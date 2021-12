L’Equipe: Navas handskhånade Donnarumma

Rubrikämne i rött.

FRANKRIKE

L’Equipe ändrar om betydelsen på PSG:s initialer till – ungefär – ”Paris Saint Gnisslar”. Även om laget susar fram i Ligue 1 och är vidare i Champions League, råder spänningar bakom kulisserna. Här berättas om incidenter. Som när reservmålvakten Marcin Bulka, på lån till Nice, kom och hälsade på sina kollegor i PSG:s omklädningsrum efter lagens möte för några veckor sedan. Bulka pratade med Navas, såg att costaricanen hade samma märke på målvaktshandskarna som han själv (Sells).

Ett vittne berättar: ”Navas tittade då på Donnarumma som var i närheten och sa till Bulka, ’Du ser, världens bästa målvakter har på sig dessa’”. Donnarumma, som bär Adidas, förstod mycket väl att han var målet för piken. Relationen mellan Navas och Donnarumma beskrivs som frostig. En annan incident som omnämns är att en del spelare var irriterade när Lionel Messi och Leandro Paredes slapp träning på grund av ”magproblem” dagen efter Messis Ballon d’Or-fest. L’Equipe uppger även att PSG är mer pessimistisk till att Kylian Mbappé kommer att förlänga än vad klubben ger sken av. På annat håll uppger tidningen att Chelsea la ett bud på 85 miljoner euro för Marquinhos i somras, men att PSG nobbade.

RMC Sport uppmärksammar Fabrizio Romanos uppdatering på Jonathan Ikoné. Radiokanalen har tidigare skrivit om att affären mellan Fiorentina och Lille i stort sett är i hamn. Romano skriver nu att alla detaljer också är klara. 15 miljoner euro, tio procents vidareförsäljningsklausul och femårskontrakt till spelaren. Lens presenterade i går norska nyförvärvet Patrick Berg från Bodø/Glimt.

ENGLAND

Daily Mirror viker sportettan åt beskedet från Premier League: ”Spela vidare”. Covidsituationen stoppar inte ligan. Däremot kommer omspel i FA-cupen att slopas för att hålla nere den fullspäckade spelkalendern.

The Times är tydligast över orsaken till att Guardiola bänkade Phil Foden och Jack Grealish. Duon hade synts ute på bar kort efter 7-0-segern mot Leeds förra veckan. Guardiola var inte nöjd med skicket på spelarna dagen efter. Gårdagens PL-möte gav också besked om att 77 procent av spelarna dubbelvaccinerat sig, 84 procent av spelarna tagit minst en vaccinspruta men också att 16 procent inte velat vaccinera sig. Antalet positiva covidtest bland spelare och personal den senaste veckan är 92. Redan förra veckans siffra på 42 var ett rekord.

The Guardian drar stort på att ”Restriktioner för ovaccinerade spelare övervägs”. Det kan bland annat röra sig om att de få resa och äta separat från övriga truppen. Tidningen uppmärksammar också att Tottenham åkte på en skrivbordsförlust mot Rennes och därmed har spelat klart i Europa Conference League – en turnering klubben inte varit intresserad av att spela.

Daily Telegraph hävdar att Spurs ändå funderar på att ta juridisk hjälp för att söka ersättning för förlorad inkomst. Telegraph skriver vidare att Jesse Lingard väntas stanna säsongen ut i Man United och sedan lämna på en fri transfer.

Daily Mail hoppar också på transferkarusellen. Newcastle överväger ett bud på Moussa Dembélé. Lyon anses villig att sälja. En annan uppgift är att Manchester United vill behålla Edinson Cavani säsongen ut. Barcelona har pekats ut som mycket intresserad att värva anfallaren i vinterfönstret.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport skriver om en ”Scudettopakt” mellan ägare Steven Zhang och tränare Simone Inzaghi. I praktiken innebär den en satsning på scudetton och cuperna, men också att Inzaghi förlänger och att Nahitan Nandez ska värvas från Cagliari i januari samt Davide Frattesi (Sassuolo) och Samuele Ricci (Empoli) i sommar. Medan det är tjo och tjim hos Inter är det nedstämt hos Milan. GdS synar problemen. Ett av dem är de ”trekvarts sekel gamla” anfallarna Zlatan Ibrahimovic och Olivier Giroud. Men det är fransmannen som får ta mest stryk. GdS som i somras tyckte värvningen av Giroud som vice-Ira var supersmart anser nu att Milan borde värvat yngre. Om Ibrahimovic poängterar tidningen att det var svensken ”som drog upp Milan ur avloppsbrunnen” men avslutar: ”Vid en viss ålder är reflexer, reaktionstid och löpning på fysiologisk nedgång. Ibra bör vara det där ’extra’, inte allt”.

Corriere dello Sport hör röster höjas för att det var ”Rätt att döma bort” målen som Milan respektive Roma trodde de gjort i helgen. VAR dömde bort två mål för tveksam offside, men enligt högre instanser var det rätt enligt Fifa-direktiv. Juventus spelar mot Cagliari i kväll. På nytt uppger tidningarna – Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, La Repubblica – att Dejan Kulusevski är hänvisad till bänken. Och det trots att Paolo Dybala och Federico Chiesa fortsatt är borta.

