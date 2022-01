Uppgifter: Kulusevski lockbete i storaffär

Headlines Blogg 08:00

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport drar stort på att ”Juve vill ha Vlahovic direkt”. Och hur ska klubben ha råd med det? Jo, enligt tidningen är förslaget från Juventus till Fiorentina 35 miljoner euro plus Dejan Kulusevski, som värderas till lika mycket. Juve vill påskynda affären med tanke på den förväntade konkurrensen om den serbiske skyttekungen i sommar. ”Troligen anser Fiorentina 35 miljoner euro som ett för högt värde på Kulusevski, precis som Juve tycker 70 miljoner euro är ett för högt värde på Vlahovic. Mot bakgrund av det kan förhandlingarna börja”, skriver GdS. Det ses för övrigt som givet att Kulusevski på söndag är tillbaka på bänken mot Milan, där Zlatan Ibrahimovic ses som lika given i en startelva. Roma tog sig med viss möda vidare i cupen (3-1 mot Lecce). I motståndarnas startelva fanns John Björkengren som får 6 av 10 i betyg. Everton har ryktats intresserad av Romatränaren José Mourinho, men efter matchen i går underströk portugisen, ”Jag skulle inte byta bort det här projektet mot något annat och tänker inte lämna förrän mitt kontrakt tar slut” (2024, min anm).

Corriere dello Sport ser en ”Scudetto i ovisshet” för Inter. Men det förklaras med att ”Bara antalet covidfall i Venezia kan stoppa Inter”. Matchen är i riskerar att skjutas upp enligt det nya coronaprotokollet. Även Napoli-Salernitana och Cagliari-Fiorentina är i riskzonen. CdS pratar också med Olivier Giroud, lagkamrat och anfallsrival till Zlatan Ibrahimovic. Giroud får en fråga om hur det är att dela omklädningsrum med svensken. ”Zlatan är lagets motor. Han är krävande särskilt mot de yngre spelarna men också mot alla de andra. Han vill alltid lyckas för han är i toppskick fysiskt och förväntar sig detsamma av de andra. Han är viktig både på och vid sidan av planen. Tillsammans siktar vi mot toppen”, säger Giroud.

ENGLAND

Daily Mirror verkar tycka att”Potter” och ”Jota” låter tillräckligt likt för att använda ”Harry Jota” och beskriva portugisen som ”trollkarl”. Daily Express är inte mycket bättre med ”Dio-goal”. Det var hur som helst Diogo Jota som med sina två mål fixade seger (2-0 mot Arsenal) och en ligacupfinalplats mot Chelsea.

Manchester Evening News fastnar också för Potter men en riktig Potter, Graham Potter. Flera experter, bland dem Paul Merson på Soccer Saturday och Jamie O’Hara i Talkport, har ringat in Brightontränaren som idealisk för Man United. Samtidigt hyllar Daily Telegraphs krönikör Sam Wallace Potter och vad han kallar för ”Grahamness”.

The Times har ännu en Potter. Tottenham påstås ute efter Hulls Keane Lewis-Potter. Brentford, Southampton, Leicester och West Ham är också intresserade av den 20-årige yttern.

The Sun har mycket mer Tottenham. Med ”exklusivt” stämplat på artikeln hävdar tidningen att klubbledning är beredd att backa Antonio Conte med värvning av Diego Carlos och Adama Traoré för 50 miljoner pund. The Athletic hade under torsdagen det besynnerliga beskedet att Newcastle utmanades om Carlos av ”en Londonklubb men inte Arsenal”. Svaret var alltså geografiskt nära. Newcastle ha lagt ett bud på 30 miljoner pund som Tottenham väntas matcha. Wolves har nobbat ett bud från Tottenham på Traoré värt 15 milj pund, men Londonklubben väntas höja till 20 milj pund. Daily Telegraph menar också att Tottenham också funderar på ett bud på Franck Kessié i januarifönstret.

Daily Telegraph fångar upp Thomas Parteys utvisning för Arsenal i går kväll. Beslutet att spela ghananen samma dag som han kom hem från Afrikanska mästerskapen ifrågasätts. Arsenal har nu en mittfältskris. Sambi Lokonga är enda centrala mittfältare som är redo för matchen mot Burnley.

The Athletic uppger att Newcastle gett Manchester United ett andra erbjudande om lån av Jesse Lingard. Sky Sports menar att United helst vill sälja. The Athletic synar också Anthony Elanga. Rangnick gillar honom skarpt för att han kan lita på honom, han gör som tränaren vill, och sedan är svensken ”snabbare och mer explosiv än Sancho och Greenwood” samt ”mer direkt än Rashford”.

