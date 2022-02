Pontus Jansson: "Eriksen är Brentfords Zlatan"

Headlines Blogg 08:30

ENGLAND

Daily Mail har i sitt utbud rubriken ”Christian Eriksen kan bli Brentfords Zlatan Ibrahimovic”. Rubriken är tagen från en hyllning av Pontus Jansson. ”Från första dagen som han kom så var det med en aura, inte som en superstjärna, men som någon som spelat med de bästa lagen i världen. Jag har spelat med sådan spelare förut, som Zlatan i landslaget. De har något speciellt, det ser man när de har bollen vid fötterna”, säger Jansson enligt Daily Mail, ”Men Christian är annorlunda än Zlatan. När jag spelade med honom (Zlatan, min anm) var han superstjärnan. Med Zlatan var det han och tio skitspelare i landslaget! Christian vet att han har bra spelare bredvid sig. Christian är så klart den bästa spelaren i vår trupp, men vi är inte så långt efter honom”.

Daily Star tycker West Ham-fansens sång i går var ”Mjaut of order” (typ). Tillresta supportrar firade inte bara poäng (2-2 mot Leicester), utan också Kurt Zouma med en ny ramsa. Där omnämns kattsparkandet lite lustfyllt. Bilder på en uppblåsbar katt som kastas och sparkas cirkulerar också. Själv kom Zouma inte till spel. David Moyes insisterar på att han plockades bort ur startelvan på grund av magsjuka och inte på grund av stress över situationen. Moyes påpekade också: ”Grabben är så ångerfull. Vi måste ta hand om honom och bry oss om den mentala hälsan. Vi försöker ge honom vårt stöd”. I Sky Sport studio satt experten Graeme Souness och sågade Zouma och West Ham vid fotknölarna. ”Jag har noll sympati för honom”, säger Souness om Zouma, och återvänder till incidenten, ”Han plockade upp katten som misshandlades som underhållning. De skrattar åt det. Att de lägger ut det i sociala medier antyder att det tyckte det var skoj, att de trodde folk skulle uppskatta det”. Souness fortsätter: ”Jag tycker de (West Ham) misskött situationen från första stund. Jag hade inte låtit honom spela mer den här säsongen. Som spelare skulle jag inte vilja vara i samma omklädningsrum. Uttalanden betyder ingenting, inte heller böter i det här fallet”.

Metro hör ”Vargar vid dörren”. Det är Wolves som också roffade med sig alla poängen från London (2-0 mot Tottenham). För Dejan Kulusevski blev det ett tidigt inhopp som varken gav tumme upp eller tumme ner. 5,5 av 10 får svensken exempelvis i betyg av Daily Mail.

Daily Mirror uppmärksammar Sky Sport-experten Gary Nevilles ilska mot läckor i Manchester United, spelare och spelarrepresentanter. Det har cirkulerat uppgifter om att spelarna ogillar Ralf Ragnicks träningsmetoder och att spelarna vill ha Mauricio Pochettino i sommar. ”Jag tycker det var respektlöst. Att de beskrev Ragnicks nummer två som ’Ted Lasso’ var inte roligt alls. Det var inte bara respektlöst, jag tycker det är vidrigt., säger Neville i sin podd. ”Det summerar vad jag tycker om dem: de är respektlösa”.

Daily Telegraph radar upp små fotbllspuffar. Förutom för Leicesters och Tottenhams matcher finns här ”Fabulous Fabinho” för Liverpool (1-0 mot Burnley) och ”Talk of the Toon” för Newcastle (1-0 mot Aston Villa). Och så finns här en framåtblick mot Chelseas transferfönster. Roman Abramovitj är beredd att ge sitt fulla stöd till Tuchel i sommar. Det betyder stora värvningar. På topplistan finns Jules Koundé, men också Declan Rice eller Aurélien Tchouaméni.

The Guardian ger rubriker åt Zoumas och Contes bekymmer, och även åt Guardiolas önskan om att förlänga med Raheem Sterling, tvåmålsskytt i lördags. Men Citytränaren påpekar att det är upp till klubb och spelare. Här finns också plats för damerna. City vann Manchesterderbyt (1-0 mot United) och för Everton fortsätter kräftgången. Anna Anvegård spelade från start, Hanna Bennison hoppade in efter en halvtimme, men det blev förlust igen (0-2 mot Aston Villa). Laget ligger näst sist, men bara ett lag åker ut och Birmingham tycks hjälplöst sist.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport hyllar ”Kung Leão” som avgjorde för Milan (1-0 mot Sampdoria). ”Rafael påminner om en ung Thierry Henry”, säger tränare Stefano Pioli, och menar att Leão måste vara fokuserad, ”Han kan kvaliteter att nå världstoppen”. Passningen till Leãos mål var från målvakten Mike Maignan – 77 meter bort, noterar GdS. Zlatan Ibrahimovic saknades igen och lär saknas den här veckan också. Främsta mål för svensken fortsätter vara cupderbyt mot Inter den 2 mars. Albin Ekdal får för övrigt medelbetyget 6 av 10 för sin insats för Sampdoria. Corriere dello Sport ger 5,5. ”Känsla för position finns, men inte för precision”, skriver sistnämnda.

Tuttosport påpekar att det är ”Juve ända till slutet”. För Turinlaget fixade en poäng på tilläggstid (1-1 mot Atalanta). Men för Max Allegri är slutet på scudettojakten redan här. ”Det är för svårt att hämta in de tre främsta, omöjligt. De är för långt bort”, säger Juvetränaren, ”I mina ögon vinner Inter scudetton, det har jag sagt sedan början av året, med all respekt för Milan och Napoli”.

