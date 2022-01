Kulusevski allt hetare – Arsenal i matchen igen

Headlines Blogg 08:40

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport upprepar den dagliga toppnyheten. Den är stadigt Dusan Vlahovic men den här gången med än mer eftertryck: ”Affären är klar”. I dag – på serbens 22-årsdag – väntar läkarundersökning hos Juventus. Samtidigt hettar det till kring Dejan Kulusevski. Vad som tidigare varit trevare från England och agentförsök med italienska klubbar, har tagit fastare former. Jo, Milan är intresserad av svensken. Men som lån. Juventus däremot behöver få in pengar efter köpet av Vlahovic. GdS menar att priset är tre miljoner euro för lån och obligatorisk köpoption på 40 miljoner euro (Corriere dello Sport och Calciomercato skriver 35 milj euro). Milan tycker oavsett att kostnaden är för stor. Enligt GdS tvekar Juve också om att en konkurrent om en CL-plats en förstärkning. Därför har ett lån utomlands aktualiserats. GdS räknar bort Tottenham men tror att Arsenal kan vara en lösning. Enligt uppgift från tidningens medarbetare Alfredo Pedullà ska Arsenal och Juve också ha varit i kontakt under torsdagskvällen. La Repubblica betonar fortfarande Evertons intresse. Calciomercato tror fortfarande på möjligheten med Milan – om Juve sänker prislappen. Football Italia förklarar varför Kulusevski skulle passa i Milan. På tal om Milan. I går värvades värvades anfallaren Marko Lazetic från Röda Stjärnan. Gazzetta dello Sport noterar att 18-åringen i sitt omklädningsrumsskåp hos Belgradklubben hade bilder på helgon – och på Zlatan Ibrahimovic i Milantröja. Lazetic får chansen att träffa svensken i dag, då han anländer till Milano och Milanello. Vidare skriver GdS att Dortmund erbjudit 45 miljoner euro för Gianluca Scamacca. Planen är att låta honom spela kvar i Sassuolo till sommaren, men anfallaren vill bara till Inter. Frågan är om Inter kan göra en ny Hakan Calhanoglu på Milan. Turken värvades på en fri transfer från stadsrivalen förra sommarn. Nu uppger GdS att Inter redan förhört sig om Franck Kessié, vars kontrakt går ut i sommar. Juventus är också intresserad, medan en förlängning med Milan bedöms som ”nästa omöjlig”.

Corriere dello Sport hör champagnekorkar smälla och säger ”Skål, Vlahovic”. Och det finns anledning för Vlahovics agent Darko Ristic att fira. Han drar in 15 miljoner euro på affären. Fler siffror: övergångssumman är på 70 miljoner euro plus fem milj euro i bonusar. Vlahovics hela kontrakt är värt 63 miljoner euro brutto. Därför nämner Gazzetta dello Sport totalkostnaden 150 milj euro. Det bli för övrigt inte DV7. Enligt GdS tar han inte över Cristiano Ronaldos tröja nummer 7, som Tuttosport spekulerat i, utan tar nummer 28 i stället.

ENGLAND

The Guardian använder ”Decision Day for Everton”. Daily Mail kallar det för ”Lampard’s D-day”. Evertons ägare Farhad Moshiri har i dag slutaudition för kandidaterna till tränarjobbet, och de är tre: Frank Lampard, Vítor Pereira och Duncan Ferguson. Lampard ses som favorit.

Daily Telegraph uppmärksammar också trion, men blickar också mot damfotbollen. Dels Arsenal – med Jonas Eidevall på tränarbänken men Stina Blackstenius i sjukstugan – som hittade tillbaka på vinnarspåret (2-1 mot Brighton). Men tidningen uppmärksammar också skillnaden i prispengar för herr- och damvinnare i FA-cupen. Herrarna får 1.8 milj pund. Damerna får minder än två procent av den summan, 25 000 pund. ”Otroligt” och ”helt oacceptabelt” kommenterar Chelseas tränare Emma Hayes.

The Athletic uppger på morgonen att Liverpool är på väg att värva Luis Díaz från Porto innan transferfönstret stänger. Övergångssumman beräknas till 60 miljoner euro. Tidigare har Tottenham jagat den 25-årige yttern.

