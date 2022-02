Engelsk tidning: "Ta ut Elanga, Southgate"

Headlines Blogg

ENGLAND

The Sun närmast uppmanar Gareth Southgate att locka Anthony Elanga till engelska landslaget. ”Om förbundskaptenen inte agerar snabbt nog så kommer han med all säkerhet att förlora engelsk fotbolls nya Thierry Henry till Sverige”, skriver The Sun, och menar att de nästkommande landskamperna mot Schweiz och Elfenbenskusten vore utmärkt tillfälle att testa Elanga. Tidningen nämner att den engelska landslagsledningen haft ögonen på 19-åringen, men nu bara har tio dagar på sig att skrida till verket. Annars väntas Elanga tas ut av svenska landslaget. Times menar dock att Southgate för närvarade inte har några planer på att vända sig till Elanga. Kamerunska medier uppgav förra veckan att Kameruns landslagsledning varit i kontakt med Elanga. Han har representerat Sverige ända upp till U21-landslaget och sägs vilja fortsätta i blågult.

Daily Mirror beskriver Ryssland som ”Utstötta” och radar upp aktioner inom sportvärlden. The Times slår samtidigt fast att Uefa i dag kommer att meddela att St Petersburg fråntas Champions League-finalen. London, Paris, Rom, Istanbul, München, Lissabon och Madrid är alla alternativ, men Times tror inte på London. För många andra stora fotbollsevenemang är redan förlagda till den engelska huvudstaden.

The Guardian toppar också med ämnet och instämmer i att ”Ryssland kommer att fråntas Champions League-finalen”. Glada Arsenalspelare syns också på förstasidan. ”Gunners trycker på för en fjärdeplats efter sent drama”. Avgörandet kom djupt in på tilläggstid (2-1 mot Wolves). The Guardian avvisar också torsdagens italienska uppgifter om att Romelu Lukaku vill återvända till Inter. Enligt Guardian vill belgaren inte lämna Chelsea utan slåss för sin plats.

Daily Star lockar med ”Wantonio”. Det står för Antonio Rüdiger och för att Ralf Rangnick vill ha honom till United. Star och Mirror menar att United hoppas slå till och värva backen, som kan lämna Chelsea på en fri transfer i sommar. Även Manchester Evening News skriver att United vill ha Rüdiger i sommar.

ITALIEN

Corriere dello Sport tycker italiensk fotboll måhända inte har ont i knoppen men väl ”Ont i cupen”. Bara Atalanta är kvar (3-0 mot Olympiakos). Både Napoli (2-4 mot Barcelona) och Lazio åkte ut (2-2 mot Porto). ”Vi gjorde för många misstag och Barça hade en toppenkväll”, summerar Napoli-tränaren Spalletti nederlaget.

La Gazzetta dello Sport blickar hellre mot kampen mellan Inter och Milan. Den framställs som ett ”Maratonderby”. Båda lagen spelar viktiga matcher i scudetto-jakten i kväll. De ställs sedan mot varandra i cupen på tisdag. Milanokampen om titlar bara fortsätter. Tidningen påpekar att Olivier Giroud är den Milan har att förlita sig på när Zlatan Ibrahimovic är borta. Och fransmannen har levererat på San Siro. Alla hans tio mål har kommit där (inklusive två ”borta” mot Inter). I kväll väntar Udinese. Både Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport tror för övrigt att det blir bänken för Mattias Svanberg i helgen. Han är tillbaka efter avstängning men Shouten och Soriano väntas ta innermittfältsplatserna mot Salernitana.

Tuttosport ger störst uppmärksamhet till Ruslan Malinovskyi. Han gjorde två av Atalantas mål – två mål ”För Ukraina”, som Tuttosport skriver.

SPANIEN

Sport utbrister i ett ”Olé Barça” efter avancemanget i Europa League (4-2 mot Napoli). Mundo Deportivo använder italienska, ”Bravissimo”. Sport menar att detta Barça, Xavis Barça, ”tog sin doktorsexamen i Maradonas trädgård”. Xavi var belåten efteråt: ”Det var vår mest kompletta match hittills”. Tidningen prisar Frenkie de Jong och Adama Traoré med de högsta betygen (9 av 10), och häpnar över Ousmane Dembélé, vars inhopp sinkades av att han glömt ta på sig matchtröjan ­– en materialare fick rusa ned i omklädningsrummet och hämta den. Sport uppger för övrigt att Chelsea gör ett nytt försök att värva Dembélé, vars kontrakt går ut i sommar. I så fall skulle han kanske kunna byta tröja med Saúl. Sport hävdar nämligen vidare att Barça håller ögonen på spanjoren som för närvarande är utlånad till Chelsea från Atlético. Xavi uppges vara en beundrare.

