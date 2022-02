Brodern filmade Zoumas kattattack: "Ångrar det djupt"

Headlines Blogg 08:35

ENGLAND

Daily Mail skulle ha kunnat beskriva det som en katt-astrof men nöjer sig med ”Hur kunde de ta ut honom?”. Ilskan är stor sedan Kurt Zouma, trots den omtalade kattmisshandelsvideon, fick starta i går (1-0 mot Watford). Buropen var påtagliga. Watfordfans skanderade ”That’s how your cat feels”, när Zouma blev liggande i gräset efter en duell. Tränare David Moyes dämpade knappast stämningarna med att säga han inte tvekade att plocka ut Zouma ”eftersom han är en av våra bättre spelare”. Moyes påpekade också att han själv är en ”stor djurälskare” men ”mitt jobb är att vinna”. Mer kring incidenten: Polis granskar nu videon och över 30 000 personer har skrivit på en petition som kräver att han åtalas. Fotbollsexperten Ian Wright stämmer in i kritikerkören och kallar Zouma ”fegis”. Zoumas sponsor Adidas är ”medveten om en djupt upprörande video” och överväger samarbetet. Yoan Zouma, Kurts bror, var den som filmade kattattacken. Han säger sig ”djupt ångra” sin inblandning i ett pressmeddelande från Dagenham & Redbridge, där han spelar. Klubben fördömer Yoans agerande. Daily Mail skriver på annat håll att en Champions League-plats är viktig för Arsenal, dels för att kunna skriva nytt kontrakt med Bukayo Saka och dels för att kunna locka Alexander Isak.

Daily Mirror ser det som att Newcastle ”Trippade” sina motståndare (3-1 mot Everton). Nyförvärvet Kieran Trippier satte punkt för målgörandet i matchen. Trippier ses som en rejäl uppgradering från Emil Krafth. Svensken kom tvåa efter Ciaran Clark när lokaltidningen Chronicle hade omröstning om vilka spelare som inte förtjänade en plats i 25-mannatruppen. Mirror uppmärksammar en av måndagens snackisar. Arsenals onlinebutik hade när varukorgen var tom meddelandet ”Your basket is as empty as Tottenham’s trophy cabinet”. Klubben har nu plockat bort sin pik till Londonrivalen, som mest fick muntra kommentarer i sociala medier.

The Guardian gör på tabloidvis om ”tough luck” (oturligt) till ”Turf Luck”. Det beskriver Manchester United poängmiss på Turf Moor (1-1 mot Burnley). United tyckte det var mer än otur och kritiserade domarinsatsen. Victor Nilsson Lindelöf satt på bänken, Anthony Elanga fick göra ett kort inhopp. Tidningen uppmärksammar också att Antonio Conte bekräftar att Tottenham köpt Cristian Romero från Atalanta. Köpoption var bindande. ”Vi köpte honom”, säger Conte, ”Romero är perfekt för Premier League”. Köpoptionen var på 46,4 milj pund.

Daily Telegraph, liksom The Athletic, uppger att Aston Villa planerar ett nytt försök att värva mittfältaren Yves Bissouma. Brighton nobbade ett bud på 25 miljoner pund i januari, men Villa väntas nu göra ett nytt försök i sommar.

Daily Star skriver att Manchester United funderar på Youri Tielemans. Leicestermittfältare ses som ett mer överkomligt alternativ till Declan Rice och Kalvin Phillips. Prislappen för Tielemans beräknas till 40 milj pund.

ITALIEN

Corriere dello Sport såg efter de smärtsamma förlusten i Milanoderbyt i helgen en ”Reaktion från Inter” (2-0 mot Roma). Tidningen både såg och hörde hemmapubliken hylla gästernas tränare José Mourinho. Portugisen, som vann trippeln med Inter 2010, fick applåder, hyllningsramsor och en banderoll i Curva Nord (”Välkommen hem igen, José”) från fansen – samt en modell av San Siro i kristall och silver av Inters klubbledning. ”Jag kan bara tacka dem och kommer aldrig att dölja att min relation till Inter är evig”, sa Mourinho. Han sa också, ”Jag vill att folk ska veta att även Rom är mitt hem. Jag älskar mitt Roma och jag är mycket ledsen över förlusten”.

La Gazzetta dello Sport använder en bild på målskytten Alexis Sánchez kraftfulla träff och rubriken ”Med full kraft” för att beskriva Inters seger. Milan spelar i en annan cupkvartsfinal i kväll, mot Lazio. Men det är utan Zlatan Ibrahimovic. En comeback väntas fortsatt tidigast mot Salernitana den 19 februari. ”Zlatan är som ett lejon i bur”, sa tränare Stefano Pioli i går. GdS pratar med Gianluigi Donnarumma, som fick spott och spe av Milanfansen när han lämnade på en fri transfer till PSG förra sommaren. ”Kanske att alla skyller på mig men då bortser man från den andra parten. Som en summering kan nämnas att det sista samtalet jag fick från klubben var för att de skulle berätta att de värvat en ny målvakt. Det var så det slutade”, säger Donnarumma. Om nya klubben: ”Jag tror att PSG alltid funnits i mitt öde. De hade följt mig i åratal och låtit mig veta deras intresse”. Om konkurrensen med Keylor Navas: ”Det stämmer inte att det skär sig med Keylor. Jag har en jättebra relation med honom. Det finns inga problem från min sida”. Om EM-titeln: ”Jag tänker på den varje kväll innan jag lägger mig, och får gåshud”.