SPANIEN

Sport helgonförklarar för dagen Luuk de Jong. Det var ”Sankt Luuk” som räddade en poäng åt Barcelona i derbyt djupt in på tilläggstid (2-2 mot Espanyol). ”Xavi har mycket kvar att göra”, skriver krönikören Lluis Miguelsanz. Under söndagen bekräftade också Barças president Joan Laporta att ett avtal med Spotify är nära. ”Sponsoravtalet med Spotify är det bästa alternativet”, säger Laporta.

Mundo Deportivo har också räddaren De Jong i fokus men uppmärksammar också Ronald Araújos hån. Barçaspelaren kunde höras skrika till en utvisad Espanyolspelare, ”Till andradivisionen, till andradivisionen”, och ge samma besked till Espanyolfansen med att visa två fingrar. Uruguayanen bad senare om ursäkt via sina sociala medier-kanaler. Real Sociedad vann (2-0 mot Granada) men Alexander Isak blev mållös på nytt. MD tycker att han ville mycket men bleknade. Marca ger ändå Isak starka betyget två stjärnor av tre.

Marca ger ordet till PSG:s Achraf Hakimi. ”Vi vill ha en magisk natt i Paris”. Fokus är på PSG-Real Madrid. Men Hakimi får också frågan vilken spelare som gjort starkast intryck i hans nya klubb. ”Messi, Neymar och Mbappé sticker givetvis ut, men ärligt talat är den som gjort starkast intryck på mig Marco Verratti. När man se honom nära, i träning, så märker man hur lugn han är med bollen även under press. Han håller bollen och det är omöjligt att ta den ifrån honom. De kvaliteter som de tre andra har är uppenbar, men att se Marco är ett sant nöje”, säger Hakimi. Marca noterar vidare att Karim Benzema visserligen är med i Real Madrids trupp till matchen men fortfarande bara kan delta i delar av Real Madrids träning. Marca uppskattar det till 50 procents chans att han spela mot PSG på tisdag.

Dairio AS följer upp med förstasidesrubriken, ”Benzema vill spela”. Fransmannen ska ha bett Carlo Ancelotti att satsa på honom. Ett sista träningstest görs under dagen. Kosovare Asllani fick nöja sig med ett inhopp när Real Madrid tog sjätte raka segern (2-0 mot Eibar). Laget ligger ändå 31 (!) poäng efter serieledaren Barcelona, som inte tappat några poäng. I går blev ny seger (3-0 mot Athletic) och Fridolina Rolfö fick också nöja sig med ett inhopp.

FRANKRIKE

L’Equipe känner hettan från Marseille (med anspelning på en välkänd OM-ramsa/IAM-sång, ”Ce soir on vous met le feu”). Ny seger som förstärker andraplatsen i Ligue 1 (2-1 mot Metz). Inhopparen Arkadiusz Milik avgjorde. ”Ett exceptionellt mål från en exceptionell spelare”, säger tränaren Jorge Sampaoli. Bordeaux ha brist på exceptionella spelare. Laget är nu sist i tabellen (2-3 mot Lens). Anel Ahmedhodzic får ändå hyfsade 5 av 10 för gårdagens insats. Reims, utan fortsatt skadade Jens Cajuste, förlorade (0-1 mot Nantes). Noterbart är också att Lyons nyförvärv Tanguy Ndombélé, som hade så förtvivlat svårt i Tottenham, är med i Omgångens lag.

Le Parisien räknar nu in Neymar i truppen till CL-matchen mot Real Madrid på tisdag. PSG-brassen tränade på nytt fullt ut under söndagen. Neymar har på grund av skada inte spelat sedan den 28 november. En bänkplats väntar med all sannolikhet. Förmodade startelva: Navas – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes – Danilo, Veratti, Gueye – Di María, Messi, Mbappé. L’Equipe tror på ett mittfält med Danilo/Gueye, Paredes, Verratti. Tidningen tror också att det öppen kamp mellan Navas och Donnarumma om målvaktsposten.

TYSKLAND

Kicker följer upp Dortmunds seger (3-0 mot Union Berlin). Gårdagens resultat tillsammans med Bayern Münchens förlust i lördags minskar avståndet till sex poäng. Men den diskussionen är inte önskvärd i Dortmund. ”Vi måste hitta stabilitet på planen först. Ställ inte den frågan mer”, säger Marco Reus med ett leende. ”Ärligt talat är jag glad för att vi gjort avståndet till femte plats riktigt stort. För att mäta oss med ett lag som Bayern i ligan måste man göra mer, vara mer jämna”, säger Mats Hummels. Kicker lyfter målvaktsfrågan i Bayern. Alexander Nübel kan bara tänka sig att återvända om han får speltid. Det kommer inte att hända med Manuel Neuer kvar. Men Bayern ser fortfarande Nübel som Neues arvtagare. Så klubben kan tänka sig att förlänga kontraktet, som för närvarande sträcker sig till 2025, och låna ut honom igen.

Bild ger Sebastian Andersson en artikel han kunde varit utan. Tidningen understryker att Kölns förlust mot RB Leipzig visade att svensken inte räcker till som ersättare till Anthony Modeste. ”Bara två mål på 20 matcher. Bara nio gånger i startelvan. Anfallarens kroppsspråk på träning och i matcher får honom att framstå som energilös och frustrerad snarare än att han har kul”, skriver Bild. Tidningen tycker att klubb och spelare skulle skiljts åt tidigare, men att det lär ske i sommar. Anderssons kontrakt sträcker sig till 2023.