Kulusevski missade chansen – ”sämst” i Juve

Headlines Blogg 08:40

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport och Tuttosport leker för tusende gången med Paolo Dybalas smeknamn ”La Joya” för Dybala. Joya som i ”juvel” (spanska). Joya som i ”glädje” (italienska). ”Så mycket glädje”, har GdS. ”Vilken glädje för alla”, har Tuttosport. För det var inhopparen Dybala som satte färg på Juventus storseger i cupen (4-1 mot Sampdoria). Den han bytte av efter en timme var Dejan Kulusevski. Kontrasten var påtaglig. GdS ringar in Kulusevski som ”sämst” i Juve, 5,5 av 10 i betyg. ”Han verkar försvagad likväl som på tillbakagång. Tidigare kunde hans vänsterfot orsaka skada men nu skjuter han blankt”, skriver GdS. I matchrapporten beskrivs han som ”enda besvikelse”. Även La Repubblica ger Kulusevski 5,5 medan Corriere dello Sport är lite snällare med 6. I ingen av de båda tidningarna är det någon Juve-spelare som får lägre betyg.

Corriere dello Sport har också Dybala i huvudrubriken. ”Leendet återvänder på Dybala”. CdS följer sedan upp Marco Serra, domaren som kostade Milan poäng mot Spezia. Han kommer att som planerat vara VAR-domare på Sassuolo-Cagliari i dag. Men sedan väntar avstängning till den 12 februari, och därefter omstart i Serie B. Gazzetta dello Sport berättar att Milanspelarna, med Zlatan Ibrahimovic i spetsen, stöttade den förkrossade Serra efter matchen. ”Alla gör misstag”, ska Ibrahimovic ha sagt till Serra som hade tårar i ögonen.

Sky Sport Italia tar upp att Milan hoppas låna in Japhet Tangana från Tottenham. Men både transferspecialisten Fabrizio Romano och Gazzetta dello Sport påpekar att Londonklubben inte vill låna ut backen. Andra alternativ för Milan uppges vara Eric Bailly (Man United) och Abdou Diallo (PSG). Lille har vägrat släppa Sven Botman, som var förstaval.

ENGLAND

Daily Mirror nynnar på ”How much is that…” och fortsätter med ”Poggy in the window”. Dagens största rubrik. Manchester Uniteds tränare Ralf Rangnick myser över att snart ha Paul Pogba tillbaka, oavsett kontraktssituation. ”Det handlar inte om ifall en spelare har ett utgående kontrakt, det handlar om hur mycket han vill vara med i gruppen”, säger Rangnick, och medger att det kan vara för att imponera på intressenter. ”Även om det bara skulle handla om att visa upp sig för att få ett nytt kontrakt någon annanstans, så kommer han att vara mycket motiverad att göra det, och varför skulle jag då inte använda honom?”. Och detta ”någon annanstans” är enligt Mirror troligen Real Madrid.

The Guardian har med Pogba-storyn under rubriken ”En sista förälskelse?”. Bredvid finns rubriken ”Feelin Blue”, alltså nedstämda. Chelsea tappade poäng igen (1-1 mot Brighton). Men tränare Thomas Tuchel var inte nedstämd. Han gjorde mer ett krasst konstaterande att allt matchande sliter. ”Välkommen till vår verklighet. Vi får acceptera en viss utmattning”, säger Tuchel, och berättar att han ska ge spelarna två dagar ledigt. Guardian noterar sedan att Robin Olsen lånas ut för FJÄRDE gången av Roma, Daily Mail att målvakten är Aston Villas FJÄRDE värvning i januarifönstret och Sky Sport Italia att Villa har en utköpsklausul på FYRA miljoner euro. Nåja, nästa, 3,5 milj euro.

