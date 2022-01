Hyllad Rolfö i rörande firande – av motståndare

Headlines Blogg 08:40

SPANIEN

Marca gör ett spännande val. Med rubriken ”Idrotten är vacker” väljer tidningen bort att sälja in sig på de stora herrmatcherna och ger söndagens mest rörande händelse all sin uppmärksamhet. Den skedde efter det att Barcelonas damer gått fram som en ångvält även i supercupfinalen (7-0 mot Atlético). Barçaspelarna firade med att hiva en spelare i luften – från motståndarlaget (se klipp här och en annan version nedanför). Efter 686 dagar frånvaro från fotbollen på grund av en hjärntumör gjorde Atléticos Virginia Torrecilla comeback. På Marcas bild syns ryggtavlan på Fridolina Rolfö under den leende Torrecilla i luften. Svenskan, som gjorde ett mål, fick för övrigt fina 8 av 10 i betyg av Sport. ”Ännu ett framträdande som understryker vilken bra värvning Fridolina Rolfö varit och hur väl hon anpassat sig till Barças stil och spel”, skriver tidningen. I Marca är det Rolfö och tremålsskytten Caroline Graham Hansen som får högst betyg, tre stjärnor av tre. Från herrfotbollen uppger Marca bland annat att Real Madrid och Barcelona ingått en icke-aggressionspakt. Klubbarna kommer inte att röra spelare från den andres klubb som har ett giltigt kontrakt. Det gäller också akademierna. Klubbpresidenterna Florentino Pérez och Joan Laporta ska ha skakat hand på det.

Diario AS skriver om ”En galen poäng” för Real Madrid, som hämtade upp ett 0-2-underläge i slutminuterna (2-2 mot Elche). Men det var också en galen kväll för Karim Benzema. Först missade han en straff. Sedan fick han utgå skadad. En hamstringskada håller honom nu borta i minst 8-10 dagar, uppger Cadena SER, men enligt AS finns oro för kvartsfinalen mot PSG den 15 februari. Undersökningar väntar. Men som om inte det vore nog så hade Benzema påhälsning av tjuvar i sitt hem under matchen. Det är andra gången Benzema har inbrott i sitt hem under en match. Den förra gången var 2019 när han spelade El Clásico. Ett modus operandi som är vanligt förekommande bland inbrottstjuvar runtom i Europa.

Sport sätter tonen med ”Mirakel” om Barcelonas seger (1-0 mot Alavés). Bortsett från Frenkie De Jongs fullträff fanns inte mycket att yvas över. Barça ”gjorde en mycket dålig match, skapade få chanser och hade lite spel”, summerar tidningen. Spelarbetygen är därefter. ”Tre gyllene poäng”, säger tränare Xavi. Jordi Alba fick också chansen att säga sitt. Och då kom omdömena om honom på tal. ”Jag känner mig utpekad sedan många år”, säger Alba, ”Det är inte första gången det händer. Men jag accepterar kritik. Jag vet om att en match är dålig då pekas man alltid ut”. Senast gällde det uttåget mot Athletic i spanska cupen. ”Om jag spela bra talar ingen om mig. Om jag spelar normalt får jag kritik för att jag inte assisterade till två mål. Och om jag spelar dåligt då blir jag slaktad. Men jag är medveten om att jag inte spelade bra senast (mot Athletic)”. Sports mest häpnadsväckande påstående är att El Nacional, som är ökänd för sina uppdiktade transferrykten, kan ha en poäng i att Barça är intresserade av ett målvaktsbyte: Marc-André ter Stegen mot Gianluigi Donnarumma.

ENGLAND

Daily Star ger chansen till en svajig översättning: ”Du Con-te mena allvar”. Tottenhamtränaren var frustrerad över att Harry Kane fick ett mål bortdömt för en knuff på Thiago Silva. ”Att se den här typen av beslut i England är otroligt. Kanske i Italien 50-50, men i England – otroligt”, säger Conte, vars Tottenham på nytt förlorade mot rivalen i sydvästra London (0-2 mot Chelsea). Säsongssviten mot Chelsea är nu 0-3, 0-2, 0-1, 0-2. Sky Sports-experten Jamie Redknapp tror Contes besvikelse över truppens kvalitet kan få drastiska konsekvenser. ”Jag tror att han kommer lämna klubben eftersom att du inte kan lova något och sedan inte leverera det”, menar Redknapp.

