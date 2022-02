Pepe riskerar två års avstängning

Headlines Blogg 08:20

ÖVRIGT

A Bola (Portugal) har en förstasidan med en David och Goliat. Här representerad av Sporting mot Man City. CL-möte stundar. Budskapet: ”Även jättar faller”. Både A Bola och Record rapporterar sedan att Portos backveteran Pepe kan stängas av i upp till två år. I domarrapporten från fredagens match mot Sporting framgår att 38-åringen sparkade till en ledare i motståndarlaget. Av allt att döma var det mot Hugo Viana, i samband med att Pepe fick rött kort. Enligt regelboken riskerar Pepe mellan två månader och två års avstängning för våldsamt uppträdande, påpekar tidningarna. Rivalmötet Porto-Sporting avslutades med fem minuter kaos (se klipp här).

ANNONS

2en4dias (Uruguay) tycks ha bekräftelse på att Karl Landsten skrivit kontrakt med den klassiska klubben Nacional. Ett klipp från klubbens egen tv-kanal presenteras. På Nacional hemsida ligger ännu ingenting ute. Den 19-årige Häckentalangen provspelade i höstas för Nacional.

ENGLAND

Daily Mirror viker störst utrymme åt vad som ses som en varning från Ralf Rangnick till Harry Maguire: ”Bli bättre eller…”. Manchester United-tränaren håller fast vid den kritiserade lagkaptenen, tycker överlag att han gjort bra ifrån sig, men medger samtidigt att han behöver lyfta sig. ”I de två senaste matcherna har han haft några svagare ögonblick, mot Southampton och när vi släppte in målet mot Burnley”, säger Rangninck ”Han är vår lagkapten och jag ser ingen anledning till att ändra på det, men han är en spelare som måste utvecklas och bli bättre, som alla andra. Sättet vi spelar på är nytt. I landslaget är han van att spela med en trebackslinje. Här är han i en fyrbackslinje och inte lika proaktiv. Det tar tid att vänja sig”.

ANNONS

Daily Mail har mer dramatiska ”United behöver få sina huvuden undersökta”. Den rubriken baseras också på citat från Rangnick. Han har vänt sig till klubbens idrottspsykolog Sascha Lense efter alla tappade ledningar. ”När man leder 1-0 i tre matcher i rad och släpper in kvitteringsmål, så påverkar det tankarna hos spelarna – de är människor, inte robotar”, säger Rangnick, ”De säger, ’Vi skulle varit i ledning 3-0 eller 4-0, och plötsligt står det 1-1’. Jag pratade med Sacha om det. Det enda vi kan göra är att pratat med spelarna en och en, och till hela laget, om varför vi släpper in målet och vad vi ska göra efteråt för att göra mål nummer två och tre”.

The Sun vinner ändå tävlingen om dagens tabloidrubrik. ”Pickford i slagsmål efter hån om ’korta T-rex-armar”. Den rubriken täcker nyhetsettan. Nu var det inte Evertonmålvakten som var i ett pubslagsmål utan hans sällskap, som reagerade på hånet från några andra gäster. Bara för några dagar sedan bar en Newcastlesupporter en T-rex-dräkt på läktaren för att pika Pickford, som tidigare spelat för rivalen Sunderland.

ANNONS

The Athletic hör Antonio Rüdiger glänta på dörren till en fortsättning i Chelsea. ”Jag trivs verkligen här. Jag tror också det märks på hur jag spelar. Men det är också upp till andra att fatta beslut”, säger Rüdiger till The Athletic. Parterna uppges ha närmat sig en aning. The Athletic pekar vidare ut samarbetet Vivianne Miedema och Stina Blackstenius som nyckel till om Arsenal ska lyckas hålla Chelsea bakom sig i WSL. Embryot till ett fruktsamt samarbete har redan skymtat. Chelsea är två poäng efter Arsenal men har en match mindre spelad.

ITALIEN

Corriere dello Sport känner att ”Dzeko-Salah sätter igång Champions League”. Dagens CL-matcher är, ur italienskt perspektiv, bara en antipasto till Inter-Liverpool i morgon. Tidningen menar också att efter lottningen i december har situationen förändrats till det bättre för de italienska lagen. ”Inter spelar inte som slagna på förhand, Juventus är förstärkt, Napoli är mer på bollen än Barcelona”. Över nästan ett uppslag tar sedan CdS upp betydelsen av att Zlatan Ibrahimovic inte spelar. Det är ”Ett Milan som är starkare även utan Ibra”. På de 11 matcher Ibrahimovic startat har Milan tagit 1,36 poäng i snitt. På de 14 matcher han inte startat har Milan tagit 2,86 poäng. Det är en markant skillnad. Det brukade vara tvärtom, påminner CdS. Tidningen menar att siffrorna också visar hur Milans lag har mognat.

