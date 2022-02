Arsenal planerar för "supersommar" – med Isak

Headlines Blogg 09:00

ENGLAND

The Sun trycker ”180 miljoner pund” över sportettan. Det är så mycket som Arsenal enligt tidningens uppgifter är beredd att spendera i vad som förväntas bli klubbens största sommarfönster. Prislappar hängs på tre möjliga förvärv. 45 miljoner pund för Ruben Neves, 60 miljoner pund för Dominic Calvert-Lewin och…75 miljoner pund för Alexander Isak. The Sun menar att klubben kan tänkas trigga svenskens utköpsklausul i Real Sociedad (75 milj pund = 90 milj euro). Tidningens uppgifter kommer just efter det att The Athletic uppgav att Arsenal valt bort Isak i januari för att utköpsklausulen ansågs för hög i förhållande till marknadsvärde (40 milj euro enligt Transfermarkt, 50-70 milj euro enligt CIES). Själv vill Isak inte kommentera Arsenals intresse. ”Jag pratar inte om andra klubbar”, säger han till Mundo Deportivo. Gör han, med start i kväll (Real Betis i cupen), en februarimånad som han brukar så lär flyttryktena få ytterligare bränsle.

Daily Star och Daily Mirror toppar med att Manchester United närmar sig Mauricio Pochettino. Mirror menar att United är ”allt säkrare” på att värva argentinaren till sommaren. Star fångar upp Le Parisiens uppgifter om att PSG letar ny tränare och Foot Mercatos om att Pochettino fått nog av klubben. Manchester Evening News spinner vidare på Pochettino-ryktet med två artiklar. En om att ett tidigt samarbete kan bli gynnsamt, en om Pochettinos kvaliteter.

The Guardian fastnar vid andra tränarrykten. Steve Bruce är nära att ta över West Bromwich och Roy Keane är aktuell för Sunderland. Men störst rubrik får en redan klar tränare, Roy Hodgson. I går höll 74-åringen sin första presskonferens som ny Watfordtränare och levererade ett minnesvärt citat. ”Det här var ett jobb jag bara inte kunde säga nej till för det var nästan bokstavligen sirenernas sång från sjöjungfrun när sjömannen passerar förbi på sitt skepp. Det var rätt sjöjungfru för rätt skepp”, sa Hodgson. Kanske inte så lovande. Inte bara för att Hodgson blandar sirener och sjöjungfrur i en enda röra. Sirenernas sång skulle ju locka skepp att gå på grund.

Daily Mail uppmärksammar att Mason Greenwood, som släppts mot borgen, förstärkt säkerheten runt sitt hem. Tidningen viker också en rubrik åt att damernas regerande ligacupmästare Chelsea är i final igen (3-1 mot Man United). Zecira Musovic och Jonna Andersson fanns båda i startelvan. Man City eller Tottenham väntar i finalen.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ser framför sig ett ”Derby geniale”, en hjärnornas kamp mellan Simone Inzaghi och Stefano Pioli (illustrerade som andar utifrån rubrikens ordlek med genie=ande). Tendensen är däremot fortsatt att det blir ett Inter-Milan utan ett svenskt geni. Zlatan Ibrahimovic fortsätter att hänga på gymmet med en ömmande hälsena men kan i dag eller i morgon testas på gräs. Förhoppningen finns fortfarande men allt mer pekar på att Olivier Giroud startar i stället. På förstasida finns också åter Juventus intresse för Nicolò Zaniolo. Juve ska haft ny kontakt med Romaspelarens rådgivare. Juve är redo att slå till i sommar om Roma inte kommer överens om ett nytt kontrakt med mittfältaren. Även Tottenham och Milan påstås intresserade av Zaniolo. Romas vd Tiago Pinto skapade rubriker när han sa att klubben inte kunde garantera att Zaniolo stannar.

Corriere dello Sport har sin största rubrik i ”Dzeko och Lautaro är de bästa”. Det bygger på en intervju med fotbollsprofilen Paolo Di Canio, som synar Serie A-topplagens anfall. Milans bygger för mycket på en Zlatan Ibrahimovic som inte länge kan bidra med lika mycket. ”Allt som Ibrahimovic gjort ska ha sitt stora erkännande. Men om 18 av 20 bollar blev till pärlor till för några år sedan, så blir nu två till pärlor och 18 är förlorade bollar. Ta ner på bröstet, saxsparkar, skorpionsparkar – det där kommer Ibrahimovic att göra även när han är 70 år. Men här talar vi om ett lag som ska spela ytterligare 15 matcher”, säger Di Canio.

SPANIEN

Marca skriver om ”Fjärde försöket” inför kvällens cupmatch Athletic-Real Madrid. Lagen har redan möts två gånger i ligan och en gång i Supercupen. Real Madrid har vunnit samtliga. Den här gången får huvudstadslaget klara sig utan skadade Karim Benzema. Real Madrids damer vann redan i går (3-1 mot Real Sociedad). Kosovare Asllani hoppade in i 55:e minuten och gjorde mål i 59:e minuten.

