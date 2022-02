Greenwood suddas ut – lagkamrater tar avstånd

Headlines Blogg 08:35



ENGLAND

The Times tittar på effekterna av Mason Greenwood-situationen. Alla Greenwood-produkter har tagits bort från Manchester Uniteds onlinebutik och megastore. En del supportrar ska ha krävt pengarna tillbaka på tröjor med hans namn. Nike har fryst sitt avtal med Greenwood. Lagkamrater som David de Gea, Cristiano Ronaldo, Paul Pogba och Marcus Rashford sägs ha slutat följa Greenwood på Instagram. Greenwood kan också ha påverkat Jesse Lingards öde. Trots att Ralf Rangnick gett grönt ljus för 29-åringen att lämna stoppades han av klubbledningen. Enligt Daily Telegraphs James Ducker var en av anledningarna situationen med Mason Greenwood, vars framtid nu är oklar. Däremot får 20-åringen enligt The Sun tills vidare fortsatt ut sin lön på 75 000 pund i veckan. Greenwood greps för sexuella trakasserier och misshandel av sin exflickvän, och ska ha tillbringat en andra natt i polisens förvar.

Daily Telegraph ger dagens fetaste rubrik till att ”Lampard värvar Alli gratis”. Det är en sanning med modifikation. Everton får betala tio miljoner pund efter 20 matcher. Enligt The Guardian kan det slutliga priset över tid nå 30 miljoner pund. Enligt BBC ända upp till 40 milj pund – alltså motsvarade en halv miljard kronor.

Daily Mirror konstaterar att ”Dele och Donny är med i Lampards revolution”. Everton gjorde också klart med Frank Lampard som tränare och Donny van de Beek på lån. Dagens största rubrik är annars ”Auba and out”. Pierre-Emerick Aubameyangs tid i Arsenal är över. Kontraktet rivs. I dag blir han klar för Barcelona.

The Sun gör om ett klassiskt bandnamn till ”Kul and the gang” efter Tottenhams värvning av Dejan Kulusevski. Tidningen har också en separat artikel om svenskens tröjnummer som kallas ”bisarrt”. Kulusevski kommer även i Londonlaget att bära tröjnummer 44 som en hyllning till idolen Adnan Januzaj.

Daily Mail är inte imponerad av ”Kul and the gang”. Tillsammans med Arsenal och West Ham placerar tidningen in Tottenham som vinterfönstrets förlorare. ”Kulusveski och Bentancur är stabila värvningar som mycket väl kunnat gå även till andra elitklubbar, men de var långt ifrån förstaval för Tottenham, de var efter Luis Díaz och Adama Traoré i kön”, menar Mail. Vinterfönstrets vinnare var Everton, Aston Villa och Liverpool. Alla januarifönstrets Premier League-övergångar finns samlade här.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport sätter sin vana trogen tänderna i Serie A-klubbarnas fönster med betygsättning. Redan på förstasidan varslar tidningen om det skyhöga betyget 9 av 10 för Juventus. ”Man kan inte önska mer av denna restyling”, menar tidningen, en omdaning som bland annat innebar att Dejan Kulusevski fick lämna. Samtidigt hänger tidningen upp ett stort frågetecken över Paolo Dybalas framtid (vilket blir till en ordlek på förstasidan). Inter får 8 för sin mercato och Torino 7,5. I botten är Milan med 5 och Bologna med 5,5. Alla Serie A-övergångar här. På tal om frågetecken så hänger GdS också ett sådant över Zlatan Ibrahimovic och hans medverkan i Milanoderbyt mot Inter på lördag. Tidningen påpekar att Milananfallaren är helt inställd på match, men ”bara kommer att spela om hälseneproblemet är helt borta, ingen vill riskera att förvärra problemet. Situationen kommer att följas upp dag för dag, och beslut om han kommer att spela kommer därför först timmar före den stora matchen”.

Corriere dello Sport menar däremot att det råder ”optimism krig svenskens medverkan mot Inter”. Det är en överrubrik halvvägs in i tidningen. På förstasidan påpekas att ”Allt förändras” i Serie A. Vinterfönstret har varit spektakulärt. Serie A har värvat för 174,85 milj euro, skriver CdS. Av de fem stora ligorna har bara Premier League spenderat mer, 307,6 milj euro.

Sky Sport Italia konstaterar att det inte blir något framträdande för Zlatan Ibrahimovic på San Remo-festivalen i år. Förra året fick svensken stor uppmärksamhet när han var sidekick på det stora evenemanget som varade i flera dagar. Men deltagandet ifrågasattes också ur sportslig synvinkel mitt under fotbollssäsongen. Den här gången avstår Ibrahimovic, och låter hälsa till festivalarrangörerna, ”Jag önskar San Remo ett stort lycka till. Jag beklagar att jag inte kan närvara, men för ett år sedan satte jag upp en del regler. Det är bara följa dem så går allting bra”. San Remo-festivalen börjar i dag och pågår till den 5 februari.