Daily Star kallar Jesse Lingard för en ”Prisoner of Wor” (av ”krigsfånge” och troligen syftandes på Worsley, nära Old Trafford). Tidningen placerar honom till och med i klassiska fängelsekläder med pratbubbla, ”Det här är de enda svartvita kläder de tillåter mig att bära”. Bakgrunden är att svartvitrandiga Newcastle velat låna Lingard och Man United nobbat. En källa nära Lingard säger, ”United är livrädda att släppa Jesse och att han sedan skulle vara en succé där” – som fallet var med utlåningen till West Ham. Lingard har uppgetts upprörd över Uniteds ovilja att låta honom lämna. Daily Star och Daily Mirror skriver att också att andra spelare i klubben ogillar behandlingen av Lingard, inte minst Marcus Rashford som han umgås med.

ESPN uppger, med hänvisning till sina källor, att Ralf Rangnick är lugn med att släppa fyra spelare i januarifönstret – tack vare förtroendet för Anthony Elanga. Anthony Martial och Amad Diallo har redan lämnat, och Donny van de Beek och Jesse Lingard kan lämna. Elanga väntas få gott om speltid även framöver. ESPN påpekar att klubbar som försökt låna svensken bestämt avvisats. Manchester Evening News uppmärksammar samtidigt att Uniteds lagkapten Harry Maguire utmanar Elanga. ”Anthony har gjort det riktigt bra och måste vara stolt över sig själv, och hans familj är säkert också stolt. Det är en markör och en språngbräda. Kan han ta nästa stora steg? Han har all talang i världen att göra det”, säger Maguire till MUTV, ”Både jag själv och de andra erfarna spelar kommer att pusha honom och andra (unga spelare)”.

The Sun hävdar att Atlético vill ha Aston Villas Matty Cash. En övergång är aktuell i sommar. Priset uppskattas till 40 miljoner pund. Cash ses som en ersättare till Kiean Trippier som högerback. Atlético har just värvat Daniel Wass, men dansken är mer av en mittfältare.

BBC Sport noterar att Calum Chambers från Arsenal är Aston Villas fjärde värvning i januarifönstret efter Philippe Coutinho, Lucas Digne och Robin Olsen.

SPANIEN

Marca strålar med nya Bernabéu. Den multifunktionella arenan kan dra in 400 miljoner euro om året. En annan stor rubrik gäller Aurélien Tchouaméni. Real Madrid för samtal på plats med Monacostjärnans rådgivare. Den 22-årige mittfältaren är ett prioriterat mål för sommarens fönster.

Cadena Cope följer efterspelet på det avbrutna Sevilladerbyt för två veckor sedan. Joan Jordán i Sevilla träffades av ett tillhygge, matchen bröts och spelades klart dagen efter. Real Betis president Ángel Haro går nu hårt åt motståndarna. ”Sevilla simulerade att det var en allvarlig skada så att matchen inte skulle vidare”, säger han till Cope, ”Den främst ansvarige är den som kastade föremålet, men de nästkommande är de som simulerar”. Ett anklagande finger riktas inte bara mot Joan Jordán. Real Betis har straffats med stängda läktare men har inkommit med dokument för att få straffet reducerat. I detta försäkrar en läppläsare att Sevillatränaren Julen Lopetegui ropar till Jordán, ”Lägg dig ner, lägg dig ner”, för att förstärka bilden av skada.

Sport utropar ”Värvad!”. Mundo Deportivo har ”Adama OK”. Adam Traoré kommer till Barcelona från Wolves. Av allt att döma ett lån med köpoption. I dag väntar läkarundersökning. MD påpekar att Traoré ska ersätta Ousmane Dembélé och att det nu brådskar än mer att sälja fransmannen. MD kom under torsdagen även med uppgiften att Spotify är aktuell som arenasponsor för Camp Nou.

