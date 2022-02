Lokaltidningen: Isak är Barças plan B

Headlines Blogg 08:20

SPANIEN

Sport pryder hela förstasidan med Alexander Isak. Tidningen uppger att han är Barças plan B, om ett köp av Erling Haaland inte går i lås. Sport fortsätter: ”Den svenske anfallaren har en utköpsklausul på 80 miljoner euro, men vill komma, vilket underlättar förhandlingar”. Sport hävdar att Isak var nära en övergång förra året innan Barça av ekonomiska skäl fick dra i bromsen och Isak förlängde med Real Sociedad. Kontakter har bibehållits. Utköpsklausulen i Real Sociedad har tidigare angetts till 90 milj euro. Sport tar också upp Philippe Coutinhos situationen. Han ha haft en lyckad start på lånet i Aston Villa. PL-klubben uppges vilja köpa brasilianaren men vill förhandla ned köpoptionen på 40 milj euro. Sport menar att en affär på 25-30 milj är trolig.

Marca låter, som de flesta sporttidningar, lyckan över ett spanskt guld i vinter-OS helt dominera förstasidan. Men här finns lite fotboll också. På nytt med fokus på PSG-Real Madrid. Nicolas Anelka är intervjuad. Fransmannen har en historia i båda klubbar och har svårt att välja vinnare. Desto lättare har han att skönja Kylian Mbappés framtid. ”Om han velat stanna tror jag att han skrivit på tidigare. Jag tror han är en Real Madrid-spelare nästa säsong”, säger Anelka.

Diario AS tar upp tråden. Inte bara med OS-guldet utan också Mbappé. Den franske stjärnan sa häromdagen att utgången av CL-mötet med Real Madrid påverkar framtiden. PSG-tränaren Maurcio Pochettino fick frågan om det i El Chiriguito. ”Jag kan ha min åsikt, men jag tror inte ett så viktig beslut bestäms av en match. Eller ett utslagsmöte. Han (Mbappé) är en intelligent, mogen kille, med strålande förmåga att analysera och vet vad han vill med framtiden”, säger Pochettino, ”Jag upplever honom som lugn och fokuserad på att gör sitt bästa för PSG. Man måste respektera honom, ett beslut kommer efter utslagsmatcherna”.

El País pratar med David De Gea om Manchester Uniteds titeltorka efter Alex Ferguson. ”Jag tror att de lagts förbannelse där eller liknande (skratt). Jag vet inte. Jag vet verkligen inte. Folk frågar mig och vi spelare pratar om det – ’Jag vet inte vad som händer’. Vi borde ha fajtats om fler titlar, men jag vet inte varför laget inte gjort det”. Om kritiken han emellanåt fått i Spanien: ”Jag tror folk i Spanien ha en annan syn på mig än i England”.

ENGLAND

Daily Mail bjuder på ett oväntat spår i Zouma-gate: ”Myteri i West Ham”. Och det handlar inte om att Michael Antonio vill ändra spelplan efter Zouma-gate med en jämförelse med straffskalan för rasism. Nej, det Mail med braskande rubriker påstår är att West Ham-spelare är i uppror över Zoumas höga lön. Hans böter på två veckolöner, lika med 250 000 pund, blev offentliga när pengarna skänktes till en djurrättsorganisation. Nu uppger Mail att flera lagkamrater surar och vill ha högre lön. Daily Mail uppmärksammar också att tidigare Tottenhamtränaren, och numera fotbollsexperten, Tim Sherwood ringar in Dejan Kulusevski som del i Tottenhams debacle mot Southampton. ”Han (Conte) plockar in Kulusevski och Bentancur. Och de förändrar matchen. För så fort de kom in förlorade Tottenham”, säger Sherwood. Kulusevski har bara gjort två korta inhopp men redan väckt tvivel hos fans, att döma av sociala medier-kommentarer. Senaste exemplet kom i går när Tottenham gratulerade Kulusevski till PL-debuten. Kommentarerna är mestadels beska.

The Sun bjuder på ”Kattar KO”. Kurt Zoumas plats i den franska truppen till VM i Qatar är i fara, menar tidningen, och pekar på gårdagens hårda ord från förbundskapten Didier Deschamps om kattattacken. Det är den inte, om The Sun hade läst vidare bland citaten. Däremot kan kraven på att peta Zoumas i West Ham tillta. Dagenham & Redbridge har nu stängt av hans bror Yoan, som filmade incidenten. Det bekräftar klubben.

Daily Mirror ändrar klubbnamn. ”Man LUnited”. ”Lu” står inte för någon spännande kinesisk talang utan för de första bokstäver i Luis Enriques namn. En två-plus rubrik. Men Mirror hävdar hur som helst att spelarna må önska Mauricio Pochettino, Luis Enrique har nu seglat upp som ett starkt namn i klubbledningens planer att hitta en ny tränare. Mirror uppmärksammar också Pep Guardiolas lätt irriterade svar på om Man City är världens bästa lag. ”Nej, vi är inte bäst i världen. Det är Chelsea som vann Champions League och River Plate (menade Palmeiras, min anm) som vann i Sydamerika”, säger Guardiola (klipp här).

Daily Star har ”Red-hot Jota”, Daily Express väljer ”In Jot pursuit”. På så vis upplyser tidningarna om att det var Diogo Jota som med sina mål fixade segern åt Liverpool (2-0 mot Leicester). Även Arsenal vann (1-0 mot Wolves). Och var glada. För glada. ”Jag har inte sett Arsenal fira så mycket senaste tio åren”, säger Wolves-mittfältaren Rúben Neves. Samtidigt var Arsenals tränare Mikel Arteta förbannad över två gula kort på Gabriel Martinello inom loppet av fem sekunder. ”Jag har aldrig sett något liknande”, säger Arteta, ”Jag vill ha förklaringar om VAR och vad som hände här”.