SPANIEN

Sport basunerar ut ”Värvad!” och ”Stannar!” i två stora rubriker. Den första gäller Pierre-Emerick Aubameyang. Den andra gäller Ousmane Dembélé. Aubameyang presenteras först i dag. då han kan skriva på som kontraktslös nu. Han får ett kontrakt på ett och ett halvt år för att kompensera för en låg lön. Det var i slutändan inga storklubbar som var intresserade av att köpa Dembélé, precis som L’Equipe tidigare uppgett. ”Dembélé stannar – vilket soppa!”, konstaterar Sports krönikör Lluís Mascaró, och undrar hur Barça ska handskas med problemet. Enligt Mundo Deportivo kommer Barças klubbledning att ha ett möte i dag. Ilskan mot Dembélé är stor, skriver tidningen. Det är inte uteslutet att 24-åringens kontrakt rivs, för att bli få bort röta ur klubbens omklädningsrum.

Marca har träffat Palmeiras supertalang Endrick. Och visst har tidningen lyckats få ur honom ett ”Jag gillar verkligen Real Madrid”. Det är dagens rubrik på förstasidan. Tidningen pressar också ur 15-åringen ett ”Jag hoppas Real Madrid vinner Champions League”. Det är rubriken på första uppslaget. Marca har tidigare uppgett att Real Madrid leder jakten på Endrick. Tidningen noterar också att Atlético har värvat Reinildo från Lille.

La Opinion de Murcia upplyser om en svenskvärvning på Deadline Day lite under radarn. Zeidane Inoussa lämnar Caen på lån. Den 19-årige anfallaren spelar resten av säsongen i Real Murcia, i Segunda RFEF, motsvarande fjärde division.

Noticias de Álava konstaterar att Alavés värvat ett anfallare, Manu Vallejo från Cádiz. John Guidetti ut då? Nja, det blev i stället anfallaren Mamadou Sylla som lämnade för Rayo Vallecano. Om Guidetti är det fortsatt tyst.

FRANKRIKE

Nice Matin jublar. ”PSG besegrade” är dagens huvudnyhet på lokaltidningens förstasida. Nice skrällde mot de regerande mästarna (0-0 mot PSG, 6-5 e str). ”Det är helt galet”, säger lycklige Nicemålvakten Marcin Bulka, som är inlånad från…PSG. Han fick inte plats när Gianluigi Donnarumma kom för att konkurrera med Keylor Nevas mellan stolparna. I kvartsfinal väntar nu Rivierarivalen Marseille.

L’Equipe hyllar ”Bulka, förstemålvakt” – som en liten pik till PSG. Bilka får 8 av 10 i betyg. Lägst betyg får PSG-anfallaren Mauro Icardi, bara 2. L’Equipe presenterar Anel Ahmedhodzic som ”La surprise du chef”. Här är kocken sportchefen Admar Lopes som övertalade klubbpresidenten att Gérard Lopez om Malmö FF-värvningen när Phil Jones och andra alternativ inte gick i lås. Som i övriga franska medier talas om ett lån med ”nästan bindande” köpoption på fyra miljoner euro. Lilles försäljning av Reinildo till Atlético antas vara goda nyheter för Gabriel Gudmundsson. La Voix du Nord påpekar att vänsterbacksplatsen lär bli svenskens. Men L’Equipe ser skiftet som dåliga nyheter för tränare Jocelyn Gourvennec, särskilt med CL-matcher mot Chelsea i kikaren. ”Gudmundsson har en bra vänsterfot och slår fina inlägg som saknats i Lille de senaste säsongerna, men han har inte Reinildos defensiva kvaliteter och har framför allt använts för att avlasta Jonathan Bamba ett snäpp upp i planen”, skriver L’Equipe.

TYSKLAND

Sky Sport kröner vinnare och förlorare på Deadline Day. Wolfsburg, som värvade Jonas Wind och blev av med Wout Weghort för bra pengar (Burnley), räknas till vinnare. Bayern München också, som blev av med ett par oviktiga spelare och samtidigt skrev långtidskontrakt med 16-åriga jättetalangen Paul Wanner. Även Denis Zakaria, som byter upp sig från nedflyttningshotade Mönchengladbach till Juventus, räknas till vinnare. Förlorare på Deadline Day: Dortmund, Roman Bürki och Nico Schulz – alla tre parter hade mått bra av klubbyte för de båda spelarna, menar Sky. Mönchengladbach ses också som förlorare. Visserligen fick klubben fem milj euro för Zakaria, som hade gått gratis i sommar, men klubben ersatte honom inte och fick inga stålar för Mattias Ginter. Sky är också tveksam till Hertha Berlins värvningar. Samtliga Bundesligaövergångar i januarifönstret finns här.

WAZ uppmärksammar att Dortmund drar förbundslandet Nordrhein-Westfalen inför rätta med anledning av de hårda publikrestriktionerna. Bara 750 åskådare tillåts för närvarande. Köln och Arminia Bielefeld har liknande planer. RB Leipzig stämde fristaten Sachsen av samma anledning. Bara 1 000 åskådare ha tillåtits på arenor i regionen. Men enligt Bild har Sachsen nu gett med sig och kommer att tillåta 25 procents beläggning. Det innebär 12 000 åskådare för RB Leipzig till matchen mot Köln den 11 februari.