SPANIEN

Sport beskriver det som en ”Jordbävning på kontoret”. Barcelonas vd Ferran Reverter hoppar av. En del kopplar avhoppet till Spotify-avtalet. Just sponsringsdealen med den svenska musiktjänsten sätter Sport nya siffror på. Avtalet, som är över tre år, kommer att ge 75 miljoner euro per år, alltså lite lägre än vad som tidigare angetts. Det fördelas på 60 milj euro som tröjsponsor för herrarna, samt fem milj euro var som tröjsponsor för damerna, för träningskläder och för namnrättigheter på Camp Nou. Enligt radiokanalen Rac1 kommer det officiella namnet på arenan att blir ”Spotify Camp Nou”. Sport har också transferuppgifter. Barça har säkrat ett bestämt pris på 35 miljoner euro vardera för Santos stortalanger Kaiky, 18-årig back, och Ángelo, 17-årig ytter. Barça väntas, särskilt i Ángelos fall, gå vidare med värvning.

Diario AS uppger samtidigt att Barça kan vara på väg att säkra ytterligare en brasiliansk talang. Samtal, som även Barças president Joan Laporta närvarat vid, pågår med representanter till 16-årige Breno Melo i Gremio. Men på tidningens förstasida är det Robert Lewandowski som tittar fram. AS menar att ”Bayerns polack vill påskynda möjligheterna att skiva på för Real Madrid i sommar. Hans rådgivare ser det so möjligt sedan ’operation Haaland’ svalnat”.

Cadena SER uppmärksammar att en ny stjärna tycks självskriven. Han är argentinare. Han spelar för Newell’s Old Boys. Han har tröja nummer 10. Och han har ”Messi” på ryggen. Han heter Joaquin Messi och ska spela Copa Libertadores U20-turnering.

FRANKRIKE

L’Equipe hänförs av ett franskt guld i vinter-OS men en fotbollspuff dyker upp på förstasidan: ”PSG har Haaland som mål”. Om Kylian Mbappé inte stannar. PSG hoppas fortfarande övertala Mbappé att stanna men har nu norrmannen som plan B, uppger L’Equipe. Priset – 75 milj euro i utköpsklausul plus 10-15 milj euro i bonusar – är tilltalande. Två andra spelare finns i PSG:s planer, oavsett om Mbappé stannar eller ej: Paul Pogba (Man United) och Lucas Paqueta (Lyon). Däremot tvekar PSG om att förlänga med Ángel Di María, vars kontrakt går ut i sommar. En Fifa-rapport visar att internationella januaritransfers uppgick till 902 miljoner euro. Det är en ökning med 74 procent jämfört med samma fönster 2021 och i nivå med transfermarknaden före pandemin.

Le Parisien noterar att Neymars rehab går framåt. Under måndagen tränade han individuellt ute. Förhoppningen är fortsatt att brasilianaren ska finnas med i truppen mot Real Madrid nästa vecka. Däremot ska Leandro Paredes ha skadat sig och är ett frågetecken till CL-matchen. Le Parisien ger också gott om utrymme till PSG-spelaren Kheira Hamraoui som är tillbaka i landslaget efter överfallet för några månader sedan. Ett ”häpnadsväckande” besked, menar tidningen, sett till hela kontexten.

BeIN Sports lyssnar till Édouard Mendy. Han har vunnit Champions League med Chelsea men det är inget mot den nyvunna titeln som afrikanska mästare med Senegal. ”Det är tio gånger större än Champions League. Det är ojämförbart. Jag har gåshud som aldrig förr”, säger Mendy.

TYSKLAND

SportBild synar Bayern Münchens sommarplaner. Bayern har redan förnyat flera kontrakt (Kimmich, Goretzka, Coman) och planerar fler (Lewandowski, Müller, Neuer, Gnabry). Därför är spelare på fri transfer i fokus. Tre positioner är prioritet: mittback, högerback och defensiv mittfältare. Chelseas Antonio Rüdiger ses ändå inte längre som ett alternativ till mittbackspositionen. Hans lönekrav är för höga och tysken är inte lockad av en hemflytt. Däremot tror Bayern på Rüdigers lagkamrat Andreas Christensen. Men han vill ha mer än de tio miljoner euro Niklas Süle hade i årslön. Billigare alternativ kan bli aktuella. SportBild drar annars på en intervju med Dortmunds tränare Marco Rose. Han beskriver lagets säsong som ”suboptimal”. Rose säger, ”Vi är besvikna över de tidiga sortin ur både Champions League och tyska cupen, poängen i ligan (46 efter 21 matcher) är okej”.

Bild ringar i ytterligare fyra spelare Dortmund är på jakt efter i kölvattnet på värvningen av Niklas Süle: Nico Schlotterbeck (22, mittback, Freiburg), Noussair Mazaroui (24, högerback, Ajax), Isamel Ghabri (17, mittfältare, PSG), Karim Adeyemi (19, anfallare, RB Salzburg). Tidningen pratar även med Niklas Hult. Vänsterbacken, som fyller 32 år på söndag, har ett utgående kontrakt med Hannover men längtar inte hem till Sverige. ”När jag lämnade Sverige var planen alltid att komma tillbaka en dag. Men planer ändras, vi trivs utomlands. Vi får se, fotbollen bestämmer när vi återvänder”, säger Hult. En förlängning? ”Om det är möjligt så stannar jag gärna”. Hannover är indragen i bottenfajten i Zweite Bundesliga. Nedflyttning? ”Nej, nej, nej! Vi kommer definitivt inte att åka ur”.