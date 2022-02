Gullit: "Utan Zlatan tappar Milan kvalitet"

Headlines Blogg 08:35



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport presenterar ”Brozo & Theo” som ”Derbyfångarna”, i meningen att Marcelo Bozovic och Theo Hernández sätter fart och prägel på lördagens match mellan Inter och Milan. Zlatan Ibrahimovic lär varken sätta fart eller prägel på planen. Förhoppningarna om spel fortsätter minska. GdS och Sky Sport Italia räknar inte längre med att svensken finns med.

Corriere dello Sport tar upp tråden om Ibrahimovic. På förstasidan finns rubriken ”Gullit: Utan Ibra tappar Milan kvalitet”. Tidningen har en intervju med fotbollslegendaren Ruud Gullit, som får frågan om vad som saknas i hans gamla klubb Milan. ”Det känns som att det emellanåt skulle behövas mer kvalitet. Är Ibrahimovic på topp då är allt okej, för han är en ’booster’ för truppen. Men tyvärr har Zlatan haft otur med skador och missat viktiga matcher”, säger Gulit, och lägger till: ”I övrigt tycker jag att Milan de två senaste säsongerna varit mer konkurrenskraftigt än på många år, då man var mer svart än rött”. Paolo Di Canio var inte lika positiv i omdömet av Ibrahimovic i går. Störst rubrik i dag: ”Två mot en” Den syftar på att Napoli och Milan för samma kamp, att störta Inter från Serie A-tronen. Redan på förstasidan uppmärksammar CdS också Laziofansens protester mot klubbledningen i går. Ett inaktivt transferfönster och dyra biljettpriser har spätt på missnöjet.

Tuttosport lockar med ”Juve slutar aldrig”. Transferfönstret må ha stängt men ”vinterfönstrets drottning”, som tidningen skriver, planerar redan för sommaren. Fyra namn förs fram. David Ospina (Napoli) som backup till Wojciech Szczesny, och sedan Gleison Bremer (Torino), Andrea Cambiaso (Genoa) och Nicolò Zaniolo (Roma).



ENGLAND

Daily Mirror och The Sun sätter spinn på Pierre-Emerick Aubameyangs ord. Mirror med ”Auba: Arteta körde ut mig”, The Sun med ”Mikel tvingade bort mig”. Citaten då? Vid presentationen i Barcelona fick anfallaren frågan om problemet i Arsenal var med tränare Mikel Arteta. ”Ja, jag tror det bara vara med honom. Och han tog sitt beslut. Jag kan inte säga så mycket mer”, svarade Aubameyang (se klipp här), ”Han var inte nöjd och jag var lugn med det hela”.

The Times lyfter en annan snackis med tränare-spelare i fokus. Jesse Lingard slår tillbaka mot Ralf Ragnick. Manchester United-tränaren sa att Lingard velat ta några dagar ledigt efter besvikelsen över att en transfer inte blev av. Lingard kontrar på Twitter, ”Klubben rådde mig att vara ledig”.

BBC Sport hittar i alla fall lite kärlek mellan tränare och spelare. Brentfords tränare Thomas Frank myser över nyförvärvet Christian Eriksen. ”Han är potentiellt klubbens största värvning någonsin”. Intresset är stort. Lilla Brentford har sålt 30 gånger så många replikatröjor som vid samma tidpunkt andra år. Under första dygnet efter värvningen kom tröjbeställningar från 21 olika länder. Eriksen börjar träna med laget på måndag. När han kan spela match är ”omöjligt att säga”, enligt Frank. Samtidigt nämner han att Eriksen ”inte är tillgänglig på några veckor”.

Daily Mail har en uppföljning på tröjor. Middlesbrough-tränaren Chris Wilder vill inte att hans spelare ska jaga Uniteds tröjor när lagen möts i FA-cupen i kväll. ”Det här är igen sightseeing för våra spelare. Det är inte tillfälle för att byta tröjor. Jag vill inte att folk ska komma till Old Trafford för att njuta av besöket. Om de vill ha en tröja får det bli i omklädningsrummet efteråt. Vi ska inte titta storögt på dem”, säger Wilder. De får hur som helst klara sig utan en tröja från Victor Nilsson Lindelöf. Backen är sjuk och missar matchen.

Daily Telegraph petar in lite transferuppgifter kring Tottenham. Försvaret ska stärkas i sommar. Sven Botman i Lille står högt på Londonlagets shoppinglistan. Och på många andra klubbars listor, inte minst Newcastles och Milans. Även Alessandro Bastoni (Inter) och Josko Gvardiol (RB Leipzig) finns med i bilden för Spurs.

Football Insider uppger att Tottenham gjorde en förfrågan om Victor Osimhen i januari men blev avvisade av Napoli. Klubben väntas försöka igen i sommar. Den nigerianske landslagsanfallaren värderas till cirka 70 miljoner pund.

SPANIEN

Mundo Deportivo känner att en ”VAR-skandal”, där ett kvitteringsmål av Januzaj blev bortdömt, bäddade för Real Sociedads uttåg i cupen. Men det var lite mer än så. Laget släppte in en hel drös med mål (0-4 mot Real Betis). Alexander Isak brukar blomma i februari men var vissen framför mål i månadens första match det här året. Anfallaren missade ett jätteläge. Eller som MD uttrycker det, ”Ett gyllene tillfälle som förmörkade ett redan grått framträdande”. I Marca får Isak mediokra en stjärna av tre i betyg.