Diario AS tar förutom stormatchen på San Mamés också upp att Barcelona nu har ett obalanserat lag. Tidningen räknar in nio anfallsspelare till Xavis förfogande, varav sju som räknas till a-laget: Adama, Aubameyang, Ansu, Abde, Memphis, Braithwaite, Luuk de Jong, Ferran Jutglà och Ferran Torres. Sedan finns sorgebarnet Ousmane Dembélé. Marca påpekar att klubbpresident Joan Laporta och tränare Xavi hamnat på motsatta sidor i kontroversen om fransmannen. Laporta vill helst inte se Dembélé i Barças tröja. Xavi ser möjligheter att använda Dembélé och vill inte heller ha en missnöjd spelare i truppen.

Sport och Mundo Deportivo hänförs av Adama Traorés kroppshydda. ”Vilddjurets dag” kallar Sport presentationen i går, medan MD påpekar att Barça skaffat ”Mer muskler”. Även Pierre-Emerick Aubameyang presenterades. Båda finns med på den uppdaterade truppen för Europa League, tillsammans med Ferran Torres. Men inte Dani Alves. Bara tre nya spelare får registreras och brasilianaren var den som fick stå över. MD rapporterar att Spotify redan på måndag kan bli klar som Barças nya huvudsponsor. Avtalat kan ge 30-60 milj euro per år. Det är däremot ännu oklart om namnrättigheterna för Camp Nou, om Barça och Spotify hittar ett avtal.

FRANKRIKE

L’Equipe ger som vanligt stort utrymme åt Afrikanska mästerskapen. Den här gången med att ”Mané leder Senegal” till final (3-1 mot Burkina Faso). Vincent Ponson i Lyons klubbledning bekräftar L’Equipes tidigare uppgifter om intresse för Alexandre Lacazette i Arsenal. Han medger också ”kontakter” med Bayern München om Corentin Tolisso men chanserna till en sommarövergång till Lyon bedömer en källa när Tolisso som ”helt omöjligt”. L’Equipe uppger vidare att ett fall av våldtäktsförsök lagts till anklagelserna mot Benjamin Mendy. Manchester City-spelaren står redan anklagad för sju fall av våldtäkt mot fyra kvinnor och ett fall av sexuellt övergrepp mot en femte kvinna. Rättegången inleds den 25 juli.

Le Parisien har positiva besked om Neymar. Brasilianaren fortsätter sin rehab, siktet är fortsatt inställt på CL-matchen mot Real Madrid den 15 februari. L’Equipe tror på en plats i truppen för en ringrostig Neymar. För Sergio Ramos ser det mörkare ut. Le Parisien undrar i rubriken, ”Är det här början på slutet för Sergio Ramos?”. Den 35-årige backen är på nytt vadskadad. ”Dessa upprepade skador bådar inte gott för framtiden”, skriver tidningen. Sergio Ramos väntas inte kunna spela första matchen mot sin gamla klubb, i bästa fall blir det en bänkplats.

TYSKLAND

Bild uppger att engelska klubbar fiskar efter Thomas Müller. Everton och Newcastle pekas ut. 32-åringen har kontrakt med Bayern München till 2023. Han berättade i onsdagens SportBild att han ännu inte haft någon kontakt med klubben om en kontraktsförlängning. På annat håll uppger Bild att det nu står klart att ligatvåan Dortmund får klara sig utan två tunga pjäser mot ligatrean Bayer Leverkusen på söndag. Både Erling Haaland och Mats Hummels missar matchen. Erling Haaland är ännu inte redo efter skada och Mats Hummels är sjuk.

Kicker pratar med Dortmunds sportchef Michael Zorc som beklagar sig över publikrestriktionerna i Tyskland. ”Arenorna är betydligt mer välfyllda utomlands, vilket skapar en ekonomisk nackdel för tyska klubbar”, säger Zorc. Dortmund uppges förlora fyra miljoner euro i intäkter per spökmatch (utan publik). Zorc är oroad över att de europeiska konkurrenterna seglar ifrån. ”Intrycket var redan tidigare att England och Spanien låg före, eftersom bara Bayern München kan konkurrera”, säger han. Mer pengar investeras också i Serie A och Ligue 1. ”Tyska klubbar har alltid utmärkt sig med att välja en lite annan linje, som kännetecknas av ekonomisk soliditet. Men nu slår pandemin hårt. De flesta klubbar har det svårt, det är ett faktum”, säger Zorc.

ÖVRIGT

Daily Record (Skottland) leker med namn: ”Reo får Gio att lida”. Reo Hatate sänkte med två mål Giovanni van Bronckhorsts Rangers i Old Firm (3-0 till Celtic). Om Carl Starfelt skriver tidningen, ”Backen får ofta frän kritik men han var strålande och förtjänade att laget höll nollan”. Starfelt får 8 av 10 i betyg. Alla startspelare i Celtic får från 7 till 9.