FRANKRIKE

L’Equipe toppar med ”Money Time”. Det handlar om sista dagarna på den franska transfermarknad men rubriken är skriven på engelska för att tidningen menar att Newcastles förehavanden kan påverka den starkt. Först och främst är det Lyons Bruno Guimarães som är nära en övergång. Läkarundersökning väntar i dag. Det senaste budet är på nära 50 miljoner euro, uppger L’Equipe. Det kan trigga värvningar från Lyon. Dessutom skulle flera andra franska klubbar gärna ta emot en euroinjektion från den nyrika engelska klubben. Intressant är annars att L’Equipe uppger att Paul Pogba är PSG:s mål nummer ett i sommar. Fransmannens kontrakt med Manchester United går ut sista juni. Vidare skriver tidningen att för vad dag som går förefaller det att mindre sannolikt att Tanguy Ndombélé ansluter från Tottenham i vinterfönstret (RMC Sport är av annan uppfattning och menar att parterna närmar sig igen). Inom PSG uppges en del dessutom vara tveksamma till hans psyke och framför allt anses hans profil alltför lik Pogba. PSG:s stora dilemma anses fortfarande vara att klubben inte blir av med några spelare. Det har tidigare talats om att Reims är ute efter Anel Ahmedhodzic i Malmö FF, men enligt L’Equipe har Reims nu skjutit fram planer på en mittbacksvärvning till sommaren.

Foot Mercato har ett typiskt exempel på PSG:s problem. Enligt sajten vill Lyon låna Ander Herrera, med tanke på Bruno Guimarães flytt. PSG är positiv till lånet men Herrera själv är inte sugen på att lämna PSG.

Le Progrès kan räkna in en ny stjärna till Lyons damlag. Lindsey Horan lånas in från Portland Thorns för 18 månader. Hon välkomnas brutalt av Ada Hegerberg på Twitter. Det officiella presentationsfotot är inte det bästa (se Lyons tweet här). För det första ser 27-åringen ut som hon är kortväxt, sittandes med tröjan framför sig och med fötterna som sticker ut. Dessutom ser hon inte det minsta road ut. ”Du kommer att le när du ser mig”, skriver Hegerberg som svar.

TYSKLAND

Kicker, Sky Sport, Sport1 och Bild uppge samma sak med hänvisning till sina källor: Max Eberl har meddelat Mönchengladbach att han slutar som sportchef. Beskedet ses som en bomb. Eberl har varit i klubben sedan 1999 – först som spelare, sedan som akademiledare och slutligen som sportchef sedan 2008. Enligt Kicker lämnar Eberl troligen redan i vinter.

Sky Sport uppger att Newcastle är ute efter Mainz back Jeremiah St Juste, 25. Förhandlingar pågår enligt tv-kanalen mellan klubbarna. Som en parentes kan nämnas att St Juste är inte direkt första namn att paras ihop med den nyrika engelska klubben. Newcastlebaserade Chronicle har redan listat över 100 spelare som kopplats ihop med Newcastle under januarifönstret.

ÖVRIGT

Reprezentacija (Bosnien) pratar med Mirsad Ahmedhodzic, pappa till Anel Ahmedhodzic. Han dementerar rykten om att sonen skulle vara nära PSV Eindhoven. Och backen kan stanna i Malmö FF efter att transferfönstret stängt. ”Det finns inget konkret ännu. Malmö vill inte släppa honom för några småsummor och är beredd att vänta till sista dagen. Om de inte säljer honom så får det vänta till sommaren”, säger Mirsad Ahmedhodzic. Det har tidigare talats om att Reims är ute efter Anel Ahmedhodzic, men enligt L’Equipe i dag har Reims nu skjutit fram planer på en mittbacksvärvning till sommaren.

Algemeen Dagblad (Nederländerna) konstaterar att Arsenal, Liverpool, Manchester City och Bayern München får vänta på Cody Gapko. Den 22-årige anfallaren har förlängt kontraktet med PSV Eindhoven till 2026. Men klubben inleder sitt meddelande med att skriva att ”Cody Gapko stannar i PSV resten av säsongen”. En sommarförsäljning är med andra ord planen. Mer från Nederländerna: Patrik Wålemark gjorde två mål i sin debut för Feyenoord i en träningsmatch (6-2 mot Vitesse) Se målen här – 1-0 och 4-2. Alexander Fransson uppges lämna IFK Norrköping för Willem II. Amin Sarr byter Malmö FF mot Heerenveen, enligt Aftonbladet.