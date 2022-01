Inga bud – möte kan avgöra Kulusevskis framtid

Rubrikämne i rött.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport kavlar upp ärmarna, ”Nu ska Juve göras om”. Det är Federico Chiesas korsbandsskada som spökar. Juves behov av att värva ökar. Gianluca Scamacca (Sassuolo) är främsta mål, med Sardar Azmoun (Zenit)och Anthony Martial (Man United) som alternativ. Men det krävs försäljningar. Dejan Kulusevski lyfts fram på nytt. Arsenal har varit intresserat av Kulusevski och Kulusevski av Arsenal, skriver GdS. Tottenham har också visat intresse. Men några bud finns inte. Tuttomercatoweb uppger att Juve på torsdag kommer att ha ett möte om klubbens drag på transfermarknaden. Kulusevskis framtid kommer att diskuteras. ”Chiesas skada och bristen bristen på bud kan blockera en försäljning”, menar TMW. Trots skadeproblemen har varken Gazzetta dello Sport eller Corriere dello Sport med Kulusevski i sin förmodade startelva till Supercupen mot Inter i morgon. På tal om Inter så uppges Mareclo Brozovic förlänga kontraktet till 2026 med en lön på sex miljoner euro om året. Det enda som fattas är underskrift och bekräftelse, skriver GdS. Lille släpper inte Sven Botman, och Eric Bailly (Man United) kan nu vara en lösning. Andra alternativ: Nathan Aké (Man City), Malang Sarr (Chelsea) och Abdou Diallo (PSG).

Sportitalia hävdar att Tottenham leder kampen om Franck Kessié. Sky Sport Italia påpekar att samtalen med Milan strandade för länge sedan. Enligt Sportitalia erbjuder Tottenham de åtta miljoner euro om året som Milan inte vela ge, plus två milj euro i bonusar. PSG och en annan PL-klubb, Football-Italia gissar Chelsea eller Man United, är enligt Sportitalia också intresserade.

Tuttosport njuter av ett ”Underbart Toro”. Det är Torino som tog en storseger på måndagskvällen (4-0 mot Fiorentina).



ENGLAND

Metro toppar med ”United har turen på sin sida”. Daily Mail har ”Tursamt United vidare”. Det blev seger i FA-cupen för Manchester United men den var med anda ord inte särskilt övertygande (1-0 mot Aston Villa). Victor Nilsson Lindelöf får svala betyg. I lokaltidningen Manchester Evening News, 5 av 10 till orden, ”Gjorde nästan en assist till Ollie Watkins med hemskt dålig kontroll i sitt första framträdande på en månad. Stabilare i andra halvlek”. Anthony Elanga hoppade in i 86:e minuten men får högre betyg, 6. The Sun ger allra lägst Unitedbetyg till Lindelöf, 4. ”Kommer inte att slå sig in Uniteds startelva på ett tag – även om United skulle välja trebackslinje”, skriver tidningen.

BBC Sport får Villatränaren Steven Gerrard att kommentera publiken. Som gammal Liverpoolprofil fick han utstå spott och spe. Det berörde honom inte. ”Ganska tysta! Jag har varit på mer högljudda arenor än det här. Det var en bra cupmatch, en bra stämning men det jag fick utså var som att hälla vatten på en gås”, säger Gerrard, som ”stirrade ner” Stretford End när han kom in på arenan till visslingar. Manchester Evening News ser det som att ”Steven Gerrard pikar Uniteds fans efter ’tyst’ mottagande på Old Trafford”.

Daily Mail mest slående rubrik är Arsenals stora intresse för en svindlande dyr Dusan Vlahovic. På annat håll tar tidningen upp en betydligt mindre het anfallare. För vad har hänt med Marcus Rashford? Även Ralph Rangnick får frågan, men har inget svar. ”Jag vet faktiskt inte. Jag tror han försöker hårt. Han har varit bra på träningen de senaste dagarna, så han förtjänade sin plats i startelvan”, menar Rangnick. Men i sociala medier vill många Unitedfans hellre se Anthony Elanga än Rashford i startelvan. Svensken imponer

TalkSport tar upp en spelare som däremot inte verkar förtjäna en plats i Uniteds startelva, Dean Henderson. Fast målvakten stoppades från en flytt i januari. Ralph Rangnick medger för radiokanalen (som inte presenterar något citat) att Henderson för två veckor sedan bett om att få lämna men att han sagt nej. På frågan om situationen förändrats sedan dess svarar Rangnick ”nej”. Newcastle sägs annars intresserad av Henderson.

SPANIEN

Marca har fullt fokus på spanska supercupen, på onsdagens semifinal. Då möts Barcelona och Real Madrid i en El Clásico på King Fahd Stadium i Riyadh, Saudiarabien. Vinnaren möter i final vinnaren av Atlético de Madrid-Athletic Club.

Diario AS skriver om en annan El Clásico, den mellan damerna i Champions League. Barcelona har flyttat hemmamötet till Camp Nou. Matchen, som ställer Fridolina Rolfö mot Kosovare Asllani, spelas den 30 mars. Men på förstasidan är det andra nyheter som gäller. Där finns stor bild på Luka Modric till rubriken ”Ett år till”. I juni väntas kroaten skriva på ett nytt ettårskontrakt. ”Hans fina säsong och Bernabéus vördnad för honom, väger tyngre för klubben än hans 36 år”, skriver AS.

