Listan: Bardghji näst största stjärna

Headlines Blogg 08:40

Tipsbladet (Danmark) rankar de tio största stjärnorna i Superligan. Med det menas spelare som har ”hela paketet”, som skiner på planen men också har lite glans utanför. På plats nummer två: Roony Bardghji. ”Ja, det är kanske överraskande men hans galna potential får hans stjärnstatus att skjuta i höjden. Det vi hittills fått se i Superligan är på en nivå vi inte tidigare sett från en 16-17-åring i den högsta danska ligan. Och han är också på väg att bli marknadsförd vid sidan av planen med en dokumentär som FCK själva gör”, skriver tidningen. Inga andra svenskar finns med. Etta på listan är Erik Sviatchenko i Midtjylland.

ANNONS

The Scotsman (Skottland) lyssnar till Rangers tränaren Giovanni van Bronckhorst som förklarar petningen av Filip Helander ur Europa League-truppen nyligen. ”Det var ett tufft beslut att ta då vi bara kunde ha med 23 spelare i Europatruppen. Där och då valde jag spelare som kunde spela och som kunde användas i olika roller”, säger Van Bronckhorst. Den goda nyheten är att svensken äntligen är redo för comeback efter knäskadan i september. Han kan få speltid i cupmatchen mot Anan Athletic på lördag. ”Förhoppningsvis kan vi ha med honom i helgen så han får börja spela och sedan kan han vara med i truppen i ligan och cupen”, säger Van Bronckhorst. Kanske kan Helander då också vara landslagsaktuell till Sveriges VM-playoff i slutet av mars.

ENGLAND

Daily Mirror är på lekhumör. ”Kevin makes it look so beesy” anspelar på att De Bruyne sänkte bina från Brentford (2-0 till Manchester City). ”Kitty Vacant” leker med Sex Pistols klassiska låttitel och syftar på att Kurt Zouma fråntagits sina katter – något som får hela The Suns nyhetsetta. Zouma har också blivit av med reklamkontrakt, samtidigt som krav höjs om petning i både klubblag och landslag (se under Frankrike).

ANNONS

Daily Telegraph drar stort på att ”Uniteds spelare vill ha Pochettino”. Uppgifterna dör upp sent i går kväll. Förutom ESPN så har Daily Mail, The Times och även Daily Telegraph dem med hänvisning till sina källor. Telegraph påpekar att United behöver vara på tårna. Real Madrid är också intresserad och vid en Champions League-exit kan PSG-tränarens farväl påskyndas.

The Guardian tar på sportettan med Chelseas darriga seger (1-0 mot Al Hilal) och Tottenhams oväntade förlust (2-3 mot Southampton). Spurstränaren Antonio Conte var besviken efteråt. Men han gläds med Christian Eriksens stundande comeback inom fotbollen och håller också dörren öppen för en återförening i Tottenham. ”Eriksen är en del av Tottenhams historia. Att komma tillbaka hit vore en bra möjlighet för honom, för mig, för klubben. Nu har han skrivit på för Brentford…det är bara sex månader, sedan får vi se”, säger Conte.

ANNONS

BBC News berättar att de rasistiska påhoppen mot Anthony Elanga i sociala medier har blivit ett polisärende. Det bekräftar Manchesterpolisen. Det var efter straffmissen mot Middlesbrough i FA-cupen förra fredagen som rasistiska kommentarer riktades mot Elanga i sociala medier.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport prisar Milan med ”Vilka djävular” (men det är också ett uttryck, typ ”vad i helvete”). Laget ”krossade” motståndet (4-0 mot Lazio) och nu väntar en cupsemifinal mot lokalrivalen Inter. Vid sidan av planen applåderade Zlatan Ibrahimovic. Där lär han vara även mot Sampdoria på söndag. Han har ännu inte återhämtat sig helt från inflammationen i hälsenan. ”Zlatan lider över att inte få vara med. Han skulle vilja vara med de andra i denna viktiga fas. Men han är det med sin attityd och sin karisma. Vi hoppas han är tillbaka så snart som möjligt. Vi har behov av hans kvalitet och hans mål”, säger Milantränaren Stefano Pioli. Ibrahimovics ersättare Olivier Giroud gjorde två mål. Precis som i helgen.

ANNONS

Corriere dello Sport lägger mest fokus på Ibrahimovics ersättare Olivier Giroud som gjorde två mål. Precis som i helgen. Fransmannen får 8 av 10 i betyg och är matchens lirare. Milanjournalisten Alessandro Jacobone, bland annat från Radio Rossonera, skriver på Twitter: ”I dagsläget bör Ibrahimovic vara backup till Giroud, som förtjänar att starta oavsett om svensken är tillgänglig”. Corriere dello Sport staplar längre in i tidningen kommentarer från José Mourinho i Romas omklädningsrum i förlustmatchen mot Inter. Det inkluderade en del hårda ord. ”Jag vill veta varför, när ni möter Inter, skiter på er under de första tio minuterna. Och så vill jag veta varför ni sket på er under tio minuterna även mot Milan. Ni allihopa. Ingen exkluderad”, ”Jag vill veta varför ni under två år varit som små mot stora. Om vi uppträder som små så behandlar domarna oss som små” och ”Människans största defekt är att sakna kulor, sakna personlighet. Är ni rädda för sådana här matcher? Spela i Serie C i så fall, där man aldrig möter lag med mästare, spelar på topparenor eller har press som i toppfotbollen”. Citaten är fler, några mildare i tonen.

ANNONS

Tuttosport har däremot kvällens match i tankarna. Det råder ”Vlahovic-feber” inför Juventus-Sassuolo. Milans kross? ”Milanissimo!”.

