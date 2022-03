PSG:s uttåg: Slut för Pochettino - även Leonardo kan få gå

Headlines Blogg



FRANKRIKE

L’Equipe lägger sig platt för matchhjälten Karim Benzema. ”Straffade av kungen”, med en dubbelmening i Real Madrids kungliga börd (3-1 mot PSG). Benzema får 9 av 10 i betyg. Den som får lägst betyg är målvakten han tacklade lätt vid 1-1-målet (som väckte sådant PSG-raseri efter matchen): Gianluigi Donnarumma. ”En katastrofal afton”, skriver tidningen om italienaren, och ger både honom Marquinhos 2 i betyg. De får samma låga betyg i Le Parisien. Sedan blickar L’Equipe framåt. Resultatet var med all sannolikhet dödsstöten för Mauricio Pochettino. Han lär lämna i sommar. Spekulationerna om Man United tog genast ny fart. Sportchefen Leonardo är arkitekten bakom laget men Pochettino var Qatars val, varför Leonardo möjligen kan överleva, resonerar L’Equipe. Men Kylian Mbappé tycks nu ännu längre ifrån en förlängning. Det var Leonardos uppgift. Det kan peka mot dörren. ”Om så är fallet så kommer PSG att att precis som 2013 och 2016 vara tvungna att hitta en ny duo, tränare och sportchef. Som om PSG:s historia är att alltid upprepa sig. Med samma resultat. Och inga läxor lärda”, avslutar L’Equipe.

Le Parisien är bedrövad. ”PSG:s mardröm” täcker nyhetsettan. På bild finns Karim Benzema. För Le Parisien var det en stark känsla av déjà vu efter kvitteringsmålet. ”Allting kom tillbaka, även om de nya spelarna inte känner klubbens historia: skörhet, rädsla, dåliga beslut, den där förmågan att skjuta sig själv i foten när saker och ting går bra. Men med PSG går det aldrig bra. Laget behöver vara fyra-fem mål upp för att kunna hoppas gå vidare”, skriver tidningen, och jämför med magplasken mot Barcelona 2017 och Manchester United 2019. ”Vid båda tillfällen såg allt bra ut, i alla fall i första matchen. Sedan dök det svarta hålet upp. Försvinnandet. Den här gången höll det en match och en timme. Som om det vore bättre”.

Le 10 Sport uppger att det för närvarande ser ut att bli en kamp mellan Arsenal och Liverpool om anfallaren Jonathan David i Lille. Den 22-årige kanadensaren vill gärna flytta.

ENGLAND

The Sun synar Cristiano Ronaldos intentioner igen. Han är redo att spela. Det var budskapet på ett Instagraminlägg från portugisen. Ett budskap som också sätter press på Man United-tränaren Ralf Rangnick att ta ut honom mot Tottenham, menar The Sun. Samtidigt skriver The Sun att ilskan över att ha blivit ratad till derbyt fortfarande bubblar i Cristiano Ronaldo. Han är alltmer inställd på att lämna klubben i sommar och ska ha haft samtal med sin agent Jorge Mendes om det. Enligt Daily Telegraph visste inte Rangnick om att Cristiano Ronaldo rest till Portugal. Då han hade en skada var han inte tvungen att vara på plats under derbyt och United har inga planer på att straffa honom.

BBC Sport uppger att det nu finns 20 ”trovärdiga intressenter” som vill köpa Chelsea. Enligt The Times har nuvarande ägaren Roman Abramovitjs rådgivare redan gallrat bort flera intressenter men överväger seriöst tre förslag. Deadline för bud är den 15 mars.