SPANIEN

Marca firar en ”Hazard i rättan tid”, Diario AS suckar av lättnad, ”Äntligen Hazard”. Den skadeförföljde belgaren gjorde sitt första mål och skickade vidare Real Madrid till kvartsfinal i cupen (2-1 mot Elche e förl). Hazard får toppbetyget tre stjärnor av tre. Har det hänt förut? Och dessutom som inhoppare. Trots avancemanget muttrade tränare Carlo Ancelotti. ”Spelschemat är inte klokt. Det måste ändras”, säger han. Tidningarna uppmärksammar också Atléticos semifinalseger i damernas supercup (3-2 mot Levante). Hanna Lundkvist fick hoppa in sista 20 minuterna. Hon får godkänt, en stjärna. Hedvig Lindahl satt på bänken. I finalen väntar Barcelona med Fridolina Rolfö.

Sport känner hur Barças cupförlust (2-3 mot Athletic) och Ansu Fatis tårar efter skadan ”Får en att gråta”. Mundo Deportivo konstaterar att Barça är ”Sönder”. Den muskelskada som Ansu Fati ådragit sig tror MD kan hålla honom borta från spel i två månader. Sport hoppas på fyra-sex veckor. Det rör sig om uppskattningar. Ytterligare undersökningar väntar. Som om inte det räckte är så skriver AS om ett ”Trippelinferno” för Barça. För till gårdagens två bakslag ska även läggas vad Sport kallar ett ”Fullständigt krig!” mellan Barça och Ousmane Dembélé. Först gick Barcelona ut med att fransmannen ska lämna klubben då han inte förlänger kontraktet. Sedan svarade Dembélé besviket i sociala medier att han ”inte har för vana att ge efter för utpressning”. Dembélés kontrakt går ut i sommar. Han värvades för 105 milj euro 2017. Transferjournalisten Pedro Almeida påstår att Chelsea är beredd att bjuda 15 miljoner euro för 24-åringen i detta fönster. MD tror att också Manchester United och Juventus kan agera.

FRANKRIKE

L’Equipe ha fokus på kvällens regionalderby, Lyon-Saint-Étienne. ”Vem är minst svag?”, undrar tidningen. Båda lagen har gjort långt sämre ifrån sig än förväntat. Tidningen uppgav på torsdagen att Reims lagt ett första bud på Anel Ahemdhodzic som Malmö FF nobbat.

RMC Sport uppger att Tottenham och Hugo Lloris är överens om ett nytt kontrakt. Den 35-årige målvakten kommer att skriva på för två år till. L’Equipe har samma uppgift. Enligt Daily Mail är kontraktet påskrivet. Lloris nuvarande kontrakt går ut i sommar, och både Rennes och Nice hade visat intresse. Vidare tar RMC Sport upp PSG:s intresse för Tanguy Ndombélé. Intresset uppges ömsesidigt. Enligt radiokanalen handlar diskussionerna om ett lån eller ett byte. Enligt transferexperten om ett lån, preciserat till lån med köpoption.

Foot Mercato hävdar att det inte blir Europaspel för Diego Costa. Anfallaren uppges stanna i Brasilien. Han är överens med Corinthians om ett tvååskontrakt.

Le 10 Sport uppger att Chelsea inte släpper Malang Sarr i januarifönstret. Åtskilliga klubbar har jagat den 22-årige backen, och Roma och Leicester ska enligt Foot Mercato ha fått bud nobbade.

TYSKLAND

Sky Sport hävdar att Manchester Uniteds intresse för Denis Zakaria svalnat. Det är goda nyheter för Bayern München, som tv-kanalen med bestämdhet slår fast är intresserad av den 25-årige mittfältaren. Fler storklubbar lär slåss om Zakarias. Hans kontrakt med Mönchengladbach går ut i sommar. I Bayern skulle schweizaren kunna ersätta Corentin Tolisso, menar Sky Sport. Här finns också rubriken ”Värsta arenor: Italien dominerar flopplista”. Det är money.co.uk som sammanställt betyg från besökare från olika källor. Värsta-listan, som främst baseras på de fem stora fotbollsländerna men har med en del andra större arenor, toppas av Empolis Stadio Carlo Castellani (2,90 av 5 i genomsnittsbetyg). Märkligt nog tar Sky Sport inte upp Bästa-listan, för den toppas av en tysk arena: Dortmunds Westfalenstadion (4,57).

Bild påstod på torsdagen att superagenten Mino Raiola vårdas på intensivvårdsavdelning på sjukhus. Han har drabbats av en lungsjukdom. Men han mår nu ”lite bättre”, enligt en av hans rådgivare. Italienska medier tonar dock ner det hela rejält. Enligt Gazzetta dello Sport kan Raiola, som är agent till bland andra Zlatan Ibrahimovic och Erling Haaland, skrivas ut redan i dag. Bild tar också notis om att 16-årige Jardell Kanga skrivit på för Bayer Leverkusen.