Daily Mail kan konstatera att frustrationen från Tottenhamhåll inte stannade vid ord. Bland annat kastades en tändare från publiken mot Antonio Rüdiger. ”Missilgalenskap”, är dagens största rubrik. Senast i lördags träffades Aston Villa-spelare av en plastflaska. ”Om det är en ny trend måste vi agera gemensamt så snabbt som möjligt för att skydda miljön och stämningen som är helt unik för England”, säger Chelseatränaren Thomas Tuchel, som trycker på att han gillar att fansen sitter nära planen och inte bakom nät eller galler. Premier Leagues omdiskuterade rekommendationer kring inställda matcher ska skärpas. Det ska inte längre handla om ”tillgängliga spelare” utan tydliga covidfall. Enligt Daily Mail kommer minst fyra klarlagda covidfall krävas för att kunna skjuta upp en match.

The Guardian snappar upp Crystal Palace-tränaren Patrick Vieiras ilska efter en kontroversiell straff som sänkte hans lag (1-3 mot Liverpool). ”Jag vill inte ens prata om det”, sa Vieira…innan han pratade länge om det, och kallade det ”ett riktigt dåligt beslut av domaren” och menade att domaren var ”rätt så naiv”.

Daily Telegraph skriver att Watford har bestämt sig för att sparka Claudio Ranieri. Beslutet togs i lördags efter den svaga insatsen i förlustmatchen mot Norwich. Den jovialiske italienaren sitter kvar tills klubbledningen hittat en ersättare. Watford har elva förluster på fjorton matcher under Ranieri.

The Times uppger, liksom flera andra tidningar, att Everton har ytterligare ett tränarnamn på intervjulistan. Det är Vítor Pereira, som för närvarande är utan klubb efter att ha fått sparken i Fenebahçe. Sedan tidigare har Wayne Rooney och Frank Lampard uppgetts bli intervjuade för att eventuellt ta över efter sparkade Rafael Benítez.

BBC Sport skildrar spelarkrisen i Afrikanska mästerskapens skrällgäng Komorerna. I åttondelsfinalen mot värdnationen Kamerun kommer en utespelare att stå i mål. ”Det är en spelare som visat under träning att han kan spela som målvakt”, säger den assisterande förbundskaptenen Daniel Padovanni. Komorernas landslagstrupp har drabbats hårt av covid och skador.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport vill med ”0-0 – till Inter” berätta att vinnaren efter Milan mållösa toppmöte (0-0 mot Juventus) är den svartblå stadsrivalen. Zlatan Ibrahimovic är inte heller någon vinnare. Blott 5 av 10 i betyg och utbytt med hälskada redan efter en halvtimme. Tidiga rapporter handlar om en inflammation i hälsenan. GdS nätupplagan skrev i natt att det finns oro för det emotsedda derbyt mot Inter den 6 februari, medan pappersupplagan är mer hoppfull. Även Sky Sport Italia tonar ned skadan. Den usla planen på San Siro får skulden. Gräset kommer också att läggas om till derbyt, med start redan i dag. Från transfermarknaden skriver GdS att Fiorentina står med ryggen mot väggen. Juventus vill ha Dusan Vlahovic och Dusan Vlahovic vill till Juventus. Klubben öppnar nu motvilligt för en försäljning till Juve i januarifönstret men vill ha 70 miljoner euro i cash. Det innebär att Dejan Kulusevski är borta ur ekvationen. ”Att spendera en sådan summa nu innebär att ge upp sommarvärvningar, men det skulle ge bättre chans för Juve till en fjärde plats, som inte är given – och att inte kvalificera sig till Champions League skulle vara mycket kostsamt”, lägger tidningen till. GdS nämner i förbigående att ett nytt bud från FC Köpenhamn på Albin Ekdal är inkommande, men skriver just inte mycket mer. Ekdal fick i går rött kort när Sampdoria föll (0-1 mot Spezia), hans första utvisning på fem år.