The Sun har med att Rangnick hyllade Anthony Elanga men sätter också en ”exklusivt”-stämpel på att svensken kunde hamnat hos rivalen Manchester City. Ian Forder, som ledde Hattersley FC, där Elanga började som 11-åring, säger, ”City var först att visa intresse och han tränade några gånger med dem”. Men det var efter en uppvisning av Elanga i en match som hjulen på allvar började rulla. En förälder som var scout ringde Man Uniteds chefsscout och på den vägen var det sedan.

Daily Telegraph preciserar att Everton ska intervjua två kandidater till tränarjobbet i klubben: Wayne Rooney och Frank Lampard. Under tiden kommer Duncan Ferguson att leda laget. Det ska finnas ytterligare två kandidater som är av intresse men det är oklart vilka.

The Times sätter namn på två PL-klubbar till som är intresserade av Christian Eriksen: Newcastle och Leicester. Däremot är hans förra klubb Tottenham inte aktuell. Sedan tidigare har Brentford sagts ha erbjudit dansken ett kontrakt.

SPANIEN

Marca möter onsdagen med en elegant förstasida. Sex Europacupbucklor (nuvarande Champions League) formade som ett kors mot vit bakgrund. Det är för att hedra Real Madrid-legendaren Paco Gento som avlidit, 88 år gammal. ”Den enda spelaren som vunnit sex Europacuptitlar”, lägger Marca till. Tidningen noterar i en notis att Alexander Isak inte finns med i Real Sociedads trupp till cupmatchen mot Atlético i kväll. Anfallaren är ännu inte fri från stukningen och tränade på egen hand under tisdagen. Enligt AS kan Isak vara aktuell mot Getafe på söndag. Marca uppmärksammar på annat håll Dani Alves. Den 38-årige backen fick frågan av Catalunya Radio om han själv skulle värva en 38-åring. ”Jag skulle nog tveka om han inte hette Dani Alves, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi eller Zlatan Ibrahimovic. Grabbarna som inte låter andra säga till dem när de ska sluta”, säger Dani Alves.

Sport rasar. ”Nu får det räcka!”, med bild på Ousmane Dembélé. Barcelona ska i dag ta beslut om vad klubben ska göra med fransmannen närmaste tiden. Hans agent gick på offensiven mot klubben i går. Samtidigt påstår Sport att Dembélé själv pratat med Xavi om hur har trivs i klubben och vill stanna. För Barça återstår nu för dagen tre alternativ: att låta Dembélé spela, att förvisa honom till läktaren eller att sälja/släppa honom.

Cadena SER skriver att Alavés vill förstärka anfallet i januari men det hänger på att klubben lyckas hitta en ny klubb åt John Guidetti. SER har redan tidigare uppgett att Alavés vill låna ut svensken. Guidetti var inte med när Alavés föll tungt i går (0-4 mot Real Betis). Tränare José Luis Mendilibar tycktes inför matchen bekräfta att Guidetti haft covid, nu testat negativt men ännu inte tränat ikapp.

FRANKRIKE

L’Equipe ger störst utrymme till Marseilles värvning av brottsbekämparen och backen Sead Kolasinac, som rivit kontraktet med Arsenal i förtid. 28-åringen blir den andra OM-värvningen på några dagar efter Cédric Bakambu på en fri transfer. Tidningen har också ännu ett namn för Newcastle. Den engelska klubben uppges intresserad av den franska anfallaren Allasane Plea i Borussia Mönchengladbach. 28-åringen har kontrakt till 2023, men kan säljas i nuvarande fönster eller i sommar eftersom han inte lär förlänga, skriver L’Equipe. Newcastle ska även ha diskuterat ämnet med Pleas kompis och klubbens stjärna Allan Saint-Maximin.

