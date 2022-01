Chelseaspelare kan stoppas från Champions League-match

Headlines Blogg 08:30

ENGLAND

Daily Telegraph har som största sportrubrik att tennisstjärnan Novak Djokovic kan portas även från Franska öppna. Men det är ett besked som också kan påverka Chelsea. Frankrike är på väg att införa vaccinationskrav för idrottare. Det kommer i så fall att innebära att ovaccinerade Chelseaspelare inte kan spela bortamatchen mot Lille i Champions League den 16 mars. Enligt The Times är det inte troligt att Uefa skulle flytta matchen till neutral plan. Telegraphs största fotbollsrubrik är annars att Manchester United överväger ett försök att värva mittfältaren John McGinn från Aston Villa.

Daily Mirror döper om Arsenal till ”Farsenal”. Daily Star och The Sun gör om engelska uttryck – ”Taking the Mik” respektive ”Ripping the Arsenal out of it”. Ilskan riktar sig mot att Arsenal ena dagen får en match inställd (Tottenham) för att klubben inte har tillräckligt med spelare tillgängliga, för att nästa dag låna ut Pablo Marí. ”Det går bara inte ihop”, slår Daily Star fast.

The Guardian uppmärksammar att ”Belgien blockar Evertons försök att hämta tillbaka Roberto Martínez”. Förbundet går inte med på att låta honom sköta både uppdraget som förbundskapten och tränare i Everton. Daily Telegraph påpekar att Martínez själv inte vill lämna Belgien innan VM. Evertons jakt på Martínez anses därmed över. Båda tidningarna nämner Wayne Rooney som hett namn nu men inte det enda.

Daily Mail instämmer i transferspecialisten Fabrizio Romanos uppgifter om att Robin Olsen kommer att läkarundersökas av Aston Villa i dag. Där väntar rollen som andramålvakt bakom Emiliano Martínez. ”Även om flytten kommer att innebära färre chanser att stå än i Sheffield United så ses han som en viktig del i Villas bygge under Gerrard”, skriver Mail. Fabrizio Romano uppgav för övrigt i går att Anthony Martial nobbar engelska adresser som Newcastle och Tottenham. I stället är ett lån till Barcelona, Sevilla eller Juventus aktuellt. Tillbaka till Daily Mail. I går kom uppgiften att Brentford erbjudit Christian Eriksen ett halvårskontrakt. Men Mail påpekar att parterna inte hörts på en vecka och att dansken är i kontakt även med andra klubbar. Det uppges finnas fyra intresserade Premier League-klubbar och andra internationella klubbar medräknade handlar det om ett dussintal. Enligt De Telegraaf var PSV Eindhoven en av dem, men Eriksen vill enligt den nederländska tidningen hellre till PL.

Goal hör Thomas Tuchel reagera på frågan om hur Chelsea kan anpassa sig för att få ut mer av Romelu Lukaku. ”Jag tycker det är fel fråga för det fokuserar på en spelare”, säger Tuchel, ”Han är en nyckelspelare, och vi vill att han ska vara en nyckelspelare, men det där är fel förhållningssätt. Det här är en lagsport, det handlar inte om tio spelare som ska tjäna en spelare. Så fungerar inte Chelsea, så fungerar inte fotboll. Alla är där för att tjäna laget. Det är den högsta principen och den kommer inte att förändras”. I kväll väntar match mot Brighton.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport tar sig för pannan över ”En galen vissling”. Milans ”mål” på tilläggstid blev bortdömt då domare Marco Serra inte gav fördel av boll (1-2 mot Spezia). Serra har bett om ursäkt. Fotbollsförbundet har bett om ursäkt. Men de tappade poängen blir inte upphittade för det, och Milan ligger därmed kvar bakom Inter. Zlatan Ibrahimovic får klart godkänt för sin insats, 6,5 i betyg. Bara matchens lirare, Hugo Leão, får högre (7). Mattias Svanberg är en av bara två Bolognaspelare som når upp till 6 i betyg (0-2 mot Napoli). Det är fler svenskar i spel i dag. Dejan Kulusevski väntas starta för Juventus igen. Det vankas cupmöte i kväll mot Sampdoria, där Albin Ekdal ännu inte är redo för spel.