Calciomercato snappar upp PSG-sportchefen Leonardos beska svar till Zlatan Ibrahimovic. Svensken berättade nyligen att han inför sommaren bollade idén om att ta över sportchefsrollen i PSG för att skapa lite ordning. Leonardo svarar så här till Europe1 enligt TMW, ”Det är definitivt irriterande men förändrar inget. Jag är 52 år så jag kan förstå Zlatans önskan, jag känner honom väl, men jag är inte någon som vänder mig till media för att svara. Jag vill faktiskt inte säga någonting. Ville han bli sportchef i PSG? Tystnad är bästa svar”.

Il Messagero hävdar att Lazio är beredd att sälja Sergej Milinkovic-Savic i januarifönstret. Relationen mellan den serbiske mittfältaren och tränare Mauricio Sarri ska ha skurit sig. Sarri påstås se Milinkovic-Savic som ”arrogant”. Enligt Tuttomercatoweb är Milinkovic-Savic värd cirka 80 miljoner euro och Juventus, Real Madrid och Manchester United är intresserade.

SPANIEN

Marca basunerar ut citatrubriken ”Det ser lovande ut med Mbappé” i Real Madrid. Men källan är svag. David Bettoni, som var Zinedine Zidanes högra hand i klubben, hänvisar till andrahandsuppgifter. Tidningen noterar också det spektakulära Valenciaderbyt som Valencia till slut vann (4-3 mot Levante) samt att El Clásico väntar i damernas CL-kvartsfinal: Barcelona mot Real Madrid. Fridolina Rolfö mot Kosovare Asllani.

Diario AS skriver om ett ”Ultimatum till Haaland”. Dortmund vill ha ett möte för att tydligare få klarlagt norrmannens intentioner. Målet är att få Haaland att stanna ett år till. Dortmund har tidigare bekräftat Real Madrids intresse. Tidningen tar annars seriöst på en bild från i natt. PSG-lagkamraterna firade Kylian Mbappés 23-årsdag med att ge honom en tröja med ”2050” på ryggen. ”Det här kommer inte Real Madrid att gilla”, skriver AS på Twitter. El Chiringito TV känner sig tvingad att, med hänvisning till sina källor, uppge att det var ett upptåg från lagkamraterna och att Mbappé tog det med ett skämt.

Sport ser Barcelonas skuta få vind i seglen. ”Champions League i sikte”, gastas det om inför kvällens dust med Sevilla. På annat håll skriver tidningen att Bayern München är intresserad av Sergiño Dest och att Tottenham är intresserad av Clément Lenglet. I båda fallen hänvisar tidningen till journalisten Gerard Romero. Sport hävdar även att Maurizio Sarri vill värva i sin gamla klubb Chelsea. Laziotränaren påstås ute efter målvakten Kepa Arrizabalaga. Spännande. Minns Sarris vredesutbrott när Arrizabalaga vägrade bli utbytt i ligacupfinalen 2019. Álex Meret (Napoli) och Diogo Costa (Porto) är alternativ.

Cadena SER uppger att Barcelonas stjärnskott har ett kontrakt som bara är värt 100 000 euro om året. I kontraktet finns också en förlängningsbonus på mellan 1,5 och två milj euro, och utköpsklausulen ä på 50 miljoner euro. Barcelona är angelägen om att förlänga. Tränare Xavi fick också en fråga om 17-åringens kontrakt på måndagens presskonferens. ”Vi måste skynda oss att förnya Gavis kontrakt nu. Om nödvändigt får vi alla skramla ihop pengarna för han, Nico, Ansu, Pedri, Araújo är den här klubbens framtid. Klubben arbetar på en förlängning med Gavi, det är grundläggande för laget”, säger Xavi.

Estadio Deportivo skriver om en ”Herkulisk årsfinal” för Sevilla. Barcelona väntar i kväll. Och Ludwig Augustinsson väntas få chansen från start. Marcus Acuñas skadeproblem på sistone har gett svensken chansen. Marca tror däremot att Karim Rekik startar.

TYSKLAND

Bild uppger att Dortmund har särskilt två namn på dagordningen när klubbledningen ska diskutera värvningar i dag. Det är Hakim Ziyech i Chelsea och Denis Zakaria i Mönchengladbach. Ziyech kan vara aktuell på lån med köpoption. Zakaria har kontrakt som går ut i sommar och kan köpas för uppskattningsvis åtta miljoner euro.

Sky Sport går igenom klubbarna som i dagsläget är aktuella i kampen om Erling Haaland. Enligt tv-kanalen är det i första hand Real Madrid, Manchester City, Liverpool och PSG. I Real Madrid ha dock Kylian Mbappé som fösta prioritet. Barcelona, Chelsea och Man United räknas bort för närvarande. Sky Sport uppger att inte bara Roma utan även Tottenham är intresserad av Florian Grillitisch i Hoffenheim. Den 26-årige mittfältarens kontakt gå ut i sommar.

ÖVRIGT

The New Times (Rwanda) rapporterar att Anthony Elanga är en av de spelare den tidigare Man United-tränaren Kieran McKenna vill låna in till Ipswich Town. De andra är Kieran McKenna, Noam Emeran, Tendon Mengi, Dylan Levitt och Shola Shoretire. McKenna har jobbat med dem alla i Uniteds akademi. Ipswich ligger på elfte plats i League One. Att Elanga skulle ta klivet ner två divisioner känns inte så troligt.

Diario Olé (Argentina) hävdar att Manchester United kontaktat River Plate om Julián Álvarez. Även Bayern München, Juventus och Barcelona har visat intresse för den 21-årige anfallaren.