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo pryder förstasidorna med samma spelare: Erling Haaland. Sport har ”Haaland har högsta prioritet”. Enligt tidningen är norrmannen huvudmål för Barça i sommar: ”Både Joan Laporta och Xavi är överens om att hans ankomst är nyckel till det nya projektet”. Mundo Deportivo ser också Haaland som topprioritet för Barça i sommar. Tidningen lägger sedan till en rad spelare på fri transfer: Cesar Azpilicueta (högerback, Chelsea), Andreas Christensen (mittback, Chelsea), José Gayà (vänsterback, Valencia) och Marcelo Brozovic (mittfältare, Inter). Sport uppger vidare att en anfallstrio kan se sig om efter nya klubbar till sommaren: Memphis Depay, Luuk de Jong och Martin Braithwaite. Barça vill ha ett anfall med Ferran Tores, Erling Haaland och Ansu Fati. Tidningen skriver också att Barça dragit sig ur jakten på Franck Kessié. Milanmittfältaren blir för dyr. Han vill ha drygt fem miljoner euro netto om året. Andra Barça-nyheter: Klubben kommer att överklaga Dani Alves avstängning. Brasilianaren fick på onsdagen besked om att han stängs av två matcher efter det röda kortet mot Atlético i helgen. Fridolina Rolfö var en av åtta målskyttar när Barcelonas körde över ligatvåan (9-1 mot Real Sociedad). ”Spelade vänsterback och gjorde det mer än bra”, lyder MD:s omdöme. Barcelona har nu spelat 21 ligamatcher och vunnit alla. Målskillnaden är 122-6.

ANNONS

Marca och Diario AS blickar på nytt mot Real Madrids CL-match mot PSG. Marcas ”Kära ovänner” tar upp banden mellan klubbarna. AS skriver om ”Bästa elvan i Paris”, att Real Madrid kan ställa upp med sina allra bästa spelare. Det inkluderar Karim Benzema och Ferland Mendy, som båda haft skadeproblem. Marca är inte alls lika övertygad om att Benzema kommer till spel. Tidningen ser honom som ett stort frågetecken. Däremot ser det bra ut för Mendy. Marca uppger vidare att Atlético kommer att göra ett nytt försök att värva Aston Villas högerback Matty Cash i sommar. Klubben försökte i januari utan lycka. Men sportchefen Andrea Berta har fortsatt siktet inställd på polacken, även om tränare Diego Simone är mindre imponerad.

FRANKRIKE

L’Equipe hyllar Nice i allmänhet och Justin Kluivert i synnerhet efter utskåpningen i en prestigefylld cupmatch (4-1 mot Marseille). Den inlånade Romaanfallaren gjorde två mål och en assist och får 9 av 10 i betyg. Skrällgänget Versailles väntar i semifinal. L’Equipe granskar sedan PSG:s spelarlöner. Enligt tidningens källor väntas Parisklubben den här säsongen att betala ut löner på totalt 629 miljoner euro. Det är drygt en tredjedel av vad hela Ligue 1 betalar ut (1,73 miljarder euro). PSG hävdar att det snarare rör sig om 585 milj euro. Oavsett fortsätter lönerna, pandemin till trots, att sticka iväg rejält. 20/21 var PSG:s lönekostnader 503 milj euro, 19/20 var de 414 milj euro, 18/19 var de 370 milj euro.

ANNONS

RMC Sport följer upp chockvågorna av Kurt Zoumas kattattack som nått andra sidan Engelska kanalen. Franska förbundskaptenen Didier Deschamps (via France 3): ”Jag är väldigt förvånad över Kurt Zouma. Det är något oacceptabelt, outhärdligt, en grymhet. Jag är säker på att han blivit medveten om det. Bilderna är chockerande och outhärdliga”. Franska förbundsbasen Noël Le Graët (via AFP): ”Denna dumma, elaka och meningslösa våldshandling framstår som än mer häpnadsväckande eftersom jag aldrig hört ett ont ord om Kurt Zouma. Tvärtom har han ett rykte om sig att vara respektfull och positiv. Jag noterar hans ursäkt och tror han lär sig en läxa”. Le Graët säger att förbundet inte kommer att straffa Zouma. Djurrättsorganisationer har krävt att förbundet agerar mot landslagsspelaren. RMC Sport-profilen Jérôme Rothen: ”Han bör inte tas ut till nästa landslagssamling. Det är en brutal handling, man kan inte ens se färdigt videon, så våldsamt är det…Det går emot franska värderingar”.

ANNONS

TYSKLAND

Kicker följer upp idén om playoff för att göra kampen om Bundesligatiteln mer spännande. Tanken väcktes igen av ligabasen Donata Hopfen förra veckan och får oväntad positiv respons av Bayern Münchens vd Oliver Kahn. ”Jag tycker det är spännande att fundera på nya modeller för Bundesliga, som playoff”, säger Kahn till Kicker, ”Även Champions League kommer att få ett nytt format från 2024 och vi har stora förhoppningar kring det”. Han lägger till, ”En modell med semifinaler och final i Bundesliga skulle innebära spänning för fansen, så det är rimligt att behandla en sådan idé. Vi i Bayern München är alltid öppna för nya idéer”. I Kickers webbomröstning är cirka 40 procent för och 60 procent emot playoff om titeln.

RB Live uppmärksammar citat från Emil Forsberg i SportBild. Svensken har följt RB Leipzig upp från andra divisionen till att etablera det i Bundesligatoppen. ”Nu finns en ny plan. Jag vill vinna något. Det var därför jag förlängde i somras”, säger Forsberg. Chansen till en pokal finns den här säsongen fortfarande i tyska cupen och i Europa League. ”Jag vill vinna en titel så snart som möjligt”, understryker han.