Corriere dello Sport skriver också om ”Serra-effekten”, i stora illröda bokstäver. Domaren får bara 4 av 10 i betyg. Det är ändå högre än i Gazzetta dello Sport och La Repubblica. Där får Serra 3, ett sensationellt lågt betyg enligt den italienska betygspraxisen. Serra väntas bli avstängd en längre tid. Fotbollskrisen i staden Genua är total. Genoa åkte på storstryk i går (0-6 mot Fiorentina) och får ny tränare i dag Bruno Labbadia anländer. I dag väntas också Sampdoria meddela att Marco Giampaolo är ny tränare i klubben.

La Repubblica beger sig till Neapel, pizzans vagga. Rykten om att Napoli inte tillåter spelarna att äta härligheten är en myt. ”Pizza är inte förbjuden för spelarna i Napoli. En gång i veckan är det tillåtet, så länge råvarorna och jäsningsprocessen är av högsta kvalitet”, berättar Napolis nutritionist Marco Rufolo för en lokalupplaga av tidningen.

SPANIEN

Marca hyllar som de flesta spanska sporttidningar Alexia Putellas, vinnare av The Best, med dagens största bild och rubrik. ”Alexia är The Best”, ropar tidningen ut, och påpekar att Barça-stjärnan också svarar för en trippel. Hon ha också vunnit Ballon d’Or och Uefas pris som bästa spelare. Marca skriver på annat håll att ”Real Madrid öppnar dörren för Hazard”. Carlo Ancelotti har inte plats för honom. Detta kommer samtidigt som den belgiske journalisten Sacha Tavolieri uppger att Hazard själv vill lämna klubben. Marca bedömer det sedan som ”nästan omöjligt” att Alexander Isak ska hinna bli spelklar till Real Sociedads cupmatch mot Atlético på onsdag. Han tränade inte heller i går med sina lagkamrater. Diario Vasco påpekar att anfallaren kommer att testas i dag, men är också pessimistisk.

Diario AS väljer störst rubrik för ”Ancelotti superstar”. Tidningen menar att ”Real Madrid ser honom som nyckeln till framgången”. AS fortsätter, ”Han har förbättrat truppens fysik, fått Vinícius att blomma och underlättat kemin mellan Militão-Alaba”. Tidningen ger också utrymmer åt Karim Benzemas agent Karim Djaziri. Han rasar över att Benzema inte kom med i The Bests Årets lag. ”Att inte ha med Benzema i Årets elva är brist på respekt mot fotbollen, men vi vet redan att fotboll är det som Fifa bryr sig minst om, och så har det varit ett tag!” skriver Djaziri på Twitter.

Sport tar sig för pannan, ”Umtiti till operationssalen!”. En fraktur på ett mellanfotsben lär sätta stopp för planerna på en utlåning. Ett bakslag för fransmannen men också för Barcelona. Ett av dragen för att minska lönekostnaderna i jakten på nya spelare skulle vara att låna ut Umtiti. Ett annat sätt att förbättra det ekonomiska läget är att sälja Ousmane Dembélé. Barça har enligt Sport erbjudit fransmannen till Man United och Newcastle för 20 miljoner euro i vinterfönstret. Dembélés kontrakt går ut i sommar och han kommer inte överens med Barça om ett nytt kontrakt. I båda fallen påstås ömsesidigt intresse finnas.

Cadena Cope-journalisten Arancha Rodríguez uppger att Sofia Jakobsson kunde ha återvänt till Real Madrid. Hennes agent (Michael Kallbäck) ska ha föreslagit henne till klubben men Real Madrid tackade nej då det inte var spelartypen som eftersöktes i nuläget. Jakobsson lämnade häromdagen Bayern München för San Diego Wave. Hon spelade i Real Madrid (först Club Deportivo Tacón) 2019-2021.



FRANKRIKE

L’Equipe synar ”Två legendarer på drift”. Det är Bordeaux och Saint-Étienne som båda riskerar nedflyttning, vilket också skulle vara ett slag för Ligue 1. Tidningen spekulerar sedan i Tanguy Ndombélés kommande klubbadress. En utlåning från Tottenham i januari är troligast. Roma och Napoli har visat intresse, men L’Equipes teori är Spanien. Både Barcelona och Atlético de Madrid ses som möjliga adresser, även om förstnämnda kan få problem med lönen.