Daily Mail lyssnar till Arsène Wenger som inte tror på en ”ny Roman” i Chelsea. ”Det går inte. I dag kan du inte sätta in sådan summor privat, det är omöjligt. Det är begränsat också, tror jag, 200 miljoner pund över tre år. På den tiden kunde du sätta in en miljard”, säger Wenger i beIN Sports, ”Jag har alltid sagt till folk som ville köpa fotbollsklubbar att i stället för att sätta in 100 milj pund varje år, sätt in 500 milj pund första året och köp rätt spelare, sedan har man ett lag. Han (Abramovitj) kunde göra det och gjorde det mycket bra och i dag tycker jag klubben är mycket bra skött och är på en toppnivå”.

The Guardian hör Chelseatränaren Thomas Tuchels vädjan till Andreas Christensen att stanna. ”Det finns ingen anledning att lämna för han är just på väg att ta nästa, två, tre steg i Chelsea”, säger Tuchel, ”Jag kan inte förstå om han lämnar i detta ögonblick”. Men han medgav att Christens framtid var ”i tvivel”. Dansken väntas inom kort skriva på för Barcelona. Tuchel berättade också att Reece James, som just gjort comeback, är skadad igen. Den här gången är det en muskelskada i höger ben, tidigare var det i vänster. Enligt The Athletic blir 22-åringen borta minst två veckor och missar fyra matcher. Sällan har ett kvartsfinalavancemang fått mindre rubriker än det på City of Manchester Stadium. Men så var det ångvälten Manchester City, avgjort förhand och slutade mållöst (0-0 mot Porto).

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport sätter en resväska i handen på en bild med Paolo Dybala som vinkar. ”Signaler om ett farväl till Dybala”. Temat återkommer i alla de stora italienska sporttidningarna i dag. La Repubblica till exempel hämtar inspiration hos Ingmar Bergman med rubriken ”Scener ur ett äktenskap”. Bakgrunden är att Juventus hade ett möte inplanerat med argentinarens agenter i dag men har skjutit upp det till slutet arv månaden. Agenterna, som rest till Turin, ska inte ha varit alltför nöjda med det plötsliga beskedet. Det är bara det senaste bakslaget i långdragna förhandlingarna om ett nytt kontrakt. ”Ju längre tiden går desto mer glider Dyabla och Juventus isär”, skriver GdS. En flytt i sommar närmar sig. Dybala är inte lika viktig för Juve som tidigare. Nu är Vlahovic centralfigur. GdS uppger också att Juve är frestade av att köpa Jorginho från Chelsea. En värvning kan underlättas av den oroliga situationen i Londonklubben och mittfältaren själv när intresserad. Jorginho har dessutom betydligt lägre lön är Paul Pogba, en annan spelare i Turinklubbens blickfång. Men Jorginho är inte enda Chelseaspelare som intresserar. Juve lurar även på Antonio Rüdiger, Hakim Ziyech och Christian Pulisc.

Corriere dello Sport toppar också med Dybala-situationen men ger även stort utrymme för José Mourinho. Romatränaren är förbannad inför mötet med Vitesse. Orsak? Planen. ”Den ser grön ut på avstånd men på nära håll är den något oförklarligt”, säger Mourinho, ”De har gett oss en rockkonsert. Jag har kommit till Nederländerna i över 20 år. Planerna har varit fantastiska, det finns en oerhörd fotbollskultur. Det jag ser nu får mig att ompröva min kritik av Olimpicos plan. Den här planen är farlig för fotboll och för spelare”. CdS nämner också onsdagens besked att det italienska landslaget byter från Puma till Adidas med start i januari 2023.

SPANIEN

Marca jublar. ”Det här är Real Madrid” (3-1 mot PSG). Och till det tre utropstecken. ”Ytterligare en upphämtning till historieböckerna”, är överrubriken. Och så gör tidningen som Expressen med Glenn Hysén – låter spelare spränga betygsskalan. Både hattrickhjälten Karim Benzema och Luka Modric får fyra stjärnor på skalan där tre stjärnor är högsta betyg. Sedan kommer flörten med Kylian Mbappé. ”Mbappé, kan det verkligen finnas några tvivel nu?”. På annat håll i tidningen skriver Marca att Atlético de Madrid är intresserad av Emerson Royal i Tottenham. Klubben letar högerback och kontakter togs redan för en månad sedan. Tottenham anses villig att sälja. 20-25 miljoner euro väntas 23-åringen kosta.