Marca har som många spanska tidningar tydliga markeringar mot Rysslands invasion i Ukraina. ”Lämna världen i fred, Putin”, är dagens budskap. Och Diario AS fångar upp bilden på Barças spelare med en antikrigsbanderoll och sätter rubriken ”Krig mot kriget”. Marca tar en bit in i tidningen sig an Real Sociedads Europa League-uttåg, ”En dröm som gick upp i rök” (1-3 mot RB Leipzig). En mindre artikel tar också upp comebacken för Alexander Isak. Svensken beskrivs som ”knappt synlig i första halvlek men svarade för en del bra aktioner i andra halvlek, dock utan att göra mål”. Han får medelmåttiga betyget 1 av 3 stjärnor.

FRANKRIKE

L’Equipe delar ut ”Fair play-pris till Qarabag” (0-3 mot Marseille). Bakgrunden är att den azeriska klubben kvitterade till 1-1 i första halvlek, men Ibrahima Wadji stötte in bollen med handen. Domaren missade det och VAR saknades. Palaver utbröt. Då klev Qarabags tränare Gurban Gurbanov in. Wadji: ”Han sa till mig: Vi behöver inte göra mål med handen. Du måste ta ditt ansvar och säga sanningen”. Och det gjorde Wadji. Målet ströks. Wadji berättar också med ett leende vad Marseillespelaren Matteo Guendouzi sagt till honom, ”Du är muslim, om du inte berättar sanningen kommer gud att straffa dig”. Efter matchen prisade Marseilletränaren Jorge Sampaoli sin kollega i Qarabag: ”Jag har inte varit med om något liknande. En sådan handling kan bara komma från en god människa, särskilt med tanke på kontexten. För mig som tävlingsmänniska är det en lärdom, jag vet inte ens om jag hade gjort samma sak”. Själv säger Gurbanov till RMC Sport: ”Man måste vara ärlig här i livet”. På annat håll lyfts målvaktsfrågan i PSG. L’Equipe menar att Keylor Navas sviktande insatser den här säsongen innebär att Gianluigi Donnarumma är på väg att skaffa sig ett grepp i kampen om att stå.

RMC Sport pratar med ex-spelaren Nicolas Anelka, kompis med Paul Pogba. Han tror en flytt till PSG skulle locka. ”Jag pratade med honom om det för ett halvår sedan och han var inte emot det”, säger Anelka, som tycker Pogba ska lämna Manchester United. ”Det är inte den bästa klubben för honom att skina i och visa sin talang. Jag tror att PSG skulle passa honom utmärkt. En del säger att det inte skulle vara bra för PSG för att han ofta är skadad, men jag tror hans skador har med livet i Manchester att göra, för han är inte i form mentalt”.

TYSKLAND

Leipziger Volkszeitung lyssnar till en nöjd Emil Forsberg efter RB Leipzigs avancemang (3-1 mot Real Sociedad). En mycket nöjd Emil Forsberg. ”Vi visade upp en härlig mentalitet och passion. Alla arbetar för alla – precis som det ska vara. Jag är stolt över att vara en del av den här klubben”, säger Forsberg. Han får finfina 2 av 6 i betyg (1 är högst) efter sitt inhopp och mål. Forsberg kan räkna in fler fina siffror. År 2016 gjorde han klubbens 500:e tävlingsmål. I går gjorde han klubbens 1000:e, upplyser Kicker. ”Nu siktar vi mot mål nummer 2 000”, säger Forsberg.

Bild följer upp Dortmunds respass (2-2 mot Rangers). ”Visst, vi har 100 000 skador, men vi gör för många misstag, och det inkluderar jag själv”, säger Mats Hummels besviket. Bild uppmärksammar även att Schalke plockar bort sin Gazprom-logga från tröjorna som ett svar på den ryska invasionen av Ukraina.