ESPN– och TF1-journalisten Julien Laurens, som hänvisar till sina källor, uppger att PSG:s hopp om att behålla Kylian Mbappé växer. De senaste mötena har varit positiva. Ett korttidskontrakt har diskuterats. Det nuvarande går ut i sommar. Mbappé uppges vara ”mer mottaglig än någonsin” till att stanna i klubben. Han har nu fått den ledarroll i laget han eftersträvat. Samtidigt sägs Real Madrid fortsatt säkra på att kunna värva den franska stjärnan. Vidare uppger artikeln att PSG-kontakter finns med Zinedine Zidane om tränarrollen, samt att det finns värvningsdiskussioner med Paul Pogba och Franck Kessié – en utveckling som också skulle inverka positivt på Mbappé för en fortsättning i PSG.

TYSKLAND

SportBild ser bara två utvägar för Robert Lewandowski. ”Förlängning eller bort i sommar”. Det är den stora rubriken på dagens tidning. Det kommer inte att hända att 33-åringen inleder nästa säsong med bara ett år kvar på kontraktet. Bayern vill att han inom de närmaste månaderna förlänger annars blir det försäljning i sommar. Lewandoswkis agent Pini Zahavi är av samma åsikt. Förhandlingar väntar. Bayern ser två kontraktsscenarior: förlängning med ett år till 2024 med samma lön (24 miljoner euro) eller förlängning med två år till 2025 med reducerad lön. I avvaktan på en upplösning håller Bayern kontakt med agenten Mino Raiola om Erling Haaland.

Kicker hör frustrationen hos Dortmunds tränare Marco Rose efter att de regerande cupmästarna åkt ut (1-2 mot St Pauli). ”Vi inledde inte som om det var en cupmatch. Det finns inga förklaringar, inga ursäkter”, säger Rose, ”Jag är bara förbannad. Cupen var en chans att vinna en titel och vi är överlag i bra form. Och så ger vi bara bort matchen under de första tio minuterna”. I St Pauli spelade både Sebastian Ohlsson och Eric Smith från start. Staden Hamburg svarade för ännu en cupskräll. HSV tog också en Bundesligaskalp (1-1 mot Köln, 5-4 e str). Sebastian Andersson spelade från start för Köln men byttes ut mållös efter en timme. Marko Johansson satt på bänken hos HSV.

Bild kan inte släppa att Lionel Messi inte hade med Robert Lewandowski bland sina topp-tre i The Best. ”Skäms, Messi”, är rubriken på en artikel i dag. Tidningen ser det som ett svek och påminner om Messis alla lovord till Lewandowski vid Ballon d’Or-galan i december. ”Det var fina ord från Messi på Ballon d’Or-galan. Hans val får ni fråga honom om”, säger Lewandowski själv, ”Jag har inte gjort något fel som han kan vara irriterad över, förutom på planen. Det är hans beslut, och jag vill inte säga något negativt om det”. Messi hade Neymar, Mbappé och Benzema som sina topp-tre. Lewandoski hade Messi på andra plats (alla röster här).

ÖVRIGT

Algemeen Dagblad (Nederländerna), den stora dagstidningen i Rotterdam, pryder sportettan med Patrik Wålemark och sedlar. Det handlar inte om vad Feyenoord betalt utan tar ämnet vidare. Under ”Redo för en kassako” skriver AD att ”Feyenoord suktar efter en spelare att på sikt kunna sälja vidare för stora pengar. För det lyckas klubben sällan med. Kan den nya anfallaren Patrik Wålemark få kassaapparaten att plinga?”.

Ekstra Bladet (Danmark) river i stället runt bland pengarna kring en annan stor transfer med en svensk i fokus, Jens Cajuste. Stade de Reims tillbakavisade ivrigt den påstådda övergångssumman på motsvarande drygt 100 miljoner kronor. Nu kommer Ekstra Bladet fram till ungefär samma sak som L’Equipe förra veckan. Den franska tidningen skrev då 60 milj kr plus 40 milj kr i bonusar. Enligt den danska tidningen handlar det om 68 milj kr plus 36 milj kr i bonusar. En bonus är på 5,5 milj kr när Cajuste gjort tre landskamper för Sverige.