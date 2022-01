Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

ENGLAND

Daily Mail följer upp situationen med Marcus Rashford, som varit en skugga av sitt tidigare jag. En rubrik är ”Rashfords kontraktsdilemma”. Liksom The Times uppger tidningen att United planerar kontraktssamtal med anfallaren innan säsongens slut. Det nuvarande går ut 2023 (fast United kan automatiskt förlänga det ett år). Men Mail menar att Rashford behöver funderar över framtiden. Under ”Vad är det för fel med Rashford?” lägger tidningen sedan till att 24-åringen fick hjälp av psykolog efter bakslaget i EM-finalen, att han efter skada kan ha påverkats av den dåliga stämningen i omklädningsrummet och att hans privatliv kan ha blivit en distraktion. The Times pekar på tränarbyten, positionsbyten och skador som orsaker, och menar att det brådskar för Rangnick att återskapa anfallarens forna form.

Daily Mirror tar över stafettpinnen. Under ”Rash and burn” skriver tidningen att Manchester United vill att Rashford ska trappa ner på sitt engagemang utanför planen och fokusera på fotbollen. Headlines-podden tog i går upp att fans i sociala medier efter Aston Villa-matchen hellre vill se Anthony Elanga starta. Det var svensken som bytte av Rashford i matchen.

The Sun porträtterar förresten Elanga under den givna tabloidrubriken ”El of a player”. I förbigående skriver tidningen också att svensken ”tippas bli utlånad till en Championshipklubb i januarifönstret”. En uppgift tidningen kom med redan i helgen.

GQ pryder förstasidan med Mohamed Salah, klär reportaget i modebilder och fyller texten med citat från Liverpoolstjärnan. Det som fastnat är det om den där kontraktsförlängningen som dröjer. ”Jag kräver inga galna saker”, säger Salah. På annat håll dyker frågan om Ballon d’Or upp. ”Jag vill vara bäst i världen. Men jag kommer att ha ett bra liv även om jag inte vinner den (Ballon d’Or)”, säger Salah, och lägger till, ”Ibland känns det som om det bara är politik”.

The Guardian ger Southampton namnet ”Super Saints” efter gårdagens storseger (4-1 mot Brentford). Bland förlorarna fanns Pontus Jansson, som bara får 4 av 10 i betyg av Daily Telegraph. Guardian understryker sedan, som flera andra tidningar, att Aston Villa är nära att köpa Lucas Digne från Everton. Samtidigt har Everton frågat Villa om ett lån av Anwar El Ghazi.

Daily Telegraph uppger att Tottenham gjort klart transferprioriteringarna efter ett möte mellan tränaren Antonio Conte, sportchefen Fabio Paratici och ordföranden Daniel Levy. Tre pjäser ska in: en wingback till höger, en mittfältare och en anfallare. Adama Taroré (Wolves) är Paraticis prioritet som wingback. Telegraph var också först ut med att Burnleys anfallare Chris Wood blir Newcastles andra värvning i januarifönstret. Läkarundersökning väntar i dag.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har fullt fokus på italienska supercupen, kvällens titelfajt mellan Inter och Juventus. Och kors i taket! Dejan Kulusevski väntas starta, i ett 4-3-3. Både Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport har svensken i till höger i anfallet. Med Chiesa borta resten av säsongen, Cuadrado bland de avstängda och Dybala slutkörd efter Romamatchen, så menar GdS att Kuluesvski troligen får ta klivet in i en startelva igen. Senast Kulusevski startade var mot Genoa den 5 december. På frågan om Kulusevski kan få chansen svarar tränare Max Allegri svävande, ”Jag pratade med Dejan i går (läs: i förrgår). Framför allt behöver ha ta ett steg upp mentalt. Han har stora kvaliteter, han kan spela på kanten och som släpande anfallare, men vad som är viktigt är att han hittar en viss mognad i spelet”, säger Allegri.

Tuttosport har ”Supercup om Scamacca” som huvudrubrik. Juventus vill värva Sassuoloanfallaren direkt, Inter vill göra det i sommar. Corriere dello Sport skriver om ”Sanningens supercup”. Tidningen ser det som att ”Inzaghi slåss för Inters herravälde, Allegri för Juves upprättelse”. Till transfermarknaden: Romas nästa värvning anländer i dag, Portos Sergio Oliveira. Mittfältaren kommer på lån med köpoption. Enligt Corriere dello Sport betalar Roma totalt två miljoner euro för lånet och har en köpoption på 13 milj euro. Tidningen noterar också att Linda Sembrant är tillbaka i träning för Juventus samt att Jonna Dahlberg, 21, lånas ut från Hellas Verona till Cesena i Serie B.

SPANIEN

Marca känner hur det blåser upp till ”Ökenstorm”. Mundo Deportivo vänder blicken mot ”Fotbollens Mecka”. Det är dags för spanska supercupen i Saudiarabien. Det är dags för semifinalen Barcelona-Real Madrid. Tränarna utbyter vänligheter. Xavi: ”Real Madrid är det formstarkaste laget i ligan”. Carlo Ancelotti: ”Det kommer att bli en jämn match”. Marca gnuggar händer inför stormötet, ”Ett hett Real Madrid jagar en finalplats mot det svagaste Barcelona på flera säsonger”. Toni Kroos hänger inte på matchhajpen, ”Jag har inte sett så mycket av Barcelona på sistone, jag har andra saker att göra”.