Diario AS tycker att ”Real Madrid är från en annan planet” men ger också stort utrymme åt förlorarna. De dåliga förlorarna. Både PSG:s president Nasser Al-Kehlaïfi och sportchef Leonardo ska ha varit på jakt efter domaren och drabbat samman med en Real Madrid-anställd. Sport skriver att det finns uppgifter på att även PSG-spelare hakat på och att polis fått ingripa. Även under första mötet på Parc des Princes ska Al-Kehlaïfi och Leonardo ha försökt få tag i domaren, då i halvtid, skriver AS. Marca uppger i sin tur att lagkamrater fick sära på Neymar och Donnarumma som höll på att hamna i slagsmål med varandra i omklädningsrummet. Neymar ska ha klagat på Donnarummas insats vid Benzemas första mål, italienaren ska ha svarat med att det var Neymar som tappade boll vid det andra, och därifrån ska det hela ha eskalerat. Damernas Madridderby i går kväll blev inget svenskmöte. Hedvig Lindahl och Hanna Lundkvist satt på bänken hela matchen för Atlético. Kosovare Asllani fick hoppa in för Real Madrid först i den 82:a minuten. Hon fick också hoppa in när Atlético började gruffas (se klipp här). Real Madrid vann med 2-0. AS-journalisten Javi Miguel uppger att Barças sportsliga ledning har avskrivit Alexander Isak som en plan B till Haaland. Detsamma gäller Lautaro Martínez och Karim Adeyemi.

Sport har ett annat perspektiv på Real Madrids triumf. ”KO” täcker förstasidan till en bild på Lionel Messi. Från ex-Barcelonaspelare till möjligen blivande spelare. Tränare Xavi fick frågor om Erling Haaland. Han förlöjligade uppgiften om att han träffat norrmannen i München i förra veckan, men dementerade ingenting och la till, ”Ingen spelare har sagt nej till skriva på för Barça sedan jag blev tränare”. I dag möter Barça Galatasaray i åttondelsfinal i Europa League.

TYSKLAND

Sky Sport intervjuar Emil Forsberg. Några lösryckta fraser: Legendar i RB Leipzig? ”Inte ännu, det fattas en titel”. Framgångarna under Tedesco? ”Det är roligt med bollen igen. Han har en tydlig plan”. Avsluta karriären i RB Leipzig? ”Jag älskar det här. Det är min klubb”. Samtidigt uppmärksammar klubbens hemsida svenskens fina straffacit. Mot Real Sociedad satte han sin 20:e straff för klubben. Han har totalt satt 23 av 26 straffar i karriären, det ger 89 procent, skriver RB Leipzig på sin hemsida.

Transfermarkt ger anledning att tro på en revanschvärvning från Bayern München. Efter att Niklas Süle gjort klart att han lämnar Bayern för Dortmund i sommar, skriver nu Transfermarkt att Bayern har en back i Dortmund i blickfånget. Manuel Akanji har hittills vägrat att förlänga, kontraket går ut 2023, Dortmund kan tvingas sälja i sommar och Bayern lurpassar.

ÖVRIGT

Tribuna (Ukraina) skriver att Lutsk tänker frånta Anatolij Tymosjtjuk hans titel som hedersmedborgare i staden, som han också är född i. Det säger Lutsks borgmästare Ihor Polisjtjuk. Det följer kort efter att det ukrainska förbundet vädrat sin ilska mot den forna landslagsstjärnan och vill bland annat frånta Tymosjtjuk hans titlar och hans tränarlicens. Sedan Ryssland invaderade Ukraina har Tymosjtjuk, numera assisterande tränare i Zenit St Petersburg, valt att inte ta tydligt avstånd trots kritik från hemlandet.