Corriere dello Sport och Tuttosport är inne på Gazzetta dello Sport två huvudspår. CdS med Milan-Juve-rapporten ”De spelade för Inter”. Tuttosport med ”Juve, ni behöver Vlahovic”. CdS ger sedan uppmärksamhet till Tammy Abraham som på nytt gjorde mål (två) och hjälpte sitt Roma till seger (4-2 mot Empoli). ”Jag har behov av att han gör mål varje match, han måste försöka och han behöver den typen av press”, säger tränare José Mourinho.

FRANKRIKE

L’Equipe döper på förstasidan om Marco Verratti till ”Marco Van Basten”. PSG-mittfältaren har inte gjort mål sedan 2017, men slog nu till med ett mål och ett annat som kan tillskrivas honom, menar tidningen (4-0 mot Reims). Jens Cajuste, om gjorde en lovande debut för Reims förra veckan, är en av två spelare som bara får 3 av 10 i betyg. ”Svensken är fortfarande inte 100 procent och det märktes. Mittfältaren tappade bollar, saknade fart och gav alltför lite offensivt. Han byttes logiskt nog ut efter 64 minuter”, skriver L’Equipe.

RMC Sport ser hur Thiery Henry skakar på huvudet åt ryktena om att han är aktuell att ta över som tränare för krislaget Bordeaux. ”Jag vet inte vad jag ska svara. Jag bor inte i Utopia”, säger Henry i Amazons sändning.

Journal de Dimanche-intervjun med Zlatan Ibrahimovic fick mest internationell uppmärksamhet för stödet till Novak Djokovic. I Frankrike byggs rubriker kring sportchefsrollen i PSG. Ibrahimovic skrev i sin bok ”Adrenaline” att han erbjudit sina tjänster innan han beslutade sig för att spela vidare i Milan. Är rollen fortfarande aktuellt? ”Den dag jag vill bli sportchef i PSG så kommer jag att bli det”, säger Ibrahimovic till JDD.

TYSKLAND

Kicker konstaterar på förstasidan att storlaget Mönchengladbach nu är ”I nedflyttningsstrid”. Sedan räknar tidningen in en sedvanlig seger till Bayern München (4-1 mot Hertha Berlin) med det ovanliga inslaget att Robert Lewandowski inte fanns bland målskyttarna. Det finns också flera skäl att tycka synd om assisterande tränaren Xaver Zembrod. Han missade matchen på grund av halsfluss, och drar dessutom till sig följande jämförelsen, från Julian Nagelsmann: ”Han låter som Rod Stewart och ser ut som Bryan Adams”. Bayerntränaren hyllade annars Joshua Kimmich, nu som en nummer 6. ”Han är världsklass i båda roller”. Kimmich är enda Bayern München-spelare i Omgångens lag. Ingen svensk är med. För övrigt uppger Kicker att Bayern inte har några planer på förstärkningar i januarifönstret.

WAZ noterar att både Erling Haaland framtid och skadestatus fortsatt är oklar. Han ådrog sig en ljumskskada i helgen. ”Vi får vänta på undersökningar”, säger sportchefen Michael Zorc. Bild noterar att det är Haalands åttonde skada sedan maj 2020. Han har missat 22 matcher. Förhoppningen är att han kan vara tillbaka till nästa match, mot Leverkusen den 6 februari. Trots att det är två veckor till dess uppger WAZ att Dortmund inte planerat in nya kontraktsdiskussioner med Haaland.

ÖVRIGT

Algemeen Dagblad (Nederländerna) har i det stora utbudet av fotbollsrubriker med ”Lidbergs mål är guld värt för Go Ahead Eagles” (1-1 mot Heracles). Med en kvart kvar räddade Isac Lidberg en poäng med sitt allra första ligamål sedan flytten från Sverige förra sommaren.

Przeglad Sportowy (Polen) skriver om ”Sanningens vecka” för Polen, med bild på Andrij Sjevtjenko. Han är favorit att bli ny polsk förbundskapten. Ukrainska vZbirna uppgav på söndagskvällen att Sjevtjenko är överens med polska förbundet om att ta över. Kontraktet ska vara värt 2,5 miljoner euro om året. Det återstår för Sjevtjenko att komma överens med Genoa, som han nyligen fick sparken från. Polen kan möta Sverige om en plats till VM, om båda lagen vinner sina eespektive playoff-semifinaler.