Sport nöjer sig med ”Superclásico” och presenterar förmodade startelvor. Den skiljer sig bara på två punkter från Marcas. Sport har Carvajal som högerback för Real Madrid, Marca har Vázquez. Sport har sedan nyförvärvet Ferran Torres centralt i anfallet för Barcelona, Marca har Memphis Depay.

Cadena SER uppger att Ousmane Dembélé inte tänker byta klubb i januari. Barcelona ha sagts vilja ha klart med ett nytt kontrakt annars en försäljning av fransmannen. Men Dembélé tänker lämna gratis i sommar om hans villkor inte accepteras av Barça. 24-åringen föredrar i så fall en flytt till Premier League.

Mundo Deportivo sätter strålkastarljusen på Real Sociedad-svensken Alexander Isak. Bara Erling Haaland och Kylian Mbappé har ett bättre målsnitt bland spelare under 23 år i de fem stora ligorna under de två senaste åren (straffar ej inräknade). Statistiken är hämtad från The Analyst porträtt av svensken. Isaks snitt på 0,54 mål per match är exempelvis högre än Dusan Vlahovic (0,47).

Cadena Cope uppger att Atlético planerar för nästa säsong utan Luis Suárez. Klubben kan även släppa anfallaren redan i januari, om en ersättare finns tillgänglig. Rykten gör gällande att Luis Suárez är aktuell för en flytt till Saudiarabien.



FRANKRIKE

L’Equipe utropar ”Fria!”, med bild på Hugo Lloris, Kylian Mbappé och Paul Pogba. Det är några av de franska landslagsprofilerna som har utgående kontrakt och kan byta klubb i sommar. Lloris har intresse från bland annat Rennes och Nice, men lutar åt att förlänga med Tottenham. Mbappé väntas landa i Real Madrid men PSG har inte gett upp förhoppningarna om en förlängning. Pogba har intresse från PSG, Real Madrid och Juventus, samtidigt som Man United sägs vilja förlänga. Andra uppgifter: Både Napoli och Roma försöker låna Tanguy Ndombélé, som senast buades ut av Tottenhams egna fans. Enligt TF1 har Romatränaren José Mourinho ringt och pratat med mittfältaren. Hans höga lön i Tottenham ses som ett hinder. Representanter för RB Leipzig och Angers träffades under tisdagen på ett hotell i Paris för att diskutera 17-årige anfallaren Mohamed-Ali Cho. En transfer värd 20-25 miljoner euro diskuterades. Med anledning av övergången för Jens Cajuste har L’Equipe också gjort artikel på svenskar som satt avtryck i Ligue 1. De som lyfts fram lite extra: Gunnar Andersson, Andreas Isaksson, Kim Källström, Johan Elmander och Zlatan Ibrahimovic.

RMC Sport hävdar att Reims – Cajustes nya klubb – satt en prislapp på Hugo Ekitike: 30 miljoner euro, tio miljoner i lättnådda bonusar, 25 procent vid en vidareförsäljning samt en krav om att få behålla den 19-årige anfallaren på lån resten av säsongen. Newcastle, West Ham, Tottenham och Dortmund är alla intresserade av Ekitike. Reims har ännu inte fått något konkret bud, uppger RMC Sport.

TYSKLAND

SportBild uppger att Bayern München har ett stadigt intresse för Erling Haaland. Klubben har kontaktat hans agent Mino Raiola. Samtidigt vill Robert Lewandowski ha ett nytt långtidskontrakt med samma lön (24 miljoner euro), vilket ses som en risk av Bayernledningen. Bayern vet att en förlängning med Lewandowski stänger dörren för Haaland, och klubben vill hålla alla dörrar öppna.

Bild nämner på tal om Erling Haaland att han har en ”målkris”. Det är då med norrmannens egna mått mätt. Haaland har inte gått mållös av planen tre matcher i rad under hela sin tid i Bundesliga tidigare. Nu har han två matcher i rad och Bild menar att Haaland lär vara extra sugen på att göra mål mot Freiburg på fredag. Och på tal om Bayerns löner: Kingsley Coman blir med sitt nya kontrakt den åttonde spelaren att ha en årslön på över 15 miljoner euro brutto om året efter Lewandowski, Neuer, Kimmich, Sané, Müller, Goretzka och Hernández. Serge Gnabry väntas inom kort bli den nionde.

ÖVRIGT

Toronto Sun (Kanada) ger hopp till Football Manager-entusiaster. Torontos överraskande värvning av Lorenzo Insigne från Napoli började på webbsidan Transfermarkt. ”Jag kollade upp det italienska landslaget, vilka spelare vars kontrakt skulle gå ut. Lorenzo Insigne var en av få. Och sedan började jag skriva ner spelare som jag tyckte var världsklass, som jag trodde kunde ha ett kommersiellt värde på marknaden”, berättar Torontos klubbpresident Bill Manning.