L’Union, lokaltidning i Reims, sprider lovord till Jens Cajuste. Svensken debuterade för sin nya klubb i söndags, inför ögonen på sin pappa som fanns på läktaren. Tillsammans med en lagkamrat fick Cajuste högst betyg i L’Equipe i går (6 av 10). ”Han kunde inte spela så länge men vi såg hans kvaliteter”, säger Reims tränare Oscar Garcia, ”Han är en spelare som kan göra skillnad när han är redo. Han är för närvarande som i en försäsong men han kommer sakta men säkert att ge oss mer och mer”. På söndag ställs Cajuste mot Kylian Mbappé & Co. PSG på Parc des Princes väntar.

Le 10 Sport uppger att Emerson Palmieri vill återvända till Chelsea. Londonklubben har upprepade gånger försökt hitta lösningar att få tillbaka sin utlånade vänsterback, men Lyon har hittills vägrat.

Foot Mercato rapporterar att fyra klubbar är intresserade av Bayern Münchens bänknötare Bouna Sarr, som för närvarande spelar Afrikanska mästerskapen med Senegal. Lille, Bordeaux, Roma och Genoa ska alla ha varit i kontakt med 29-åringens rådgivare.

TYSKLAND

Sport1 firar att Robert Lewandowski fick The Best för andra året i rad (resultat här), men gör också artikel på att ”Messi ignorerade Lewandowski”. Även Kicker har samma rubrik. Landslagskaptenerna och förbundskaptenerna ligger som vanligt bakom Fifa-utmärkelsen. Argentinaren hade inte med Bundesligakungen bland sina topp tre (herröster här). Där fanns Neymar, Mbappé respektive Benzema. Och, nej, förstås ingen Cristiano Ronaldo. Det var ömsesidigt. Cristiano Ronaldo hade i tur och ordning Lewandowski, Kanté och Jorginho. De svenska rösterna då? Victor Nilsson Lindelöf valde lagkompisen Cristiano Ronaldo som etta, Lewandowski som tvåa och Benzema som trea. Janne Andersson hade Kevin De Bruyne, Mohamed Salah och Lewandowski. På damsidan vann Alexia Putellas (damröster här). Magdalena Eriksson valde Sam Kerr, Putellas respektive Pernille Harder – alltså två lagkompisar från Chelsea. Peter Gerhardsson valde Putellas, Vivianne Miedema respektive Sam Kerr.

Bild fnyser också att ”Messi är tydligen inte ett Lewandowski-fan”. Tidningen bollar också upp en potentiell kamp mellan tyska storklubbar. Både Bayern München och Dortmund är sugna på Sparta Prags Adam Hlozek. Dortmund ser 19-åringen som en potentiell ersättare till Erling Haaland. Det kan missgynna Bayern där en roll som backup till Lewandowski väntar. Sparta Prag vill ha cirka 25 miljoner euro.



ÖVRIGT

Daily Record (Skottland) skriver att det ljusnar alltmer för Filip Helander. Landslagsbacken är nära en comeback, efter att ha varit borta på grund av skada sedan november. I morgon spelar Rangers mot Aberdeen. ”Filip Helander har börjat träna men den matchen kommer för tidigt”, säger tränare Giovanni van Bronckhorst.

Eleftheros Typos (Grekland) berättar att det blir en svensk som håller i den heta cupkvartsfinalen Paok-AEK på onsdag. Andreas Ekberg ska döma den. Det är Mark Clattenburg som kallat in Ekberg. Clattenburg överser sedan 2020 domartillsättningarna i Grekland. Thessalonikibaserade tidningen Metro Sport väljer att fokusera på Ekbergs skattetrassel, som Fotbollskanalen avslöjade. Matcher mellan Paok och AEK ses som ett derby.

TyC Sport (Argentina) slår fast att Lionel Messi inte kommer att spela kommande VM-kvalmatcher, mot Chile den 27 januari och Colombia den 1 februari. Argentina har redan kvalificerat sig till VM, men det som till slut fick förbundskapten Lionel Scaloni att bestämma sig för att undvara stjärnan var Messis långa återhämtningen efter covid-19. Messi är precis tillbaka i kollektiv träning med PSG.