The Independent uppger att Kepa Arrizabalaga väntas lämna Chelsea i sommar. Den spanska målvakten tros återvända till sitt hemland. The Guardian har samstämmiga uppgifter. Intresset har ökat efter att floppvärvningen imponerat på senare tid. Det är däremot oklart om Arrizabalaga får stå finalmatchen i klubblags-VM mot Palmeiras på lördag, då Édouard Mendy är tillbaka efter triumfen med Senegal i Afrikanska mästerskapen.

Daily Telegraph uppger att det för närvarade figurerar tre namn på Leeds lista – om tränare Marcelo Bielsa tar farväl i sommar. Det är Jesse Marsch, Ernesto Valverde och Carlos Corberán. Bielsas kontrakt går ut i sommar och väntas inte lämna besked förrän då om han vill förlänga.

ITALIEN

Tuttosport riktar som andra tidningar strålkastarna på en serb. ”Vlahovic – extas i Juve”. Han låg bakom cupsegern med ett skott som styrdes i mål i slutminuterna (2-1 mot Sassuolo). Corriere dello Sport har ”Dusan, det är ödet”. För i semifinal väntar hans gamla klubb Fiorentina, om också vann på torsdag kväll (3-2 mot Atalanta). Corriere dello Sport uppger liksom Sportitalia att Milan är överens med Sven Botman om ett avtal. Lille-backens agent var på plats i Milano i går. Sky Sport Italia menar att problemet är att Tottenham och Newcastle kan erbjuda mer. En övergång väntas gå på drygt 30 miljoner euro.

La Gazzetta dello Sport fortsätter skjuta fram comebackprognosen för Zlatan Ibrahimovic. Häromdagen antogs att han missar söndagens match mot Sampdoria men att han kan spela mot Salernitana nästa helg. Nu är GdS skeptisk även till det. Ibrahimovic behandlas fortfarande och tränar inte med laget. Udinese är den 27 februari, men Ibrahimovics stora mål är nu cupderbyt mot Inter den 2 mars. CNN pratar samtidigt med Milans vd Ivan Gazidis om Ibrahimovics framtid. ”Zlatan är medveten om att han för varje år som gå måste anpassa sin fysik och utveckla sitt spel för att prestera på den här nivån. Jag hoppas att han när den tiden kommer avslutar sin karriär här i Milan. Vi har en speciell historia med Zlatan. Han har verkligen gett något tillbaka till klubben, till spelarna, inte minst de unga”, säger Gazidis till CNN enligt Corriere dello Sport.

FRANKRIKE

L’Equipe tar sig an kvällens PSG-Rennes med bara ett fokus – mötet med Real Madrid om fyra dagar. Kvällens match är bara uppvärmning. PSG-tränaren Mauricio Pochettinos ord om att Rennes för närvarande är ”den viktigaste matchen” faller för döva öron. Neymar kommer hur som helst inte att spela i kväll, ”vi får se mot Real Madrid”, svarar Pochettino svävande. Brasilianaren deltog i går i den kollektiva träningen för första gången sedan skadan i november. Stalltipset är att han finns med i truppen mot Real Madrid. På annat håll uppger L’Equipe att flera franska djurrättsorganisationer polisanmält Kurt Zouma för den omtalade kattattacken på videofilmades. L’Equipe går igenom straffskalan som varierar från några hundra euro till fyra års fängelse.

RMC Sport följer upp Neymar men bortanför planen. Radiokanalen förmedlar uppgifter från Brasilien om att en 20-årig man gripits i São Paulo för att ha hackat Neymars bankkonto. Mannen ska ha kommit över 35 000 euro. Nantes blev på torsdagen klart för cupsemifinal (2-0 mot Bastia). Där väntar Monaco. I den andra semifinalen möts Nice och skrällgänget Versailles.

Le Petit Lillois frågar läsarna om de har förtroende för Gabriel Gudmundsson som vänsterback efter Reinildo, som flyttade till Atlético i januarifönstret. 74 procent svarar ”ja”, 26 procent ”nej”.

TYSKLAND

Spox följer upp de senaste dagarnas uppgifter om att Bayern München inte längre överväger Antonio Rüdiger. Enligt Spoxs uppgifter är Rüdiger i själva verket närmare att stanna i London. Chelsea har gett backen ett nytt erbjudande, nära hans löneanspråk. PSG och Real Madrid anses fortfarande med i bilden. Spox hävdar att Bayern däremot fortsätter att jobba på Andreas Christensen, Rüdigers lagkamrat. Enligt Sport1 är dansken klubbledningens förstaval.

Kicker samlar fler röster kring idén om att införa playoff om ligatiteln, som lyfts igen. Bayern Münchens vd Oliver Kahn visade sig i gårdagens Kicker oväntat positiv. Alla är inte lika positiva. ”Jag är fullständigt emot det”, säger Bayer Leverkusens vd Rudi Völler. Idén bakom playoff är att försvåra för Bayern München att leka hem ligan varje år. I Kicker kan man också läsa att Arminia Bielefeldbacken Joakim Nilsson erbjudits kontrakt av framtida MLS-klubben St. Louis City.

ÖVRIGT

Ettifaq (Saudiarabien) är ingen tidning utan klubbadressen för Robin Quaison. Ettifaq har lämnat positivt besked om svenskens tåfraktur. Landslagsanfallaren väntas tillbaka om två-tre veckor. Därmed borde han vara aktuell för VM-playoff mot Tjeckien den 24 mars.