett fotbollstaktiskt perspektiv. Det handlar om order, information och även att få mig koncentrerad i matchen”, säger Müller, ”När jag snackar mycket och deltar i spelet, då är jag också alert. Då är jag redo när bollen kommer. Det hjälper både mig och mina lagkamrater”.

Wolfsburger Allgemeine lyssnar till lyckliga röster i Wolfsburg efter knallen i damernas Champions League (4-0 mot Chelsea). ”Jag är så oerhört stolt och glad att laget fixade det. Att slå ett lag som var i final förra året är ingen liten sak”, säger sportchefen Ralf Kellermann efter avancemanget. Rebecka Blomqvist är skadad sedan tidigare men kan se fram emot kvartsfinal i mars. Då väntar antingen Arsenal, Real Madrid eller Bayern München. Lottningen är på måndag.