Sport ser en ”Trippelvärvning” för Barça inför supercupmötet med Real Madrid. Ansu Fati är tillbaka efter skada, och Ferran Torres och Pedri efter covid-19. Tidningen sparar inte på utropstecken över att amuel Umtiti överraskande förlängt kontraktet till 2026. Varför? Sänkt lön ger Barça ekonomiskt utrymme att registrera Ferran Torres. Umtiti väntas nu blir utlånad. Två franska klubbar är intresserade. Dessutom uppger Sport att Umtiti har en klausul som gör att han kan lämna gratis 2023. Vidare noterar tidningen att Lluis Carrasco, som ledde klubbpresident Joan Laportas valkampanj, är övertygad om en viss norrman skriver på för Barcelona. ”Haaland kommer att spela för Barça”, säger han bestämt. Alternativet Real Madrid avfärdar han med att huvudstadsklubben också väntas värva Kylian Mbappé. ”Haaland vet att komma samtidig med en annan profilvärvning ofrånkomligen leder till ständiga jämförelser. Sådant kan vara en belastning för vilken spelare som helst”, säger Carrasco.

FRANKRIKE

L’Equipe avslöjar att Kingsley Coman inom de närmaste dagarna ska förlänga med Bayern München. Han skriver enligt tidningen på ett kontrakt värt drygt 17 miljoner euro brutto om året. Det gör fransmannen till klubbens tredje mest välbetalda spelare efter Robert Lewandowski och Manuel Neuer. Chelsea, Manchester City och Barcelona har alla på senare tid varit ute efter Coman, vars nuvarande kontrakt sträcker sig till 2023. Vidare uppger L’Equipe att det ännu inte är över mellan Ousmane Dembélé och Barcelona. Nya förhandlingar kan vänta innan månadens slut. Chelsea är i täten av kandidater om parterna inte kommer överens om lönen. Tidningen noterar också den bekräftade övergången för Jens Cajuste till Reims. Jo, övergångssumman kan landa på cirka tio miljoner euro, som danska tidningar skriver. Men det är med alla bonusar inkluderade. Själva övergångssumman anges i L’Equipe till sex miljoner euro.

Le Parisien uppmärksammar att dödshot klottrats på den stora väggmålningen av Kylian Mbappé i hans hemort Bondy. ”Mbappé, du är död”, har någon klottrat. Uppgiften får stor uppmärksamhet i Madridpressen, som hoppas 23-åringen flyttar till Real Madrid. Även nedlåtande kommentarer mot den tidigare borgmästaren Sylvine Thomassin har klottrats.

Foot Mercato uppger att Lyon garderar sig för att Chelsea kan plocka hem Emerson Palmieri. Kontakter är tagna med Layvin Kurzawa i PSG. Emerson Palmieri är utlånad till Lyon, som hittills stretat emot Londonklubbens önskan att ta hem brasilianaren i Ben Chilwells skadefånvaro.

RMC Sport konstaterar att Lille vägrar släppa Sven Botman i januarifönstret. Han var önskad av Milan. Han var önskad av Newcastle. Den engelska klubben la enligt radiokanalen flera bud på den 21-årige backen, det sista (?) på 35 miljoner euro.

TYSKLAND

Bild rapporterar om ett första möte om framtiden mellan Dortmund och Erling Haalands rådgivare, pappa Alf-Inge Håland och agenten Mino Raiola. Det väntas ske nästa vecka. Innan slutet av februari vill Dortmund ha klart för sig om norrmannen blir kvar eller ej. Dortmund hoppas att en saftig löneökning (till drygt 20 miljoner euro), den goda relationen till tränare Marco Rose samt hans status bland fans och i klubben, ska få Haaland att stanna. Ute i Europa förbereder storklubbar bud till sommar. Särskilt Real Madrid och Barcelona har nämnts på senare tid. ”Vi försöker övertala Erling att fortsätta spela i Dortmund, och jag ser inte våra chanser som så dåliga”, säger Sebastian Kehl, blivande sportchef i Dortmund.

Kicker följer upp Greuter Fürths värvning av Andreas Linde med frågan, ”Kommer den 28-årige svensken från Molde att ge Bundesligajumbon stabilitet mellan stolparna?”. Greuter Fürth har blott sex poäng efter 18 matcher och har släppt in 49 mål.

ÖVRIGT

BT (Danmark) lyssnar till Odenses klubbdirektör Björn Wesström som hoppas locka Christian Eriksen. ”Han val kommer att bestämmas av var han tror att han bäst kan nå landslaget. Om det är Odense, ja, då finns vi här”, säger ex-AIK:aren Wesström. Odense har inte plånbok med att mäta sig med klubbar i England och Nederländerna som det också ryktats om. ”Det handlar inte om vad vi kan erbjuda i pengar. Han vet vad han kan få, vilken nivå Odense betalar på. Det handlar mer om andra saker, om familjen och framtiden”, säger Wesström.

RTV Nord (Belgien) registrerar ett mål för Paulos Abraham i en träningsmatch för Groningen (4-1 mot SV Rödinghausen) men också en skada för Daleho Irandust. Hur länge Irandust blir borta är ännu oklart.

De Telegraaf (Nederländerna) rapporterar att Ajax lagt ett första bud på 18 miljoner euro för Steven Bergwijn, men Tottenham har nobbat. Även spanska och tyska klubbar är intresserade.

TNT Sport (Brasilien) uppger, via välkända journalisten Marcelo Bechler, att Barcelona är ute efter Oscar. Den 30-årige mittfältaren, med ett förflutet i Chelsea, spelar sedan 2017 i Shanghai SIPG. Ekonomiska aspekter gör en överenskommelse komplicerad, menar Bechler.

Ekipa (Makedonien) uppger att Rayo Vallecanos målvakt Stole Dimitrievski är klar för Barcelona. Enligt tidningen finns en överenskommelse och bara kontraktsunderskrifter återstår innan 28-åringen kan kalla Camp Nou sin hemmaarena. I så fall väntas Barça släppa Neto Murara, menar Mundo Deportivo.