Marca hörde ”Ett sista vrål” som skickade Real Madrid ut ur cupen (0-1 mot Athletic). Avgörandet kom i 89:e minuten. Men baskernas seger var välförtjänt, menar Marca. Athletic-spelarna Iñigo Martínez, Dabi García och Vesga får alla toppbetyget tre stjärnor av tre möjliga. Real Madrid-spelarna Kroos, Rodrygo och Vinícius Jr får alla noll. Marca ifrågasätter också varför de två sistnämnda spelade från start, då de var nyss hemkomna från landslagsspel med Brasilien. Även Ancelotti får noll i betyg. Han var lite irriterad över frågorna om andra spelare som inte fick starta. ”Varken Jovic, Hazard eller Bale är straffade. Jag tog beslut om att de inte var med. Det är inte straffade, lika lite som andra som inte spelade, som Ceballos, Carvajal eller Vallejo”, svarade Ancelotti, som menar att ”Den här förlusten gör oss starkare”.

Sport benämner Pierre-Emerick Aubameyang som ”Matadoren” i sin huvudrubrik. I går gav Mundo Deportivo honom epitet ”El Killer”. Det är mål som förväntas och det är mål som anfallaren också utlovar. Aubameyang fick igår också uttala sig om ”fallet Dembélé”. ”Som en vän till honom så hoppas jag att han och klubben kan hitta en lösning”, säger Aubameyang. Det är fortfarande oklart om Barça kommer att använda Ousmane Dembélé, frysa ut Dembélé eller försöka riva kontraktet.

El Correo följer upp inbrottet hemma hos John Gudietti förra helgen. Enligt tidningen kom tjuvarna bland annat över 30 000 euro, motsvarade cirka 300 000 kr, i kontanter. Ingen har ännu gripits.

FRANKRIKE

L’Equipe vänder sig mot andra kontinenter. Först en avstickare till Asien med 15 sidor vinter-OS i fokus. Sedan tillbaka till fotbollen där åtskilliga sidor ägnas åt Afrikanska mästerskapen. Egyptens finalavancemang (0-0 mot Kamerun, 3-1 e str). Egyptens assisterande tränare Diaa al-Sayed hade en uppmaning efteråt: ”Jag vill att CAF (afrikanska fotbollsförbundet, min anm), flyttar finalen till måndag”. Anledningen är att Senegal får en dag mer återhämtning. Egypten har tagit sig till final via tre matcher som gått till förlängning. Kameruns lagkapten och anfallsstjärna Vincent Aboubakar var besviken på laginsatsen i semifinalen. ”Fotbollen ljuger inte. När var och en försöker göra sin sak misslyckas man. När var och en tänker på sig själv, så blir det tyvärr så”, säger Aboubakar.

Le Parisien blickar fram emot stormötet med Real Madrid i Champions League. Den första matchen spelas den 15 februari. Med all sannolikhet utan Sergio Ramos och troligen med Neymar. Men brasilianaren förväntas inte starta. L’Equipe tror på följande elva: Navas/Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes – Herrera/Paredes, Verratti, Gueye – Messi, Mbappé, Di Maria.

TYSKLAND

Kicker lyssnar till Bayern München-tränaren Julian Nagelsmann. Situationen för knäskadade Leon Goretzka fortsätter att vara oklar, efter ett bakslag förra veckan. ”Det kan vara så att han är tillbaka mycket snart, om två veckor, men det kan också ta en evighet”, säger Nagelmann. Niklas Süles beslut att lämna på en fri transfer i sommar bollas upp. ”Niklas kom och sa, ’Jag lämnar’. Jag vet skälen men det stannar mellan oss”, säger Nagelsmann, ”Det är absolut inga problem mellan oss. Jag hade velat att han stannade”. Kicker berättar på annan plats att suget efter livefotboll är stort i Dortmund. De 10 000 biljetterna till toppmatchen mot Leverkusen på söndag släpptes i går och sålde slut på 15 minuter. Tidigare ha bara 750 åskådare släppts i på arenan på grund av coronarestriktioner.

Sport1 var först att berättar att Roger Schmidt lämnar PSV Eindhoven efter säsongen. Den nederländska klubben bekräftade senare uppgiften, och berättade att den tyske tränaren tackat nej till en förlängning. PSV slåss för närvarande om ligatiteln. Det har tidigare funnits stort intresse för Schmidt i Bundesliga, och enligt Sport 1 vill han dit, alternativt till England eller Spanien.



ÖVRIGT

Pilka Nozna (Polen) pratar med The Best-vinnaren Robert Lewandowski om den uteblivna Ballon d’Or. ”Jag har tänkt på dessa två utmärkelser den senaste tiden, Fifas The Best och Ballon d’Or. Jag har kommit till slutsatsen att Fifas utmärkelse betyder mer. Bara journalister röstar i den senare, det blir ingen tydlig verifiering”, säger Lewandowski, och pekar på att landslagskaptener och förbundskaptener röstar i The Best, ”De kan realistiskt och objektivt värdera våra insatser för de vet hur mycket varje match, varje rekord, varje skada betyder”.

Ta Nea (Grekland) rapporterar som annan nationell press att Gustavo Poyet blir ny förbundskapten. Parterna är överens, ”bara det officiella tillkännagivandet saknas”, skriver tidningen. Poyet ersätter i så fall John van ‘t Schip, som var förbundskapten när Sverige mötte Grekland i VM-kvalet.