ANNONS

La Gazzetta dello Sport tar upp Ibrahimovics betydelse ur ett mer fördelaktigt perspektiv. Tidningen frossar på nytt i Rafael Leãos framsteg, och där nämns Ibra. Dels för att han varit som en mentor för portugisen. Dels för att paralleller dras med svenskens utveckling. Svensken blommade på allvar när Fabio Capello tog sig an honom i Juventus. Kanske är något liknande på gång med Leão under Stefano Pioli. På förstasidan hör GdS att ”Europa kallar”, alltså Champions League. ”Inter och Juve vill bli stora”, är budskapet.

SPANIEN

Marca och Diario AS har samma anslag. Namnet på arenan för kvällens stora CL-match, PSG-Real Madrid, blir rubrik. Parc de Princes (”Prinsarnas park”) porträtteras i båda tidningarna av Karim Benzema och Vinícius Jr. Marca påtalar sedan att det fortsatt är oklart om Karim Benzema. Alternativet är Gareth Bale. Men AS har på morgonen braskande rubriker om att det är frågetecken kring walesarens fysiska status, att han inte fixar två matcher i rad. Uppgifterna kommer från Cadena SER. Marca har hur som helst följande förmodade startelva för Real Madrid: Courtois – Carvajal, Militão, Alaba, Mendy – Kroos, Casemiro, Modric – Vinícius Jr, Benzema, Asensio. Marca uppmärksammar även att den traditionsenliga middagen mellan klubbpresidenter i stället blir en lunch i dag. Nasser Al-Khelaifi och Florentino Pérez träffas på restaurang Guy Savoy, utsedd till världens bästa 2020, noterar tidningen. Kanske står också Kylian Mbappé på menyn.

ANNONS

Sport beskriver mötet ur katalanskt perspektiv. Då blir det ”Messi mot sitt förflutna”. Tidningen påminner om att argentinaren totalt gjort 26 mål mot Real Madrid. Mundo Deportivo sätter också Messi i fokus för mötet.”Messi & Mbappé mot Real Madrid” mynnar ut i uttrycket ”Morbo”. Det finns en spänning mellan lagen. Sport skriver också om Ousmane ”Dembélés nya liv”. Fransmannen som velat bort uppges nu ha mungipor uppåt efter Pierre-Emerick Aubameyangs ankomst. De båda känner varandra sedan tiden i Dortmund.

FRANKRIKE

Le Parisien blickar framåt mot PSG-Real Madrid med största puffen på nyhetsettan. ”Stjärnornas kamp”. Kylian Mbappé och Karim Benzema är i fokus. Le Parisien menar i en ledare att så mycket står på spel för presidenten Nasser Al-Khelaïfi, sportchefen Leonardo och tränaren Mauricio Pochettino – och om Mbappé dessutom skulle lämna… ”Det skulle vara en katastrof”, skriver tidningen. Le Parisien ökar trycket med avslutningen, ”Framtiden skrivs denna tisdag. Det är en kväll när en seger inte ger någon garanti och en förlust är förbjuden. En märklig ekvation, en jäkla press. En kväll att växa. Eller sjunka. Vi överdriver…men bara en aning”.

ANNONS

L’Equipe profilerar också matchen med Mbappé v Benzema. Själv fick Benzema frågan om att möta sin landslagspolare Mbappé. ”Det är speciellt att spela mot Kylian. Och som vi vet, en dag kan han spela i Real Madrid, man vet inte (leende). Nej men det viktigaste är att spela matchen. Sedan får man se. Vi är här för att göra en stor match”, säger Benzema. PSG-tränaren Mauricio Pochettino inför matchen: ”Här i Paris drömmer vi om att vina. Vi har inte Real Madrids erfarenhet eller historia, men vi är inte heller ett offer. Jag har förtroende för mina spelare”. PSG: förmodade laguppställning: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes – Danilo, Paredes, Verratti – Di Maria, Messi, Mbappé. Le Parisien har samma lag men med Navas i mål. Neymar finns med i truppen och väntas starta på bänken. Men L’Equipe skriver att det ”inte är helt uteslutet” att han startar. I så fall på Di Marías bekostnad.

ANNONS

TYSKLAND

Spox plockar upp citat från tidigare Bayernbossen Uli Hoeness, som gästade Sport & Talk på österrikiska Servus TV. Hoeness går på tvärs med nuvarande vd Oliver Kahn, som välkomnar diskussioner om playoff för Bundesligatiteln. ”Det är hans åsikt. Jag tycker det är ett skämt. Det lag som i vått och torrt tagit sig igenom 34 omgångar som etta ska vara mästare. Den här idén är bara en regel mot Bayern”, säger Hoeness. Det var Donata Hopfen, vd för ligan (DFL), som nyligen lyfte frågan. ”Det har inget med spänning att göra. Ligans nya vd försöker dag och natt komma på något sätt att bryta Bayerns dominans, och nu har de kommit med denna idé. Det finns inte playoff i någon av de stora ligorna i världen”, säger Hoeness.

Sportbuzzer uppmärksamma att RB Leipzig fyller på läktarna. Hälsomyndigheten tillåter ytterligare 10 000 åskådare på läktaren. Det gör att 24 758 åskådare kan se EL-”svenskmötet” RB Leipzig (Emil Forsberg) mot Real Sociedad (Alexander Isak) på plats på torsdag.